你夢想成為YouTuber嗎？五個靈魂拷問檢視自己是否適合吃這行飯
我們想讓你知道的是
我身邊多數認識的YouTube經營者，不管最後流量有沒有起來，前面都一定得經歷這段好長好長的低谷。如果你沒辦法熬過前期徒勞無功的感覺，那或許你就不適合經營YouTube。
文：早安傑森
這篇文章是關於該不該經營YouTube？
去（2023）年的12月7日我去一場高中進行YouTube講座，雖然我自己經營的零零落落，但也算是苦幹實幹了2個頻道，也對這產業有很長期的觀察。
這篇文章的內容就是擷取講座一部分的內容；因為是高中生，我就想說先用幾個問題來檢視看看，自己到底適不適合當YouTuber？
問題一：你有分享的慾望嘛？
第一個靈魂拷問就是：你有分享慾嘛？
這件事情對YouTuber來說格外重要，你看到一些感覺很自然的YouTuber ，八成他們天生就很喜歡分享，以艾莉莎莎為例子，你看她早期的作品，都是在分享自己韓國生活或感情觀。他們本來就喜歡做這件事，只是透過鏡頭捕捉下來，再透過YouTube這平台，更大滿足他的分享慾。
分享慾這件事，當然可以後天補強，但我認為，如果你天生沒喜歡做這件事情，那......何必當YouTuber呢？還有很多事情好做吧！
老實說，我自己就不算太有分享慾望的人。我吃到啥好吃、玩到啥好玩的事情，頂多自己內心默默興奮幾天，不太會主動分享給別人。但我發現我喜歡分享「好笑的事情」，這是我的本能，只要我發現一些很好笑的玩意，就會很想分享給別人，所以我自己內容中，常會放入一些好笑的元素，這樣就可以滿足我的分享慾。
問題二：你能否長期提供價值？（資訊or情緒）
YouTuber這職業為何能夠成立？原因就在於他們的影片，有人喜歡看，並且有人願意一直看；這件事要達到的前提是什麼？你能夠長期提供價值！
價值分成兩大塊，資訊價值與情緒價值。以YouTuber來說，Vlog大多是提供情緒價值，我們通常會喜歡看某些人的Vlog，都是因為看了會開心、舒服、感動......等等；而像是評測、開箱、軟體操作、知識解說等等類型，就屬於資訊價值，你看這些影片，是為了獲取資訊。
你可能會想，不對啊，有些人的開箱我看了也很開心、舒服，而有些人的Vlog也很多重要的旅遊資訊啊？
沒錯！實作上很少內容會純粹只提供某種價值，一定會有交疊，只是看光譜更偏向哪一邊。那問題來了，光譜偏向哪邊會更好呢？
以YouTube來說，我認為：情緒價值>資訊價值；本質上，YouTube還是一個娛樂平台，多數人是上去找樂子的，所以如果你想把這件事當成職業，就必須要照它的規則玩。即便你要講的內容是資訊類型，也要盡可能地用情緒價值包裝。
以我挺喜歡的外國大大Ali Abdaal來說，他的影片大多以資訊類型為主，但我發現同樣類型的內容，他講起來我就是比較願意聽，為什麼？因為他影片的Vibe很好，無論是柔和的燈光、自然的語氣、親切的手勢還有很多輔助理解的動畫（風格一致），這些都默默地在提供情緒價值。
雖然情緒價值比較重要，但這件事比較難學，如果你不是天生神力，初期可以先著重在資訊價值上，它是努力就有的東西，後期再慢慢試著把情緒價值加進來。
問題三：你每週可以擠出多少時間做這件事？
第三個要考量的事情，叫做時間；我想多數人應該都不敢從0全職投入經營YouTube吧？畢竟連厲害的YouTuber可能都沒把握自己能重新起號而兼職做，就一定要考慮你能投入多少時間成本？
做過的人就知道經營YouTube有多耗時，從主題發想、腳本、場佈、拍攝、恢復場佈、剪輯後製、縮圖設計、上架......等。初估來說，要產出成片的1分鐘，大概會花你1小時。也就是說，如果你打算週更一支10分鐘的長片，你就必須每週擠出10小時來幹這些事，平均分配到7天裡，每天也要花1.4小時，你真的有那麼多空閒時間嘛？
初期你可以降低製作水準，用極簡風剪輯，大概可以把成片時間縮短一半，但也還是要擠出5小時嘿。如果你業餘時間沒那麼多，那真的不要想了，一直做半調子的作品，也很難會有好成績。
而且......就算時間擠出來，你還要面對更可怕的下個大魔王！
問題四：你能接受自己做多久白工？
徒勞無功，我認為是經營YouTube的最大魔王，沒有之一！
當你花了10小時，多拍了幾段B-Roll，來回剪輯好幾次，改了好幾次影片縮圖，終於心滿意足上傳影片。
3天後...「 289觀看！」乾......這真的很讓人洩氣。
我們當然知道要長期主義眼光放遠，但這10小時就這樣被白白浪費了，我隨便跑個外送，接個外包案都能賺好幾倍的錢，到底為誰辛苦為誰忙啊？更殘酷的事情是，幾乎沒有人能夠躲過這段低谷期。當然有天選之人，沒幾隻影片就流量爆衝，但我身邊多數認識的YouTube經營者，不管最後流量有沒有起來，前面都一定得經歷這段好長好長的低谷。
如果你沒辦法熬過前期徒勞無功的感覺，那或許你就不適合經營YouTube。
問題五：有辦法承受別人沒來由的攻擊嗎？
最後一個，是你有沒有辦法承受來自其他人的言語霸凌？
如果你想要把這件事當成一個職業，那面對到言語攻擊，是一件「必然」發生的事情。無論你以為自己多清流、高尚，根本十大傑出青年，最終，你100%都會被攻擊。
影響力的反面，就是被人無條件的言語攻擊。關於這件事，每個人的初始耐受度就差很大，有些人被說一句就要鬱鬱寡歡好幾天，有些人頂多看到的當下阿雜幾秒。我認為被攻擊這件事，是可以適應的，做越久耐受度越強。
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最新民調》英美仍是國人留學夢幻首選！超過6成民眾挑選留學顧問關鍵是：能為個人量身打造專屬的留學計畫
我們想讓你知道的是
在出國留學申請的這一條競爭路上，第一道關卡往往就是找不到正確訊息，加上資料準備時間短，單靠自己幾乎是不可能的任務，與其單打獨鬥，靠自己慢慢摸索，不如與「Crimson Education 紅序國際教育」一起搭上通往夢想的特快車吧。
哈佛大學、麻省理工學院、牛津大學⋯這些首屈一指的世界名校，你知道他們各自的特色與入學必備條件分別是什麼嗎？該如何評估自身優勢擬定最適合自己的升學策略？或者，從這些名校畢業之後能夠有什麼工作機會呢？
留學的第1道關卡：時間有限，但需要很多準備
每一所國外大學所需的申請條件都不一樣，無論是SAT/ACT、托福、雅思…等，要在短時間內搞清楚需要哪些留學文件與國外大學申請的時間，甚至要在同時間準備升學考試、課外活動和國際競賽、撰寫申請作文、替自己精準打造升學規劃…這幾乎是所有申請者的切身之痛——時間有限，不是所有人都擁有充裕時間面對繁瑣的準備過程。
即使是千里馬，也需要伯樂提攜與支持，才不會浪費了獨有的天份，單靠自己只會走更多冤枉路。倘若，你有機會站上巨人的肩膀看世界，這一條成就自己、探索國外的留學路，是否就不再是充滿荊棘的天堂路，而是一班通往夢想的特快車呢？
地點、準備時間與加分項：留學申請者最在意的3件事
對此，TNLR（關鍵議題研究中心）針對留學需求與取向進行市場調查，調查中發現，民眾對於「申請學校的所在地」有明顯偏好，台灣網民出國留學首選是美國（38.5%），接著則是加拿大（15.3%）及英國（12.8%），顯見英美仍是國人留學夢幻所選。
其次是「申請留學的準備時間」，若是申請全球前50名大學，將近9成以上網民認為需耗時6個月以上，甚至過半數認為至少需要1年以上時間準備。同樣的，根據Crimson Education 紅序國際教育過往協助學生的結果，參與Crimson升學輔導超過4年以上的學生，比起接受1年輔導的學生，申請上常春藤名校的機率高出4倍。此外，接受Crimson輔導的學生更比其他學生有平均高出4.5倍的錄取率申請上英美頂尖名校，換句話說，提早開始準備、選擇合適的顧問公司，更能夠有效的提升其錄取常春藤名校、美國排名前20大學的機率。
最後，則是有超過9成的民眾認為，「課外活動和領導經歷」對於留學申請非常重要，這源自於國外大學對於課業成績以外，個人的經驗與能力的看重，如何透過打造「個人品牌」，讓面試官能快速了解數字面外的表現與特色就更為重要。
由調查結果可以了解到，如何在時間內準備好完善的申請資料，對有意留學者來說是至關重要的事，因此許多申請者進而會尋求留學顧問公司的協助，但顧問公司百百間，該如何挑選才對呢？
世界最權威的英美澳升學領導者Crimson Education紅序國際教育協助申請者打造專屬計畫
無獨有偶，留學國家、準備時間、課外活動和領導經歷，這3個關鍵點都是「Crimson Education 紅序國際教育」的擅長優勢。
Crimson的足跡超過20個國家，全球遍布28個辦公室，旗下有2,400位策略師、升學導師以及家教，由畢業於美國常春藤聯盟大學與英國頂尖名校的優秀教師組成師資。這群強大的跨國支援，不僅擁有豐富面對世界各地學生的教學經驗，還包括超過30位前英美頂尖大學招生審核官，學生可從他們身上得到難能可貴的第一手資訊。Crimson還有獨家開發的APP 「Crimson App」，協助管理留學時程、觀看過往學生成功案例與作文資料，透過平台可與Crimson校友及導師交流，並搭配獨家開發的評分機制「Pathfinder」能根據學生的準備進度預估落點學校。
其次，Crimson的「Rise超前學習方案」更是獨步全球，專為11至14歲學生設計前輔導項目，包含興趣開發、學術鑽研、課外活動、軟技能培養，協助學生提前與世界菁英接軌，確保擁有個性化、有效的成長計劃，將學生引導到夢想學校。
即使錯過中小學，Crimson也能協助申請寄宿英美菁英高中，如菲利普斯學院（Phillips Academy）、菲利普斯艾希特學院（Phillips Exeter Academy）、喬特羅斯瑪麗中學（Choate Rosemary Hall）等，這些學校都以學生高錄取率進入美國常春藤和其他頂尖大學而聞名，Crimson專家將與學生長期合作，長期培養學生的申請資格。
而美國大學強調全面人格發展，也從前述的調查結果中顯現，個人品牌的打造與準備是格外重要的。Crimson更有專門的課外活動還有國際競賽的導師，正好能協助台灣學生補足此項弱點，至今Crimson已經協助超過20,000名學生獲得來自牛津、劍橋、史丹佛、普林斯頓等英美名校的錄取通知。
對此，TNLR也向Crimson會員進行調查，結果顯示有6成的會員在各項服務中，最肯定Crimson為他們「量身打造屬於自己的升學規畫藍圖」服務。尤其是在課外活動的掌握、跨國資源、個人規劃的建立，更針對每一位申請者提供「多對一」的升學團隊，依照學生需求配有3至5名的專業指導老師，並按個人目標擬定獨特升學策略。同時，Crimson還提供免費留學講座、模擬測驗、電子書、落點分析…等各種充分資源。
好比是，Crimson的「Indigo Research高中生學術研究計畫」協助學生進行一項獨立研究論文，並獲得國外博士和頂尖大學教職人員的指導，學生不僅能在特定領域完成小型獨立研究項目，也能夠尋找潛在的出版商、獲取專利；又或是「Crimson Youth Pioneers計畫」以促進聯合國提出的17項永續發展目標（SDGs）為基礎，根據學生自己選擇感興趣的目標，在導師指導下進行規劃與執行，完成創新型的課外活動專案，最終項目也有機會獲得聯合國認可。
雖然沒有任何「必勝秘訣」能保證錄取頂尖學校，但Crimson的學生懂得如何透過正確策略和步驟提高錄取機率，同步也讓準備的過程更有效率。根據統計，利用過Crimson的學生進入頂尖大學的機率，相較一般申請者多了整整4.5倍。
Crimson核心初衷：提供卓越個人化留學諮詢，實現每個人的留學夢想
為什麼Crimson那麼懂留學生申請學校的痛點？或許是因為Crimson的執行長傑米・比登（Jamie Beaton）本身就是最好的「過來人」。
十多年前，比登除了透過自己的努力外，他的家人也在教育方面的給予大量資源，包括從小學階段開始就讓比登接受超過10位家教老師的輔導，最後因此成功獲得全球包含哈佛、耶魯、普林斯頓、史丹佛、牛津等，錄取率不到6%的25所頂尖大學錄取通知。
正也是如此，讓比登萌生創立Crimson的念頭，他理解到，升學準備唯有越早開始，才越能取得巨大優勢。只要有辦法在升學過程中獲得越多精確資源，未來就能擁有更多選擇和機會。這也成為Crimson的核心理念——以提供卓越的個人化留學諮詢，致力讓每位學生都有機會進入頂尖大學，實現就讀名校的目標。
比登利用過往經驗協助同樣懷有留學夢的學生，「Crimson的服務就像自行車賽中的主車群，與你一同破風騎行。每經過一道重要關卡，都會有優異的隊友在前頭領導你、鼓勵你並支持你持續前進。」比登說。若你也正在尋找申請學校的夥伴，不妨搭上「Crimson特快車」，讓專業的留學顧問與你一起朝著夢想前進！
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