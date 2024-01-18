韓國瑜宣布搭檔江啟臣競選立法院長：民眾黨若有意合作願讓出副院長位置

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國民黨不分區立委當選人韓國瑜今（18）日在臉書上表示，將與國民黨立委江啟臣搭檔競選立法院正副院長。但韓國瑜轉述江啟臣的話說道，國民黨仍是以團結在野、共同監督為優先目標，因此只要民眾黨的朋友願意合作，江啟臣更願意將副院長一職，優先給民眾黨推出的人選，以促成在野大團結。
韓國瑜臉書發文，宣布搭檔江啟臣競選立院龍頭
（中央社）國民黨不分區立委當選人韓國瑜今（18）日在臉書上表示，將與國民黨立委江啟臣搭檔競選立法院正副院長，攜手校正回歸立法院該有的監督制衡角色，而不是過去8年的「立法局」。
不過，韓國瑜也說，只要民眾黨願意合作，江啟臣更願意將副院長一職，優先給民眾黨推出的人選，以促成在野大團結，真正讓民進黨感受到6成民意的憤怒，學會謙卑、反省、改變。
2024大選落幕，國民黨獲得52席，成為國會最大黨。為因應2月1日立法院正、副院長選舉，國民黨預計在1月22日舉行新科立委座談會；1月30日舉行新會期黨團三長改選暨下屆正、副院長候選人假投票。
韓國瑜在臉書發文指出，2024的民主征途正要起步，相信每一位好朋友都明白，並不是選出一位總統就從此天下太平、國泰民安，要能夠成就一個「民有、民治、民享」的民主社會，需要的是持之以恆、以民為主的立法主張、法案審查、政策監督與預算把關。
因此，他向外界介紹他的副院長搭檔人選江啟臣，感謝江啟臣同意一起並肩作戰，搭檔「韓江配」，攜手校正回歸立法院該有的監督制衡角色，而不是過去8年的「立法局」。
韓國瑜說，他也清楚需要實現立法院的在野大團結，才更能實現對800多萬名選民所作出的神聖承諾，江啟臣答應合作，仍以團結在野，共同監督為優先目標，因此只要民眾黨的朋友願意合作，江啟臣更願意將副院長一職，優先給民眾黨推出的人選，以促成在野大團結，真正讓民進黨感受到6成民意的憤怒 ，學會「謙卑」、「反省」、「 改變」。
江啟臣稍早表示，不論如何都會堅持本心、盡全力，以台灣人民的福祉與利益為最大依歸。江啟臣說：「謝謝韓市長邀請，會全力以赴為台灣民主、為監督制衡、為促成在野合作努力，讓國會成為全民的國會，真正的民意機關。」
藍營黨團總召林德福、賴士葆被點名，萬美玲有意擔任黨團書記
國民黨成為國會最大黨，未來立法院正、副院長、黨團幹部由誰出任，備受關注。據了解，不分區立委當選人韓國瑜參選院長呼聲高；黨團總召部分，資深立委林德福、賴士葆、江啟臣都被點名，黨團書記長目前則有立委萬美玲表達意願。
2024大選落幕，國民黨獲得52席，成為國會最大黨。為因應2月1日立法院正、副院長選舉，國民黨預計在1月22日舉行新科立委座談會；1月30日舉行新會期黨團三長改選暨下屆正、副院長候選人假投票。
國民黨成為下屆立法院的最大黨，將推出誰來角逐立法院正、副院長，備受關注，黨內人士指出，目前院長人選，韓國瑜的呼聲高；至於立委傅崐萁則是在選後送花祝賀當選的藍委，也被解讀是在為爭取立院龍頭做準備。
新會期的黨團三長將由誰擔任總召帶領黨團，同樣值得注意，據了解，過去曾擔任總召的林德福，以及擁有豐富經驗的資深立委賴士葆都是黨內點名的對象；在中生代方面，同樣也擔任過總召的江啟臣，以及不分區立委當選人柯志恩，也是黨內期待的人選。
至於書記長部分，萬美玲已表達意願，有意爭取下會期的國民黨團書記長一職，黨內人士也透露，除萬美玲外，立委洪孟楷也傳出有意爭取。
此外，重回立法院的立委當選人李彥秀，也同樣被黨內看好，能擔任黨團幹部，帶領國民黨衝鋒陷陣。李彥秀則表示，不論在哪一個角色，絕對是全力配合黨團的運作，讓國民黨更有戰力。
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：翁世航
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基礎建設是經濟強心針還是必要維生素？各國積極佈局未來建設，台灣該如何因應新世代的基礎建設需求？
