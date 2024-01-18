台積電法說會：劉德音預告6月股東會後退休，日本熊本廠2/24開幕，預估2024全年營收漲幅約21％-26％

（中央社）台積電董事長劉德音預告將於今（2024）年6月股東會後退休，他今（18）日表示，包括日本、美國及德國廠進展都將依原訂計畫進行，其中日本熊本廠將於2月24日舉行開幕典禮，依進度於今年第4季量產。

劉德音表示，台積電將持續投資台灣，因應客戶需求成長，將在台南科學園區擴充3奈米產能，2奈米將於2025年量產，生產基地位於新竹及高雄，此外，政府已通過中科擴建二期，台積電將依進度進行。

劉德音今天出席台積電法人說明會，親自對外說明台積電海內外布局最新進度。

他表示，日本特殊製程晶圓廠將採用12、16、22及28奈米製程，預定於2月24日舉行開幕典禮，並依進度於2024年第4季量產。

美國亞利桑那州廠方面，劉德音表示，台積電與當地貿易和工會密切合作，與亞利桑那州建築業委員會（AZBTC）簽署合作協議，包括工會培訓等，期能共創雙贏。4奈米製程將於2025年上半年量產，將提供與台灣晶圓廠相同水準的製造品質和可靠度。

至於德國特殊製程晶圓廠，劉德音說，將主要因應車用及工業需求，獲得合資夥伴、德國邦政府和市政府等支持，將如期於2024年下半年開始興建。

魏哲家：預估2024全年營收漲幅約21％-26％

台積電預估今年第1季營收將季減約6.2%，總裁魏哲家表示，2024年可望健康成長，全年營收增幅將高於晶圓代工業的20%水準，將約21%至26%。

台積電下午舉行法人說明會，財務長黃仁昭說，高效能運算需求依然熱絡，但因智慧手機季節性因素影響，今年第1季營收將約180億至188億美元，以中間值計算，將季減約6.2%；毛率將約52%至54%，中間值維持與去年第4季相當水準，營業利益率約40%至42%。

魏哲家表示，今年不計記憶體的半導體產業營收可望成長10%，晶圓代工業營收也將成長20%；台積電因製程技術領先，2024年營收增幅可望優於晶圓代工業水準，將約低至中20位數百分比（約21%至26%）。

至於3奈米製程方面，魏哲家說，2023年下半年大量量產，全年貢獻約6%營收，預期在智慧手機及高效能運算需求帶動下，2024年3奈米製程占營收比重將增至15%。

AI封裝需求強勁，台積電2025年將持續擴充產能

晶圓代工龍頭台積電總裁魏哲家今天表示，AI晶片先進封裝需求持續強勁，供不應求狀況可能延續到2025年，今年先進封裝產能規劃持續倍增，2025年持續擴充先進封裝產能。

台積電下午舉行法人說明會，法人問及人工智慧（AI）晶片先進封裝進展，魏哲家指出，AI晶片先進封裝需求持續強勁，目前情況仍是產能無法因應客戶強勁需求，供不應求狀況可能延續到2025年。

魏哲家表示，台積電今年持續擴充先進封裝產能，今年先進封裝產能規劃倍增，仍是供不應求，預估2025年持續擴充產能。

魏哲家指出，台積電布局先進封裝技術已超過10年，預估包括CoWoS（Chip on Wafer on Substrate）、3D IC、SoIC等先進封裝，未來數年年複合成長率至少可超過50%。魏哲家表示，台積電持續研發下一代CoWoS先進封裝技術。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：翁世航