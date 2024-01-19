中國2024經濟將走低恐陷入長期停滯，專家：多數房企將消失或被併購重組，需政策支持才能軟著陸

中國2024經濟將走低，專家指恐進入長期停滯

（中央社）中國官方宣布2023年經濟成長率「破5％」，《紐約時報》17日報導，在房地產危機、通貨緊縮等問題下，經濟學家預測中國今年經濟成長率約4.5％，且這種走低不是週期性而是「長期停滯」，即可能持續多年的緩慢衰落。

中國國家統計局17日公布2023年國民經濟運行情況，2023年經濟成長率年增5.2％。另先前12日公布2023年12月消費者物價指數（CPI）年減0.3％，出現連續3個月通縮，2023全年CPI則是年升0.2％。

《紐約時報》報導，從長遠來看，中國的成長正在放緩，債務高升、削弱信心的房地產危機以及不斷萎縮和老齡化的勞動力人口都在拖累經濟產出。

報導指出，中國中央和地方政府近年為應對經濟疲軟而採取加大對基礎設施的支持，並向重點扶持行業的製造商提供更多貸款，雖促進經濟成長，但也導致債務不斷上升，特別是地方債務。

位於芝加哥的信用評級機構DBRS晨星公司去年11月下調了對中國政府債務的評級。DBRS晨星公司主權債務評級部門的高級副總裁馬卡尼（Rohini Malkani）對中國經濟總體債務高於3年經濟產出的現狀表示擔憂，認為這一水準比美國等工業化發達國家還要高。

上海復旦大學經濟學院院長張軍表示，中國政府已經變得不那麼願意透過借貸和基礎設施支出來刺激經濟，「我越來越覺得，我們看到的增速放緩有一定的必然性。」

報導表示，經濟成長乏力，中國內需疲軟，除了最富裕的家庭，所有人都在密切關注自身的消費支出，庶民和遊客選擇的是更平價的餐食和酒店。且由於許多工廠的產能被削減至一半或更少，正透過努力增加出口來彌補損失。

報導指出，目前中國物價正在逐漸下跌至中國自2009年全球金融危機以來的最低水平，這種通貨緊縮現象可能令負債累累的家庭和企業陷入破產境地。

西方經濟學家預測中國今年的經濟成長率將在4.5％或更低，認為這反映的並非週期性下行，而是一場可能持續多年的緩慢衰落，經濟學家稱之為「長期停滯」。

美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）上週在上海接受採訪時表示，所謂長期儲蓄過剩導致的增長緩慢、通貨緊縮、資產泡沫和金融壓力造成的「長期停滯」，已從西半球轉移到了中國。

薩默斯表示，現在的問題是，如何說服中國家庭不要再將大部分收入存入銀行，並重新開始消費。「儲蓄長期過剩恐將成為中國未來10年宏觀經濟面臨的決定性挑戰」。

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專家：2024年中國多數房企將消失，或被併購重組

（中央社）中國經濟學家任澤平17日提出今年中國房市10項預測。他直指，中國房市的「大開發時代」落幕，進入庫存屋主導時代。而今年房地產行業洗牌是「大勢所趨」，大部分房企將消失或被併購重組。

綜合中國財經媒體報導，任澤平17日在自己的微信公眾號「澤平宏觀」上，發表這項預測。

任澤平認為，今年中國房地產市場的「大開發時代」落幕，進入存量房（庫存屋）主導時代，主要是20至50歲主力購屋人群的人口長週期拐點（轉折）出現，城鎮化率達到66％，套戶比（房屋戶數除以家戶數）超過1.09，人均住房面積超過34平方公尺（10.3坪）。房市呈現「長期看人口、中期看土地、短期看金融」之勢。

他預測，今年中國土地財政將面臨轉型，土地財政占地方財力一半，地方債務問題凸顯，亟待化解，推動向稅收財政和股權財政轉型。

任澤平認為，中國房市面臨調整分化。調整就是消化先前的「高房價、高庫存、高槓桿」；分化就是人口流入、流出城市的市場將明顯分化。

他指出，中國房市能否軟著陸，很大程度上影響著中國經濟增幅「換擋能否順利」，這關係幾千萬人就業、幾十個上下游產業鏈，以及比重超過1/3的金融信貸安全。未來2至3年很關鍵，不可大意。全球經濟史表明，房地產是經濟週期之母，10次危機有9次與地產有關。

任澤平預估，放鬆限購、限貸、限價等限制性措施是大勢所趨，這些都是先前房市過熱時期推出的緊縮措施。如今形勢已變，中國房市從「防過熱」轉向「防過冷」，應加速取消限制性措施，促進房地產市場軟著陸。

他強調，今年中國房地產行業洗牌是大勢所趨，大部分房企將消失或被併購重組，加大力度支持優質房企重組行業，優勝劣汰，這是所有行業發展到成熟階段必然經歷的。

任澤平預測，中國房地產銷售和投資未來2至3年見底，未來房市的主要支撐來自城鎮化、改善型需求、城市更新、保障房需求等。

圖為9月1日，福建省福州市正在興建的 一處建案。（中新社提供）中央社 112年10月7日

專家：中國房市沒有觸底跡象，需政策持續支持才能軟著陸

（中央社）《華爾街日報》引述多名專家分析當前中國房市形勢，指雖然中國最近推出一系列刺激房市措施，目前沒有跡象顯示房地產業的基本面已經觸底，並指需要持續的政策支持才能實現房市軟著陸。

《華爾街日報》18日的報導表示，據此前公布的數據，2023年12月中國房地產銷售額年降17％，與2023年11月年降9％相比，降幅擴大，同時12月房地產銷量也進一步惡化，下降了13％。

中國房價也持續下跌，2023年12月一線城市的中古屋價格也較11月下跌1.1％。分析師表示，因為2023年的農曆新年房價基數高，預料短期內房價仍會受壓。

報導又表示，本週早些時候，在中國和香港的中國房地產商股價遭到拋售。追蹤中國房地產商的恆生中國內地地產指數本週下跌9.5％。