萬能青年旅店睽違九年再訪台灣巡演！從〈殺死那個石家莊的人〉到《冀西南林路行》，一代傳奇樂團如何撼動華語搖滾？
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萬能青年旅店不僅將在本週末來到新北市的霓虹綠洲音樂暨表演，還將在3月來台舉辦三場巡迴演唱會，首先在3月14日從台中起跑、3月16日高雄演出，3月18日則會到台北進行最終場演出，門票將於1月22日下午一點啟售，更多資訊可至售票官方社群查詢。
來自中國河北石家莊的傳奇樂團「萬能青年旅店」，睽違六年再度來台，不僅要在本週參與位於新店的「霓虹綠洲音樂祭」，更在稍早宣布，將於今年3月再度於台北、台中、高雄巡迴演出，而這也是他們睽違九年再度來台舉辦專場演唱會，消息一出，立刻引發樂迷熱烈討論。
從The Nico時期到「萬年青年旅店」，成就華語搖滾傳奇
萬能青年旅店的成員組合一直以來都呈現著一定的流動性，目前的陣容主要由主唱董亞千、吉他手史立、貝斯手姬賡和鍵盤手馮江等多位成員組成。
主唱董亞千一直是樂隊的靈魂人物，負責引領樂隊的音樂方向。而在吉他手史立的加入，也為樂隊帶來了獨特的音樂風格。
同時，姬賡擔任貝斯手的角色，也是樂團中的主要填詞人，總是為樂曲注入豐富的文化底蘊。另外，主責Keyboard的馮江，也豐富了樂隊的音樂元素，使得萬能青年旅店的音樂更加多元而具有鮮明的層次。
1996年，樂團起初以「The Nico」之名組成的樂隊，並以翻唱國外搖滾經典為主，隨著時間的推移，樂隊陣容逐漸完善，2000年吉他手崔旭東的加入為樂隊帶來了新的動力。然而，2001年鼓手張培棟離隊，隨後由荀亮接任鼓手位置。
在2002年年底，樂隊正式宣告更名為「萬能青年旅店」，這一變動是由貝斯手姬賡提議，樂隊內部認為原有的名稱使得樂隊形象「幹什麼事，什麼不成」，希望透過改名，展現新的風采。
而關於「萬能青年旅店」這個名字的由來，據悉是源自主唱董亞千的一間房子。
該房子是他和朋友們的聚會之地，每位朋友都擁有一把鑰匙，因此這裡被戲稱為「萬能青年旅店」。以此為靈感，樂團正式更名，期許能夠在音樂路上擺脫過去的陰霾，邁向成功之路。
而以「萬能青年旅店」這個名字推出了首張同名專輯後，樂隊以嶄新的面貌和音樂風格，在華語搖滾舞台上獲得巨大的成功。
首張同名專輯《萬能青年旅店》犀利針砭時事引爆華語搖滾
2008年，萬能青年旅店展開了他們首張專輯的錄製工作，經過精心籌備，終於在2010年正式發行。
《萬能青年旅店》這張專輯的獨特之處在於不僅融合了傳統的band sound，還巧妙地加入了民謠曲風，甚至包括多首歌曲配以管弦樂編曲，以及充滿節奏感的元素，創造出專屬萬能青年旅店的搖滾樂曲。
而令人矚目的不僅僅是音樂上的創新，更是在歌詞中，展現出對社會的深刻反思和針砭。
《萬能青年旅店》專輯一推出，即引起極大迴響，橫掃華語搖滾樂壇。萬能青年旅店以大膽而獨特的創作風格成功吸引了樂迷的目光，不僅在音樂上取得了成功，更透過歌詞中的社會觀察，深化了對聽眾的共鳴。
這張首張專輯的成功不僅標誌著萬能青年旅店在樂壇的崛起，同時也讓樂迷見證了他們多元、大膽的音樂實驗和對社會議題的獨特表達方式。
〈殺死那個石家莊的人〉犀利寫出家鄉困境引發共鳴
在萬能青年旅店的創作中，被視為樂團代表曲的〈殺死那個石家莊的人〉可能是最廣為人知的作品之一。
多數聽眾透過歌詞的解讀，看見歌曲中描繪了北方重工業城市經歷時代變遷，從計劃經濟轉向市場經濟所帶來的痛苦，以及那些被遺忘或拋棄的群體所感受到的失落和憤怒。
萬能青年旅店的團員們出生於1980年代，親歷了繁榮轉向衰弱的歷程，受到的教育是理想主義和浪漫主義，然而現實中卻充斥著金錢至上和欲望崇拜，因此歌曲以「生於理想，死於欲望」深刻描述這一代人的處境。
雖然有部分的人也認為〈殺死那個石家莊的人〉也對2001年發生的「靳如超爆炸案」有所意指，但作詞者姬賡強調，他的創作初衷僅在表達日常生活中的悲劇。不論是哪種解讀，〈殺死那個石家莊的人〉都成功引起了大眾對社會議題的關注。
因憂鬱而生的〈秦皇島〉
萬能青年旅店的另一首膾炙人口的名曲〈秦皇島〉，其創作背後有一段感人的故事。故事發生在2000年，當時主唱董亞千的好友姬賡前往南方求學，而董亞千則因患上嚴重的憂鬱症而陷入低潮。
為了陪伴好友姬賡，董亞千前往姬賡所讀的大學陪讀一個月。但隨著時間的推移，董亞千仍感需要進行更長的調養。於是，他前往秦皇島，展開一段時間的自我調養。
