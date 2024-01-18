學者投書《外交政策》：國民黨與民眾黨支持者，七成對美國出兵協防台灣沒有信心

美國西肯塔基大學（Western Kentucky University）政治學教授芮宗泰（Timothy S. Rich）17日投書美國雜誌《外交政策》（Foreign Policy），內容指出，雖然台灣民眾越來越認同「台灣人」的身份、對兩岸統一興趣不大，但對於中國武力威脅與美國的安全承諾方面，不同政黨支持者的看法迥異，民進黨支持者對於兩岸是否開戰意見分歧，而七成左右的國民黨與民眾黨支持者，則對美國承諾協防台灣「沒有信心」。

芮宗泰指出，台海是否發生衝突，是左右台灣政治的潛在要素，在這次總統大選特別明顯。 為了解台灣社會不斷變化的政治氛圍，並 解讀公共輿論將如何影響新政府決策，他委託 韓國市場研究公司「Macromill embrain」於2023年12月初，針對1213名符合投票資格的台灣民眾進行調查。

民調發現，超過六成的受訪者對於中國的入侵表示中度，甚至「極度擔憂」。其中，民進黨的支持者對與中國的衝突的擔憂，較國民黨、民眾黨的支持要來得低，民進黨支持者也比起另外兩個政黨的支持者，對美國承諾協防台灣更具信心。

Photo Credit: Foreign Policy

民調也發現，民進黨支持者在對於中國是否會與台灣開戰上，意見嚴重分歧。近一半的民進黨支持者完全不擔心或輕微擔心（46.85%），但也有超過半數（53.15%）的支持者表示中度、甚至非常擔心。

而多數的國民黨支持者，則對台海開戰表示中度、非常與極度擔心（68.23%），民眾黨支持者對此態度較偏向國民黨支持者，有64.96%的受訪者表示中度、非常與極度擔心台海開戰。

芮宗泰認為，這些數據顯示，選民對中國是否挑起戰爭仍存分歧，賴政府將很難在中國威脅上建立共識。

民調另顯示，台灣民眾在「美國是否協防台灣」這點的看法也意見分歧。

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受訪者普遍對美國保衛台灣缺乏信心（60%），只有7.58%的人對美國的承諾「非常有信心」。

政黨傾向也塑造了這些觀點。絕大多數民進黨支持者對美國的安全承諾展現信心，其中有22.44%的人「非常有信心」。同時，超過七成的國民黨支持者（77.6%）和近七成的民眾黨支持者（69.43）對美國的保證「沒有信心」。更有高達40%的國民黨支持者，對美國的承諾「完全沒信心」。

芮宗泰分析造成這樣差異的原因，民進黨支持者可能是受蔡政府經常宣揚（台美友好）影響所致，或認為政府已私下獲得了美國政府的保證。這些民眾也普遍較相信，美國有責任捍衛處於危險中的民主國家。

相較之下，國民黨和民眾黨的支持者可能對美國的意圖持更批判的態度，認為此類承諾雖具善意，但是在沒有實際衝突的情況下做出。

台灣民眾對美國的承諾不具信心，這點與美國民眾的認知背道而馳。美國智庫「芝加哥全球事務委員會」（Chicago Council on Global Affairs）於2021年所做民調顯示，第一次有超過半數的美國民眾認同美國在中國犯台時防衛台灣。

For First Time, Half of Americans Favor Defending Taiwan If China Invades | Chicago Council on Global Affairs https://t.co/a0p9UUEX0z — Bonnie Glaser / 葛來儀 🇺🇦 (@BonnieGlaser) August 26, 2021

芮宗泰認為，台灣民眾對美國是否協防立場分歧，或許也與美國政壇人物的態度有關。雖然美國現任總統拜登（Joe Biden）聲明美國將保衛台灣免受攻擊，但今年美國總統大選共和黨提名的領先者、前總統川普（Donald Trump）在採訪中拒絕透露，如果台灣遭到襲擊，他是否會命令美軍保衛台灣。川普也在訪問中，抱怨台灣在全球半導體產業的崛起。而《華盛頓郵報》專欄作家羅金（Josh Rogin）2021年出版的一本書中，也引述川普於2019年告訴一位美國參議員說，如果中國攻擊台灣，他不會採取任何行動。

台灣國會分裂，推動國防預算和改革恐面臨挑戰

芮宗泰指出，賴清德就任後，政策應會延續蔡英文的路線，也仍會面臨惡化的兩岸關係。賴政府要努力在深化台美關係的同時，不被中國視作改變現狀的藉口。

而面對國會的分裂，芮宗泰認為賴清德將難以通過國防預算和改革法案，同時仍要面對資訊混亂的風險，而這些將成為中國熱衷於利用的情境。

與這份民調相似，皮尤民調中心去年所做的一份民調也顯示，66%的台灣人將中國視為主要威脅。但以黨派來看，民進黨支持者比國民黨支持者更認同中國是威脅，78%的民進黨支持者認為中國是台灣的重大威脅，國民黨支持者則有59%這麼認為。

相對的，國民黨支持者（63%）比民進黨支持者（34%）更將美國視為台灣的主要威脅。

"KMT supporters are more likely than DPP supporters (63% vs. 34%) to see the United States as a major threat to Taiwan." https://t.co/ZS3Hu8X2fy — Chris Horton 何貴森 (@heguisen) January 18, 2024

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核稿編輯：翁世航