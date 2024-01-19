中國2024經濟將走低恐陷入長期停滯，專家：多數房企將消失或被併購重組，需政策支持才能軟著陸
我們想讓你知道的是
美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）上週在上海接受採訪時表示，所謂長期儲蓄過剩導致的增長緩慢、通貨緊縮、資產泡沫和金融壓力造成的「長期停滯」，已從西半球轉移到了中國。薩默斯表示，現在的問題是，如何說服中國家庭不要再將大部分收入存入銀行，並重新開始消費。「儲蓄長期過剩恐將成為中國未來10年宏觀經濟面臨的決定性挑戰」。
中國2024經濟將走低，專家指恐進入長期停滯
（中央社）中國官方宣布2023年經濟成長率「破5％」，《紐約時報》17日報導，在房地產危機、通貨緊縮等問題下，經濟學家預測中國今年經濟成長率約4.5％，且這種走低不是週期性而是「長期停滯」，即可能持續多年的緩慢衰落。
中國國家統計局17日公布2023年國民經濟運行情況，2023年經濟成長率年增5.2％。另先前12日公布2023年12月消費者物價指數（CPI）年減0.3％，出現連續3個月通縮，2023全年CPI則是年升0.2％。
《紐約時報》報導，從長遠來看，中國的成長正在放緩，債務高升、削弱信心的房地產危機以及不斷萎縮和老齡化的勞動力人口都在拖累經濟產出。
報導指出，中國中央和地方政府近年為應對經濟疲軟而採取加大對基礎設施的支持，並向重點扶持行業的製造商提供更多貸款，雖促進經濟成長，但也導致債務不斷上升，特別是地方債務。
位於芝加哥的信用評級機構DBRS晨星公司去年11月下調了對中國政府債務的評級。DBRS晨星公司主權債務評級部門的高級副總裁馬卡尼（Rohini Malkani）對中國經濟總體債務高於3年經濟產出的現狀表示擔憂，認為這一水準比美國等工業化發達國家還要高。
上海復旦大學經濟學院院長張軍表示，中國政府已經變得不那麼願意透過借貸和基礎設施支出來刺激經濟，「我越來越覺得，我們看到的增速放緩有一定的必然性。」
報導表示，經濟成長乏力，中國內需疲軟，除了最富裕的家庭，所有人都在密切關注自身的消費支出，庶民和遊客選擇的是更平價的餐食和酒店。且由於許多工廠的產能被削減至一半或更少，正透過努力增加出口來彌補損失。
報導指出，目前中國物價正在逐漸下跌至中國自2009年全球金融危機以來的最低水平，這種通貨緊縮現象可能令負債累累的家庭和企業陷入破產境地。
西方經濟學家預測中國今年的經濟成長率將在4.5％或更低，認為這反映的並非週期性下行，而是一場可能持續多年的緩慢衰落，經濟學家稱之為「長期停滯」。
美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）上週在上海接受採訪時表示，所謂長期儲蓄過剩導致的增長緩慢、通貨緊縮、資產泡沫和金融壓力造成的「長期停滯」，已從西半球轉移到了中國。
薩默斯表示，現在的問題是，如何說服中國家庭不要再將大部分收入存入銀行，並重新開始消費。「儲蓄長期過剩恐將成為中國未來10年宏觀經濟面臨的決定性挑戰」。
專家：2024年中國多數房企將消失，或被併購重組
（中央社）中國經濟學家任澤平17日提出今年中國房市10項預測。他直指，中國房市的「大開發時代」落幕，進入庫存屋主導時代。而今年房地產行業洗牌是「大勢所趨」，大部分房企將消失或被併購重組。
綜合中國財經媒體報導，任澤平17日在自己的微信公眾號「澤平宏觀」上，發表這項預測。
任澤平認為，今年中國房地產市場的「大開發時代」落幕，進入存量房（庫存屋）主導時代，主要是20至50歲主力購屋人群的人口長週期拐點（轉折）出現，城鎮化率達到66％，套戶比（房屋戶數除以家戶數）超過1.09，人均住房面積超過34平方公尺（10.3坪）。房市呈現「長期看人口、中期看土地、短期看金融」之勢。
他預測，今年中國土地財政將面臨轉型，土地財政占地方財力一半，地方債務問題凸顯，亟待化解，推動向稅收財政和股權財政轉型。
任澤平認為，中國房市面臨調整分化。調整就是消化先前的「高房價、高庫存、高槓桿」；分化就是人口流入、流出城市的市場將明顯分化。
他指出，中國房市能否軟著陸，很大程度上影響著中國經濟增幅「換擋能否順利」，這關係幾千萬人就業、幾十個上下游產業鏈，以及比重超過1/3的金融信貸安全。未來2至3年很關鍵，不可大意。全球經濟史表明，房地產是經濟週期之母，10次危機有9次與地產有關。
任澤平預估，放鬆限購、限貸、限價等限制性措施是大勢所趨，這些都是先前房市過熱時期推出的緊縮措施。如今形勢已變，中國房市從「防過熱」轉向「防過冷」，應加速取消限制性措施，促進房地產市場軟著陸。
