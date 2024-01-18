三星Galaxy S24系列手機發表：主打免連網AI安全又提升使用體驗、Galaxy S24 Ultra改用5倍長焦與鈦框
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AI技術在大語言模型LLM與生成式AI的推波助瀾下，使得AI的應用又有更多的可能性，不過在2023年多數這類進階AI受限AI模型大小、運算性能等因素多需在雲端執行，但隨著演算法改善與終端裝置算力提升，2024年可說能於終端裝置免聯網執行相當程度基於LLM與生成式AI應用的元年，而Galaxy S24系列就肩負著帶領三星Galaxy AI技術的先鋒；同時也向三星確認過，此次Galaxy S24能使用的Galaxy AI皆相同，並未有Galaxy S24 Ultra獨佔的功能。
文：Chevelle.fu
三星在台灣時間2024年1月17日凌晨2點公布Galaxy S24系列，聚焦於Galaxy AI開創的離線單機AI應用，並延續傳統提供繼承Galaxy Note特性的Galaxy S24 Ultra，以及兩款標準機型Galaxy S24與Galaxy S24+。
雖然Galaxy S24系列的外型設計變動不算明顯，不過除了Galaxy S24 Ultra從善如流的採用平面螢幕以外，此次Galaxy S24系列三款機型的螢幕皆為相同亮度、支援1-120Hz LTPO，入門機型螢幕不再有明顯差別待遇。同時三星同步宣布Galaxy S24系列將提供長達7年系統更新與安全維護。
Galaxy S24系列將自2024年1月31日起於全球陸續上市；同時三星也調降北美Galaxy S23與Galaxy S23 FE售價；Galaxy S24 Ultra提供紫、黃、黑、灰，並提供12GB RAM搭配256GB、512GB與1TB規格，北美建議售價1299美金起；Galaxy S24與Galaxy S24+提供紫、黃、黑、灰四色，Galaxy S24提供8GB RAM搭配128GB、256GB、512GB三種版本，北美建議售價999美金起；Galaxy S24+提供12GB RAM搭配256GB與512GB兩種版本，建議售價799美金起。
三款Galaxy S24系列皆將透過線上商店提供淺藍、橙色、淺綠色特別色；台灣上市時間、顏色與規格待定。
重點放在Galaxy AI的Galaxy S24系列
Galaxy AI整合文字、語音與圖像應用
AI技術在大語言模型LLM與生成式AI的推波助瀾下，使得AI的應用又有更多的可能性，不過在2023年多數這類進階AI受限AI模型大小、運算性能等因素多需在雲端執行，但隨著演算法改善與終端裝置算力提升，2024年可說能於終端裝置免聯網執行相當程度基於LLM與生成式AI應用的元年，而Galaxy S24系列就肩負著帶領三星Galaxy AI技術的先鋒；同時也向三星確認過，此次Galaxy S24能使用的Galaxy AI皆相同，並未有Galaxy S24 Ultra獨佔的功能。
Galaxy S24系列搭載的Galaxy AI是由多種AI技術整合的統稱，包括三星自行研發的技術、Android原生的技術以及與第三方合作的技術，且後續也將持續導入更多的應用。
同時三星也強調為了使用者隱私，Galaxy AI將使消費者選擇資料是否遞交到雲端或是僅透過單機執行，上傳到雲的內容也不會成為Galaxy AI的訓練素材，如整合在電話通話的AI翻譯除了不會保存資料以外也會以語音告知對方正在擷取語音。
Galaxy S24系列支援的主打AI功能包括可離線執行的雙向即時翻譯、訊息的AI翻譯、整合在三星鍵盤的寫作AI助理、通話的AI即時翻譯等。
不過目前Galaxy S24系列的Galaxy AI翻譯僅支援簡體中文，是否有繁體中文的釋出計畫仍待三星總部公布。其中寫作AI助理是可分析先前對話的內容、語氣等提供合乎情境的訊息回應建議。
