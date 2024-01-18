俄烏開戰後最大規模示威之一：俄羅斯大選前2個月，倡議人士遭判「煽動仇恨罪」引發警民衝突
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距離俄羅斯大選倒數2個月，巴什克爾托斯共和國拜馬克鎮的法院昨（17）日以煽動仇恨罪，判處倡議人士阿瑟諾夫4年有期徒刑，引發當地民眾大規模抗議，更演變為警民衝突。德國之聲記者雷切托談到，這次的示威無疑是總統普亭（Vladimir Putin）的眼中釘，「因為這證明來自山區的人民有能力向當局發動抗議。」
俄羅斯南部靠近哈薩克邊境的巴什科爾托斯坦共和國（Bashkortostan）的拜馬克（Baymak）鎮，17日罕見地發生一場警民衝突。抗議民眾不滿當地環保倡議人士阿瑟諾夫（Fail Alsynov）遭判刑，在法院外示威。外媒指出，這是自2022年俄烏戰爭之後，最大規模的示威活動之一。
誰是阿瑟諾夫？
綜合《Politico》、《衛報》和《德國之聲》報導，現年37歲的阿瑟諾夫是巴什科爾托斯坦當地一名環保倡議人士，是一個被俄羅斯當局列為極端主義組織的「Bashkort」的倡議團體成員。
2020年，他曾帶領Bashkort的成員，抗議政府在「聖山」庫什托（Kushtau）開採石灰岩而廣為人知。因為這場激烈的抗議，共和國的領導人哈比羅夫（Radiy Khabirov）宣布禁止在庫什托開採礦石，並將該區域利維自然保護區。
然而，2023年，阿瑟諾夫因為在一場抗議非法掏金的集會中發表演說被捕。他用巴什科爾語說道：「當巴什科爾人在烏克蘭戰場上奮戰，巴什科爾的土地卻默默地被剝奪。」
但俄羅斯媒體報導，將阿瑟諾夫的話翻譯成：「亞美尼亞人會回到亞美尼亞，『黑人』（kara halyk）會回到他們的土地，俄羅斯將回到拉占（Ryazan），韃靼斯坦人將回到韃靼斯坦共和國（Tatarstan）。我們將不再需要搬家、沒有第二個家，我們的家就在這裡！」
在該演說中，阿瑟諾夫用了「kara halyk」一詞，在巴什科爾語說中代表「人」，但俄羅斯卻翻譯「黑人」。
共和國領導人哈比羅夫主動向當地檢察官提出申訴，指控阿瑟諾夫污辱、詆毀來自高加索地區和中亞的工人。但阿瑟諾夫否認這項指控，並稱是翻譯誤會，他認為這是哈比羅夫針對他的報復行為。
法院判決日的抗議演變成警民衝突
17日，阿瑟諾夫的判決在拜馬克鎮法庭開庭，大約3000名抗議者冒著負20度的低溫，在法院外等待判決。
儘管阿瑟諾夫一直堅稱自己無罪，向當地媒體高喊：「為了正義、為了我的人民、為我的共和國而戰。」法院最終以煽動仇恨罪，判處阿瑟諾夫4年有期徒刑。
《Politico》報導，在等待法院判之前，警方搶先封鎖了通往拜馬克鎮的道路。據停電監測網站DownDetector的資料顯示，當地的Whats App在衝突爆發前，曾經出現卡頓、無法登入等狀況，人們普遍認為這是哈比羅夫的控制手段。
判決出爐，阿瑟諾夫的委任律師在法院外用擴音器向大眾說明結果，大批民眾則高喊著「恥辱！恥辱！」表達抗議。
《莫斯科時報》描述，鎮暴警察手持盾牌和警棍衝向人群，抓住並毆打幾名抗議者。從一些社群上流傳的影片，也可以看見部分抗議者朝警方丟東西。
俄羅斯人權觀察組織「OVD-Info」告訴媒體，抗議群眾要求罷免現任共和國領導人哈比羅夫，朝著官員、警察丟雪球。OVD-Info也表示，警方最後使用催淚瓦斯來驅散人群。
大選前2個月的罕見暴動對普亭有影響嗎？
《德國之聲》報導，抗議活動最初是當地性質的，但後來意義逐漸擴大，演變成全國性的。
德國之聲駐拉脫維亞的記者雷切托（Juri Rescheto）解釋，首先判決顯然是針對一名「受歡迎的倡議家」，而且他不僅是為了環境而戰，也象徵了對政府任意作為的反抗。
此外，抗議群眾除了要求釋放阿瑟諾夫，更訴求罷免共和著領導人，顯示民眾對政府的不滿累積成憤怒。雷切托說道：「這次示威無疑是總統普亭（Vladimir Putin）的眼中釘，因為這證明來自山區的人民有能力向當局發動抗議。」
普亭即將在2個月後競選第6次連任。《衛報》報導，2020年普亭推動憲法改革，好延續他執政24年的總統大位。俄羅斯的反對派、獨立媒體受到嚴重打壓，因此，普亭連任也早已是既定的結局。
俄羅斯調查委員會表示，已對煽動大規模暴動和攻擊警察的罪名成立刑事案件，立案調查。《Politico》則表示，有6名抗議人士可能面臨最高15年的有期徒刑。但對此，俄羅斯當局還沒有做出任何回應。
新聞來源
- Putin watches rural unrest as thousands clash with cops at rare Russia protest（Politico）
- Russian police crack down on rare protest in remote region（DW）
- Hundreds of protesters clash with police in Russian republic of Bashkortostan（The Guardian）
- Protesters Clash With Police as Russian Court Jails Bashkir Activist（The Moscow Times）
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核稿編輯：翁世航
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CES 2024馳諾瓦科技推出MCS商用電動車超高功率快充設備
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美國最大國際消費性電子展（CES 2024）盛大開展，充電設備設計領先業者馳諾瓦科技首度前進美國參展，展示可提供3.84百萬瓦、最高3,000安培輸出電流的最新技術「MCS MegaWatt Charging System（百萬瓦充電系統）」。
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馳諾瓦科技MCS商用電動車快充系統 全球最高功率商用單一直流快充連接器
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