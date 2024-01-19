繼任命1975年後首名駐越教廷代表，方濟各會成為首位訪問越南的教宗嗎？
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梵蒂岡國務院外長加拉格爾樞機主教表示，他認為教宗將會訪問越南，越南的天主教團體也會很高興，但「在此之前還需要採取一些進一步的措施。」加拉格爾也提到，希望鼓勵越南遵循更大的宗教自由。
本週四，天主教教會領袖教宗方濟各會見越南共產黨代表團，據梵蒂岡國務院外長表示，教宗渴望在關係升級後訪問這個東南亞國家。
1975年共產黨接管西貢後，越南便與梵蒂岡斷絕外交關係，直到教宗方濟各在去年7月會見越南國家主席武文賞，當時雙方發表聯合聲明，指出將在越南首都河內增設教廷常駐代表，教宗方濟各也於去年（2023）12月任命扎萊夫斯基（Marek Zalewski）樞機主教為駐越南教廷代表。
隨著札萊夫斯基的走馬上任，越南成為唯一一個擁有常駐教廷特使的亞洲共產主義國家，越南主教團主席阮能總主教也對此表示，扎萊夫斯基「將成為越南教會與教宗之間共融更清晰可見的標記」。
越南有近700萬天主教徒，約佔9500萬人口的6.6%，目前也有70萬越南天主教徒居住在美國，其中許多人是越戰期間乘船逃離的難民或難民後裔。
梵蒂岡國務院外長加拉格爾 （Paul Gallagher）樞機主教表示，他認為教宗將會訪問越南，越南的天主教團體也會很高興，但「在此之前還需要採取一些進一步的措施。」加拉格爾也表示越南是該地區一個日益重要的國家，從很多方面來說，都堪稱一個經濟奇蹟。
加拉格爾也提到「希望鼓勵他們（越南）遵循更大的宗教自由，這是他們憲法中規定的」。目前美國國際宗教自由委員是將越南列入「特別關注國家」名單。
近年來，越南天主教會的聖召人數不斷增加，根據政府數據，該國有8000名神父和41名主教，2020年，越南各地有超過2800名神學院學生。
延伸閱讀
- 梵蒂岡與越南達成歷史性協議，教廷將在河內增設常駐代表
- 越南天主教神父參加「國際宗教自由峰會」：當局正努力將教會轉變為「統治的工具」
- 越南拼2030培育5萬名工程師，逾10所大學新設半導體科系因應人才荒
新聞來源
- Pope Meets Vietnam Political Delegation, Wants to Visit the Country（Catholic News Agency）
- Pope Meets Vietnam Political Delegation, Wants to Visit the Country（US News）
- Pope meets Vietnam political delegation, wants to visit the country（Reuters）
- Archbishop Gallagher discusses Pope's meeting with Vietnamese delegation（Vatican News）
- 越南與梵蒂岡關係新一年呈「全面」發展（天亞社中文網）
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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基礎建設是經濟強心針還是必要維生素？各國積極佈局未來建設，台灣該如何因應新世代的基礎建設需求？
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自新冠疫情肆虐以來，全球經濟可說是在風雨中飄搖求生，不僅備受升息與通膨夾擊，還得應對陸續爆發的地緣政治衝突，各國政府無不想盡辦法為自家經濟打劑強心針，這也包括今年舉辦總統大選的台灣。在新的結構與投資環境下，具備穩健防禦特性的基礎建設類股，正逐漸成為投資人關注焦點。