上述的這些功能結合語音轉文字、圖片轉文字、語意辨識與生成式AI，同時這些資料可選擇僅在手機內部的安全區域執行不記錄與傳送到雲端，尤其是電話通話AI翻譯與轉文字更不會保留音檔與文字檔，與通話錄音app或通話轉文字記事本app是不同的概念。
相機功能結合AI提供編修、生成式AI與慢動作補幀、率先導入Google搜尋圈
另外在相機的應用也整合AI功能，包括分析照片元素的AI智慧照片編輯建議、結合生成式AI的照片應用；雖然照片編輯建議功能並非創舉，不過透過與AI的結合，能更精確提出照片編修的建議，至於結合生成式AI的照片則是可圈選照片物件後透過生成式AI取代選擇的物件與區域，例如筆者在體驗區手機以圈選手機內模特兒照片的Galaxy Watch，則被生成式AI以金色機械錶取代。SuperHDR也進一步支援如Instgram等第三方應用程式，可供第三方應用程式的相機功能拍攝更出色的照片。
Galaxy S24系列還有一項AI應用，是結合AI的超級慢動作補幀技術，可將標準幀率錄製的影片透過AI方式插入額外的幀，進一步產生慢動作短片，只要在影片編輯器長按慢動作特效鍵即可啟用，在來不及啟用慢動作拍攝或是光線昏暗不利啟動超級慢動作時以一般影片後製產生，找出精彩的一瞬間。
此外Galaxy S24還率先搭載與Google合作的「搜尋圈」（Circle to Search）以圖搜圖功能，功能類似Google以圖搜圖，可在瀏覽照片、截圖時利用手指或S Pen圈選物件，即透過AI將圖片轉換為文字敘述進行搜尋。
同時三星也將One UI、Galaxy AI與Android Auto整合，在啟動Android Auto車機模式時進行重要訊息解析，一旦收到如詢問何時抵達的訊息時，可依據導航資訊推估時間後自動回覆預計抵達的時間。同時三星也在官方頻道加入一部Quick Share的介紹短片，呼應先前與Google合作將原本Android的Nearby Share與Quick Share整併。
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91APP扮演零售品牌前沿技術探勘者，攜手Google Cloud落實數據治理、開發AI應用帶動商家業績
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91APP作為台灣首家上櫃原生SaaS軟體服務公司，引領台灣零售產業針對「人、場、貨」的虛實融合，持續運用嶄新技術改變銷售場景，幫助品牌、通路商家獲得更多業績，也讓消費者自在穿梭於OMO的購物情境。
零售業走過疫情低谷，終於在2022年迎來春燕。2022年全球零售市場銷售額超過27兆美元，預計2024年將達到30兆美元以上；台灣零售2022年營業額達4兆2,815億元，零售網路銷售額（電商交易）達到新台幣4,930億元，兩者皆創下歷史新高。
產業欣欣向榮，當然少不了業內參與者的共襄盛舉。91APP作為台灣首家上櫃原生SaaS軟體服務公司，引領台灣零售產業針對「人、場、貨」的虛實融合，持續運用嶄新技術改變銷售場景，幫助品牌、通路商家獲得更多業績，也讓消費者自在穿梭於OMO的購物情境。
近期，91APP技術實力更上層樓，以Google Cloud環境為基礎，在組織內落實數據治理之外，也使用Google Cloud AI平台Vertex AI，推出91APP獨家開發的零售AI模型jooii（全通路智慧幫手），目前測試結果，有使用jooii推薦的商品，比起沒有運用AI模型演算的點擊率，整整高出3倍成效。
91APP發展產業模型解決零售業根本問題
事實上，91APP最早以開店系統切進市場，營運策略隨著市場定位而逐漸確立，目前主力即是聚焦在提供零售業數位轉型方案。因此這幾年91APP大力提倡D2C（Direct-to-Consumer）模式，就是在幫助零售品牌，掌握第一方數據，運用場景技術來推進與消費者的接觸/互動情境。
