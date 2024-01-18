日本19歲男殺人縱火遭判死，成《少年法》修法後首例「特定少年」死刑
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日本甲府市2年多前發生一起19歲男子入侵民宅殺害一對夫妻並縱火的命案。19歲的遠藤裕喜入侵自己單戀的女子住家，殺死該女50幾歲的雙親，並縱火將該女住家燒毀。遠藤被以殺人、縱火等罪名問罪，檢方求處死刑。最終，法院18日宣告死刑，成為2020年日本修改少年法，將18到19歲罪犯列為「特定少年」後，首個被判死刑的案例。
（中央社）日本甲府市2年多前發生一起19歲男子入侵民宅殺害一對夫妻並縱火的命案，甲府地方法院今天對被告宣判死刑。日本少年法修法後，將18歲及19歲少年列為「特定少年」，這是「特定少年」被宣判死刑的首例。
日本放送協會（NHK）、 全日本新聞網（ANN）、讀賣新聞等媒體報導，2021年10月就讀甲府市通信制高中、19歲的遠藤裕喜入侵自己單戀的女子住家，殺死該女50幾歲的雙親，並縱火將該女住家燒毀。遠藤被以殺人、縱火等罪名問罪，檢方求處死刑。
起訴書指出，男子（遠藤裕喜）2021年10月12日凌晨約3時30分入侵甲府市公司職員男性（當時55歲）家，以砍柴刀和水果刀殺死在一樓的男性及其妻（當時50歲），並試圖以砍柴刀殺死14歲的次女，導致次女受傷。遠藤用打火機用的油燒毀房舍，次女與17歲的長女從2樓跳下逃生。男子（遠藤）是這名長女的高中學長。
甲府地方法院今天召開裁判員審判（類似陪審團審判），法官三上潤對被告遠藤判處死刑。
這起官司最大的焦點在於被告遠藤在犯案當時是否具有責任能力。檢方認為被告遠藤有完全的責任能力，求處死刑，但辯護律師認為被告當時處於責任能力顯著減退的心神耗弱狀態，主張罪不至死。
NHK報導，2022年修改後的少年法將18歲及19歲列為「特定少年」，實施以來，這是法官對「特定少年」宣判死刑的首例。對於此案，基於事件的重大性、惡質性及對社會所造成的影響等綜合考量，對被起訴的這位「特定少年」以實名報導。
報導說，被告在聽到法官宣判的瞬間，兩度點頭。法官在宣判後，對被告做有關控訴的說明，之後對被告說：「請不要放棄思考。」
今天審理此案的法庭設有65個旁聽席，有426人參與抽籤。
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：翁世航
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「人生沒有永遠的逆境，如果找到自己的目標，堅持並追求在這條路上，相信每個人也能夠活出自己的精采人生。」——黃筱雯
在女生開始注意外表、愛美的國中時期，黃筱雯卻因身材優勢被啟蒙教練劉宗泰教練看中，當時特別的是劉教練具有籃球、游泳和拳擊執照，卻將筱雯引領至拳擊領域，進而也創造了未來的奧運女子拳擊銅牌得主，筱雯將談到這過程中的掙扎，如何作抉擇，以及在無數的獎牌的背後，挨下超過35,000拳卻願意堅持下去的主要動力。
而今年杭州亞運，臺灣拳擊代表隊進帳5面獎牌，表現相當亮眼，筱雯運氣稍差可惜止步八強，但也甫結束了十二月大滿貫賽事，緊接目標放眼相當關鍵的二月奧運資格賽，在節目中她將分享了現階段的備戰狀況，以及對於近年臺灣拳擊界，從訓練、比賽到運動科學等整體環境上的改變。
「不是因為看見希望才堅持，而是因為堅持才會看見希望。」——李洋
李洋曾因進不了甲組，而選擇去讀企管轉換跑道，當眾人都認為他已放棄之時，卻一路從乙組打上甲組，甚至還將企管學到的戰略分析⽤在每⼀球的攻防，間接促成了 2020 東京奧運男子羽球雙打史上最經典的決勝點畫面。然而奪下臺灣羽球首金後，李洋與搭檔王齊麟卻又陸續遭遇了賽況低潮，一路上的跌宕起伏，李洋始終沒有放棄羽球，節目中他將透露這段心路歷程。
而現階段，李洋也擔任國體副教授，並肩負羽球隊訓練工作，同一時間要備戰 2024 巴黎奧運，與王齊麟為了巴黎奧運資格全力征戰各個巡迴賽，積分統計至四月，後續仍要迎接諸多比賽。如同許多人都會遇到的問題——在不同角色的心境上的轉換？面對自身的低潮和新興崛起的對手，又如何克服？不妨聽聽節目中李洋的經驗分享，或許能夠幫助各位，更加專注初衷，自信找到方向。
這些精采的完整內容都在《運動視界啪》
#本集節目由安聯人壽贊助播出。
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