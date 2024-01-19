AI需求旺，台積電今年營收可望增逾2成衝新高；ADR漲近10%登上2年高點，法人：有助台股續彈

AI需求旺，台積電今年營收可望增逾2成衝新高

（中央社）人工智慧（AI）需求旺盛，將驅動台積電今年營運健康成長，預期美元營收成長低至中20位數百分比（約21%至26%），將創新高；其中，3奈米貢獻營收可望成長逾3倍。

眾所矚目的台積電法人說明會昨（18）日登場，台積電如市場預期釋出正面訊息，2023年第4季營運表現優於預期，季營收達196.2億美元，優於原估的188億美元至196億美元，約新台幣6255.3億元，季增14.4%，毛利率53%，歸屬母公司淨利2387.1億元，季增13.1%，每股純益9.21元。

台積電2024年第1季雖因智慧手機傳統季節性因素影響，業績可能較去年第4季滑落，不過，在高效能運算強勁需求支撐下，季營收將約180億美元至188億美元，季減約6.2%。

隨著IC設計廠庫存恢復到更健康的水位，台積電看好今年半導體業營收可望成長1成，晶圓代工將成長2成，台積電營運可望逐季成長，全年美元營收將成長低至中20位數百分比（約21%至26%）。

台積電預期，今年包括智慧手機等平台業績可望同步成長，其中，又以高效能運算平台業績成長最顯著。AI需求旺盛，相關營收貢獻可望逐年高度成長50%水準，估計5年後所占營收比重有機會達高10位數百分比（約17%至19%）。

台積電先進製程進展順利，預期2024年3奈米貢獻營收將成長逾3倍，所占比重約中10位數百分比（約14%至16%）。2奈米將於2025年量產，生產基地於竹科寶山廠及高雄廠。

因應智慧手機及高效能運算對2奈米強勁需求，台積電計劃開始評估開發高雄廠第3期廠區，擴產2奈米，目前規劃由台積電擔任開發單位，向高雄市政府後續申請租地開發。

台積電指出，高雄廠於2022年開工，目前進度良好並已設有公共基礎設施。台積電高雄廠區先進製程目標將100%使用再生水，預計由高雄市楠梓跟橋頭2座再生水廠供應，並視開發進度，逐漸導入更多綠色製造與資源循環機制。

台積電海外布局也維持原訂計畫進行，日本廠將於2月24日舉行開幕典禮，預計第4季量產。美國亞利桑那州廠將於2025年上半年量產4奈米。德國廠計劃2024年第4季開始興建。

台積電今年資本支出維持在280億美元至320億美元水準，考量未來資本密集度可能降低，台積電未來幾年的現金股利政策重點會轉向每股現金股利穩定增加。

台積電法說會報喜，美國存託憑證（ADR）盤前勁揚逾5%，台積電ADR能否收高，進而帶動今（19）日股價上揚，並推升台股反彈，備受矚目。

台積電展望佳、ADR漲近10%，法人：有助台股續彈

（中央社）台積電美國存託憑證（ADR）飆漲近10%，登上近2年來最高點，華爾街股市主要指數18日收高。法人表示，新台幣兌美元18日轉為升值，且台積電18日法人說明會預估今年美元營收成長逾2成，有望帶動今天台股持續反彈。

新台幣18日隨著美元小幅回檔，外資匯出暫時休兵，匯價得以終止連4貶，收盤收在31.571元，升1.8分。

紐約掛牌的台積電ADR 18日終場大漲10.08美元，漲幅約9.8%，收在113.03美元，創2022年2月以來新高，帶旺相關個股，費城半導體指數大漲136.57點或3.36%，收4206.52點；科技股那斯達克指數勁揚200.03點或1.35%，收15055.65點；道瓊工業指數上漲201.94點或0.54%，以37468.61點作收；標準普爾500指數上揚41.73點或0.88%，收4780.94點。

台股18日開高震盪，早盤觸及17300點，但追價意願不足，終場指數上漲66點，收在17227.79點，收復17200點，但季線約17237點關卡得而復失，成交值新台幣2705.58億元。外資及陸資賣超87.53億元，連續4個交易日賣超，累計賣超約1412億元，18日提款聯電與仁寶。

產業動態方面，晶圓代工廠台積電18日法人說明會如市場預期釋出正面訊息，由於人工智慧（AI）需求旺盛，將驅動台積電今年營運健康成長，預期全年美元營收成長低至中20位數百分比（約21%至26%），將創新高；其中，3奈米貢獻營收可望成長逾3倍。

連接器線材廠正崴集團旗下富港電子（昆山）有限公司傳出因營收年減52%，決定讓員工放假，如無明顯訂單增加，放假時間將持續至7月31日；正崴對此澄清，昆山廠會定期整併組織、提升營運綜效，目前處於淡季，模具部門正在調動人力，公司正與員工洽談。

電子代工廠金寶18日舉辦旺年晚會表示，2024年營運將回到與以往相當的節奏，下半年營收將優於上半年，但整體市場氛圍相對保守，金寶透過新產品導入，有比較樂觀看法，泰國新廠預計第1季底啟用。

台積電業績看俏，ADR漲近10%登上2年高點

（中央社）台積電上季業績優於預期、今年營收預估成長逾20%，美國存託憑證（ADR）18日漲幅直逼10%，登上近2年來最高點，輝達、超微等半導體大廠股價也創歷史新高。

紐約掛牌的台積電ADR 18日開高走高，終場大漲10.08美元，漲幅9.8%，收在113.03美元，創2022年2月以來新高。在台積電ADR拉抬下，費城半導體指數漲約3.4%，表現優於美股3大指數。