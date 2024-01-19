泰國電商賣家因批評君主制面臨50年監禁，創《冒犯君主法》判處最長徒刑紀錄
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Mongkol Thirakot是一位電商賣家，於2021年一場要求釋放政治犯的抗議活動中首次被捕，並於2023年因14項冒犯君主罪被初級刑事法院判處28年徒刑，上訴法院在近日又裁定他還犯有11項違法行為，因而又被判處22年監禁，累積共50年的監禁。
一名30歲的泰國男子Mongkol “Busbas” Thirakot，因在社交媒體上發布數十則批評君主制的發文而觸犯《冒犯君主法》，將面臨50年監禁。
Mongkol “Busbas” Thirakot原是清萊府的一位電商賣家，他於2021年一場要求釋放政治犯的絕食抗議活動中首次被捕，並於去年（2023）1月因14項冒犯君主罪被初級刑事法院判處28年徒刑，上訴法院在近日除了確認先前的定罪，又裁定他還犯有11項違法行為，因而在上訴法院又被判處22年監禁，累積共50年的監禁。
泰國人權律師協會（Thai Lawyers for Human Rights，TLHR）表示：「除了初審法院已經判處的28年徒刑外，上訴法院還因Mongkol Thirakot在臉書的27個發文而犯下《刑法112條》判處22年徒刑。他的總刑期為50年。」
2021年1月，前稅務局高級官員Anchan Preelert因違反《刑法112條》和《電腦犯罪法》，並在多個社交媒體上發文而被判處87年，最後因認罪而將刑期減為43年，是《冒犯君主法》過去判處最長徒刑紀錄。
泰國《刑法112條》（又稱《冒犯君主法》，Lese Majeste）是世界上最嚴格的法律之一，根據該法條，任何「誹謗、侮辱或威脅國王、王后、繼承人或攝政王」的人將被判處3至15年監禁。國際人權組織譴責該法條過於極端，聯合國也多次呼籲泰國修改該法，在2020年和2021年由泰國青年領導的示威遊行中，其主要訴求之一也是要求修改《刑法112條》。
TLHR 表示，Mongkol將向最高法院提出上訴，他的律師也表示，正在向最高法院提交保釋請求。
根據《TLHR》統計，自2020年7月18日「自由青年」抗議活動開始至2023年12月31日，至少有1938人因參與政治集會和言論而在1264起案件中被起訴，其中286人是兒童和18歲以下的青少年，而被起訴的案件，也包括本週三的知名人權律師阿農·南帕（Arnon Nampa）因冒犯君主罪而被判處四年徒刑。
延伸閱讀
新聞來源
- Thai man jailed for record 50 years for royal insult（CNA）
- Thai online vendor faces record 50 years in jail for insulting monarchy（海峽時報）
- Thai man faces a record 50 years in jail for royal insult（Reuters）
- 50-year lese-majeste term a record, say lawyers（曼谷郵報）
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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運動視界啪【特輯】—安聯人壽「蓄勢待發，勇闖精彩」挺你前進巴黎奧運為臺灣選手加油 ft. 奧運羽球金牌李洋、拳擊銅牌黃筱雯
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「人生沒有永遠的逆境，如果找到自己的目標，堅持並追求在這條路上，相信每個人也能夠活出自己的精采人生。」——黃筱雯
在女生開始注意外表、愛美的國中時期，黃筱雯卻因身材優勢被啟蒙教練劉宗泰教練看中，當時特別的是劉教練具有籃球、游泳和拳擊執照，卻將筱雯引領至拳擊領域，進而也創造了未來的奧運女子拳擊銅牌得主，筱雯將談到這過程中的掙扎，如何作抉擇，以及在無數的獎牌的背後，挨下超過35,000拳卻願意堅持下去的主要動力。
而今年杭州亞運，臺灣拳擊代表隊進帳5面獎牌，表現相當亮眼，筱雯運氣稍差可惜止步八強，但也甫結束了十二月大滿貫賽事，緊接目標放眼相當關鍵的二月奧運資格賽，在節目中她將分享了現階段的備戰狀況，以及對於近年臺灣拳擊界，從訓練、比賽到運動科學等整體環境上的改變。
「不是因為看見希望才堅持，而是因為堅持才會看見希望。」——李洋
李洋曾因進不了甲組，而選擇去讀企管轉換跑道，當眾人都認為他已放棄之時，卻一路從乙組打上甲組，甚至還將企管學到的戰略分析⽤在每⼀球的攻防，間接促成了 2020 東京奧運男子羽球雙打史上最經典的決勝點畫面。然而奪下臺灣羽球首金後，李洋與搭檔王齊麟卻又陸續遭遇了賽況低潮，一路上的跌宕起伏，李洋始終沒有放棄羽球，節目中他將透露這段心路歷程。
而現階段，李洋也擔任國體副教授，並肩負羽球隊訓練工作，同一時間要備戰 2024 巴黎奧運，與王齊麟為了巴黎奧運資格全力征戰各個巡迴賽，積分統計至四月，後續仍要迎接諸多比賽。如同許多人都會遇到的問題——在不同角色的心境上的轉換？面對自身的低潮和新興崛起的對手，又如何克服？不妨聽聽節目中李洋的經驗分享，或許能夠幫助各位，更加專注初衷，自信找到方向。
這些精采的完整內容都在《運動視界啪》
#本集節目由安聯人壽贊助播出。
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