董亞千在秦皇島調養的期間，他不僅持續努力練琴，在那段時間裡也譜下了動人的旋律，完成〈秦皇島〉這首歌曲。這首歌不僅承載著董亞千在逆境中的悲鳴和內心情感變化，更讓許多在這個大環境中跌跌撞撞的年輕人感同身受，深受共鳴。
暗喻六四事件〈在這顆行星所有的酒館〉
而在萬能青年旅店的創作中，政治色彩最為濃厚的莫過於〈在這顆行星所有的酒館〉。
歌詞中的「只唱情歌看不到坦克」被視作對六四天安門事件的隱喻，指向中國政府以坦克鎮壓集會群眾的殘酷場景。
2012年，在資深樂評人馬世芳訪問萬能青年旅店的文章裡，歌詞作者姬賡曾分享，將「酒館」改成「廣場」就能理解歌詞的真正寓意，但他故意選擇以「酒館」的形式呈現，保留了一絲對現實的希望。
但也不難猜測，或許是出於對政治敏感性的考慮，因此不願直接表露，以避免受到中國政府的困擾。
儘管面對國家殘酷歷史，萬能青年旅店決定以迂迴且充滿藝術的方式發聲，表達了對真相和正義的渴望，這種堅持不妥協的態度令人敬佩。寫實帶有諷刺的創作風格，不僅為萬能青年旅店贏得極高的人氣的，也彰顯了他們在音樂中，追求真實和勇敢面對社會現實的精神。
眾多藝人受之啟發，爭相翻唱經典歌曲
萬能青年旅店不僅受到廣大樂迷的熱愛，他們的音樂也深深啟發了華語樂壇眾多明星。各界名人紛紛著迷於他們獨特的音樂風格，甚至相繼翻唱了他們的經典歌曲。
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最新民調》英美仍是國人留學夢幻首選！超過6成民眾挑選留學顧問關鍵是：能為個人量身打造專屬的留學計畫
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在出國留學申請的這一條競爭路上，第一道關卡往往就是找不到正確訊息，加上資料準備時間短，單靠自己幾乎是不可能的任務，與其單打獨鬥，靠自己慢慢摸索，不如與「Crimson Education 紅序國際教育」一起搭上通往夢想的特快車吧。
哈佛大學、麻省理工學院、牛津大學⋯這些首屈一指的世界名校，你知道他們各自的特色與入學必備條件分別是什麼嗎？該如何評估自身優勢擬定最適合自己的升學策略？或者，從這些名校畢業之後能夠有什麼工作機會呢？
留學的第1道關卡：時間有限，但需要很多準備
每一所國外大學所需的申請條件都不一樣，無論是SAT/ACT、托福、雅思…等，要在短時間內搞清楚需要哪些留學文件與國外大學申請的時間，甚至要在同時間準備升學考試、課外活動和國際競賽、撰寫申請作文、替自己精準打造升學規劃…這幾乎是所有申請者的切身之痛——時間有限，不是所有人都擁有充裕時間面對繁瑣的準備過程。
即使是千里馬，也需要伯樂提攜與支持，才不會浪費了獨有的天份，單靠自己只會走更多冤枉路。倘若，你有機會站上巨人的肩膀看世界，這一條成就自己、探索國外的留學路，是否就不再是充滿荊棘的天堂路，而是一班通往夢想的特快車呢？
地點、準備時間與加分項：留學申請者最在意的3件事
對此，TNLR（關鍵議題研究中心）針對留學需求與取向進行市場調查，調查中發現，民眾對於「申請學校的所在地」有明顯偏好，台灣網民出國留學首選是美國（38.5%），接著則是加拿大（15.3%）及英國（12.8%），顯見英美仍是國人留學夢幻所選。
其次是「申請留學的準備時間」，若是申請全球前50名大學，將近9成以上網民認為需耗時6個月以上，甚至過半數認為至少需要1年以上時間準備。同樣的，根據Crimson Education 紅序國際教育過往協助學生的結果，參與Crimson升學輔導超過4年以上的學生，比起接受1年輔導的學生，申請上常春藤名校的機率高出4倍。此外，接受Crimson輔導的學生更比其他學生有平均高出4.5倍的錄取率申請上英美頂尖名校，換句話說，提早開始準備、選擇合適的顧問公司，更能夠有效的提升其錄取常春藤名校、美國排名前20大學的機率。
最後，則是有超過9成的民眾認為，「課外活動和領導經歷」對於留學申請非常重要，這源自於國外大學對於課業成績以外，個人的經驗與能力的看重，如何透過打造「個人品牌」，讓面試官能快速了解數字面外的表現與特色就更為重要。
由調查結果可以了解到，如何在時間內準備好完善的申請資料，對有意留學者來說是至關重要的事，因此許多申請者進而會尋求留學顧問公司的協助，但顧問公司百百間，該如何挑選才對呢？
世界最權威的英美澳升學領導者Crimson Education紅序國際教育協助申請者打造專屬計畫
