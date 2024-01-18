MLB防弊電子暗號裝置PitchCom晶片來自台灣，創辦人揭靈感源於變魔術
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過去投捕為了防止對手偷暗號，比賽節奏常常拖慢，因為捕手必須增加暗號的複雜度，讓對手無法看穿。但現在有了PitchCom，投捕只要一個按鈕，訊息溝通了然於胸。常見的情況是，投手剛完成投球動作，正要接球、踏回投手板時，下一球指令已從耳邊傳來。
（中央社）美國職棒大聯盟領先全球，啟用電子暗號系統PitchCom已2年；創辦人之一接受《中央社》專訪，談到從變魔術得到靈感、晶片為台灣製造，已有台灣職棒隊伍洽談購買。
棒球是最重視傳統的運動之一，但大聯盟2022年啟用PitchCom電子暗號裝置以來，球迷一直以來熟悉的用手指比暗號場景，已經徹底消失在場上。
搭配投球時鐘（Pitch clock）限制秒數下，如今大聯盟30隊的每一名投手、捕手都已使用這款暗號通訊方式。兩年來，大聯盟比賽已有150萬次投球透過這系統完成。
PitchCom創辦人之一漢金斯（John Hankins）在加州聖地牙哥的自宅接受《中央社》訪問，親自示範這項他與共同創辦人費里塞堤（Craig Filicetti）研發、改變美國職棒大聯盟比賽樣貌的暗號通訊技術。
PitchCom包含兩個組件，一個是體積比手機小，用來發射訊號的迷你鍵盤，通常穿戴在捕手腿部護具；另一端是接收裝置，更輕薄短小、有彈性，如一片橡膠薄片，能毫無破綻放進投手及野手帽子裡。
大聯盟規定場上最多5名球員可穿戴訊號接收器。當捕手按下鍵盤上按鈕，投手與野手帽子裡的訊號接收器隨即透過揚聲器，用預錄的語音講出「直球，內角高」或「滑球，外角低」等包括球種與好球帶九宮格指定位置的指令。
這項技術跨越語言隔閡，就算投捕講不同語言，也能透過系統預設，調整成對應的語言。漢金斯在《中央社》記者協助錄製語音下，示範讓PitchCom用中文及台語講出球種及指定位置。
漢金斯擁有跨領域背景，他在大學讀電機，但後來進入法學院，現在是一名28年經驗的專利權、智慧財產權律師，客戶涵蓋汽車、半導體、電腦、電子領域的大企業。
他之所以與合作夥伴研發出PitchCom，源自一樁大聯盟近年來最大醜聞，以及他準備轉行改當魔術師的個人興趣。
2017年、2018年球季，休士頓太空人隊利用主場攝影機偷窺對手暗號，經過解讀之後，用敲打垃圾桶的方式，把訊息傳給場上球員。太空人靠作弊，取得2017年世界大賽冠軍，堪稱美國職棒近年大醜聞。
漢金斯說：「我是一個棒球迷，太空人偷暗號事件之後，我問自己，有什麼方法可以防止這種事情發生？」漢金斯答案來自他的「魔術師」身分。他當了28年律師之後，準備在50多歲退休，轉換跑道成為一名魔術師。
漢金斯說，他在台上演出魔術的時候，會使用身上暗藏的裝置控制音樂，他的好友、也是PitchCom的共同創辦人費里塞堤專門在設計這一類的電子裝置，用在魔術表演。
從魔術得到靈感，兩人在車庫裡，研發出第一代的PitchCom。他形容「就像賈伯斯（Steve Jobs）和沃茲尼亞克（Steve Wozniak）在車庫打造蘋果電腦一樣」。
研發PitchCom初衷是杜絕「偷暗號」，使用著台灣製造的晶片以及獨有的加密技術。
漢金斯語氣篤定地說，「沒有人可以駭進PitchCom」，因為它發送的無線電波經過高度加密，外界無法自行解碼。除此之外，加快比賽節奏是這項裝置的另一優點。
過去投捕為了防止對手偷暗號，比賽節奏常常拖慢，因為捕手必須增加暗號的複雜度，讓對手無法看穿。但現在有了PitchCom，投捕只要一個按鈕，訊息溝通了然於胸。常見的情況是，投手剛完成投球動作，正要接球、踏回投手板時，下一球指令已從耳邊傳來。
PitchCom不只防弊，也讓比賽變得精彩。漢金斯說，採用這項技術之後，棒球比賽沒有失去任何東西，唯一失去的是比賽中那些閒置時間，「暗號往返的那些時間裡，場上什麼事情都沒有發生」。
面對守舊派批評，主張棒球應保持傳統，不該出現電子裝置，漢金斯提出反駁：「如果你喜歡作弊，喜歡偷暗號，那就不要用；如果你喜歡棒球的本質，這就是最佳技術。至於有人批評，比賽打太快讓他沒辦法喝很多啤酒，那不是我們考慮的問題。」
他引述退役教士隊捕手、後來轉任大聯盟及球團行政職杭德利（Nick Hundley）的話：「身為一名捕手，要想辦法三振這些世界上最強的打擊者們，已經是一件非常困難的工作，假如還有人會偷暗號，更讓這件事情難上加難。」
杭德利主張，使用電子暗號系統，能讓場上球員光明正大對決，投手和捕手不需把心力放在提防對手，而是展現一場運動能力的較量，「我們要看的是誰是更強的棒球選手，而不是誰更會偷暗號」。
PitchCom與大聯盟簽下複數年合約，漢金斯說近期即將再簽延長合約。目前除了大聯盟30支球隊、小聯盟3A各隊，美國大學70支校隊，海外包括多明尼加冬季聯盟、墨西哥聯盟都已經使用或準備在今年使用這項技術。
