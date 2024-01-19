政壇渣男何其多：愛上藍綠白以外的小黨，都是難以承受的政治傷害
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本次選戰，時代力量徘徊於民眾黨造勢場合附近發送傳單，基進徘徊於賴清德造勢場合附近發送傳單，都吃了不少苦頭。從陸戰策略，其實可以看出兩個小黨自己認為的「市場重疊區塊」。基進從民調上顯示支持客群，是「挺賴的獨派選民」，時代力量則同樣苦於民調顯示「有不少潛在支持者會投柯文哲」。
文：蕭良嶼（出身於法律訓練，興趣為社會學、政治學研究）
2024大選結果公布，傾向「抗中」而非「和中」的台灣人民一則以喜一則以憂。喜的是還好台灣不是內閣制國家，賴清德蕭美琴得以接替蔡英文政府繼續聯美抗中路線；憂的是國民黨橫掃北部區域立委席次，民眾黨亦奪得八席不分區立委，日後國會蜩螗難以避免。
至於其餘小黨全軍覆沒，連補助款都拿不到。
民進黨「搶救義川大兵」口號意外奏效，在執政包袱的逆風環境下，不分區政黨票從2020年的481萬票（33.98％）微幅成長至498萬票（36.15％），得票率增加約2％。
國民黨正副總統獲得467萬1021票（33.49％），不分區政黨票476萬4293票（34.58％），值得注意的除了「認同政黨的選票」比「認同侯友宜趙少康適合當總統」者多之外，也應比較上屆國民黨不分區立委得票比例為33.36％，足見泛藍板塊幾無變動。
在這樣的情況下，一般人會合理推估，是柯文哲競選總統帶來的聲勢，加上民眾黨政黨票的大幅提昇（從2020年的11.22％到2024年的22.07％，接近一倍 ），消滅了其他包括時代力量、台灣基進在內所有小黨的存在空間。不過事情可能沒有表面上看來的那樣簡單。
國昌出走，夾殺時力
時代力量在選前最後一週，發生了兩件意外轉折。
首先，「後國昌」時代的黨主席王婉諭上了據信是「白粉收看居多」的賀瓏夜夜秀，表現得體大方、也有激動落淚之處，因為孤身撐起岌岌可危的政黨，讓人連想起2008年前後的蔡英文，而獲得一些網路上的好評，或至少是理解跟同情。
然而最初逼得時代力量分崩離析的致命結構因素立即找上門，陳椒華痛批是王婉諭「逼走黃國昌」，把最後一點還可能心軟回籠時代力量的台派選票都趕走，時力未獲補助款，陳椒華以及與她沆瀣一氣的黃國昌派人馬難辭其咎。
時代力量從洪仲丘事件與接下來的太陽花運動中誕生，原本擁有林昶佐、洪慈庸、黃郁芬、林穎孟、黃捷等等年輕到青年世代政治明星，但在「政黨大學社團化」、「獨尊國昌」等等結構因素下，黨組織長期放任黃國昌以來有權無責、自行其是，導致人才紛紛流失，最後即便王婉諭再怎麼努力救亡圖存，也避免不了黃國昌不僅徹底背叛跑去加入民眾黨，還讓他的信徒回過頭來砍已經幾乎血量見底的時力最後致命一刀。
黃國昌對過去夥伴的無情無義，以及人品的低劣下作，從他刻意「反助選」新北市第十二選區的現任立委賴品妤，寧可讓國民黨當選，就能窺知一二。黃國昌是發生在時代力量身上最大的不幸，也是太陽花世代群體PTSD的來源。
從過去一年的民調顯示，原本時代力量的支持者，有一半以上考慮總統票投柯文哲，剩下才是考慮賴清德。這預見了時代力量「超越藍綠」、「藍綠一樣爛」的內政路線遭到徹底收割，也導致時代力量遲遲無法表態總統票要挺誰，最後，投柯的支持者政黨票改投民眾黨，投賴的支持者也眼看陳椒華惡鬥王婉諭而失望離去，逐二兔者空手而回。
然而，這點出了一個問題：時代力量儘管常被台派戲稱為「背刺力量」，但真的有跟民眾黨那麼像嗎？從組織結構來說，儘管經過了無數次逆淘汰，人才嚴重流失，時代力量至少不是黑道力量，但選民看不出來，甚至也不在乎。無論外部人士對於這個結果，是惋惜，或是訕笑，都不可不視作是台灣民主品質的嚴重警訊。
選民只求「超越藍綠」、「教訓執政黨」，不求「善良、公平、正義」，如果學過光的三原色，就知道拿掉藍綠，剩下的其實是紅。時力從台灣的政治板塊上消失，剩下的也是一片「白裡透紅」。
讓台灣人民無法分票投小黨的，其實是中國
一直被視為是「極獨政黨」的台灣基進則遇到另一個狀況。2020年，台灣基進與民進黨合作在台中第二選區推出陳柏惟參選立委，竟意外推倒地方之霸顏家。一時之間，原本只能在1％上下徘徊的台灣基進，忽然有了3％政黨票。
然而好景不常，雖然陳柏惟的崛起讓基進首次離開獨派同溫層，正式進入全體台灣人的視線裡，但基進拿到政黨補助款之後，第一件做的事情就是跑去發動連署罷免韓國瑜，還真的罷免成功了。確實，韓國瑜任內高雄市政廢弛，身為高雄在地起家的獨派政黨會想要馬上罷免他，但也因此引發了泛藍對本土陣營民代的一連串報復，包括罷免陳柏惟、林昶佐等等。而台中第二選區也真的就讓陳柏惟被罷免成功了。
