台積電法說會：劉德音預告6月股東會後退休，日本熊本廠2/24開幕，預估2024全年營收漲幅約21％-26％
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台積電預估今（2024）年第1季營收將季減約6.2%，總裁魏哲家表示，2024年可望健康成長，全年營收增幅將高於晶圓代工業的20%水準，將約21%至26%。關於海外設廠，董事長劉德音則表示，日本特殊製程晶圓廠將採用12、16、22及28奈米製程，預定於2月24日舉行開幕典禮，並依進度於2024年第4季量產。
（中央社）台積電董事長劉德音預告將於今（2024）年6月股東會後退休，他今（18）日表示，包括日本、美國及德國廠進展都將依原訂計畫進行，其中日本熊本廠將於2月24日舉行開幕典禮，依進度於今年第4季量產。
劉德音表示，台積電將持續投資台灣，因應客戶需求成長，將在台南科學園區擴充3奈米產能，2奈米將於2025年量產，生產基地位於新竹及高雄，此外，政府已通過中科擴建二期，台積電將依進度進行。
劉德音今天出席台積電法人說明會，親自對外說明台積電海內外布局最新進度。
他表示，日本特殊製程晶圓廠將採用12、16、22及28奈米製程，預定於2月24日舉行開幕典禮，並依進度於2024年第4季量產。
美國亞利桑那州廠方面，劉德音表示，台積電與當地貿易和工會密切合作，與亞利桑那州建築業委員會（AZBTC）簽署合作協議，包括工會培訓等，期能共創雙贏。4奈米製程將於2025年上半年量產，將提供與台灣晶圓廠相同水準的製造品質和可靠度。
至於德國特殊製程晶圓廠，劉德音說，將主要因應車用及工業需求，獲得合資夥伴、德國邦政府和市政府等支持，將如期於2024年下半年開始興建。
魏哲家：預估2024全年營收漲幅約21％-26％
台積電預估今年第1季營收將季減約6.2%，總裁魏哲家表示，2024年可望健康成長，全年營收增幅將高於晶圓代工業的20%水準，將約21%至26%。
台積電下午舉行法人說明會，財務長黃仁昭說，高效能運算需求依然熱絡，但因智慧手機季節性因素影響，今年第1季營收將約180億至188億美元，以中間值計算，將季減約6.2%；毛率將約52%至54%，中間值維持與去年第4季相當水準，營業利益率約40%至42%。
魏哲家表示，今年不計記憶體的半導體產業營收可望成長10%，晶圓代工業營收也將成長20%；台積電因製程技術領先，2024年營收增幅可望優於晶圓代工業水準，將約低至中20位數百分比（約21%至26%）。
至於3奈米製程方面，魏哲家說，2023年下半年大量量產，全年貢獻約6%營收，預期在智慧手機及高效能運算需求帶動下，2024年3奈米製程占營收比重將增至15%。
AI封裝需求強勁，台積電2025年將持續擴充產能
晶圓代工龍頭台積電總裁魏哲家今天表示，AI晶片先進封裝需求持續強勁，供不應求狀況可能延續到2025年，今年先進封裝產能規劃持續倍增，2025年持續擴充先進封裝產能。
台積電下午舉行法人說明會，法人問及人工智慧（AI）晶片先進封裝進展，魏哲家指出，AI晶片先進封裝需求持續強勁，目前情況仍是產能無法因應客戶強勁需求，供不應求狀況可能延續到2025年。
魏哲家表示，台積電今年持續擴充先進封裝產能，今年先進封裝產能規劃倍增，仍是供不應求，預估2025年持續擴充產能。
魏哲家指出，台積電布局先進封裝技術已超過10年，預估包括CoWoS（Chip on Wafer on Substrate）、3D IC、SoIC等先進封裝，未來數年年複合成長率至少可超過50%。魏哲家表示，台積電持續研發下一代CoWoS先進封裝技術。
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：翁世航
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基礎建設是經濟強心針還是必要維生素？各國積極佈局未來建設，台灣該如何因應新世代的基礎建設需求？
