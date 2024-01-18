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泰國前總理戴克辛可能獲假釋，矯正署稱尚未收到監獄方申請

泰國前總理戴克辛可能獲假釋，矯正署稱尚未收到監獄方申請
泰國前總理戴克辛2019年在香港受訪檔案照。Photo Credit: GettyImages

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在海外流亡10多年的泰國前總理戴克辛自去年8月返國，但因貪污案必須坐牢。司法部矯正署官員表示，2月起戴克辛符合申請假釋的條件，然矯正署目前還尚未收到監獄方的申請。

（中央社）曾流亡海外的泰國前總理戴克辛去年8月返國後，因貪污案必須坐牢。司法部矯正署官員表示，戴克辛到2月符合申請假釋的條件，不過矯正署目前還沒有收到監獄方的申請。

今年74歲的戴克辛（Thaksin Shinawatra）2001年2月出任泰國總理，2006年9月19日軍方發動政變，當時在紐約出席聯合國大會的戴克辛被解職，軍方接管政府，戴克辛流亡海外。2008年戴克辛短暫返國，之後再度流亡。

泰國去年5月14日國會眾議院選舉後，和戴克辛淵源深厚的為泰黨（Pheu Thai）獲得組閣機會，睽違15年後，戴克辛去年8月22日再度返抵泰國，隨後由執法人員陪同前往最高法院。戴克辛因多起貪污案被判10年有期徒刑，合併執行8年，隨後被送往曼谷監獄（Bangkok Remand Prison）。

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Photo Credit: 中央社
泰國流亡前總理戴克辛（中著藍色西裝者）於2023年8月22日早上返泰，著白色套裝者為其女兒貝東丹。

但戴克辛入監不到1天，矯正署8月23日凌晨便因戴克辛出現失眠、胸口緊繃、高血壓及低血氧等症狀，讓戴克辛轉往設備較佳的警察醫院（Police General Hospital）。戴克辛隨後申請王室特赦，獲准刑期從8年減為1年。

根據規定，受刑人保外就醫多只能120天，超過120天要由矯正署署長核准並轉知司法部長，矯正署長在今年1月8日核准延長戴克辛的保外就醫時間，引起輿論質疑戴克辛擁有特權，甚至有人質疑戴克辛根本已經不在警察醫院內。

泰國公視（Thai PBS）和曼谷郵報（Bangkok Post）報導，司法部長的顧問宋彭（Somboon Muangklam）昨天在一場記者會中表示，監察員近日造訪戴克辛，確認戴克辛的確在警察醫院其中一棟大樓的14樓治療中。

由於矯正署副署長希堤（Sitthi Sutivong）去年9月曾表示，戴克辛的年紀和身體狀況都符合假釋條件，戴克辛在服刑滿6個月也就是今年2月之後可以申請假釋，記者在昨天的記者會中詢問希堤，這是否代表戴克辛2月就能獲得假釋？

希堤回應表示，在新的規定下，以戴克辛的年紀和身體狀況，符合申請假釋的條件，不過假釋不能由受刑人本身申請，必須由獄方申請，他們尚未收到來自曼谷監獄的申請。

希堤表示，如果曼谷監獄幫戴克辛申請假釋，矯正署的假釋委員會考慮是否要對戴克辛使用電子監控系統，如果戴克辛獲准假釋，必須要定期向官員報到，並只能在特定區域行動。

報導指出，根據新規定，受刑人超過70歲且身體有殘疾或是有重大疾病，可以申請假釋。

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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


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