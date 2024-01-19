政壇渣男何其多：愛上藍綠白以外的小黨，都是難以承受的政治傷害

文：蕭良嶼（出身於法律訓練，興趣為社會學、政治學研究）

2024大選結果公布，傾向「抗中」而非「和中」的台灣人民一則以喜一則以憂。喜的是還好台灣不是內閣制國家，賴清德蕭美琴得以接替蔡英文政府繼續聯美抗中路線；憂的是國民黨橫掃北部區域立委席次，民眾黨亦奪得八席不分區立委，日後國會蜩螗難以避免。

至於其餘小黨全軍覆沒，連補助款都拿不到。

民進黨「搶救義川大兵」口號意外奏效，在執政包袱的逆風環境下，不分區政黨票從2020年的481萬票（33.98％）微幅成長至498萬票（36.15％），得票率增加約2％。

國民黨正副總統獲得467萬1021票（33.49％），不分區政黨票476萬4293票（34.58％），值得注意的除了「認同政黨的選票」比「認同侯友宜趙少康適合當總統」者多之外，也應比較上屆國民黨不分區立委得票比例為33.36％，足見泛藍板塊幾無變動。

在這樣的情況下，一般人會合理推估，是柯文哲競選總統帶來的聲勢，加上民眾黨政黨票的大幅提昇（從2020年的11.22％到2024年的22.07％，接近一倍 ），消滅了其他包括時代力量、台灣基進在內所有小黨的存在空間。不過事情可能沒有表面上看來的那樣簡單。

國昌出走，夾殺時力

時代力量在選前最後一週，發生了兩件意外轉折。

首先，「後國昌」時代的黨主席王婉諭上了據信是「白粉收看居多」的賀瓏夜夜秀，表現得體大方、也有激動落淚之處，因為孤身撐起岌岌可危的政黨，讓人連想起2008年前後的蔡英文，而獲得一些網路上的好評，或至少是理解跟同情。

然而最初逼得時代力量分崩離析的致命結構因素立即找上門，陳椒華痛批是王婉諭「逼走黃國昌」，把最後一點還可能心軟回籠時代力量的台派選票都趕走，時力未獲補助款，陳椒華以及與她沆瀣一氣的黃國昌派人馬難辭其咎。

時代力量從洪仲丘事件與接下來的太陽花運動中誕生，原本擁有林昶佐、洪慈庸、黃郁芬、林穎孟、黃捷等等年輕到青年世代政治明星，但在「政黨大學社團化」、「獨尊國昌」等等結構因素下，黨組織長期放任黃國昌以來有權無責、自行其是，導致人才紛紛流失，最後即便王婉諭再怎麼努力救亡圖存，也避免不了黃國昌不僅徹底背叛跑去加入民眾黨，還讓他的信徒回過頭來砍已經幾乎血量見底的時力最後致命一刀。

黃國昌對過去夥伴的無情無義，以及人品的低劣下作，從他刻意「反助選」新北市第十二選區的現任立委賴品妤，寧可讓國民黨當選，就能窺知一二。黃國昌是發生在時代力量身上最大的不幸，也是太陽花世代群體PTSD的來源。

從過去一年的民調顯示，原本時代力量的支持者，有一半以上考慮總統票投柯文哲，剩下才是考慮賴清德。這預見了時代力量「超越藍綠」、「藍綠一樣爛」的內政路線遭到徹底收割，也導致時代力量遲遲無法表態總統票要挺誰，最後，投柯的支持者政黨票改投民眾黨，投賴的支持者也眼看陳椒華惡鬥王婉諭而失望離去，逐二兔者空手而回。

然而，這點出了一個問題：時代力量儘管常被台派戲稱為「背刺力量」，但真的有跟民眾黨那麼像嗎？從組織結構來說，儘管經過了無數次逆淘汰，人才嚴重流失，時代力量至少不是黑道力量，但選民看不出來，甚至也不在乎。無論外部人士對於這個結果，是惋惜，或是訕笑，都不可不視作是台灣民主品質的嚴重警訊。

選民只求「超越藍綠」、「教訓執政黨」，不求「善良、公平、正義」，如果學過光的三原色，就知道拿掉藍綠，剩下的其實是紅。時力從台灣的政治板塊上消失，剩下的也是一片「白裡透紅」。

讓台灣人民無法分票投小黨的，其實是中國

一直被視為是「極獨政黨」的台灣基進則遇到另一個狀況。2020年，台灣基進與民進黨合作在台中第二選區推出陳柏惟參選立委，竟意外推倒地方之霸顏家。一時之間，原本只能在1％上下徘徊的台灣基進，忽然有了3％政黨票。

然而好景不常，雖然陳柏惟的崛起讓基進首次離開獨派同溫層，正式進入全體台灣人的視線裡，但基進拿到政黨補助款之後，第一件做的事情就是跑去發動連署罷免韓國瑜，還真的罷免成功了。確實，韓國瑜任內高雄市政廢弛，身為高雄在地起家的獨派政黨會想要馬上罷免他，但也因此引發了泛藍對本土陣營民代的一連串報復，包括罷免陳柏惟、林昶佐等等。而台中第二選區也真的就讓陳柏惟被罷免成功了。

陳柏惟的罷免案，讓全國韓粉出了一口氣，但同時也點出了「罷免民代過於容易」的體制問題，如果一天到晚仇恨動員，那麼台灣社會將永無寧日。而這之後也種下陳柏惟退黨的遠因。陳柏惟退黨的理由，雖然不是只有單一原因，但實際上就跟時代力量遇到的問題類似——政黨大學社團化、無真正意義上的黨內民主機制、決策圈排除實際有政治影響力的黨員。

從這兩個路線極為不同的政黨，都發生非常類似的問題，就知道其實政黨草創初期，難免會有這樣的狀況。除非極度好運的在歷史上某個時間點出現而存活下來，黨內建立派系，彼此表面上相安無事，否則似乎是必然發生的現象。

「後陳柏惟」的基進，與「後黃國昌」的時力，都迎來了政黨票的慘敗。真要論原因，卻不能簡單歸因於政治明星的消失，而有更大的外在環境因素跟內部結構因素。