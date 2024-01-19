面對少數民意上台的「雙獨組合」，中共「反獨促統」力度恐將與日俱增
我們想讓你知道的是
中共在認定「賴蕭雙獨」主政下，也會升高「以經促政」的壓力，兩岸經濟往來恐變冷；軍事威懾力度增加，軍機軍艦繞島巡航更頻繁；對台國際空間和外交活動全面封殺；中止一部份或甚至全部ECFA運作。
台灣總統大選甫剛落幕，民進黨籍「賴蕭配」獲得四成選票，延續民選總統以來12年同一政黨長期執政態勢。這究竟是如同當選人賴清德所言，中共介選失敗及親中政黨悖離台灣民意嗎？然而，國民黨與民眾黨皆屬趨向和中、友中政黨，前者主張「九二共識、一中各表」，後者呼應「兩岸一家親」，兩者民意達六成希望兩岸交流對話合作，方是台灣主流民意。
綜觀台灣總統大選後，中共當局對台大選評價，反覆表達的主要重點包括： 一、賴蕭配當選不代表台灣主流民意，仍有六成台灣民眾不支持民進黨。 二、改變不了「兩岸一國」格局、國際社會體制一中格局；對台政策具有戰略定力自信，掌握兩岸關係發展主動權及主導權。 三、民進黨堅持台獨立場，中共與民進黨政府的交往存在根本障礙，雙方不可能溝通。 四、堅決反對台獨分裂與外部勢力干涉（反獨、反外部干涉）。 五、「要和平、要發展、要交流、要合作」為台灣主流民意，持續推動兩岸融合發展；願為和平統一創造廣闊空間。顯見中共對台政策仍是強調硬策略的「反獨促統」、反外部干涉及軟策略的「融合漸統」、「融合和統」。
此次台灣總統大選結果，既非印證中共介選失利，也非親中政黨悖離台灣主流民意，反而是因總統選舉制度採取一輪相對多數決，致產生少數總統使然。若採取如法國及俄羅斯總統選舉模式，第一輪候選人未超過半數得票者，則選取得票最高前二名進行第二輪投票，確保獲得半數以上絕對多數決，方能構成有效總統選舉。
中共對台政策持戰略自信及定力，全面壓制台灣
值得關注是，總統選舉結果必然涉及未來兩岸關係發展。蠡測選後中共對台政策取向及變化，應仍是保持戰略定力與自信，將民進黨與國民黨、民眾黨加以區隔對待，差異化對待民進黨政府與台灣社會公眾，體現反獨及一中之「原則堅定性」，及融合發展之「策略靈活性」；胡蘿蔔與棍棒同時兼施。由於賴清德以「務實台獨工作者」自居，與「戰貓外交官」蕭美琴被中共批為「雙獨組合」，兩人當選造成兩岸局勢不容樂觀。
因而，選前美國重量級學者葛來儀（Bonnie S. Glaser）三人在《外交事務》期刊為文呼籲，民進黨應考慮凍結公投台獨黨綱，以表達政治善意，維持兩岸和平穩定。賴清德在勝選演說中高舉「反中抗中」旗幟，宣稱這是中共介選失敗及親中政黨悖離主流民意，中共界定賴蕭為頑固「台獨」分子，在後蔡英文時代恐準備更激烈及多元政策工具，從政治、軍事、外交、經濟各領域，採取壓制性及反制性舉措。
兩岸政治衝突是主軸對話基礎仍是「九二共識」
進一步言之，兩岸政治衝突將可能成為未來兩岸關係發展的主調；政治對立也會直接影響兩岸的交流交往和合作，尤其導致兩岸在軍事對抗衝突更加激烈。尖銳化政治對抗可能衝擊兩岸經貿交流及民間交流的領域，衝擊兩岸關係甚至民間交流合作，加劇兩岸問題複雜性及彼此關係對抗性。這種政治對抗有可能擴散溢出，並損及兩岸經貿及社會民間交流及合作領域、質與量提升。
伴隨著民進黨執政長期化，背後所反映的是民意結構趨勢性變化及選舉制度採取一輪相對多數制之制約。未來若無政黨共識修訂選舉制度為兩輪絕對多數制，長期執政趨勢恐不易扭轉。中共在認定「賴蕭雙獨」主政下，也會升高「以經促政」的壓力，兩岸經濟往來恐變冷；軍事威懾力度增加，軍機軍艦繞島巡航更頻繁；對台國際空間和外交活動全面封殺；中止一部份或甚至全部ECFA運作。
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基礎建設是經濟強心針還是必要維生素？各國積極佈局未來建設，台灣該如何因應新世代的基礎建設需求？
