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三星Galaxy S24系列手機發表：主打免連網AI安全又提升使用體驗、Galaxy S24 Ultra改用5倍長焦與鈦框

三星Galaxy S24系列手機發表：主打免連網AI安全又提升使用體驗、Galaxy S24 Ultra改用5倍長焦與鈦框
Photo Credit: Samsung

我們想讓你知道的是

AI技術在大語言模型LLM與生成式AI的推波助瀾下，使得AI的應用又有更多的可能性，不過在2023年多數這類進階AI受限AI模型大小、運算性能等因素多需在雲端執行，但隨著演算法改善與終端裝置算力提升，2024年可說能於終端裝置免聯網執行相當程度基於LLM與生成式AI應用的元年，而Galaxy S24系列就肩負著帶領三星Galaxy AI技術的先鋒；同時也向三星確認過，此次Galaxy S24能使用的Galaxy AI皆相同，並未有Galaxy S24 Ultra獨佔的功能。

文：Chevelle.fu

三星在台灣時間2024年1月17日凌晨2點公布Galaxy S24系列，聚焦於Galaxy AI開創的離線單機AI應用，並延續傳統提供繼承Galaxy Note特性的Galaxy S24 Ultra，以及兩款標準機型Galaxy S24與Galaxy S24+。

雖然Galaxy S24系列的外型設計變動不算明顯，不過除了Galaxy S24 Ultra從善如流的採用平面螢幕以外，此次Galaxy S24系列三款機型的螢幕皆為相同亮度、支援1-120Hz LTPO，入門機型螢幕不再有明顯差別待遇。同時三星同步宣布Galaxy S24系列將提供長達7年系統更新與安全維護。

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Photo Credit: Samsung
左起為Galaxy S24 Ultra、Galaxy S24+與Galaxy S24
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北美市場建議售價，三星同步調降Galaxy S23系列售價。｜Photo Credit: Samsung

Galaxy S24系列將自2024年1月31日起於全球陸續上市；同時三星也調降北美Galaxy S23與Galaxy S23 FE售價；Galaxy S24 Ultra提供紫、黃、黑、灰，並提供12GB RAM搭配256GB、512GB與1TB規格，北美建議售價1299美金起；Galaxy S24與Galaxy S24+提供紫、黃、黑、灰四色，Galaxy S24提供8GB RAM搭配128GB、256GB、512GB三種版本，北美建議售價999美金起；Galaxy S24+提供12GB RAM搭配256GB與512GB兩種版本，建議售價799美金起。

三款Galaxy S24系列皆將透過線上商店提供淺藍、橙色、淺綠色特別色；台灣上市時間、顏色與規格待定。

重點放在Galaxy AI的Galaxy S24系列

Galaxy AI整合文字、語音與圖像應用

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Photo Credit: cool3c
Galaxy S24系列有多項結合AI的「進階智慧工具」，自圖像、文字到語音都有。

AI技術在大語言模型LLM與生成式AI的推波助瀾下，使得AI的應用又有更多的可能性，不過在2023年多數這類進階AI受限AI模型大小、運算性能等因素多需在雲端執行，但隨著演算法改善與終端裝置算力提升，2024年可說能於終端裝置免聯網執行相當程度基於LLM與生成式AI應用的元年，而Galaxy S24系列就肩負著帶領三星Galaxy AI技術的先鋒；同時也向三星確認過，此次Galaxy S24能使用的Galaxy AI皆相同，並未有Galaxy S24 Ultra獨佔的功能。

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Photo Credit: cool3c
Galaxy S24系列在內建電話功能加入即時翻譯。
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Photo Credit: cool3c
可選擇語言與語音。
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Photo Credit: cool3c
中文目前僅支援簡體，不過先前的Bixby也是......。

Galaxy S24系列搭載的Galaxy AI是由多種AI技術整合的統稱，包括三星自行研發的技術、Android原生的技術以及與第三方合作的技術，且後續也將持續導入更多的應用。

同時三星也強調為了使用者隱私，Galaxy AI將使消費者選擇資料是否遞交到雲端或是僅透過單機執行，上傳到雲的內容也不會成為Galaxy AI的訓練素材，如整合在電話通話的AI翻譯除了不會保存資料以外也會以語音告知對方正在擷取語音。

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Photo Credit: cool3c
雖然透過雲端處理資料無論算力或可使用的模型會更強，但考慮到資安亦可選擇離線執行。

Galaxy S24系列支援的主打AI功能包括可離線執行的雙向即時翻譯、訊息的AI翻譯、整合在三星鍵盤的寫作AI助理、通話的AI即時翻譯等。

不過目前Galaxy S24系列的Galaxy AI翻譯僅支援簡體中文，是否有繁體中文的釋出計畫仍待三星總部公布。其中寫作AI助理是可分析先前對話的內容、語氣等提供合乎情境的訊息回應建議。

上述的這些功能結合語音轉文字、圖片轉文字、語意辨識與生成式AI，同時這些資料可選擇僅在手機內部的安全區域執行不記錄與傳送到雲端，尤其是電話通話AI翻譯與轉文字更不會保留音檔與文字檔，與通話錄音app或通話轉文字記事本app是不同的概念。

相機功能結合AI提供編修、生成式AI與慢動作補幀、率先導入Google搜尋圈

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Photo Credit: cool3c
照片中的原圖是配戴Galaxy Watch的模特兒。
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Photo Credit: cool3c
圈選Galaxy Watch透過生成式AI取代就變成了金錶（但軸線有點歪......）。

另外在相機的應用也整合AI功能，包括分析照片元素的AI智慧照片編輯建議、結合生成式AI的照片應用；雖然照片編輯建議功能並非創舉，不過透過與AI的結合，能更精確提出照片編修的建議，至於結合生成式AI的照片則是可圈選照片物件後透過生成式AI取代選擇的物件與區域，例如筆者在體驗區手機以圈選手機內模特兒照片的Galaxy Watch，則被生成式AI以金色機械錶取代。SuperHDR也進一步支援如Instgram等第三方應用程式，可供第三方應用程式的相機功能拍攝更出色的照片。

Galaxy S24系列還有一項AI應用，是結合AI的超級慢動作補幀技術，可將標準幀率錄製的影片透過AI方式插入額外的幀，進一步產生慢動作短片，只要在影片編輯器長按慢動作特效鍵即可啟用，在來不及啟用慢動作拍攝或是光線昏暗不利啟動超級慢動作時以一般影片後製產生，找出精彩的一瞬間。

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Photo Credit: Samsung
Galaxy S24系列搶先其它品牌加入搜尋圈功能，透過圈選畫面物件即可轉譯文字進行搜尋。

此外Galaxy S24還率先搭載與Google合作的「搜尋圈」（Circle to Search）以圖搜圖功能，功能類似Google以圖搜圖，可在瀏覽照片、截圖時利用手指或S Pen圈選物件，即透過AI將圖片轉換為文字敘述進行搜尋。

同時三星也將One UI、Galaxy AI與Android Auto整合，在啟動Android Auto車機模式時進行重要訊息解析，一旦收到如詢問何時抵達的訊息時，可依據導航資訊推估時間後自動回覆預計抵達的時間。同時三星也在官方頻道加入一部Quick Share的介紹短片，呼應先前與Google合作將原本Android的Nearby Share與Quick Share整併。

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