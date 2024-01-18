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2024/01/18,
政治

新國會2/1上路，陳建仁內閣1/18擬依憲政慣例總辭

新國會2/1上路，陳建仁內閣1/18擬依憲政慣例總辭
陳建仁內閣｜Photo Credit: 中央社

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總辭的依據，主要是根據釋字第387號解釋文，基於民意政治與責任政治原理，立法委員任期屆滿改選後第一次集會前，行政院院長自應向總統提出辭職。行政院副院長、各部會首長及不管部會的政務委員也是由行政院院長提請總統任命，且出席行政院會議成員，參與行政決策，亦應隨同行政院院長一併提出辭職。

（中央社）新國會將在2月1日上路，依據憲政慣例，內閣將總辭。據了解，行政院會已排定今（18）日提出並通過總辭案，將呈請總統鑒核。

第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉結果底定，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴獲得最多票數，拿下558萬6019票、得票率40.05％；國會部分民進黨則拿下51席，退居第二大黨。中選會預計19日前公告總統、副總統與立法委員選舉當選人名單。

依據憲法，立法院會期每年2次，第1次自2月至5月底，第2次自9月至12月底，換句話說，第11屆立法委員將於2月1日展開新會期，而依據憲政慣例，行政院長將率內閣總辭，行政院長陳建仁在投票日前後數度說明將根據慣例總辭，行政院17日下午5時公布明天議程，除了總辭案外，中選會也將在會中報告這次大選選務情形。

至於總辭的依據，主要是根據釋字第387號解釋文，基於民意政治與責任政治原理，立法委員任期屆滿改選後第一次集會前，行政院院長自應向總統提出辭職。行政院副院長、各部會首長及不管部會的政務委員也是由行政院院長提請總統任命，且出席行政院會議成員，參與行政決策，亦應隨同行政院院長一併提出辭職。

官員表示，雖然解釋文的時空背景，是行政院長由總統任命、立法院同意時期，但至今內閣皆依此慣例總辭。而實務上，行政院長若要率內閣總辭，必須透過例行或是臨時行政院會通過總辭案，再呈請總統鑒核。

台灣自民國101年起合併總統與立委選舉，藉以節省選務經費、人力支出等，雖然新國會預計2月1日展開新會期，但現任總統任期將至5月19日，新任總統、副總統則是5月20日就職，在這段過渡期間，內閣通常被視為進入看守階段，不再核定重大政策，只處理例行性、常務性事務。官員說，這是因為新總統、新國會都已產生，反映了新的民意，因此施政上會尊重新任總統。

97年時，當年的行政院長張俊雄就在行政院會時明白指出，內閣進入看守期間，往後幾週的院會，除法案仍提出討論通過後送請立法院審議外，將以政績回顧的報告為主。105年總統蔡英文也在就職前提醒執政黨，看守時期的內閣應謹守份際，尊重國會，與各政黨保持密切溝通協調。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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