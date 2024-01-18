黎智英國安案：前《蘋果》高層張劍虹作供，指報章自黎「佔中」後「反政府、對抗中央」

（中央社）香港壹傳媒集團創辦人黎智英涉嫌違反《香港國安法》的案件昨天（17日）續審，前《蘋果日報》高層張劍虹首次以從犯證人身分出庭作供，據報導，他指證黎智英透過《蘋果日報》呼籲港人上街，以及尋求西方對香港和中國採取制裁行動。

案件昨天在西九龍裁判法院進行審訊，曾擔任《蘋果日報》社長及壹傳媒行政總裁的張劍虹出庭作供。

綜合報導，他在庭上接受控方盤問時說，自2014年「佔中」事件之後，黎智英積極參與制訂《蘋果日報》的編採政策，該報自此成為「反政府、對抗中央」的報章。

他說，2019年發生的反修例事件也影響了《蘋果日報》的編採政策，在政府提出修訂逃犯條例後，黎智英向管理層說，條例會侵犯港人的民主自由和人權，北京中央是藉此「將不聽話的香港人和中共政權的眼中釘送回大陸」，又指一旦法令獲得通過，媒體亦無法做下去。

黎智英因此指示各人透過報章呼籲市民上街示威抗爭，以及令西方民主國家關注修例事件，希望他們能夠出手對抗政府和北京中央，令他們不敢亂來。

他又指出，黎智英當時覺得有需要尋求西方民主國家關注反修例事件，希望他們提供援助，包括透過一些強烈行動，例如制裁。

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黎智英及其經營的《蘋果日報》等3家公司，各被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項與《國安法》有關的串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

張劍虹與陳沛敏等6名前《蘋果日報》或壹傳媒高層也被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，各人已於前年底認罪，部分人以從犯身分作供。

張劍虹曾派駐台灣

香港壹傳媒集團創辦人黎智英及其經營的3家公司涉嫌違反《國安法》的案件昨天續審，前《蘋果日報》高層張劍虹首次以從犯證人身分出庭作證。

綜合本地電子媒體的報導，正被收押的張劍虹昨天早上被帶到西九龍裁判法院，他身穿黑西裝外套，在證人欄宣誓後即接受控方盤問。

據報導，在盤問中，張劍虹提到，自己1991年加入壹週刊，1994年獲委任為壹週刊總編輯，1995年黎智英創辦《蘋果日報》，公司於1999年上市，成為壹傳媒集團。

他表示，2000年，黎智英決定在台灣創辦壹週刊，並派他到台灣協助創刊；2001至2005年間，他留台工作，出任台灣壹週刊社長。

黎智英及其經營的《蘋果日報》等3家公司，各被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項與《國安法》有關的串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

同案被控的還有張劍虹等6名前《蘋果日報》高層，部分人轉作從犯證人。

在另外一宗案件中，黎智英又被控與李宇軒等人串謀勾結外國或者境外勢力罪。

國安法指定法官自去年12月18日起借用西九龍裁判法院審理此案。審訊剛開始，黎智英已在庭上否認兩項串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，以及一項串謀刊印複製煽動刊物罪。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex