萬能青年旅店睽違九年再訪台灣巡演！從〈殺死那個石家莊的人〉到《冀西南林路行》，一代傳奇樂團如何撼動華語搖滾？

來自中國河北石家莊的傳奇樂團「萬能青年旅店」，睽違六年再度來台，不僅要在本週參與位於新店的「霓虹綠洲音樂祭」，更在稍早宣布，將於今年3月再度於台北、台中、高雄巡迴演出，而這也是他們睽違九年再度來台舉辦專場演唱會，消息一出，立刻引發樂迷熱烈討論。

從The Nico時期到「萬年青年旅店」，成就華語搖滾傳奇

萬能青年旅店的成員組合一直以來都呈現著一定的流動性，目前的陣容主要由主唱董亞千、吉他手史立、貝斯手姬賡和鍵盤手馮江等多位成員組成。

主唱董亞千一直是樂隊的靈魂人物，負責引領樂隊的音樂方向。而在吉他手史立的加入，也為樂隊帶來了獨特的音樂風格。

同時，姬賡擔任貝斯手的角色，也是樂團中的主要填詞人，總是為樂曲注入豐富的文化底蘊。另外，主責Keyboard的馮江，也豐富了樂隊的音樂元素，使得萬能青年旅店的音樂更加多元而具有鮮明的層次。

1996年，樂團起初以「The Nico」之名組成的樂隊，並以翻唱國外搖滾經典為主，隨著時間的推移，樂隊陣容逐漸完善，2000年吉他手崔旭東的加入為樂隊帶來了新的動力。然而，2001年鼓手張培棟離隊，隨後由荀亮接任鼓手位置。

在2002年年底，樂隊正式宣告更名為「萬能青年旅店」，這一變動是由貝斯手姬賡提議，樂隊內部認為原有的名稱使得樂隊形象「幹什麼事，什麼不成」，希望透過改名，展現新的風采。

而關於「萬能青年旅店」這個名字的由來，據悉是源自主唱董亞千的一間房子。

該房子是他和朋友們的聚會之地，每位朋友都擁有一把鑰匙，因此這裡被戲稱為「萬能青年旅店」。以此為靈感，樂團正式更名，期許能夠在音樂路上擺脫過去的陰霾，邁向成功之路。

而以「萬能青年旅店」這個名字推出了首張同名專輯後，樂隊以嶄新的面貌和音樂風格，在華語搖滾舞台上獲得巨大的成功。

首張同名專輯《萬能青年旅店》犀利針砭時事引爆華語搖滾

2008年，萬能青年旅店展開了他們首張專輯的錄製工作，經過精心籌備，終於在2010年正式發行。

《萬能青年旅店》這張專輯的獨特之處在於不僅融合了傳統的band sound，還巧妙地加入了民謠曲風，甚至包括多首歌曲配以管弦樂編曲，以及充滿節奏感的元素，創造出專屬萬能青年旅店的搖滾樂曲。

而令人矚目的不僅僅是音樂上的創新，更是在歌詞中，展現出對社會的深刻反思和針砭。

《萬能青年旅店》專輯一推出，即引起極大迴響，橫掃華語搖滾樂壇。萬能青年旅店以大膽而獨特的創作風格成功吸引了樂迷的目光，不僅在音樂上取得了成功，更透過歌詞中的社會觀察，深化了對聽眾的共鳴。

這張首張專輯的成功不僅標誌著萬能青年旅店在樂壇的崛起，同時也讓樂迷見證了他們多元、大膽的音樂實驗和對社會議題的獨特表達方式。

〈殺死那個石家莊的人〉犀利寫出家鄉困境引發共鳴

在萬能青年旅店的創作中，被視為樂團代表曲的〈殺死那個石家莊的人〉可能是最廣為人知的作品之一。

多數聽眾透過歌詞的解讀，看見歌曲中描繪了北方重工業城市經歷時代變遷，從計劃經濟轉向市場經濟所帶來的痛苦，以及那些被遺忘或拋棄的群體所感受到的失落和憤怒。

萬能青年旅店的團員們出生於1980年代，親歷了繁榮轉向衰弱的歷程，受到的教育是理想主義和浪漫主義，然而現實中卻充斥著金錢至上和欲望崇拜，因此歌曲以「生於理想，死於欲望」深刻描述這一代人的處境。

雖然有部分的人也認為〈殺死那個石家莊的人〉也對2001年發生的「靳如超爆炸案」有所意指，但作詞者姬賡強調，他的創作初衷僅在表達日常生活中的悲劇。不論是哪種解讀，〈殺死那個石家莊的人〉都成功引起了大眾對社會議題的關注。

因憂鬱而生的〈秦皇島〉

萬能青年旅店的另一首膾炙人口的名曲〈秦皇島〉，其創作背後有一段感人的故事。故事發生在2000年，當時主唱董亞千的好友姬賡前往南方求學，而董亞千則因患上嚴重的憂鬱症而陷入低潮。

為了陪伴好友姬賡，董亞千前往姬賡所讀的大學陪讀一個月。但隨著時間的推移，董亞千仍感需要進行更長的調養。於是，他前往秦皇島，展開一段時間的自我調養。

董亞千在秦皇島調養的期間，他不僅持續努力練琴，在那段時間裡也譜下了動人的旋律，完成〈秦皇島〉這首歌曲。這首歌不僅承載著董亞千在逆境中的悲鳴和內心情感變化，更讓許多在這個大環境中跌跌撞撞的年輕人感同身受，深受共鳴。

暗喻六四事件〈在這顆行星所有的酒館〉

而在萬能青年旅店的創作中，政治色彩最為濃厚的莫過於〈在這顆行星所有的酒館〉。

歌詞中的「只唱情歌看不到坦克」被視作對六四天安門事件的隱喻，指向中國政府以坦克鎮壓集會群眾的殘酷場景。

2012年，在資深樂評人馬世芳訪問萬能青年旅店的文章裡，歌詞作者姬賡曾分享，將「酒館」改成「廣場」就能理解歌詞的真正寓意，但他故意選擇以「酒館」的形式呈現，保留了一絲對現實的希望。

但也不難猜測，或許是出於對政治敏感性的考慮，因此不願直接表露，以避免受到中國政府的困擾。

儘管面對國家殘酷歷史，萬能青年旅店決定以迂迴且充滿藝術的方式發聲，表達了對真相和正義的渴望，這種堅持不妥協的態度令人敬佩。寫實帶有諷刺的創作風格，不僅為萬能青年旅店贏得極高的人氣的，也彰顯了他們在音樂中，追求真實和勇敢面對社會現實的精神。

眾多藝人受之啟發，爭相翻唱經典歌曲

萬能青年旅店不僅受到廣大樂迷的熱愛，他們的音樂也深深啟發了華語樂壇眾多明星。各界名人紛紛著迷於他們獨特的音樂風格，甚至相繼翻唱了他們的經典歌曲。