91APP產品長李昆謀表示，「前五年我們是在解決產業的已知問題，例如幫品牌客戶增添開店系統的更多功能，但是，近五年我們在協助產業尋找下一個方向、探索未知問題。因此我們的角色就像客戶委外的IT，為他們探索新技術應用於零售場景，幫助商家成長。」
Cookie退場第一方數據更顯重要，91APP利用GCP推動數據治理
Google預計在2024年第一季開始移除Chrome的第三方Cookie，這也讓越來越多零售品牌注意到第一方數據的重要性。李昆謀表示，「光是一家大型業者，一年的數據量可以多達上百億，我們勢必需要一個強勁的基礎設備，才能幫客戶建立起數據中台。」
確實，零售橫跨線上線下，龐大的顧客銷售及CRM數據，加上想要搭建CDP（Customer Data Platform）顧客數據平台、DMP（Data Management Platform）資料管理平台，必須先收攏數據，才能有後續的清洗、整理動作、並洞悉出商業價值。於是，91APP導入一系列Google Cloud的解決方案，包含Pub/Sub、Dataflow進行實時分析數據，接著也採用BigQuery企業資料倉儲，運用內建機器學習、商業智慧（BI）功能，達到數據驅動業務目標。
當時會立刻選擇Google Cloud作為雲端基礎建設的夥伴，李昆謀表示，「Google Cloud示範一套完整的Best Practice，讓我們覺得把這些方案導入內部，對資料清洗、梳理是非常有幫助的。」的確，91APP運用Google Cloud雲端及機器學習相關資源，陸續開發會員分群模型（NAPL）、購買意圖模型（DCIU），幫助零售品牌以數據為依歸來尋找新客、鞏固舊客。
91APP與Google Cloud合作越久，導入的應用方案也更深入，其中一項是使用Looker商業智慧平台嵌入式數據分析，落實數據治理工程。由於零售業數據欄位相當龐雜，且在勾稽或針對訂單定義的溝通過程，往往發現雙方數據對不上的問題。
為了解決根本的痛點，91APP組成數據治理定義小組，針對數據定義大表的欄位有了明確的規範，並透過Looker作為數據治理的核心中台。如今，91APP所有同仁都能在Looker Studio快速拉出報表，不僅所有數據都能對齊，甚至也能透過API方式將Looker的數據匯出給零售客戶使用，達成「書同文、車同軌」的Data Governance-as-a-Service境界。
運用Vertex AI的Vertex Search，實現「千人千面」精準推薦
看準未來消費者會透過AI自然語言模型，也就是以對話方式來搜尋商品，形成新的購物模式。近期91APP使用Google Cloud的Vertex AI，透過Embedding Model模型，更深入理解文本含義後，抽出768維度的連續向量空間，運算出高度關連性的產品群集。
摸索Vertex AI過程，李昆謀回應，「使用Vertex Search向量資料庫的感受，一如延續Google Cloud高效能傳統，展現非常驚人的回應速度。因為我們服務上百家客戶，每家客戶數據都是上億級，加上我們數據都放在GCP上面，經過測試效能不僅可以承載數據，而且結果是非常滿意的。」
除了運算效能，91APP也相當重視GenAI的原料，也就是Embedding模型處理特徵值後，重新運算的成效表現。因為過去特徵值主要是根據View-also-view或Buy-also-buy概念，從消費者行為做相關產品推薦。如今透過Vertex Search，等於91APP把過去ML、DL技術進一步融合商品素材、語義、行為等特徵值所算出來的模型，讓兩個技術混搭後的推薦結果，發現成效比單一技術表現更好。
對於零售商家，最關注的議題仍相當看重業績的轉換與進站流量。91APP未來將持續立足在GCP上的數據應用，同時也開始串聯Google的廣告服務，幫助零售品牌運用Google AI生成個人化的廣告素材，因應不同受眾輪廓搭配jooii模型，進行精準又即時的產品推薦，實現利用數據驅動廣告變現的目標，為91APP、零售品牌、及消費者共同帶來三贏局面。