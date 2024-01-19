你夢想成為YouTuber嗎？五個靈魂拷問檢視自己是否適合吃這行飯

文：早安傑森

這篇文章是關於該不該經營YouTube？

去（2023）年的12月7日我去一場高中進行YouTube講座，雖然我自己經營的零零落落，但也算是苦幹實幹了2個頻道，也對這產業有很長期的觀察。

這篇文章的內容就是擷取講座一部分的內容；因為是高中生，我就想說先用幾個問題來檢視看看，自己到底適不適合當YouTuber？

問題一：你有分享的慾望嘛？

第一個靈魂拷問就是：你有分享慾嘛？

這件事情對YouTuber來說格外重要，你看到一些感覺很自然的YouTuber ，八成他們天生就很喜歡分享，以艾莉莎莎為例子，你看她早期的作品，都是在分享自己韓國生活或感情觀。他們本來就喜歡做這件事，只是透過鏡頭捕捉下來，再透過YouTube這平台，更大滿足他的分享慾。

分享慾這件事，當然可以後天補強，但我認為，如果你天生沒喜歡做這件事情，那......何必當YouTuber呢？還有很多事情好做吧！

老實說，我自己就不算太有分享慾望的人。我吃到啥好吃、玩到啥好玩的事情，頂多自己內心默默興奮幾天，不太會主動分享給別人。但我發現我喜歡分享「好笑的事情」，這是我的本能，只要我發現一些很好笑的玩意，就會很想分享給別人，所以我自己內容中，常會放入一些好笑的元素，這樣就可以滿足我的分享慾。

問題二：你能否長期提供價值？（資訊or情緒）

YouTuber這職業為何能夠成立？原因就在於他們的影片，有人喜歡看，並且有人願意一直看；這件事要達到的前提是什麼？你能夠長期提供價值！

價值分成兩大塊，資訊價值與情緒價值。以YouTuber來說，Vlog大多是提供情緒價值，我們通常會喜歡看某些人的Vlog，都是因為看了會開心、舒服、感動......等等；而像是評測、開箱、軟體操作、知識解說等等類型，就屬於資訊價值，你看這些影片，是為了獲取資訊。

你可能會想，不對啊，有些人的開箱我看了也很開心、舒服，而有些人的Vlog也很多重要的旅遊資訊啊？

沒錯！實作上很少內容會純粹只提供某種價值，一定會有交疊，只是看光譜更偏向哪一邊。那問題來了，光譜偏向哪邊會更好呢？

以YouTube來說，我認為：情緒價值>資訊價值；本質上，YouTube還是一個娛樂平台，多數人是上去找樂子的，所以如果你想把這件事當成職業，就必須要照它的規則玩。即便你要講的內容是資訊類型，也要盡可能地用情緒價值包裝。

以我挺喜歡的外國大大Ali Abdaal來說，他的影片大多以資訊類型為主，但我發現同樣類型的內容，他講起來我就是比較願意聽，為什麼？因為他影片的Vibe很好，無論是柔和的燈光、自然的語氣、親切的手勢還有很多輔助理解的動畫（風格一致），這些都默默地在提供情緒價值。

雖然情緒價值比較重要，但這件事比較難學，如果你不是天生神力，初期可以先著重在資訊價值上，它是努力就有的東西，後期再慢慢試著把情緒價值加進來。

問題三：你每週可以擠出多少時間做這件事？

第三個要考量的事情，叫做時間；我想多數人應該都不敢從0全職投入經營YouTube吧？畢竟連厲害的YouTuber可能都沒把握自己能重新起號而兼職做，就一定要考慮你能投入多少時間成本？

做過的人就知道經營YouTube有多耗時，從主題發想、腳本、場佈、拍攝、恢復場佈、剪輯後製、縮圖設計、上架......等。初估來說，要產出成片的1分鐘，大概會花你1小時。也就是說，如果你打算週更一支10分鐘的長片，你就必須每週擠出10小時來幹這些事，平均分配到7天裡，每天也要花1.4小時，你真的有那麼多空閒時間嘛？

初期你可以降低製作水準，用極簡風剪輯，大概可以把成片時間縮短一半，但也還是要擠出5小時嘿。如果你業餘時間沒那麼多，那真的不要想了，一直做半調子的作品，也很難會有好成績。

而且......就算時間擠出來，你還要面對更可怕的下個大魔王！

問題四：你能接受自己做多久白工？

徒勞無功，我認為是經營YouTube的最大魔王，沒有之一！

當你花了10小時，多拍了幾段B-Roll，來回剪輯好幾次，改了好幾次影片縮圖，終於心滿意足上傳影片。

3天後...「 289觀看！」乾......這真的很讓人洩氣。

我們當然知道要長期主義眼光放遠，但這10小時就這樣被白白浪費了，我隨便跑個外送，接個外包案都能賺好幾倍的錢，到底為誰辛苦為誰忙啊？更殘酷的事情是，幾乎沒有人能夠躲過這段低谷期。當然有天選之人，沒幾隻影片就流量爆衝，但我身邊多數認識的YouTube經營者，不管最後流量有沒有起來，前面都一定得經歷這段好長好長的低谷。

如果你沒辦法熬過前期徒勞無功的感覺，那或許你就不適合經營YouTube。

問題五：有辦法承受別人沒來由的攻擊嗎？

最後一個，是你有沒有辦法承受來自其他人的言語霸凌？

如果你想要把這件事當成一個職業，那面對到言語攻擊，是一件「必然」發生的事情。無論你以為自己多清流、高尚，根本十大傑出青年，最終，你100%都會被攻擊。

影響力的反面，就是被人無條件的言語攻擊。關於這件事，每個人的初始耐受度就差很大，有些人被說一句就要鬱鬱寡歡好幾天，有些人頂多看到的當下阿雜幾秒。我認為被攻擊這件事，是可以適應的，做越久耐受度越強。