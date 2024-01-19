2024/01/19,
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金正恩將韓國列「永遠的主敵」，專家：北韓意圖繞過首爾直接與美國核談判

金正恩將韓國列「永遠的主敵」，專家：北韓意圖繞過首爾直接與美國核談判
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平壤一向將威脅辭令練就到爐火純青，本週，金正恩則進一步威脅稱，要徹底摒棄北韓民族歷史中「同族」的概念，將韓國視為北韓「永遠的主敵」。專家分析認為，這抑或是美國大選之年，金正恩希望越過首爾直接與美國新總統談判。

文：德國之聲中文網（美聯社、路透社、韓聯社）

北韓領導人金正恩1月16日在該國「橡皮圖章」的最高人民會議上表示，應明確禁止居民使用「三千里錦繡江山」、「八千萬同胞」等誤導韓朝為同族的詞匯，並加強相關教育，將大韓民國視為北韓的「頭號敵對國家、永遠的主敵。」

據《韓聯社》報導，金正恩表示，作為南北交流合作象徵的京義鐵路線，其朝方區段應完全切斷至不可恢復的水準。應當拆除位於平壤南部關口的「祖國統一三大憲章紀念塔」，從北韓民族歷史中徹底摒棄「統一、和解、同族」概念。

韓國總統尹錫悅表示，北韓政權此舉自認其為反民族、反歷史的集團。

有分析認為，金正恩此舉可能旨在越過韓國直接與美國進行核談判。

近來，北韓加強與俄、中的關係，加入一個反對華盛頓的聯合陣線。卡內基國際和平基金會專家潘達（Ankit Panda）表示，隨著北韓核與導彈能力的提升，再加上俄、中的支持，金正恩感到足夠的自信，宣佈這一改變。

「北韓視首爾為障礙」

韓國國家統一研究所洪敏（Hong Min，音譯）分析認為，北韓不再視首爾為有用的中間人，而是北韓增加國際份量的障礙。

洪敏認為，宣佈韓國為永遠的敵人，也可能是金正恩希望增加其核威脅的可信度。此外，也可能是希望借此加強金氏家族的世襲統治。

「北韓是希望徹底摧毀民眾對於統一、南北韓交流合作的幻想」，首爾慶南大學教授林義哲（Lim Eui-chul，音譯）表示。

這與金正恩2018年的態度正相反：當時他發起與韓國自由派前總統文在寅的外交接觸，之後以首爾為橋樑與川普（Donald Trump）互動，以核威脅作槓桿換取經濟好處。

河內峰會失敗後，北韓停止了與韓國的所有合作，並於2020年炸毀了空置的開城南北韓聯絡辦公室，以示對首爾的不滿。

近來數月，金正恩利用俄羅斯對烏克蘭戰爭帶來的國際視線轉移，頻頻試射導彈。朝俄之間的靠近也引起對兩國軍事合作的憂慮。

金正恩可能希望與美國新總統談判

首爾梨花女子大學教授朴元坤（Park Won Gon，音譯）表示，金正恩的長期焦點是，迫使華盛頓接受北韓為擁核國家。金正恩可能希望在美國大選加劇緊張關係，以促成11月大選結束後與美國新總統進行談判，無論誰獲勝。

而韓國4月也面臨關鍵的國會選舉。

1月16日，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）會晤了來訪的北韓外務相崔善姬。克里姆林宮發言人皮斯科夫（Dmitry Peskov）17日表示，俄羅斯正與北韓在各個領域發展關係，包括「敏感」領域。

與此同時，美、韓、日三國自15日起舉行為期三天的海軍聯合軍演。據《韓聯社》報導， 在濟州島以南公海的此次演習中，美國核動力航空母艦「卡爾・文森」號前來參演。韓國海軍出動宙斯盾驅逐艦，美國海軍派出第一航母戰鬥群旗下5艘軍艦，日本自衛隊金剛級驅逐艦參演，參演規模之大近年罕見。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：金正恩稱韓國不再是"同族" 分析：欲越過首爾與華盛頓談判

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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