陳柏惟的罷免案，讓全國韓粉出了一口氣，但同時也點出了「罷免民代過於容易」的體制問題，如果一天到晚仇恨動員，那麼台灣社會將永無寧日。而這之後也種下陳柏惟退黨的遠因。陳柏惟退黨的理由，雖然不是只有單一原因，但實際上就跟時代力量遇到的問題類似——政黨大學社團化、無真正意義上的黨內民主機制、決策圈排除實際有政治影響力的黨員。
從這兩個路線極為不同的政黨，都發生非常類似的問題，就知道其實政黨草創初期，難免會有這樣的狀況。除非極度好運的在歷史上某個時間點出現而存活下來，黨內建立派系，彼此表面上相安無事，否則似乎是必然發生的現象。
「後陳柏惟」的基進，與「後黃國昌」的時力，都迎來了政黨票的慘敗。真要論原因，卻不能簡單歸因於政治明星的消失，而有更大的外在環境因素跟內部結構因素。
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玉米也可以飛？生質酒精助攻航空業減碳80%，台灣應建立國內SAF產業鏈擴大供給
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SAF（永續航空燃料）是一種可減少溫室氣體排放的替代燃料，由再生能源製成，例如玉米、大豆、廢棄食用油等。拜登政府最近將玉米生質乙醇製成的SAF納入「降低通膨法案」，提供租稅減免以鼓勵生產。全球多國也積極推動SAF，以協助航空業降低碳排放。
SAF是什麼？如何成為全球航空業減碳新寵？
日前，拜登政府宣布玉米生質乙醇製成之永續航空燃料（Sustainable Aviation Fuel, SAF）納入「降低通膨法案*」，取得再生能源的租稅減免。美國為擴大SAF產量、協助航空業加速脫碳，祭出獎勵法規，提高SAF業者擴大採用玉米生質乙醇為煉製原料的意願。
全球極端氣候加劇、減碳壓力升溫，國際民航組織（ICAO）提出2050年航空業碳排放量減至2005年的一半。但受限於沉重機身及長時間飛行的高能源消耗量，電動飛機的普及遙遙無期，航空業者轉而從佔九成碳排放量的航空燃料著手制定減碳策略。
SAF相較於化石航空燃料，可減少約80%的溫室氣體碳排放量，且可直接混合使用。因此，SAF價格即使貴兩至三倍，仍被視為航空業2050淨零碳排的務實解方。除了歐盟、日本、韓國及新加坡等國積極推動SAF導入政策並研發產業技術之外，阿聯酋航空及英國維珍航空在今年皆推出使用100% SAF的永續示範航班，後者更成功飛越大西洋。
玉米永續航班起飛，啟動航空業減碳新希望
國際民航組織（ICAO）認可之SAF原料包含利用玉米、大豆、農林業廢棄物、廢棄食用油及其他非化石燃料等再生能源。燃料減碳需由源頭做起，而美國為玉米生產大國，以永續零碳農業為目標，持續提高單位面積產量，並研發碳捕捉、碳封存等新世代農作技術，致力於減少玉米碳強度。
以1980年為基準，2020年美國玉米種植面積減少44.2%，產量卻成長近1.1倍。2022年美國玉米生質乙醇產量更因此超出市場需求量近90億公升。2021年美國阿貢國家實驗室研究指出，近二十年間，美國玉米生質乙醇碳強度下降23%。未來若搭配永續農業耕作、煉油效能升級及碳捕捉技術，玉米生質乙醇SAF相較傳統航空燃料，最高可望減少153%的碳強度。
不只是減碳效益，因玉米旱作性質，生產玉米生質乙醇使用的水資源消耗量，也較傳統化石燃料減少約兩成。據伊利諾大學芝加哥分校於2010年的研究顯示，一加侖玉米乙醇生產製程需消耗2.7加侖的水；《國家地理》調查則指出一加侖汽油需消耗13加侖的水。
另一方面，針對玉米作為糧食作物被轉換為燃料使用，因與消除飢餓之永續目標相悖，遭質疑是否為合適減碳路徑。事實上，美國生質酒精是採用非直接食用的馬齒玉米（Dent Corn）提煉而成，該品種的玉米常用於燃料、畜產飼料及化妝品等非糧用途。
台灣永續航班落後日韓，應加緊腳步建立SAF國內供應鏈
玉米航班的起飛，提高SAF的全球關注度。同為東亞航線樞紐的日本及韓國，近年來也抓準航空業永續轉型的趨勢，產官學聯手推動國內SAF供應鏈及應用技術。
韓國能源公司GS Caltex於今年6月起向大韓航空部分國際航班提供SAF，產業通商資源部也宣布2024年訂定國內SAF生產標準並於2026年正式導入SAF並公告摻配比例。
日本航空（Japan Airlines）串聯多家航空公司及油品業者成立「ACT FOR SKY」，致力於推廣國產SAF商業化。
國內航空業者也不約而同呼籲政府，建立國內SAF產業鏈。華航及長榮皆於2023年起布局使用SAF的永續航班，但現實困境是SAF價格昂貴且產量供不應求。為跟上國際航空業減碳步伐、縮短化石燃料轉型困境，我國需盡快展開與歐美日韓等國的SAF生產技術交流對話，並參考其導入SAF的獎勵政策以逐步建立完整輔導措施。
*降低通膨法案（Inflation Reduction Act；IRA）：拜登政府投入2.91億美元發展SAF領域技術。為了提高業者生產業意願，當SAF生命週期排放量較傳統航空燃油減少超過50%時，摻配業者即可獲得最低每加侖 1.25美元之租稅抵免金額。且排放量每超過1個百分點還可額外獲得每加侖0.01美元的減免。
本文章內容由「美國穀物協會」提供。