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新加坡部長涉嫌貪汙面臨27項指控，執政黨清廉形象重損

新加坡部長涉嫌貪汙面臨27項指控，執政黨清廉形象重損
新加坡交通部長易華仁涉嫌貪汙。Photo Credit: 中央社

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新加坡交通部長易華仁受到反腐機構包括貪汙在內的27項指控後辭職，即便易華仁全面否認指控，但此案仍受到國內外關注。新加坡政府向來以極度廉潔而自豪，如今爆發貪汙案恐對執政黨造成負面影響。

綜合《路透社》、《CNBC》、《亞洲新聞台》報導，新加坡交通部長易華仁（S. Iswaran）受到反腐機構包括貪汙在內的27項指控後辭職，此案為新加坡數十年來最受矚目的貪汙案之一。

腐敗行為調查局（下簡稱CPIB）日前發布聲明，指控2023年7月被捕的易華仁從房地產大亨王明星（Ong Beng Seng）獲得了價值38萬4340新元（約新台幣903萬元）的回扣，回扣部分目的是為了確保王明星的商業利益。

CPIB的調查顯示，這些回扣包括足球比賽、音樂劇的門票、私人飛機的機票以及F1新加坡賽車的門票。易華仁是F1賽車指導委員會的顧問，而王明星擁有舉辦該比賽的權利。

CPIB表示，易華仁總共面臨27項指控，包括貪污和妨礙司法公正，而王明星也於去年7月被捕，但目前仍在調查階段，尚未受到指控。

據總理李顯龍的聲明，易華仁於兩天前辭去交通部長職位，繼任部長將由代理部長徐芳達（Chee Hong Tat）出任。

易華仁在辭職信裡表示，他將退還自去年7月調查開始以來擔任部長的薪水和議員的津貼。「儘管我拒絕接受這些指控，且我是無辜的，但我還是這麼做了。」易華仁寫道，並強調「現在將集中精力洗清自己的罪名」。

易華仁也在辭職信中寫道：「我對我將不再為居民服務感到非常難過。在過去的26年裡，我很榮幸能夠與一群非常敬業的領導人和活動人士一起為民眾服務。」

現年61歲的易華仁於2006年加入李顯龍內閣團隊，在2021年5月出任交通部長前曾任內政部長、通訊及新聞部長。

如果貪汙罪名成立，易華仁可能會被處以最高10萬新元（約新台幣235萬）的罰款或面臨七年監禁，而他在週四（18日）出庭時，再度否認這些指控。

易華仁的案子引起了國內外的關注，新加坡為亞洲的主要金融中心，向來以極度廉潔而自豪，據國際透明組織（Transparency International）在2022年的國際清廉指數排名，新加坡在180個國家中排名第五，該國也鮮少受到涉及政治人物的貪污和醜聞的影響。

在新加坡，為防止貪污，公務員的薪水很高，許多內閣部長的年薪超過100萬新元（約新台幣2350萬），而易華仁是新加坡第一位被指控貪汙的內閣部長，也是自1986年以來第一位受到調查的內閣部長，當時國家發展部長鄭章運（Teh Cheang Wan）因貪污而受到調查。然而，鄭章遠在法庭上被正式指控之前就自殺了。

總理李顯龍曾在2023年11月在執政黨人民行動黨的活動中提到易華仁的案件，他表示該黨必須「向新加坡人和世界展示，在執政半個世紀之後，人民行動黨的標準仍然一如既往地高」。此外，李光耀先前也承諾將在2025年11月前將權力交棒給他的繼任者副總理黃循財（Lawrence Wong）。

黃循財在週四（18日）承認，貪污案對人民行動黨產生了負面影響，但表示這不會影響接棒計畫。「我們對所發生的事情感到失望及悲傷，我們對易華仁在這種情況下不得不退出政壇感到失望，但人民行動黨對腐敗的立場是不容談判的。」黃循財說。

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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


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