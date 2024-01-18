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2024/01/18,
政治

【圖表】一黨獨大打破了嗎？各縣市過去5屆立委藍綠版圖變化一次看

【圖表】一黨獨大打破了嗎？各縣市過去5屆立委藍綠版圖變化一次看

我們想讓你知道的是

過去我們常聽到民眾說「一黨獨大」，真的是這樣嗎？哪些地方才是國民兩黨的鐵票倉？哪個選區又經歷過最多次的「政黨輪替」？我們整理全國73個選區過去5屆區域立委選舉結果，帶你一起看在地藍綠版圖的變化。

回顧2008-2024近5屆區域立委分佈情形可以發現，過去4屆國民黨與民進黨在區域立委席次上多有「一黨獨大」的情形，但2024年選舉結果顯示，藍營、綠營各取得36席，另有一席無黨籍立委，藍綠席次平手是歷年立委選舉首見。除此之外，本屆未有藍、綠以外的政黨取得區域立委席次，第三勢力全軍覆沒，也是近5屆首見的情形。

近5屆區域立委席次分佈情形

自2008年立委選舉正式改制為「單一選區兩票制」後，區域立委候選人需在選區取得最高票才能當選。區域立委選舉一直是藍綠兩大黨競爭國會席次的主戰場，許多選區更在政黨長期經營下成為難以撼動的鐵票區。透過全台73選區近5屆選舉結果整理，讓我們一起來看看各縣市傳統藍綠版圖，近年受到哪些挑戰？哪些地方是鐵板一塊？哪些地方則成為各黨派激戰區？

台北市選區

首先是台北市8個立委選區，在2008年大選時，皆由藍營拿下，其中有4個鐵票區過去5屆以來，都未翻盤過。

而其他選區近年有逐漸鬆動的趨勢。第二選區（大同、士林）在2012年被綠營翻盤後至2024年，一直都由民進黨拿下，成為綠營票倉。而第一選區在吳思瑤2016年選上後，也連任至今。第5選區則是台北市經歷最多次「政黨輪替」的區域，其中2016年時代力量立委參選人林昶佐獲勝，也成為台北市近5屆立委選舉首位第三勢力黨籍立委。

台北市立委選區藍綠版圖變化

桃園市選區

桃園在2008與2012年時是藍營主要票倉，6區立委都由國民黨拿下，但在2016年時由綠營攻破3個選區，同屆第6選區無黨籍立委參選人趙正宇則受泛綠勢力支持勝選。但在2024年又再次回歸藍營版圖，泛綠陣營未取得任何一席。

桃園市立委選區藍綠版圖變化

基隆、新竹、苗栗選區

2016年基隆市曾由民進黨立委參選人蔡適應踢破藍營鐵板，連任兩屆立委，但2024年仍遭藍營翻盤、轉回藍天。新竹縣、苗栗縣則長期被視為藍營主力票倉，綠營難以攻破。新竹市本屆雖然有7位不同黨籍的立委競逐立委席次，最終仍由國民黨籍現任立委鄭正鈐順利連任。

北部立委選區藍綠版圖變化

台中市選區

台中市立委選區相較其他縣市，經歷較多政黨輪替情形，其中第二選區與第三選區都曾選出第三勢力政黨立委。而過去2屆綠大於藍的情形也在2024大選被打破，藍營搶回6個選區席次，綠營僅保住2席。

台中市立委選區藍綠版圖變化

彰化、雲林選區

彰化縣4個選區立委本屆都連任成功，也代表過去兩屆藍綠版圖不變，而雲林縣第一選區，綠營過往堅守的濁水溪以南防線這次被國民黨籍立委參選人丁學忠突破，阻斷民進黨現任立委蘇治芬的連任之路，也引發地方熱議。

彰化、雲林立委選區藍綠版圖變化

南投、嘉義選區

南投過去一直是藍營鐵票倉，但在2022年時，立委許淑華參選南投縣長並當選，使得綠營立委參選人蔡培慧在立委補選勝出，翻盤國民黨耕耘長達16年的鐵票區。但2024年蔡培慧競選連任失利，國民黨收復失土，南投再成藍營版圖。嘉義縣市在2016年後轉為綠地，本屆民進黨選情順利，蔡易餘、王美惠順利連任，總計拿下3席立委。

南投、嘉義立委選區藍綠版圖變化

台南選區

台南選區自2008年改制後就一直是綠營的鐵票區，更是2024年大選總統候選人賴清德的本命區，本屆6區立委皆尋求連任成功。

台南市立委選區藍綠版圖變化

高雄市選區

高雄向來被視為綠營大票倉，雖然第6選區遭遇趙天麟緋聞退選衝擊，臨時換上高雄市現任議員黃捷接棒參選，但綠營仍成功「八仙過海」，守住綠營鐵票防線。

高雄市立委選區藍綠版圖變化

屏東、花蓮、台東選區

屏東、台東選區近年被視為是綠營票倉，但2024年大選均面臨泛綠勢力分裂問題，其中屏東第二選區民進黨參選人徐富癸成功當選，但台東選區民進黨籍參選人賴坤成與前民進黨籍、現無黨籍參選人劉櫂豪選票分裂，使台東翻盤重回藍天。

屏、花、東立委選區藍綠版圖變化

宜蘭及離島選區

宜蘭過去被視為綠營鐵票區，但本屆選舉除了藍營對手外，民眾黨也徵招陳琬惠參選，形成三腳督局面，最終仍由民進黨籍參選人陳俊宇勝出，守住宜蘭票倉。

離島藍綠版圖則是非常穩定，均由現任立委勝出。

宜蘭與離島立委選區藍綠版圖變化

從上述各選區歷史選舉結果可以發現，雖然許多地方傳統藍綠版圖仍難以打破，但不少都會選區政黨輪替的情形愈加普遍，都可能成為下次選戰的「激戰區」。除此之外，專家也觀察到，本次也是最多現任立委不連任的一屆立委選舉，更出現多個勢力分裂情形，未來選舉恐怕會再出現更多變數，對藍綠陣營及第三勢力政黨，都可能是新的挑戰。

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核稿編輯：林奕甫


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