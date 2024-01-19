美國皮尤選前民調：台灣67%民眾視自己為台灣人，11%受訪者自認對中國非常有感情
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台灣很少人對今日的生活狀況感到滿意。只有24%的受訪者表示滿意，32%的受訪者表示不滿意，37%的受訪者既不滿意也沒有不滿意。受訪者對這個問題的態度具有強烈的黨派性。支持執政黨民進黨的受訪者中，約有48%滿意目前的運作，支持國民黨的受訪者中，只有10%感到滿意。
（中央社）台灣選民最近讓民進黨連續第3次贏得總統大選。美國皮尤研究中心在選前進行的民調顯示，大多數台灣民眾認為自己主要是台灣人，比率達67%，很少有人說自己主要是中國人。
美國智庫組織「皮尤研究中心」（Pew Research Center）在去年6月2日到9月17日進行一項民調，調查台灣民眾對自己身分認同的看法，以及他們如何看待中國。
雖然中國政府視台灣為分離省分，但只有3%的台灣民眾認為自己主要是中國人。近30%（28%）的民眾認為自己是台灣人也是中國人，但迄今為止，認為自己主要是台灣人的比率最多，達67%。自皮尤研究中心上一次於2019年開始調查這個問題以來，認為自己至少某種程度算是台灣人的成人比率，就沒有出現顯著變化。
台灣35歲以下的成人尤其可能認為自己是純台灣人，比率達83%；而女性比男性更可能這麼認為，比率為72%對63%。
在台灣，身分認同與政治密不可分。認為自己主要是台灣人的民眾，最有可能與民主進步黨站在同一陣線。
同時，認為自己既是中國人也是台灣人，或認為自己主要是中國人的民眾，更傾向支持中國國民黨。相較於民進黨，國民黨較為親中。
儘管台灣很少人認為自己主要是中國人，但仍有40%的受訪者與中國有情感連結，其中有11%的受訪者說，他們對中國非常有感情。
在台灣，對中國的情感依附在年長成人中較為常見。35歲以上的受訪者中，有46%認為他們與中國有情感連結，但35歲以下的受訪者中，只有26%的人這麼說。這些觀點不存在性別差異。
台灣民眾的自我認同與對中國的情感依附有關。認為自己主要是中國人或既是中國人也是台灣人的台灣成人中，約有3/4說他們對中國有感情。同時，有類似比率的受訪者認為他們主要是台灣人，說他們對中國沒有情感依附。
此外，支持國民黨的受訪者中，約有7/10稱他們對中國有感情。支持民進黨的受訪者中，只有約2/10認為對中國有情感連結。
大多數的台灣民眾認為中國的實力與影響力構成威脅，有66%的受訪者認為中國是主要威脅，相較之下，分別有45%與25%的受訪者認為美國或俄羅斯的實力與影響力構成威脅。
年輕成人比年長者更擔憂中國的實力與影響力，教育程度較高的人也是。然而，在各年齡層中，大多數人都視中國的實力與影響力為對台灣的主要威脅。
在台灣，視自己主要是中國人或既是中國人也是台灣人的成人，也認為中國的實力與影響力構成威脅。認為自己至少部分算是中國人的成人中，約有2/3會這麼說。同樣的，稱自己對中國有感情的受訪者中，約有6/10的台灣成人認為中國的實力與影響力構成威脅。
民進黨與國民黨的支持者同樣認為中國的實力與影響力對台灣構成主要威脅。但民進黨支持者比國民黨支持者更可能這麼說，比率為78%對59%。相反的，國民黨支持者比民進黨支持者更可能認為美國對台灣構成主要威脅。稍早的研究發現，民進黨支持者親美勝過於中國，而國民黨支持者親中勝過於親美。
台灣很少人對今日的生活狀況感到滿意。只有24%的受訪者表示滿意，32%的受訪者表示不滿意，37%的受訪者既不滿意也沒有不滿意。
受訪者對這個問題的態度具有強烈的黨派性。支持執政黨民進黨的受訪者中，約有48%滿意目前的運作，支持國民黨的受訪者中，只有10%感到滿意。
視自己主要是台灣人的受訪者，更可能對台灣的現況表達滿意。同樣的，對中國較無情感連結的受訪者，也對目前的社會運作表示較滿意。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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在女生開始注意外表、愛美的國中時期，黃筱雯卻因身材優勢被啟蒙教練劉宗泰教練看中，當時特別的是劉教練具有籃球、游泳和拳擊執照，卻將筱雯引領至拳擊領域，進而也創造了未來的奧運女子拳擊銅牌得主，筱雯將談到這過程中的掙扎，如何作抉擇，以及在無數的獎牌的背後，挨下超過35,000拳卻願意堅持下去的主要動力。
而今年杭州亞運，臺灣拳擊代表隊進帳5面獎牌，表現相當亮眼，筱雯運氣稍差可惜止步八強，但也甫結束了十二月大滿貫賽事，緊接目標放眼相當關鍵的二月奧運資格賽，在節目中她將分享了現階段的備戰狀況，以及對於近年臺灣拳擊界，從訓練、比賽到運動科學等整體環境上的改變。
「不是因為看見希望才堅持，而是因為堅持才會看見希望。」——李洋
李洋曾因進不了甲組，而選擇去讀企管轉換跑道，當眾人都認為他已放棄之時，卻一路從乙組打上甲組，甚至還將企管學到的戰略分析⽤在每⼀球的攻防，間接促成了 2020 東京奧運男子羽球雙打史上最經典的決勝點畫面。然而奪下臺灣羽球首金後，李洋與搭檔王齊麟卻又陸續遭遇了賽況低潮，一路上的跌宕起伏，李洋始終沒有放棄羽球，節目中他將透露這段心路歷程。
而現階段，李洋也擔任國體副教授，並肩負羽球隊訓練工作，同一時間要備戰 2024 巴黎奧運，與王齊麟為了巴黎奧運資格全力征戰各個巡迴賽，積分統計至四月，後續仍要迎接諸多比賽。如同許多人都會遇到的問題——在不同角色的心境上的轉換？面對自身的低潮和新興崛起的對手，又如何克服？不妨聽聽節目中李洋的經驗分享，或許能夠幫助各位，更加專注初衷，自信找到方向。
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