他強調，今年中國房地產行業洗牌是大勢所趨，大部分房企將消失或被併購重組，加大力度支持優質房企重組行業，優勝劣汰，這是所有行業發展到成熟階段必然經歷的。
任澤平預測，中國房地產銷售和投資未來2至3年見底，未來房市的主要支撐來自城鎮化、改善型需求、城市更新、保障房需求等。
專家：中國房市沒有觸底跡象，需政策持續支持才能軟著陸
（中央社）《華爾街日報》引述多名專家分析當前中國房市形勢，指雖然中國最近推出一系列刺激房市措施，目前沒有跡象顯示房地產業的基本面已經觸底，並指需要持續的政策支持才能實現房市軟著陸。
《華爾街日報》18日的報導表示，據此前公布的數據，2023年12月中國房地產銷售額年降17％，與2023年11月年降9％相比，降幅擴大，同時12月房地產銷量也進一步惡化，下降了13％。
中國房價也持續下跌，2023年12月一線城市的中古屋價格也較11月下跌1.1％。分析師表示，因為2023年的農曆新年房價基數高，預料短期內房價仍會受壓。
報導又表示，本週早些時候，在中國和香港的中國房地產商股價遭到拋售。追蹤中國房地產商的恆生中國內地地產指數本週下跌9.5％。
Tags：
運動視界啪【特輯】—安聯人壽「蓄勢待發，勇闖精彩」挺你前進巴黎奧運為臺灣選手加油 ft. 奧運羽球金牌李洋、拳擊銅牌黃筱雯
我們想讓你知道的是
「蓄勢待發，勇闖精彩」安聯挺你進2024年巴黎奧運！Get Ready For The Best！本集《運動視界啪》隆重邀請到安聯人壽 2023-2024年巴黎奧運代言人，同為 2020 東京奧運男子羽球雙打金牌李洋與女子拳擊銅牌黃筱雯，深入聊聊運動家的精神與力量。
第33屆夏季奧林匹克運動會，即將在2024年法國巴黎盛大展開！在這個運動選手的最高殿堂，全球一心共襄盛舉的體育賽事，身為奧林匹克／帕拉林匹克全球合作夥伴安聯集團，自然不能錯過！此次與運動視界攜手合作，以卓越、友誼、融合、尊重等核心價值，串聯全球運動選手與粉絲，傳遞安聯奧運代言人的精神 Get Ready For The Best！
精心規劃了2024年巴黎奧運主題雙人遊，不僅免費提供2場奧運賽事門票，更包括入住4晚巴黎市區酒店住宿，與巴黎交通往返比賽會場等超值福利，透過運動的力量，共同點燃奧運熱情！
詳情獲獎方法請讀完全文或點選收聽本集「運動視界啪」節目。
「蓄勢待發，勇闖精彩」安聯挺你進2024年巴黎奧運！Get Ready For The Best！本集《運動視界啪》隆重邀請到安聯人壽 2023-2024年巴黎奧運代言人，同為2020東京奧運男子羽球雙打金牌李洋與女子拳擊銅牌黃筱雯獻聲說法，兩人暢談了在運動競技上的堅定意志與一路走來的心路歷程，且讓我們稍稍一睹節目裡的精彩內容。
「人生沒有永遠的逆境，如果找到自己的目標，堅持並追求在這條路上，相信每個人也能夠活出自己的精采人生。」——黃筱雯
在女生開始注意外表、愛美的國中時期，黃筱雯卻因身材優勢被啟蒙教練劉宗泰教練看中，當時特別的是劉教練具有籃球、游泳和拳擊執照，卻將筱雯引領至拳擊領域，進而也創造了未來的奧運女子拳擊銅牌得主，筱雯將談到這過程中的掙扎，如何作抉擇，以及在無數的獎牌的背後，挨下超過35,000拳卻願意堅持下去的主要動力。
而今年杭州亞運，臺灣拳擊代表隊進帳5面獎牌，表現相當亮眼，筱雯運氣稍差可惜止步八強，但也甫結束了十二月大滿貫賽事，緊接目標放眼相當關鍵的二月奧運資格賽，在節目中她將分享了現階段的備戰狀況，以及對於近年臺灣拳擊界，從訓練、比賽到運動科學等整體環境上的改變。
「不是因為看見希望才堅持，而是因為堅持才會看見希望。」——李洋
李洋曾因進不了甲組，而選擇去讀企管轉換跑道，當眾人都認為他已放棄之時，卻一路從乙組打上甲組，甚至還將企管學到的戰略分析⽤在每⼀球的攻防，間接促成了 2020 東京奧運男子羽球雙打史上最經典的決勝點畫面。然而奪下臺灣羽球首金後，李洋與搭檔王齊麟卻又陸續遭遇了賽況低潮，一路上的跌宕起伏，李洋始終沒有放棄羽球，節目中他將透露這段心路歷程。
而現階段，李洋也擔任國體副教授，並肩負羽球隊訓練工作，同一時間要備戰 2024 巴黎奧運，與王齊麟為了巴黎奧運資格全力征戰各個巡迴賽，積分統計至四月，後續仍要迎接諸多比賽。如同許多人都會遇到的問題——在不同角色的心境上的轉換？面對自身的低潮和新興崛起的對手，又如何克服？不妨聽聽節目中李洋的經驗分享，或許能夠幫助各位，更加專注初衷，自信找到方向。
這些精采的完整內容都在《運動視界啪》
#本集節目由安聯人壽贊助播出。
「蓄勢待發，勇闖精彩」安聯挺你進2024年巴黎奧運
奧運之旅！安聯人壽2024年巴黎奧運主題雙人遊抽獎活動 Get Ready For The Best！
即日起～2024/2/29，到「奧運之旅！安聯人壽2024年巴黎奧運主題雙人遊抽獎活動網站」，上傳你最精彩的運動時刻，搭配運動帶給你的人生啟發心得，就有機會獲得前往巴黎奧運的機會！