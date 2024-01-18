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2024/01/18,
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泰國人權律師因冒犯君主罪被判四年監禁，重挫改革派信心

泰國人權律師因冒犯君主罪被判四年監禁，重挫改革派信心
泰國人權律師阿農（Arnon Nampa）。 Photo Credit: 泰國人權律師協會（Thai Lawyers for Human Rights）

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泰國人權律師、學運領導人阿農·南帕因涉及冒犯君主罪的貼文被法院判刑四年，為針對阿農14起案件中的第2起，此判決對倡議改革皇室派為一大挫折。同日，刑法法院宣判2008年占領機場的保皇黨抗議者無罪。

綜合《曼谷郵報》、《路透社》報導，39歲的人權律師阿農·南帕（Arnon Nampa）因2021年在社群平台發表涉及汙辱王室的貼文，被泰國法院在週三（17日）判處4年監禁。其律師表示，這是該國備受矚目的冒犯君主案件之一。

泰國刑法112條的《冒犯君主罪》保護皇室免受批評，被法院判定汙辱皇室的行為最高可被判處15年刑期，該法普遍被國際人權組織批評為極端懲罰。阿農先前因2020年在民主集會發表有關君主罪的言論被判處4年期刑，並自2023年9月入監服刑。據報導，這些刑期將會連續執行，因此阿農將面臨8年的監禁。

週三的判決是針對阿農的14起案件中的第2起。阿農是一名律師，後來成為2020年民主運動的領導人，該場運動由青年主導，呼籲改革君主制。

「阿農先生否認有不當行為。」其律師努柴魯（Krisadang Nutcharus）告訴《路透社》，並補充法律團隊將提出上訴，如有必要會將案件提交最高法院。

法院先前曾以「他會越獄」為由，駁回暫時保釋等待上訴的請求後，阿農選擇不為自己的案件申請保釋，並繼續留在監獄裡。

阿農的判決對倡議修改《冒犯君主罪》的團體是一大挫折，該法是泰國改革派前進黨的一項關鍵政策提案，前進黨於2023年5月贏得了選舉，但因保守派參議院的反對，無法順利組成政府。

根據法律援助組織泰國人權律師協會的數據，自2020年以來，已有1938人因政治參與及言論被起訴，當中至少有262人被指控犯有冒犯君主罪、138人被指控犯有煽動罪。這些案件大多與青年領導的民主運動有關，該運動曾一度對泰國的保皇黨構成挑戰，但逐漸失去動力。

此外，據《美聯社》報導，泰國刑事法院也在同天（17日）宣判2008年佔領曼谷機場的20多名抗議者無罪。

2008年，數十名俗稱「黃衫軍」保皇派抗議者佔領了廊曼機場及蘇凡納布機場，要求前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）的幕僚辭職，這些抗議者後來皆被指控叛亂罪及恐怖主義。

機場封鎖了約莫十天，阻礙了泰國的航空運行，直到法庭裁決迫使親戴克辛的總理宋才（Somchai Wongsawat）下台後，抗議行動才結束。

戴克辛在2006年的軍事政變被迫下台，隨後黃衫軍舉行大規模的抗議活動，指控他腐敗且不尊重君主制。

曼谷刑事法院於昨日（17日）宣判，28名抗議者並沒有在機場造成破壞，也沒有傷害任何人，但其中13人因違反禁止公眾集會的緊急法令而被處以2萬泰銖（約新台幣18000元）的罰款。

參與機場示威活動的數十名抗議者被分為兩組被告，並於2013年被起訴，第二組被告的判決將於3月宣判。戴克辛則在2007年流亡海外，直至2023年歸國，歸國後原本8年的刑期被泰國國王瑪哈·瓦吉拉隆功（Mahawachiralongkon）赦免至1年，外界也預測他很有可能在短期內獲得假釋。

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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


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