韓國瑜宣布搭檔江啟臣競選立法院長：民眾黨若有意合作願讓出副院長位置

韓國瑜臉書發文，宣布搭檔江啟臣競選立院龍頭

（中央社）國民黨不分區立委當選人韓國瑜今（18）日在臉書上表示，將與國民黨立委江啟臣搭檔競選立法院正副院長，攜手校正回歸立法院該有的監督制衡角色，而不是過去8年的「立法局」。

不過，韓國瑜也說，只要民眾黨願意合作，江啟臣更願意將副院長一職，優先給民眾黨推出的人選，以促成在野大團結，真正讓民進黨感受到6成民意的憤怒，學會謙卑、反省、改變。

2024大選落幕，國民黨獲得52席，成為國會最大黨。為因應2月1日立法院正、副院長選舉，國民黨預計在1月22日舉行新科立委座談會；1月30日舉行新會期黨團三長改選暨下屆正、副院長候選人假投票。

韓國瑜在臉書發文指出，2024的民主征途正要起步，相信每一位好朋友都明白，並不是選出一位總統就從此天下太平、國泰民安，要能夠成就一個「民有、民治、民享」的民主社會，需要的是持之以恆、以民為主的立法主張、法案審查、政策監督與預算把關。

因此，他向外界介紹他的副院長搭檔人選江啟臣，感謝江啟臣同意一起並肩作戰，搭檔「韓江配」，攜手校正回歸立法院該有的監督制衡角色，而不是過去8年的「立法局」。

韓國瑜說，他也清楚需要實現立法院的在野大團結，才更能實現對800多萬名選民所作出的神聖承諾，江啟臣答應合作，仍以團結在野，共同監督為優先目標，因此只要民眾黨的朋友願意合作，江啟臣更願意將副院長一職，優先給民眾黨推出的人選，以促成在野大團結，真正讓民進黨感受到6成民意的憤怒 ，學會「謙卑」、「反省」、「 改變」。

江啟臣稍早表示，不論如何都會堅持本心、盡全力，以台灣人民的福祉與利益為最大依歸。江啟臣說：「謝謝韓市長邀請，會全力以赴為台灣民主、為監督制衡、為促成在野合作努力，讓國會成為全民的國會，真正的民意機關。」

藍營黨團總召林德福、賴士葆被點名，萬美玲有意擔任黨團書記

國民黨成為國會最大黨，未來立法院正、副院長、黨團幹部由誰出任，備受關注。據了解，不分區立委當選人韓國瑜參選院長呼聲高；黨團總召部分，資深立委林德福、賴士葆、江啟臣都被點名，黨團書記長目前則有立委萬美玲表達意願。

2024大選落幕，國民黨獲得52席，成為國會最大黨。為因應2月1日立法院正、副院長選舉，國民黨預計在1月22日舉行新科立委座談會；1月30日舉行新會期黨團三長改選暨下屆正、副院長候選人假投票。

國民黨成為下屆立法院的最大黨，將推出誰來角逐立法院正、副院長，備受關注，黨內人士指出，目前院長人選，韓國瑜的呼聲高；至於立委傅崐萁則是在選後送花祝賀當選的藍委，也被解讀是在為爭取立院龍頭做準備。

新會期的黨團三長將由誰擔任總召帶領黨團，同樣值得注意，據了解，過去曾擔任總召的林德福，以及擁有豐富經驗的資深立委賴士葆都是黨內點名的對象；在中生代方面，同樣也擔任過總召的江啟臣，以及不分區立委當選人柯志恩，也是黨內期待的人選。

至於書記長部分，萬美玲已表達意願，有意爭取下會期的國民黨團書記長一職，黨內人士也透露，除萬美玲外，立委洪孟楷也傳出有意爭取。

此外，重回立法院的立委當選人李彥秀，也同樣被黨內看好，能擔任黨團幹部，帶領國民黨衝鋒陷陣。李彥秀則表示，不論在哪一個角色，絕對是全力配合黨團的運作，讓國民黨更有戰力。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：翁世航