日本普利司通頂級SUV專用胎ALENZA LX100 海外市場首發 完美呈現舒適性與靜謐性能

近十年來發展極為強勢的SUV市場，每年仍有眾多汽車品牌針對旗下SUV車款持續推陳出新，使整體SUV市場保持穩定的成長姿態。台灣休旅車銷量自2015年起到2023年SUV車成長236%，占台灣整體銷售車種近６成， 面對火熱的SUV市場，日本普利司通輪胎同樣是以積極態度應對，透過產品線增加來賦予SUV車主更多元、豐富的輪胎選擇。

ALENZA LX100在日本販售成績斐然，為讓消費者享受其兼具出色靜肅性與舒適性的絕佳表現的旗艦休旅車胎，此次日本普利司通輪胎特別選擇台灣作為ALENZA LX100的海外首發市場，展現品牌對台灣SUV舒適胎市場的高度重視。新品發表會上更邀請知名藝人鳳小岳出席發表會活動，分享其對頂級SUV舒適車胎實際乘駕感受，此外，現場更可見愛麗Ellie、大久保麻梨子與劉沛等社群領袖到場一同見證此次日本普利司通的新品發表活動。

專為頂級SUV開發之靜音技術 胎面磨損也能保持高度靜謐性能

為達到符合頂級SUV水準的舒適性與靜謐性，日本普利司通輪胎特別為其開發多項靜音技術使用，包含即使在輪胎磨損後也能持續抑制高頻噪音的「隱藏式噪音抑制溝槽設計」、可以實現更高層次靜肅性能的「3D噪音抑制溝槽」、輪胎內側專屬「3D降噪音設計」、減少載重後左右晃動程度的「SUV專用之胎邊結構設計」等多項先進科技運用，達到與裝載車輛相輔相成的出色寧靜度。ALENZA LX100針對主流與高階SUV設計，尺寸涵蓋範圍從16吋到19吋，共有13種規格，包含215/65R16、225/65R17、225/60R18、235/55R18、225/55R19等規格，適合SUV市場的主流品牌與車型。

不僅是新世代靜音技術能有效提升靜謐性，ALENZA LX100全新胎面設計亦可在胎面損耗達到60%時，持續保有出色寧靜度。日本普利司通亦同步優化其胎面膠之耐磨度及胎面厚度，並減少來自路面的路面回饋感受，進一步提升乘坐舒適品質。日本普利司通臺灣董事長石井聡人表示：「我們深知台灣SUV車主對於靜肅性與舒適性輪胎的高度需求，在繼日本發表ALENZA LX100後，我們選定台灣作為海外首發地點，這不僅是日本普利司通對台灣車主的一份承諾，更是對台灣休旅車市場潛力的信心展現。」

寧靜、運動各有擅長 ALENZA LX100與ALENZA 001滿足不同消費需求

在ALENZA LX100加入ALENZA家族之後，將與ALENZA 001組成強力組合。針對注重日常通勤與出行乘駕舒適性的車主，ALENZA LX100身懷多項靜音技術運用，旨在發揮超越同級產品的靜音效果及乘坐舒適性；對於常駕車出遊與在意操控性能的車主，ALENZA 001高剛性圓弧溝槽設計與3D M型溝槽花紋，著重於乾、濕地的操控與煞車性能。 ALENZA LX100與001兩者於各自擅長領域的整體表現均屬強悍，讓台灣SUV消費者可依自身需求來進行挑選。ALENZA LX100新品相關資訊請參見日本普利司通官網：https://lihi2.com/k5nug

春節連假出遊 日本普利司通攜手聶永真團隊加碼送上新春賀禮

日本普利司通為歡慶龍年佳節特別推出了換胎賀禮活動，即日起至2024年2/7至全台經銷商購買指定數量與尺寸，就能獲得多重質感好禮，其中更罕見跨界攜手聶永真主理的團隊「永真急制Workshop」打造食器禮盒，讓你為愛車好好把關之餘也能品味極致生活美學。全台日本普利司通經銷商購買四條18吋以上日本普利司通轎車/休旅車輪胎便可獲得日本普利司通鑄鐵鍋。日本普利司通加碼送免費全年安心保固服務之外，只要參加以上換胎禮活動並完成登錄，即可擁有抽獎機會，抱走總價超過40萬元的新春大獎，品項包含 AirPods *25名，iPhone15 *7名，日本雙人來回機票 *1名，活動辦法及規定詳情請參照日本普利司通活動官網。

Photo Credit：日本普利司通

本文章內容由「日本普利司通」提供。