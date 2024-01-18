學者投書《外交政策》：國民黨與民眾黨支持者，七成對美國出兵協防台灣沒有信心
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絕大多數民進黨支持者對美國的安全承諾展現信心，但超過七成的國民黨支持者（77.6%）和近七成的民眾黨支持者（69.43）對美國的保證「沒有信心」。另外對於中國是否對台開戰，民眾黨支持者態度也更趨向國民黨。
美國西肯塔基大學（Western Kentucky University）政治學教授芮宗泰（Timothy S. Rich）17日投書美國雜誌《外交政策》（Foreign Policy），內容指出，雖然台灣民眾越來越認同「台灣人」的身份、對兩岸統一興趣不大，但對於中國武力威脅與美國的安全承諾方面，不同政黨支持者的看法迥異，民進黨支持者對於兩岸是否開戰意見分歧，而七成左右的國民黨與民眾黨支持者，則對美國承諾協防台灣「沒有信心」。
芮宗泰指出，台海是否發生衝突，是左右台灣政治的潛在要素，在這次總統大選特別明顯。為了解台灣社會不斷變化的政治氛圍，並解讀公共輿論將如何影響新政府決策，他委託韓國市場研究公司「Macromill embrain」於2023年12月初，針對1213名符合投票資格的台灣民眾進行調查。
民調發現，超過六成的受訪者對於中國的入侵表示中度，甚至「極度擔憂」。其中，民進黨的支持者對與中國的衝突的擔憂，較國民黨、民眾黨的支持要來得低，民進黨支持者也比起另外兩個政黨的支持者，對美國承諾協防台灣更具信心。
民調也發現，民進黨支持者在對於中國是否會與台灣開戰上，意見嚴重分歧。近一半的民進黨支持者完全不擔心或輕微擔心（46.85%），但也有超過半數（53.15%）的支持者表示中度、甚至非常擔心。
而多數的國民黨支持者，則對台海開戰表示中度、非常與極度擔心（68.23%），民眾黨支持者對此態度較偏向國民黨支持者，有64.96%的受訪者表示中度、非常與極度擔心台海開戰。
芮宗泰認為，這些數據顯示，選民對中國是否挑起戰爭仍存分歧，賴政府將很難在中國威脅上建立共識。
民調另顯示，台灣民眾在「美國是否協防台灣」這點的看法也意見分歧。
受訪者普遍對美國保衛台灣缺乏信心（60%），只有7.58%的人對美國的承諾「非常有信心」。
政黨傾向也塑造了這些觀點。絕大多數民進黨支持者對美國的安全承諾展現信心，其中有22.44%的人「非常有信心」。同時，超過七成的國民黨支持者（77.6%）和近七成的民眾黨支持者（69.43）對美國的保證「沒有信心」。更有高達40%的國民黨支持者，對美國的承諾「完全沒信心」。
芮宗泰分析造成這樣差異的原因，民進黨支持者可能是受蔡政府經常宣揚（台美友好）影響所致，或認為政府已私下獲得了美國政府的保證。這些民眾也普遍較相信，美國有責任捍衛處於危險中的民主國家。
相較之下，國民黨和民眾黨的支持者可能對美國的意圖持更批判的態度，認為此類承諾雖具善意，但是在沒有實際衝突的情況下做出。
台灣民眾對美國的承諾不具信心，這點與美國民眾的認知背道而馳。美國智庫「芝加哥全球事務委員會」（Chicago Council on Global Affairs）於2021年所做民調顯示，第一次有超過半數的美國民眾認同美國在中國犯台時防衛台灣。
芮宗泰認為，台灣民眾對美國是否協防立場分歧，或許也與美國政壇人物的態度有關。雖然美國現任總統拜登（Joe Biden）聲明美國將保衛台灣免受攻擊，但今年美國總統大選共和黨提名的領先者、前總統川普（Donald Trump）在採訪中拒絕透露，如果台灣遭到襲擊，他是否會命令美軍保衛台灣。川普也在訪問中，抱怨台灣在全球半導體產業的崛起。而《華盛頓郵報》專欄作家羅金（Josh Rogin）2021年出版的一本書中，也引述川普於2019年告訴一位美國參議員說，如果中國攻擊台灣，他不會採取任何行動。
台灣國會分裂，推動國防預算和改革恐面臨挑戰
芮宗泰指出，賴清德就任後，政策應會延續蔡英文的路線，也仍會面臨惡化的兩岸關係。賴政府要努力在深化台美關係的同時，不被中國視作改變現狀的藉口。
而面對國會的分裂，芮宗泰認為賴清德將難以通過國防預算和改革法案，同時仍要面對資訊混亂的風險，而這些將成為中國熱衷於利用的情境。
與這份民調相似，皮尤民調中心去年所做的一份民調也顯示，66%的台灣人將中國視為主要威脅。但以黨派來看，民進黨支持者比國民黨支持者更認同中國是威脅，78%的民進黨支持者認為中國是台灣的重大威脅，國民黨支持者則有59%這麼認為。
相對的，國民黨支持者（63%）比民進黨支持者（34%）更將美國視為台灣的主要威脅。
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核稿編輯：翁世航
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以競技精神為核心！從JET SL+見證SYM勇奪「心佔率」關鍵
