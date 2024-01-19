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面對少數民意上台的「雙獨組合」，中共「反獨促統」力度恐將與日俱增

面對少數民意上台的「雙獨組合」，中共「反獨促統」力度恐將與日俱增
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

中共在認定「賴蕭雙獨」主政下，也會升高「以經促政」的壓力，兩岸經濟往來恐變冷；軍事威懾力度增加，軍機軍艦繞島巡航更頻繁；對台國際空間和外交活動全面封殺；中止一部份或甚至全部ECFA運作。

台灣總統大選甫剛落幕，民進黨籍「賴蕭配」獲得四成選票，延續民選總統以來12年同一政黨長期執政態勢。這究竟是如同當選人賴清德所言，中共介選失敗及親中政黨悖離台灣民意嗎？然而，國民黨與民眾黨皆屬趨向和中、友中政黨，前者主張「九二共識、一中各表」，後者呼應「兩岸一家親」，兩者民意達六成希望兩岸交流對話合作，方是台灣主流民意。

綜觀台灣總統大選後，中共當局對台大選評價，反覆表達的主要重點包括： 一、賴蕭配當選不代表台灣主流民意，仍有六成台灣民眾不支持民進黨。 二、改變不了「兩岸一國」格局、國際社會體制一中格局；對台政策具有戰略定力自信，掌握兩岸關係發展主動權及主導權。 三、民進黨堅持台獨立場，中共與民進黨政府的交往存在根本障礙，雙方不可能溝通。 四、堅決反對台獨分裂與外部勢力干涉（反獨、反外部干涉）。 五、「要和平、要發展、要交流、要合作」為台灣主流民意，持續推動兩岸融合發展；願為和平統一創造廣闊空間。顯見中共對台政策仍是強調硬策略的「反獨促統」、反外部干涉及軟策略的「融合漸統」、「融合和統」。

此次台灣總統大選結果，既非印證中共介選失利，也非親中政黨悖離台灣主流民意，反而是因總統選舉制度採取一輪相對多數決，致產生少數總統使然。若採取如法國及俄羅斯總統選舉模式，第一輪候選人未超過半數得票者，則選取得票最高前二名進行第二輪投票，確保獲得半數以上絕對多數決，方能構成有效總統選舉。

中共對台政策持戰略自信及定力，全面壓制台灣

值得關注是，總統選舉結果必然涉及未來兩岸關係發展。蠡測選後中共對台政策取向及變化，應仍是保持戰略定力與自信，將民進黨與國民黨、民眾黨加以區隔對待，差異化對待民進黨政府與台灣社會公眾，體現反獨及一中之「原則堅定性」，及融合發展之「策略靈活性」；胡蘿蔔與棍棒同時兼施。由於賴清德以「務實台獨工作者」自居，與「戰貓外交官」蕭美琴被中共批為「雙獨組合」，兩人當選造成兩岸局勢不容樂觀。

因而，選前美國重量級學者葛來儀（Bonnie S. Glaser）三人在《外交事務》期刊為文呼籲，民進黨應考慮凍結公投台獨黨綱，以表達政治善意，維持兩岸和平穩定。賴清德在勝選演說中高舉「反中抗中」旗幟，宣稱這是中共介選失敗及親中政黨悖離主流民意，中共界定賴蕭為頑固「台獨」分子，在後蔡英文時代恐準備更激烈及多元政策工具，從政治、軍事、外交、經濟各領域，採取壓制性及反制性舉措。

兩岸政治衝突是主軸對話基礎仍是「九二共識」

進一步言之，兩岸政治衝突將可能成為未來兩岸關係發展的主調；政治對立也會直接影響兩岸的交流交往和合作，尤其導致兩岸在軍事對抗衝突更加激烈。尖銳化政治對抗可能衝擊兩岸經貿交流及民間交流的領域，衝擊兩岸關係甚至民間交流合作，加劇兩岸問題複雜性及彼此關係對抗性。這種政治對抗有可能擴散溢出，並損及兩岸經貿及社會民間交流及合作領域、質與量提升。

伴隨著民進黨執政長期化，背後所反映的是民意結構趨勢性變化及選舉制度採取一輪相對多數制之制約。未來若無政黨共識修訂選舉制度為兩輪絕對多數制，長期執政趨勢恐不易扭轉。中共在認定「賴蕭雙獨」主政下，也會升高「以經促政」的壓力，兩岸經濟往來恐變冷；軍事威懾力度增加，軍機軍艦繞島巡航更頻繁；對台國際空間和外交活動全面封殺；中止一部份或甚至全部ECFA運作。

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