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自新冠疫情肆虐以來，全球經濟可說是在風雨中飄搖求生，不僅備受升息與通膨夾擊，還得應對陸續爆發的地緣政治衝突，各國政府無不想盡辦法為自家經濟打劑強心針，這也包括今年舉辦總統大選的台灣。在新的結構與投資環境下，具備穩健防禦特性的基礎建設類股，正逐漸成為投資人關注焦點。
通膨即將消退了嗎？幾乎全球所有投資人都在期待著答案。新冠疫情、俄烏戰爭爆發、以哈衝突越演越烈、中國經濟成長放緩，許多投資人不得不認清，此刻已來到景氣循環末升段。即使聯準會先前終於鬆口，暗示今年有機會調降利率，但市場仍充斥著不確定性，加上今年舉辦的台、美總統大選，不少投資者開始聚焦具備防禦景氣循環及通膨轉嫁能力的基礎建設資產。
基礎建設是經濟強心針或必要維生素？
基礎建設之所以變成熱門議題，不僅在於攻守兼備，低波動又能帶來穩定金流，還因為許多基礎建設是透過法規取得特許經營權協議，能對抗通膨、領先抓住各行業先機，若是透過投資全球基建上市全球股票，還不用擔心流動性的問題。
這一兩年，各國無不加快基礎建設「硬實力」，美國已投入1.2兆美元優化鐵公路、航運、空運、電網、寬頻網路等公共基礎建設；3,690億美元投入能源轉型以及適應氣候變遷計劃，以及527億美元用於美國晶片法案，投資資訊與通訊科技安全、半導體供應鏈。
全球掀起的這股基建投資風潮，還包括歐盟提出「REPowerEU計畫」，以3,000億歐元全力加速能源轉型；印度投入1.5兆美元於「Gati Shakti大基建計畫」建立交通運輸網路；澳洲以1,200億美元升級主要公路與鐵路。而中國同樣不遑多讓，5,000億元人民幣的基建基金用於現代化基礎建設四大轉型，包含網絡、產業升級、城市化、農業農村基建。
同時，數位與AI的變革也影響到目前人們的生活型態，新科技更激發許多基礎建設需求，好比是基地台擴建、電動車充電樁及資料中心建置⋯⋯等，而行動通訊相關營運商更是投入大量資本支出，就為了提升行動網路的密度。而數位轉型也加速產業升級，根據研究機構Precedence Research預測，數位化轉型帶來的總營收年均複合成長率將高達25.1％。
各國政府之所以投入基礎建設，不僅是因為基礎建設提供的水電瓦斯、運輸等能提供民生必需，存在「剛性需求」能達到對抗通膨的效果，基建產業多為政府特許，受到經營契約保護，價格上也能隨著通膨上升適度調整，甚至也因政府調控，公用事業還可賺取長期投資回報並提供穩定企業現金流。
台灣需要的基礎建設是什麼？
在這一波基礎建設競賽中，台灣自然無法置身事外，近日甚至也成為副總統辯論會的議題之一。專家便認為，全球都在力拼改變，若台灣想維持競爭力，國家規劃與基礎建設就必須與時俱進，但面對未來發展，台灣更應該要思考國土規劃，尤其台灣地理環境特殊，地震、多雨，在討論大型基礎建設計畫前，得先考量的是「土地容受力」。
以常見的地震為例，一場6.3級地震，台北可能就倒掉4000棟房屋；一次意外的雷擊，就會造成台中大雅地區2849戶停電。在天災的檢驗下，許多基礎建設的問題一一浮現，也讓我們必須開始思考建築的規範以及供電系統的問題。
因此專家建議台灣應該推動防災型都市更新，將住在土壤液化潛勢區的人口遷往外移，並進行一般老舊建築物的重整與維護、房屋的耐震強度改善。尤其台灣人口結構改變，高齡化、少子化是極為嚴峻的現實，基礎建設的思維不能停滯。
新世代基礎建設，我們該往哪裡走？
「我們應該要考慮非工程手段，所謂的Non-structural Measures（非結構性措施），因地制宜，將花費創造最大的效果，精準解決問題的痛處，才能達到目的。」專家表示，透過計算土地容受力，盤點台灣環境可承受的人口極限或是開發程度，根據不同災害等級，重新進行土地的使用標的區隔，並重新設計都市，將空曠建地作彈性運用，才能打造出適合安老的環境。
國家發展仰賴完善且前瞻的思維，台灣未來也要順應時代變遷，進行滾動式調整，光只是興建更快的高鐵、更長的公路、更高的大樓，恐已不合時宜，如何因應民眾的需求、生態的保育以及天災的應變，來符合未來的需求，唯有正確的國土規劃、持續的基礎建設，才能為台灣打造出安全永續的環境。