我們想讓你知道的是
SYM全新進化的JET SL+，「控.制.馭」3項主軸為核心，建立高品質、優良騎乘體驗，以競技本質征服使用者的心。
社群文化當道，年輕人無不透過各種數位平台展現自我，對於潮流、時尚喜愛速度日新月異，今日發燒話題明日就退燒。在此高速變換的當代，SYM卻似乎抓到了年輕人的口味，除了如MMBCU、DRGBT或CLBCU以外，JET系列更久居年輕人最愛運動機種銷售龍頭。如何達成？身為三陽工業董事長室經理，兼任產品管理部產品經理吳奕成Ivan表示，「心佔率」的重要性，更勝市佔率！
SYM內蘊多年造車經驗 從年輕人視角出發
對於許多愛車人而言，車輛就如同自我個性之延伸，簡而言之，就像實體金屬名片般，代表著車主的價值觀、個性與喜好。特別是重視風格的年輕族群，機車代表著年輕人對於自我與生活之主張，要打造出一款切合當前年輕人口味機種，SYM似乎找到了箇中秘方，推出的款款熱門機種屢創佳績。
「其實不難，但也很難。」Ivan看似充滿禪意的回答，更讓人引起了興趣。「回歸產品的研究初心，耗費許多時間觀察與調查市場聲音，了解年輕人同溫層主張與在意的議題，投入大量心力於市調中，累積了許多數據，再反覆印證、確認市場所要的，與我們研發的方向一致。」
上述過程，相信對於許多擔任市場研究、產品研發部門的專業人士而言，絕對是再熟悉不過的日常，但要如何徹底貫徹，尤其是在擁有70年歷史的企業中？「就像最新發表的JET SL+車型上，研發過程也經過了許多拉扯。」Ivan言談之中，透露出讓人好奇的秘辛。
原來，身為多年年輕族群運動機種的銷售冠軍，以傳統車廠的思維，「以不變應萬變」是常見的做法，畢竟仍能保持銷售成績，代表著既有的產品力仍有不可取代、消費者喜愛的因素存在，何須在此時刻做出如此大的變動？
「今年，適逢SYM建廠70週年，是個值得回顧過去優異成績的時刻，更是適合做出開創與突破的時機。」Ivan認為，以當前銷售代表JET 作為領銜創新的領導者，絕對是再適合不過的車型。當然，「持續觀察市場的變化，從市場中聆聽消費者的需求更是關鍵，我們發現到，立基於原本優異基礎的競技本質，絕對是JET 以突破保持領先的最佳方式。」
以競技本質征服人心 JET成為年輕人的最愛
從2015年開始，JET投入了賽車領域，期望發揮「精準定位」的角度，讓JET憑藉著自身優異的運動體質，在賽車的領域深入發展。「但關鍵不止在賽車，而是在『競技』的本質。」Ivan強調。確實，在人生的道路上，競技一直都在，關鍵不在最終勝負，而是在享受競技的過程，透過對於比拼的全心全力付出，讓自己更為提升、讓自己更為完美。
投入賽場多年，JET確實也在數百場的賽事中，迄今於TSR機車錦標賽場上囊括共119座的冠軍獎座，且奠基於賽場上最嚴苛的競爭條件，也迫使著JET車系不斷進化、成長，從JET S、JET SR到水冷動力心臟的JET SL，再到最新發表的JET SL+，以競爭培養實力，絕對是JET進化的最佳寫照。
經營市場，很容易野心勃勃、什麼領域都想通包，但就難在「減法」心訣。Ivan認為，簡化了JET於市場中的任務，就是以競技為優先，所以除了在賽場上的衝鋒陷陣，在市場中同樣緊扣競技核心，大力以JET為主角贊助如街舞、職業運動等賽事，甚至如以競技為本質的全明星運動會節目等等，期望把「JET＝競技」的意念，深植消費者心中。
「競技的本意很多元，不只在賽道上，在生活上更是時刻存在。」Ivan希望透過JET所代表的競技且持續進化的本質，讓在人生路途正處茁壯的年輕族群，得以一同成長，在人生競賽的道路上，找到最志同道合的夥伴。「透過JET的價值，我們想要散播這樣的意念！」
著重心佔率 價值感認同才是冠軍的關鍵
從JET車型的成功例子，完美說明了SYM近年來的成功之道。SYM不走傳統國產車廠之路，不一昧以平價車款衝擊市佔率，而是將產品組合轉往中高階車款發展。「這一路走來確實辛苦，相較於對手以舊款車型大打價格戰，我們反而加碼投資，著重在產品本質的提升，期望提供給消費者在騎乘體驗上的提升。」
更新、更穩定的引擎噴射系統，與更安全的制動系統等，在產品面實力的提升，成效或許不如直接砍價來得立竿見影，但在消費者心中建立高品質、優良騎乘體驗，更是SYM近年來所著重的，讓消費者想要選擇一款擁有高科技、絕佳騎乘感受的車款，第一時間就會想到SYM，這就是所謂的「心佔率」。
而2023年奪得年度銷售冠軍，相信這就是Ivan強調的「心佔率」的成效發揮。且分析SYM的產品結構，除了受到年輕族群青睞的高階運動機種大獲成功以外，SYM也將高階機種上所使用到的科技下放，在平價國民機種上也可見到SYM著稱的噴射系統與煞車輔助系統的運用，在不同的級距都可擁有最好且安全的騎乘體驗，從心佔率擴增到市占率的成功，SYM的成績絕對禁得起考驗。
「我們希望，消費者走進SYM展間，不是因為低價的誘因，而是想要我們的產品。」Ivan認為，透過「價值感」的認同，才是擄獲民心的關鍵。當然，SYM也將持續聆聽市場聲音、持續進化自身產品實力來切合消費者需求，不僅要與消費者走在一起，更要走在民眾前端，率先思考、率先發現改變，更可以帶領消費者去體驗不同生活，絕對是未來SYM奉為圭臬的信仰與價值。