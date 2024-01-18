佐科威遭質疑立場不中立，印尼總統選舉前夕爆發彈劾風波

（中央社）印尼2月將舉行總統及國會大選，距今只剩不到1個月的時間，卻傳出多名宗教界人士及民間組織醞釀要彈劾總統佐科威。他們認為，佐科威未在選舉中保持中立，試圖偏袒自己兒子、擔任總統候選人普拉伯沃副手的吉伯朗。

「雅加達郵報」（Jakarta Post）今天報導，印尼多名宗教界知名人士和民間組織正進行動員，以追究總統佐科威（Joko Widodo）在總統大選中偏袒兒子的行爲，甚至可能彈劾總統。

佐科威的兒子吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）以副手身分，擔任總統候選人普拉伯沃（Prabowo Subianto）的搭檔，角逐下個月的總統大選。

印尼知名人士包括著名的穆斯林領袖古萊西（Quraisy Shihab）和前總統瓦希德（Abdurrahman Wahid）的遺孀努莉婭（Sinta Nuriyah）等宗教高層組成「全國良知運動」（GNB）組織，目的是「為了國家統一，加強現有承諾，以維護2024年選舉的完整與公平性。」

報導指出，「全國良知運動」上周與副總統安明（Ma'ruf Amin）和前總統尤多約諾（Susilo Bambang Yudhoyono）舉行會談，他們在會談中表示，希望選舉委員會和政府在即將到來的選舉中，保持中立。

該組織在給「雅加達郵報」的聲明中表示，「民主當然不是完美無缺，但至少我們選擇以民主加強我們的多元性，並團結民族中存在的各種願景，但這一民主化的進程，最近被扭曲了。」

聲明寫道：「即將舉行的選舉顯示出越來越令人擔憂的跡象。光有『公平、誠實選舉』的口號是不足的，因為選舉還必須和平、有尊嚴地進行。」

前總統瓦希德的女兒、「全國良知運動」成員艾莉莎．瓦希德（Alissa Wahid）說，該組織計畫與其他官員見面，包括佐科威和選委會人員。

Photo Credit: 中央社 印尼國防部長、大印尼行動黨主席普拉伯沃（左）於2023年10月25日與總統佐科威的長子、梭羅市長吉伯朗（前右）登記參選2024年2月舉行的正副總統選舉。 中央社記者李宗憲雅加達攝 112年10月25日

報導指出，儘管佐科威承諾在大選中保持中立，但他在競選中的立場卻愈趨明顯，許多分析認為，佐科威已表態支持普拉伯沃和吉伯朗。

1月初，在備受矚目的總統辯論前2天，佐科威與普拉伯沃舉行私人晚宴。

據傳，當天晚上，佐科威要求現任國防部長普拉伯沃加強選戰策略，提高民調數字，以在首輪選舉中獲勝。

印尼2月14日舉行總統大選，參選人除了普拉伯沃，還有前中爪哇省長甘查爾（Ganjar Pranowo）和前雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan），若沒有候選人得票過半，就必須在6月舉行二輪決選。

印尼「時代報週刊」（Tempo）日前援引熟悉晚宴情況的政界匿名人士指出，佐科威還要求親政府的政黨領袖為普拉伯沃及吉伯朗加大競選力度。

「雅加達郵報」報導，上周，有一群律師組成「印尼捍衛民主小組」（TPDI），將佐科威和第一家庭告上法庭，指控他們任人唯親，企圖通過吉伯朗的參選建立政治王朝。他們與執政黨民主奮鬥黨（PDIP）一起提起民事訴訟，要求撤銷吉伯朗的參選資格。

另外，民間組織「100請願書」（Petisi 100）日前則要求舉行一場「沒有總統的選舉」，彈劾佐科威，但外界普遍認為，因選舉在即，彈劾佐科威的可能性微乎其微。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