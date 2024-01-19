2024/01/19,
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繼任命1975年後首名駐越教廷代表，方濟各會成為首位訪問越南的教宗嗎？

繼任命1975年後首名駐越教廷代表，方濟各會成為首位訪問越南的教宗嗎？
2023年7月27日，教宗方濟各與越南國家主席​​武文賞會面。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

梵蒂岡國務院外長加拉格爾樞機主教表示，他認為教宗將會訪問越南，越南的天主教團體也會很高興，但「在此之前還需要採取一些進一步的措施。」加拉格爾也提到，希望鼓勵越南遵循更大的宗教自由。

本週四，天主教教會領袖教宗方濟各會見越南共產黨代表團，據梵蒂岡國務院外長表示，教宗渴望在關係升級後訪問這個東南亞國家。

1975年共產黨接管西貢後，越南便與梵蒂岡斷絕外交關係，直到教宗方濟各在去年7月會見越南國家主席​​武文賞，當時雙方發表聯合聲明，指出將在越南首都河內增設教廷常駐代表，教宗方濟各也於去年（2023）12月任命扎萊夫斯基（Marek Zalewski）樞機主教為駐越南教廷代表。

隨著札萊夫斯基的走馬上任，越南成為唯一一個擁有常駐教廷特使的亞洲共產主義國家，越南主教團主席阮能總主教也對此表示，扎萊夫斯基「將成為越南教會與教宗之間共融更清晰可見的標記」。

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Photo Credit: GettyImages
2023年7月27日，教宗方濟各與越南國家主席​​武文賞會面。

越南有近700萬天主教徒，約佔9500萬人口的6.6%，目前也有70萬越南天主教徒居住在美國，其中許多人是越戰期間乘船逃離的難民或難民後裔。

梵蒂岡國務院外長加拉格爾 （Paul Gallagher）樞機主教表示，他認為教宗將會訪問越南，越南的天主教團體也會很高興，但「在此之前還需要採取一些進一步的措施。」加拉格爾也表示越南是該地區一個日益重要的國家，從很多方面來說，都堪稱一個經濟奇蹟。

加拉格爾也提到「希望鼓勵他們（越南）遵循更大的宗教自由，這是他們憲法中規定的」。目前美國國際宗教自由委員是將越南列入「特別關注國家」名單。

近年來，越南天主教會的聖召人數不斷增加，根據政府數據，該國有8000名神父和41名主教，2020年，越南各地有超過2800名神學院學生。

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Photo Credit: GettyImages
2023年9月3日，來自越南的朝聖者聚集在蒙古烏蘭巴托參加教宗方濟各主持的彌撒。

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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