通膨即將消退了嗎？幾乎全球所有投資人都在期待著答案。新冠疫情、俄烏戰爭爆發、以哈衝突越演越烈、中國經濟成長放緩，許多投資人不得不認清，此刻已來到景氣循環末升段。即使聯準會先前終於鬆口，暗示今年有機會調降利率，但市場仍充斥著不確定性，加上今年舉辦的台、美總統大選，不少投資者開始聚焦具備防禦景氣循環及通膨轉嫁能力的基礎建設資產。
基礎建設是經濟強心針或必要維生素？
基礎建設之所以變成熱門議題，不僅在於攻守兼備，低波動又能帶來穩定金流，還因為許多基礎建設是透過法規取得特許經營權協議，能對抗通膨、領先抓住各行業先機，若是透過投資全球基建上市全球股票，還不用擔心流動性的問題。
這一兩年，各國無不加快基礎建設「硬實力」，美國已投入1.2兆美元優化鐵公路、航運、空運、電網、寬頻網路等公共基礎建設；3,690億美元投入能源轉型以及適應氣候變遷計劃，以及527億美元用於美國晶片法案，投資資訊與通訊科技安全、半導體供應鏈。
全球掀起的這股基建投資風潮，還包括歐盟提出「REPowerEU計畫」，以3,000億歐元全力加速能源轉型；印度投入1.5兆美元於「Gati Shakti大基建計畫」建立交通運輸網路；澳洲以1,200億美元升級主要公路與鐵路。而中國同樣不遑多讓，5,000億元人民幣的基建基金用於現代化基礎建設四大轉型，包含網絡、產業升級、城市化、農業農村基建。
同時，數位與AI的變革也影響到目前人們的生活型態，新科技更激發許多基礎建設需求，好比是基地台擴建、電動車充電樁及資料中心建置⋯⋯等，而行動通訊相關營運商更是投入大量資本支出，就為了提升行動網路的密度。而數位轉型也加速產業升級，根據研究機構Precedence Research預測，數位化轉型帶來的總營收年均複合成長率將高達25.1％。
各國政府之所以投入基礎建設，不僅是因為基礎建設提供的水電瓦斯、運輸等能提供民生必需，存在「剛性需求」能達到對抗通膨的效果，基建產業多為政府特許，受到經營契約保護，價格上也能隨著通膨上升適度調整，甚至也因政府調控，公用事業還可賺取長期投資回報並提供穩定企業現金流。
台灣需要的基礎建設是什麼？
在這一波基礎建設競賽中，台灣自然無法置身事外，近日甚至也成為副總統辯論會的議題之一。專家便認為，全球都在力拼改變，若台灣想維持競爭力，國家規劃與基礎建設就必須與時俱進，但面對未來發展，台灣更應該要思考國土規劃，尤其台灣地理環境特殊，地震、多雨，在討論大型基礎建設計畫前，得先考量的是「土地容受力」。
以常見的地震為例，一場6.3級地震，台北可能就倒掉4000棟房屋；一次意外的雷擊，就會造成台中大雅地區2849戶停電。在天災的檢驗下，許多基礎建設的問題一一浮現，也讓我們必須開始思考建築的規範以及供電系統的問題。
因此專家建議台灣應該推動防災型都市更新，將住在土壤液化潛勢區的人口遷往外移，並進行一般老舊建築物的重整與維護、房屋的耐震強度改善。尤其台灣人口結構改變，高齡化、少子化是極為嚴峻的現實，基礎建設的思維不能停滯。
新世代基礎建設，我們該往哪裡走？
「我們應該要考慮非工程手段，所謂的Non-structural Measures（非結構性措施），因地制宜，將花費創造最大的效果，精準解決問題的痛處，才能達到目的。」專家表示，透過計算土地容受力，盤點台灣環境可承受的人口極限或是開發程度，根據不同災害等級，重新進行土地的使用標的區隔，並重新設計都市，將空曠建地作彈性運用，才能打造出適合安老的環境。
國家發展仰賴完善且前瞻的思維，台灣未來也要順應時代變遷，進行滾動式調整，光只是興建更快的高鐵、更長的公路、更高的大樓，恐已不合時宜，如何因應民眾的需求、生態的保育以及天災的應變，來符合未來的需求，唯有正確的國土規劃、持續的基礎建設，才能為台灣打造出安全永續的環境。