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自新冠疫情肆虐以來，全球經濟可說是在風雨中飄搖求生，不僅備受升息與通膨夾擊，還得應對陸續爆發的地緣政治衝突，各國政府無不想盡辦法為自家經濟打劑強心針，這也包括今年舉辦總統大選的台灣。在新的結構與投資環境下，具備穩健防禦特性的基礎建設類股，正逐漸成為投資人關注焦點。
通膨即將消退了嗎？幾乎全球所有投資人都在期待著答案。新冠疫情、俄烏戰爭爆發、以哈衝突越演越烈、中國經濟成長放緩，許多投資人不得不認清，此刻已來到景氣循環末升段。即使聯準會先前終於鬆口，暗示今年有機會調降利率，但市場仍充斥著不確定性，加上今年舉辦的台、美總統大選，不少投資者開始聚焦具備防禦景氣循環及通膨轉嫁能力的基礎建設資產。
基礎建設是經濟強心針或必要維生素？
基礎建設之所以變成熱門議題，不僅在於攻守兼備，低波動又能帶來穩定金流，還因為許多基礎建設是透過法規取得特許經營權協議，能對抗通膨、領先抓住各行業先機，若是透過投資全球基建上市全球股票，還不用擔心流動性的問題。
這一兩年，各國無不加快基礎建設「硬實力」，美國已投入1.2兆美元優化鐵公路、航運、空運、電網、寬頻網路等公共基礎建設；3,690億美元投入能源轉型以及適應氣候變遷計劃，以及527億美元用於美國晶片法案，投資資訊與通訊科技安全、半導體供應鏈。
全球掀起的這股基建投資風潮，還包括歐盟提出「REPowerEU計畫」，以3,000億歐元全力加速能源轉型；印度投入1.5兆美元於「Gati Shakti大基建計畫」建立交通運輸網路；澳洲以1,200億美元升級主要公路與鐵路。而中國同樣不遑多讓，5,000億元人民幣的基建基金用於現代化基礎建設四大轉型，包含網絡、產業升級、城市化、農業農村基建。
同時，數位與AI的變革也影響到目前人們的生活型態，新科技更激發許多基礎建設需求，好比是基地台擴建、電動車充電樁及資料中心建置⋯⋯等，而行動通訊相關營運商更是投入大量資本支出，就為了提升行動網路的密度。而數位轉型也加速產業升級，根據研究機構Precedence Research預測，數位化轉型帶來的總營收年均複合成長率將高達25.1％。
各國政府之所以投入基礎建設，不僅是因為基礎建設提供的水電瓦斯、運輸等能提供民生必需，存在「剛性需求」能達到對抗通膨的效果，基建產業多為政府特許，受到經營契約保護，價格上也能隨著通膨上升適度調整，甚至也因政府調控，公用事業還可賺取長期投資回報並提供穩定企業現金流。
台灣需要的基礎建設是什麼？
在這一波基礎建設競賽中，台灣自然無法置身事外，近日甚至也成為副總統辯論會的議題之一。專家便認為，全球都在力拼改變，若台灣想維持競爭力，國家規劃與基礎建設就必須與時俱進，但面對未來發展，台灣更應該要思考國土規劃，尤其台灣地理環境特殊，地震、多雨，在討論大型基礎建設計畫前，得先考量的是「土地容受力」。
以常見的地震為例，一場6.3級地震，台北可能就倒掉4000棟房屋；一次意外的雷擊，就會造成台中大雅地區2849戶停電。在天災的檢驗下，許多基礎建設的問題一一浮現，也讓我們必須開始思考建築的規範以及供電系統的問題。
因此專家建議台灣應該推動防災型都市更新，將住在土壤液化潛勢區的人口遷往外移，並進行一般老舊建築物的重整與維護、房屋的耐震強度改善。尤其台灣人口結構改變，高齡化、少子化是極為嚴峻的現實，基礎建設的思維不能停滯。
新世代基礎建設，我們該往哪裡走？
「我們應該要考慮非工程手段，所謂的Non-structural Measures（非結構性措施），因地制宜，將花費創造最大的效果，精準解決問題的痛處，才能達到目的。」專家表示，透過計算土地容受力，盤點台灣環境可承受的人口極限或是開發程度，根據不同災害等級，重新進行土地的使用標的區隔，並重新設計都市，將空曠建地作彈性運用，才能打造出適合安老的環境。
國家發展仰賴完善且前瞻的思維，台灣未來也要順應時代變遷，進行滾動式調整，光只是興建更快的高鐵、更長的公路、更高的大樓，恐已不合時宜，如何因應民眾的需求、生態的保育以及天災的應變，來符合未來的需求，唯有正確的國土規劃、持續的基礎建設，才能為台灣打造出安全永續的環境。