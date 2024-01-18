日本19歲男殺人縱火遭判死，成《少年法》修法後首例「特定少年」死刑

（中央社）日本甲府市2年多前發生一起19歲男子入侵民宅殺害一對夫妻並縱火的命案，甲府地方法院今天對被告宣判死刑。日本少年法修法後，將18歲及19歲少年列為「特定少年」，這是「特定少年」被宣判死刑的首例。

日本放送協會（NHK）、 全日本新聞網（ANN）、讀賣新聞等媒體報導，2021年10月就讀甲府市通信制高中、19歲的遠藤裕喜入侵自己單戀的女子住家，殺死該女50幾歲的雙親，並縱火將該女住家燒毀。遠藤被以殺人、縱火等罪名問罪，檢方求處死刑。

起訴書指出，男子（遠藤裕喜）2021年10月12日凌晨約3時30分入侵甲府市公司職員男性（當時55歲）家，以砍柴刀和水果刀殺死在一樓的男性及其妻（當時50歲），並試圖以砍柴刀殺死14歲的次女，導致次女受傷。遠藤用打火機用的油燒毀房舍，次女與17歲的長女從2樓跳下逃生。男子（遠藤）是這名長女的高中學長。

甲府地方法院今天召開裁判員審判（類似陪審團審判），法官三上潤對被告遠藤判處死刑。

這起官司最大的焦點在於被告遠藤在犯案當時是否具有責任能力。檢方認為被告遠藤有完全的責任能力，求處死刑，但辯護律師認為被告當時處於責任能力顯著減退的心神耗弱狀態，主張罪不至死。

NHK報導，2022年修改後的少年法將18歲及19歲列為「特定少年」，實施以來，這是法官對「特定少年」宣判死刑的首例。對於此案，基於事件的重大性、惡質性及對社會所造成的影響等綜合考量，對被起訴的這位「特定少年」以實名報導。

報導說，被告在聽到法官宣判的瞬間，兩度點頭。法官在宣判後，對被告做有關控訴的說明，之後對被告說：「請不要放棄思考。」

今天審理此案的法庭設有65個旁聽席，有426人參與抽籤。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：翁世航