熊本百年大商機：台積電設廠成「強力磁石」，吸引六兆日圓半導體投資案進入九州
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台積電在熊本建廠後，吸引了日本半導體相關廠商進駐熊本或九州各縣市；現在紛紛擴廠以因應暴增的需求，也為未來台積電的2、3廠超前部署。九州經濟產業局指出，2022年九州半導體製造設備產值為4930億日圓，10年內預計增加為3.5倍。
文：孫蓉萍
台積電在熊本設廠，像磁石一樣吸引了許多企業進駐熊本和九州其他縣市，例如東京威力科創、索尼半導體製造等公司，都宣布了擴大投資計畫。九州經濟產業局指出，到2023年12月10日為止，九州在2021年到2030年間共有72件半導體相關設備投資案，總投資金額超過6兆日圓。
大咖：東京威力科創，看好長線商機
東京威力科創九州公司在熊本已經有32年的歷史，總公司位於合志市，另外在菊池郡大津町設有事業所，負責半導體製造設備的開發、設計、製造和安裝，客戶包括材料、零件加工、藥品等行業。社長林伸一指出，全球數位化進展和節能減碳的趨勢中，半導體的技術革新非常重要；台積電到熊本設廠，對東京威力科創是一大商機，將可提供高附加價值的產品和服務。
他指出，半導體相關企業紛紛搶進熊本和九州，投資設備，活絡了九州的半導體產業；例如供應鏈到附近設據點，互相溝通更方便，有助於進一步創新，不論對東京威力科創或其他企業，都有正面效果。
東京威力科創九州開發和製造的光阻塗布／顯影裝置、表面處理等半導體製造設備，隨著圖案化技術的進步，也要不斷創新，前景看好。因此2023年10月開始在合志事業所的用地內，興建新的開發棟，預定2025年夏季完工。不過，這是供研發使用，目前並未公布未來的生產計畫。
材料：富士軟片製造，導入先進設備
索尼半導體解決方案公司（SSS）對台積電熊本子公司JASM出資，股權近兩成。SSS的營業額中，大部分是圖像感測器，子公司索尼半導體製造的熊本科技中心，主要生產工業設備、車載、安防等領域使用的半導體。
該公司指出，目前圖像感測器用的邏輯晶圓多數需要向外採購，而且未來全球半導體需求預料會持續升高，因此台積電的新廠不只對SSS，甚至對整個業界來說，都可望達到穩定供應的效果。目前，SSS已進一步取得合志市的土地，但尚未決定建廠計畫。
另外，富士軟片材料製造公司指出，九州聚集了半導體和相關企業，該公司在菊陽町的顯示材料生產據點，就有效利用在地的資產和人才，非常適合投資；因此，2022年9月宣布要在九州導入化學機械研磨液（CMP Slurry）的最先進生產設備，達到國內在地生產，並提高產能。2024年1月即將開始生產，將能穩定供應給國內外的客戶。
在半導體材料領域，富士軟片材料製造在全球布局了18個生產據點，加上韓國平澤市正在興建的圖像感測器用色彩濾光片材料新工廠，以及熊本的新廠，總共有20個據點，全球製造體制更完善。該公司也在台灣新竹、台南等地有3座廠，現在正在新竹市內蓋第4座半導體材料廠。
此外，台積電設備供應商、總公司即位於熊本的平田機工公司，由於訂單超出預期，工廠正全力生產，另外還要擴大熊本縣菊池市內的工廠；熊本市內原本要停產的工廠為了因應需求的增加，也決定延長產線使用年限。
設備：2023年度投資，較前期增六成
日本政策投資銀行8月公布民間企業2023年度設備投資計畫調查，發現九州地區所有產業的設備投資額比前1年大增61.7%，達到1兆105億日圓。不但連續3年增加，成長幅度高於全國平均的20.1%，甚至超越1970年代經濟高速成長期的40.8%，創歷史新高，被媒體稱為「異次元成長」。其中，製造業是2.1倍，精密機械更是3~4倍，顯見台積電牽引的力道之強。
九州原本就有日本矽島之稱，儘管半導體產業一度沒落，許多大企業仍然維持競爭力。九州經濟產業局指出，2022年九州半導體製造設備產值為4930億日圓，10年內增加為3.5倍；另一方面，半導體相關設備投資在整個九州，則可望帶來20.1兆日圓的經濟效益。如果未來台積電2、3廠提高採購本地供應鏈的比率，這個金額也就會進一步增加。九州半導體產業重振雄風，前景可期。
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原標題：熊本百年大商機4》東京威力科創、Sony領頭布局 日廠九州投資額「異次元」成長
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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91APP扮演零售品牌前沿技術探勘者，攜手Google Cloud落實數據治理、開發AI應用帶動商家業績
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91APP作為台灣首家上櫃原生SaaS軟體服務公司，引領台灣零售產業針對「人、場、貨」的虛實融合，持續運用嶄新技術改變銷售場景，幫助品牌、通路商家獲得更多業績，也讓消費者自在穿梭於OMO的購物情境。
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產業欣欣向榮，當然少不了業內參與者的共襄盛舉。91APP作為台灣首家上櫃原生SaaS軟體服務公司，引領台灣零售產業針對「人、場、貨」的虛實融合，持續運用嶄新技術改變銷售場景，幫助品牌、通路商家獲得更多業績，也讓消費者自在穿梭於OMO的購物情境。
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Cookie退場第一方數據更顯重要，91APP利用GCP推動數據治理
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運用Vertex AI的Vertex Search，實現「千人千面」精準推薦
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摸索Vertex AI過程，李昆謀回應，「使用Vertex Search向量資料庫的感受，一如延續Google Cloud高效能傳統，展現非常驚人的回應速度。因為我們服務上百家客戶，每家客戶數據都是上億級，加上我們數據都放在GCP上面，經過測試效能不僅可以承載數據，而且結果是非常滿意的。」
除了運算效能，91APP也相當重視GenAI的原料，也就是Embedding模型處理特徵值後，重新運算的成效表現。因為過去特徵值主要是根據View-also-view或Buy-also-buy概念，從消費者行為做相關產品推薦。如今透過Vertex Search，等於91APP把過去ML、DL技術進一步融合商品素材、語義、行為等特徵值所算出來的模型，讓兩個技術混搭後的推薦結果，發現成效比單一技術表現更好。
對於零售商家，最關注的議題仍相當看重業績的轉換與進站流量。91APP未來將持續立足在GCP上的數據應用，同時也開始串聯Google的廣告服務，幫助零售品牌運用Google AI生成個人化的廣告素材，因應不同受眾輪廓搭配jooii模型，進行精準又即時的產品推薦，實現利用數據驅動廣告變現的目標，為91APP、零售品牌、及消費者共同帶來三贏局面。