他透露，目前「不只一支」台灣職棒隊與他洽談，但他無法進一步說明細節。
漢金斯分享，PitchCom技術能夠獲得大聯盟青睞，最主要的原因是「它使用科技加快比賽，但表面看起來還是很傳統」。除了場上球員之外，觀眾幾乎難以察覺PitchCom在比賽中扮演角色。
帽子裡的迷你語音揚聲器就是PitchCom在眾家技術中勝出的原因之一。
漢金斯說，在此之前，大聯盟嘗試過其他的電子暗號，包括在投手丘前方埋設只有投手看得到的燈號、讓球員戴智慧手錶，這些方案都沒有PitchCom預錄語音方式直接有效，球員不需要低頭看螢幕或燈號。
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基礎建設是經濟強心針還是必要維生素？各國積極佈局未來建設，台灣該如何因應新世代的基礎建設需求？
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自新冠疫情肆虐以來，全球經濟可說是在風雨中飄搖求生，不僅備受升息與通膨夾擊，還得應對陸續爆發的地緣政治衝突，各國政府無不想盡辦法為自家經濟打劑強心針，這也包括今年舉辦總統大選的台灣。在新的結構與投資環境下，具備穩健防禦特性的基礎建設類股，正逐漸成為投資人關注焦點。
通膨即將消退了嗎？幾乎全球所有投資人都在期待著答案。新冠疫情、俄烏戰爭爆發、以哈衝突越演越烈、中國經濟成長放緩，許多投資人不得不認清，此刻已來到景氣循環末升段。即使聯準會先前終於鬆口，暗示今年有機會調降利率，但市場仍充斥著不確定性，加上今年舉辦的台、美總統大選，不少投資者開始聚焦具備防禦景氣循環及通膨轉嫁能力的基礎建設資產。
基礎建設是經濟強心針或必要維生素？
基礎建設之所以變成熱門議題，不僅在於攻守兼備，低波動又能帶來穩定金流，還因為許多基礎建設是透過法規取得特許經營權協議，能對抗通膨、領先抓住各行業先機，若是透過投資全球基建上市全球股票，還不用擔心流動性的問題。
這一兩年，各國無不加快基礎建設「硬實力」，美國已投入1.2兆美元優化鐵公路、航運、空運、電網、寬頻網路等公共基礎建設；3,690億美元投入能源轉型以及適應氣候變遷計劃，以及527億美元用於美國晶片法案，投資資訊與通訊科技安全、半導體供應鏈。
全球掀起的這股基建投資風潮，還包括歐盟提出「REPowerEU計畫」，以3,000億歐元全力加速能源轉型；印度投入1.5兆美元於「Gati Shakti大基建計畫」建立交通運輸網路；澳洲以1,200億美元升級主要公路與鐵路。而中國同樣不遑多讓，5,000億元人民幣的基建基金用於現代化基礎建設四大轉型，包含網絡、產業升級、城市化、農業農村基建。
同時，數位與AI的變革也影響到目前人們的生活型態，新科技更激發許多基礎建設需求，好比是基地台擴建、電動車充電樁及資料中心建置⋯⋯等，而行動通訊相關營運商更是投入大量資本支出，就為了提升行動網路的密度。而數位轉型也加速產業升級，根據研究機構Precedence Research預測，數位化轉型帶來的總營收年均複合成長率將高達25.1％。
各國政府之所以投入基礎建設，不僅是因為基礎建設提供的水電瓦斯、運輸等能提供民生必需，存在「剛性需求」能達到對抗通膨的效果，基建產業多為政府特許，受到經營契約保護，價格上也能隨著通膨上升適度調整，甚至也因政府調控，公用事業還可賺取長期投資回報並提供穩定企業現金流。
台灣需要的基礎建設是什麼？
在這一波基礎建設競賽中，台灣自然無法置身事外，近日甚至也成為副總統辯論會的議題之一。專家便認為，全球都在力拼改變，若台灣想維持競爭力，國家規劃與基礎建設就必須與時俱進，但面對未來發展，台灣更應該要思考國土規劃，尤其台灣地理環境特殊，地震、多雨，在討論大型基礎建設計畫前，得先考量的是「土地容受力」。
以常見的地震為例，一場6.3級地震，台北可能就倒掉4000棟房屋；一次意外的雷擊，就會造成台中大雅地區2849戶停電。在天災的檢驗下，許多基礎建設的問題一一浮現，也讓我們必須開始思考建築的規範以及供電系統的問題。
因此專家建議台灣應該推動防災型都市更新，將住在土壤液化潛勢區的人口遷往外移，並進行一般老舊建築物的重整與維護、房屋的耐震強度改善。尤其台灣人口結構改變，高齡化、少子化是極為嚴峻的現實，基礎建設的思維不能停滯。
新世代基礎建設，我們該往哪裡走？
「我們應該要考慮非工程手段，所謂的Non-structural Measures（非結構性措施），因地制宜，將花費創造最大的效果，精準解決問題的痛處，才能達到目的。」專家表示，透過計算土地容受力，盤點台灣環境可承受的人口極限或是開發程度，根據不同災害等級，重新進行土地的使用標的區隔，並重新設計都市，將空曠建地作彈性運用，才能打造出適合安老的環境。
國家發展仰賴完善且前瞻的思維，台灣未來也要順應時代變遷，進行滾動式調整，光只是興建更快的高鐵、更長的公路、更高的大樓，恐已不合時宜，如何因應民眾的需求、生態的保育以及天災的應變，來符合未來的需求，唯有正確的國土規劃、持續的基礎建設，才能為台灣打造出安全永續的環境。