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自新冠疫情肆虐以來，全球經濟可說是在風雨中飄搖求生，不僅備受升息與通膨夾擊，還得應對陸續爆發的地緣政治衝突，各國政府無不想盡辦法為自家經濟打劑強心針，這也包括今年舉辦總統大選的台灣。在新的結構與投資環境下，具備穩健防禦特性的基礎建設類股，正逐漸成為投資人關注焦點。
通膨即將消退了嗎？幾乎全球所有投資人都在期待著答案。新冠疫情、俄烏戰爭爆發、以哈衝突越演越烈、中國經濟成長放緩，許多投資人不得不認清，此刻已來到景氣循環末升段。即使聯準會先前終於鬆口，暗示今年有機會調降利率，但市場仍充斥著不確定性，加上今年舉辦的台、美總統大選，不少投資者開始聚焦具備防禦景氣循環及通膨轉嫁能力的基礎建設資產。
基礎建設是經濟強心針或必要維生素？
基礎建設之所以變成熱門議題，不僅在於攻守兼備，低波動又能帶來穩定金流，還因為許多基礎建設是透過法規取得特許經營權協議，能對抗通膨、領先抓住各行業先機，若是透過投資全球基建上市全球股票，還不用擔心流動性的問題。
這一兩年，各國無不加快基礎建設「硬實力」，美國已投入1.2兆美元優化鐵公路、航運、空運、電網、寬頻網路等公共基礎建設；3,690億美元投入能源轉型以及適應氣候變遷計劃，以及527億美元用於美國晶片法案，投資資訊與通訊科技安全、半導體供應鏈。
全球掀起的這股基建投資風潮，還包括歐盟提出「REPowerEU計畫」，以3,000億歐元全力加速能源轉型；印度投入1.5兆美元於「Gati Shakti大基建計畫」建立交通運輸網路；澳洲以1,200億美元升級主要公路與鐵路。而中國同樣不遑多讓，5,000億元人民幣的基建基金用於現代化基礎建設四大轉型，包含網絡、產業升級、城市化、農業農村基建。
同時，數位與AI的變革也影響到目前人們的生活型態，新科技更激發許多基礎建設需求，好比是基地台擴建、電動車充電樁及資料中心建置⋯⋯等，而行動通訊相關營運商更是投入大量資本支出，就為了提升行動網路的密度。而數位轉型也加速產業升級，根據研究機構Precedence Research預測，數位化轉型帶來的總營收年均複合成長率將高達25.1％。
各國政府之所以投入基礎建設，不僅是因為基礎建設提供的水電瓦斯、運輸等能提供民生必需，存在「剛性需求」能達到對抗通膨的效果，基建產業多為政府特許，受到經營契約保護，價格上也能隨著通膨上升適度調整，甚至也因政府調控，公用事業還可賺取長期投資回報並提供穩定企業現金流。
台灣需要的基礎建設是什麼？
在這一波基礎建設競賽中，台灣自然無法置身事外，近日甚至也成為副總統辯論會的議題之一。專家便認為，全球都在力拼改變，若台灣想維持競爭力，國家規劃與基礎建設就必須與時俱進，但面對未來發展，台灣更應該要思考國土規劃，尤其台灣地理環境特殊，地震、多雨，在討論大型基礎建設計畫前，得先考量的是「土地容受力」。
以常見的地震為例，一場6.3級地震，台北可能就倒掉4000棟房屋；一次意外的雷擊，就會造成台中大雅地區2849戶停電。在天災的檢驗下，許多基礎建設的問題一一浮現，也讓我們必須開始思考建築的規範以及供電系統的問題。
因此專家建議台灣應該推動防災型都市更新，將住在土壤液化潛勢區的人口遷往外移，並進行一般老舊建築物的重整與維護、房屋的耐震強度改善。尤其台灣人口結構改變，高齡化、少子化是極為嚴峻的現實，基礎建設的思維不能停滯。
新世代基礎建設，我們該往哪裡走？
「我們應該要考慮非工程手段，所謂的Non-structural Measures（非結構性措施），因地制宜，將花費創造最大的效果，精準解決問題的痛處，才能達到目的。」專家表示，透過計算土地容受力，盤點台灣環境可承受的人口極限或是開發程度，根據不同災害等級，重新進行土地的使用標的區隔，並重新設計都市，將空曠建地作彈性運用，才能打造出適合安老的環境。
國家發展仰賴完善且前瞻的思維，台灣未來也要順應時代變遷，進行滾動式調整，光只是興建更快的高鐵、更長的公路、更高的大樓，恐已不合時宜，如何因應民眾的需求、生態的保育以及天災的應變，來符合未來的需求，唯有正確的國土規劃、持續的基礎建設，才能為台灣打造出安全永續的環境。