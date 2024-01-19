2024/01/19,
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泰國電商賣家因批評君主制面臨50年監禁，創《冒犯君主法》判處最長徒刑紀錄

泰國電商賣家因批評君主制面臨50年監禁，創《冒犯君主法》判處最長徒刑紀錄
資料圖庫，非新聞事件人物。Photo Credit: shutterstock/ 達志影像

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Mongkol Thirakot是一位電商賣家，於2021年一場要求釋放政治犯的抗議活動中首次被捕，並於2023年因14項冒犯君主罪被初級刑事法院判處28年徒刑，上訴法院在近日又裁定他還犯有11項違法行為，因而又被判處22年監禁，累積共50年的監禁。

一名30歲的泰國男子Mongkol “Busbas” Thirakot，因在社交媒體上發布數十則批評君主制的發文而觸犯《冒犯君主法》，將面臨50年監禁。

Mongkol “Busbas” Thirakot原是清萊府的一位電商賣家，他於2021年一場要求釋放政治犯的絕食抗議活動中首次被捕，並於去年（2023）1月因14項冒犯君主罪被初級刑事法院判處28年徒刑，上訴法院在近日除了確認先前的定罪，又裁定他還犯有11項違法行為，因而在上訴法院又被判處22年監禁，累積共50年的監禁。

泰國人權律師協會（Thai Lawyers for Human Rights，TLHR）表示：「除了初審法院已經判處的28年徒刑外，上訴法院還因Mongkol Thirakot在臉書的27個發文而犯下《刑法112條》判處22年徒刑。他的總刑期為50年。」

2021年1月，前稅務局高級官員Anchan Preelert因違反《刑法112條》和《電腦犯罪法》，並在多個社交媒體上發文而被判處87年，最後因認罪而將刑期減為43年，是《冒犯君主法》過去判處最長徒刑紀錄。

泰國《刑法112條》（又稱《冒犯君主法》，Lese Majeste）是世界上最嚴格的法律之一，根據該法條任何「誹謗、侮辱或威脅國王、王后、繼承人或攝政王」的人將被判處3至15年監禁。國際人權組織譴責該法條過於極端，聯合國也多次呼籲泰國修改該法，在2020年和2021年由泰國青年領導的示威遊行中，其主要訴求之一也是要求修改《刑法112條》

TLHR 表示，Mongkol將向最高法院提出上訴，他的律師也表示，正在向最高法院提交保釋請求。

根據《TLHR》統計，自2020年7月18日「自由青年」抗議活動開始至2023年12月31日，至少有1938人因參與政治集會和言論而在1264起案件中被起訴，其中286人是兒童和18歲以下的青少年，而被起訴的案件，也包括本週三的知名人權律師阿農·南帕（Arnon Nampa）因冒犯君主罪而被判處四年徒刑

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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