無獨有偶，留學國家、準備時間、課外活動和領導經歷，這3個關鍵點都是「Crimson Education 紅序國際教育」的擅長優勢。
Crimson的足跡超過20個國家，全球遍布28個辦公室，旗下有2,400位策略師、升學導師以及家教，由畢業於美國常春藤聯盟大學與英國頂尖名校的優秀教師組成師資。這群強大的跨國支援，不僅擁有豐富面對世界各地學生的教學經驗，還包括超過30位前英美頂尖大學招生審核官，學生可從他們身上得到難能可貴的第一手資訊。Crimson還有獨家開發的APP 「Crimson App」，協助管理留學時程、觀看過往學生成功案例與作文資料，透過平台可與Crimson校友及導師交流，並搭配獨家開發的評分機制「Pathfinder」能根據學生的準備進度預估落點學校。
其次，Crimson的「Rise超前學習方案」更是獨步全球，專為11至14歲學生設計前輔導項目，包含興趣開發、學術鑽研、課外活動、軟技能培養，協助學生提前與世界菁英接軌，確保擁有個性化、有效的成長計劃，將學生引導到夢想學校。
即使錯過中小學，Crimson也能協助申請寄宿英美菁英高中，如菲利普斯學院（Phillips Academy）、菲利普斯艾希特學院（Phillips Exeter Academy）、喬特羅斯瑪麗中學（Choate Rosemary Hall）等，這些學校都以學生高錄取率進入美國常春藤和其他頂尖大學而聞名，Crimson專家將與學生長期合作，長期培養學生的申請資格。
而美國大學強調全面人格發展，也從前述的調查結果中顯現，個人品牌的打造與準備是格外重要的。Crimson更有專門的課外活動還有國際競賽的導師，正好能協助台灣學生補足此項弱點，至今Crimson已經協助超過20,000名學生獲得來自牛津、劍橋、史丹佛、普林斯頓等英美名校的錄取通知。
對此，TNLR也向Crimson會員進行調查，結果顯示有6成的會員在各項服務中，最肯定Crimson為他們「量身打造屬於自己的升學規畫藍圖」服務。尤其是在課外活動的掌握、跨國資源、個人規劃的建立，更針對每一位申請者提供「多對一」的升學團隊，依照學生需求配有3至5名的專業指導老師，並按個人目標擬定獨特升學策略。同時，Crimson還提供免費留學講座、模擬測驗、電子書、落點分析…等各種充分資源。
好比是，Crimson的「Indigo Research高中生學術研究計畫」協助學生進行一項獨立研究論文，並獲得國外博士和頂尖大學教職人員的指導，學生不僅能在特定領域完成小型獨立研究項目，也能夠尋找潛在的出版商、獲取專利；又或是「Crimson Youth Pioneers計畫」以促進聯合國提出的17項永續發展目標（SDGs）為基礎，根據學生自己選擇感興趣的目標，在導師指導下進行規劃與執行，完成創新型的課外活動專案，最終項目也有機會獲得聯合國認可。
雖然沒有任何「必勝秘訣」能保證錄取頂尖學校，但Crimson的學生懂得如何透過正確策略和步驟提高錄取機率，同步也讓準備的過程更有效率。根據統計，利用過Crimson的學生進入頂尖大學的機率，相較一般申請者多了整整4.5倍。
Crimson核心初衷：提供卓越個人化留學諮詢，實現每個人的留學夢想
為什麼Crimson那麼懂留學生申請學校的痛點？或許是因為Crimson的執行長傑米・比登（Jamie Beaton）本身就是最好的「過來人」。
十多年前，比登除了透過自己的努力外，他的家人也在教育方面的給予大量資源，包括從小學階段開始就讓比登接受超過10位家教老師的輔導，最後因此成功獲得全球包含哈佛、耶魯、普林斯頓、史丹佛、牛津等，錄取率不到6%的25所頂尖大學錄取通知。
正也是如此，讓比登萌生創立Crimson的念頭，他理解到，升學準備唯有越早開始，才越能取得巨大優勢。只要有辦法在升學過程中獲得越多精確資源，未來就能擁有更多選擇和機會。這也成為Crimson的核心理念——以提供卓越的個人化留學諮詢，致力讓每位學生都有機會進入頂尖大學，實現就讀名校的目標。
比登利用過往經驗協助同樣懷有留學夢的學生，「Crimson的服務就像自行車賽中的主車群，與你一同破風騎行。每經過一道重要關卡，都會有優異的隊友在前頭領導你、鼓勵你並支持你持續前進。」比登說。若你也正在尋找申請學校的夥伴，不妨搭上「Crimson特快車」，讓專業的留學顧問與你一起朝著夢想前進！
☞立即預約免費諮詢：https://bit.ly/4aSYCYw