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研究：50歲以上中高齡獨居者養寵物，可有效抵銷或減輕認知功能衰退

研究：50歲以上中高齡獨居者養寵物，可有效抵銷或減輕認知功能衰退
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

「家裡有養寵物者與沒有養的人相比，也更容易入睡。」盧次勇指出，像是養狗時許多狗主人會在睡前帶狗出門散散步，而睡前若能有適度運動，可以讓人更快入睡。不過針對該養何種寵物，他則表示無論是狗、貓、魚還是鳥，都對減緩認知衰退有幫助。

文：Taylor Mei

隨著年紀愈來愈大，在與他人對話有可能因認知退化，而開始出現一下子找不到適合的用字，或難以理解他人說話內容的情形。近期有研究發現，50歲以上獨居的民眾若家中有養寵物，可完全抵銷獨居後認知衰退的速度。不過，面對如此「篤定」的說法，有專家則認為應再進一步釐清與研究才能確定。

獨居會對人產生什麼樣的影響？

在社會逐漸從傳統大家庭走向小家庭，甚至是頂客家庭時，也意味著愈來愈多人在晚年很有可能是處於「獨居」狀態。

2022年發表在《Frontiers in Public Health》的論文及許多研究已證實，獨居可能增加罹患焦慮症及憂鬱症風險，尤其是當個人面對伴侶離世或離婚等情形又更是如此。據該論文研究顯示，獨居者與非獨居者相比，罹患憂鬱症的風險上升了42％左右。

當罹有憂鬱症的風險上升，連帶也會導致出現失智症的機率增加。知名醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）甚至將憂鬱症列為12項可能導致失智症的危險因子之一。

50歲以上獨居養寵物好處多，甚至可「完全抵銷」認知功能衰退？

面對因獨居造成的孤獨、心理疾病與認知衰退等問題，或許養一隻寵物可能會有幫助。根據《CNN》報導，研究共同作者、中國中山大學公共衛生學院教授盧次勇表示，該研究有望扭轉民眾認為中高齡者獨居，就一定會導致認知退化的問題。「養寵物很可能完全抵消獨居造成的認知衰退。」他說。

這篇刊登於《美國醫學會雜誌》（JAMA）的研究顯示，參與研究的7945名受試者中，獨居且有養寵物的受試者與沒有養寵物的獨居者相比，除可見認知衰退程度明顯下降外，也能連帶減輕獨自居住的孤獨感。

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