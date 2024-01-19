AI需求旺，台積電今年營收可望增逾2成衝新高；ADR漲近10%登上2年高點，法人：有助台股續彈
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台積電預期，今年包括智慧手機等平台業績可望同步成長，其中，又以高效能運算平台業績成長最顯著。AI需求旺盛，相關營收貢獻可望逐年高度成長50%水準，估計5年後所占營收比重有機會達高10位數百分比（約17%至19%）。
AI需求旺，台積電今年營收可望增逾2成衝新高
（中央社）人工智慧（AI）需求旺盛，將驅動台積電今年營運健康成長，預期美元營收成長低至中20位數百分比（約21%至26%），將創新高；其中，3奈米貢獻營收可望成長逾3倍。
眾所矚目的台積電法人說明會昨（18）日登場，台積電如市場預期釋出正面訊息，2023年第4季營運表現優於預期，季營收達196.2億美元，優於原估的188億美元至196億美元，約新台幣6255.3億元，季增14.4%，毛利率53%，歸屬母公司淨利2387.1億元，季增13.1%，每股純益9.21元。
台積電2024年第1季雖因智慧手機傳統季節性因素影響，業績可能較去年第4季滑落，不過，在高效能運算強勁需求支撐下，季營收將約180億美元至188億美元，季減約6.2%。
隨著IC設計廠庫存恢復到更健康的水位，台積電看好今年半導體業營收可望成長1成，晶圓代工將成長2成，台積電營運可望逐季成長，全年美元營收將成長低至中20位數百分比（約21%至26%）。
台積電預期，今年包括智慧手機等平台業績可望同步成長，其中，又以高效能運算平台業績成長最顯著。AI需求旺盛，相關營收貢獻可望逐年高度成長50%水準，估計5年後所占營收比重有機會達高10位數百分比（約17%至19%）。
台積電先進製程進展順利，預期2024年3奈米貢獻營收將成長逾3倍，所占比重約中10位數百分比（約14%至16%）。2奈米將於2025年量產，生產基地於竹科寶山廠及高雄廠。
因應智慧手機及高效能運算對2奈米強勁需求，台積電計劃開始評估開發高雄廠第3期廠區，擴產2奈米，目前規劃由台積電擔任開發單位，向高雄市政府後續申請租地開發。
台積電指出，高雄廠於2022年開工，目前進度良好並已設有公共基礎設施。台積電高雄廠區先進製程目標將100%使用再生水，預計由高雄市楠梓跟橋頭2座再生水廠供應，並視開發進度，逐漸導入更多綠色製造與資源循環機制。
台積電海外布局也維持原訂計畫進行，日本廠將於2月24日舉行開幕典禮，預計第4季量產。美國亞利桑那州廠將於2025年上半年量產4奈米。德國廠計劃2024年第4季開始興建。
台積電今年資本支出維持在280億美元至320億美元水準，考量未來資本密集度可能降低，台積電未來幾年的現金股利政策重點會轉向每股現金股利穩定增加。
台積電法說會報喜，美國存託憑證（ADR）盤前勁揚逾5%，台積電ADR能否收高，進而帶動今（19）日股價上揚，並推升台股反彈，備受矚目。
台積電展望佳、ADR漲近10%，法人：有助台股續彈
（中央社）台積電美國存託憑證（ADR）飆漲近10%，登上近2年來最高點，華爾街股市主要指數18日收高。法人表示，新台幣兌美元18日轉為升值，且台積電18日法人說明會預估今年美元營收成長逾2成，有望帶動今天台股持續反彈。
新台幣18日隨著美元小幅回檔，外資匯出暫時休兵，匯價得以終止連4貶，收盤收在31.571元，升1.8分。
紐約掛牌的台積電ADR 18日終場大漲10.08美元，漲幅約9.8%，收在113.03美元，創2022年2月以來新高，帶旺相關個股，費城半導體指數大漲136.57點或3.36%，收4206.52點；科技股那斯達克指數勁揚200.03點或1.35%，收15055.65點；道瓊工業指數上漲201.94點或0.54%，以37468.61點作收；標準普爾500指數上揚41.73點或0.88%，收4780.94點。
台股18日開高震盪，早盤觸及17300點，但追價意願不足，終場指數上漲66點，收在17227.79點，收復17200點，但季線約17237點關卡得而復失，成交值新台幣2705.58億元。外資及陸資賣超87.53億元，連續4個交易日賣超，累計賣超約1412億元，18日提款聯電與仁寶。
產業動態方面，晶圓代工廠台積電18日法人說明會如市場預期釋出正面訊息，由於人工智慧（AI）需求旺盛，將驅動台積電今年營運健康成長，預期全年美元營收成長低至中20位數百分比（約21%至26%），將創新高；其中，3奈米貢獻營收可望成長逾3倍。
連接器線材廠正崴集團旗下富港電子（昆山）有限公司傳出因營收年減52%，決定讓員工放假，如無明顯訂單增加，放假時間將持續至7月31日；正崴對此澄清，昆山廠會定期整併組織、提升營運綜效，目前處於淡季，模具部門正在調動人力，公司正與員工洽談。
電子代工廠金寶18日舉辦旺年晚會表示，2024年營運將回到與以往相當的節奏，下半年營收將優於上半年，但整體市場氛圍相對保守，金寶透過新產品導入，有比較樂觀看法，泰國新廠預計第1季底啟用。
台積電業績看俏，ADR漲近10%登上2年高點
（中央社）台積電上季業績優於預期、今年營收預估成長逾20%，美國存託憑證（ADR）18日漲幅直逼10%，登上近2年來最高點，輝達、超微等半導體大廠股價也創歷史新高。
紐約掛牌的台積電ADR 18日開高走高，終場大漲10.08美元，漲幅9.8%，收在113.03美元，創2022年2月以來新高。在台積電ADR拉抬下，費城半導體指數漲約3.4%，表現優於美股3大指數。
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以競技精神為核心！從JET SL+見證SYM勇奪「心佔率」關鍵
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SYM全新進化的JET SL+，「控.制.馭」3項主軸為核心，建立高品質、優良騎乘體驗，以競技本質征服使用者的心。
社群文化當道，年輕人無不透過各種數位平台展現自我，對於潮流、時尚喜愛速度日新月異，今日發燒話題明日就退燒。在此高速變換的當代，SYM卻似乎抓到了年輕人的口味，除了如MMBCU、DRGBT或CLBCU以外，JET系列更久居年輕人最愛運動機種銷售龍頭。如何達成？身為三陽工業董事長室經理，兼任產品管理部產品經理吳奕成Ivan表示，「心佔率」的重要性，更勝市佔率！
SYM內蘊多年造車經驗 從年輕人視角出發
對於許多愛車人而言，車輛就如同自我個性之延伸，簡而言之，就像實體金屬名片般，代表著車主的價值觀、個性與喜好。特別是重視風格的年輕族群，機車代表著年輕人對於自我與生活之主張，要打造出一款切合當前年輕人口味機種，SYM似乎找到了箇中秘方，推出的款款熱門機種屢創佳績。
「其實不難，但也很難。」Ivan看似充滿禪意的回答，更讓人引起了興趣。「回歸產品的研究初心，耗費許多時間觀察與調查市場聲音，了解年輕人同溫層主張與在意的議題，投入大量心力於市調中，累積了許多數據，再反覆印證、確認市場所要的，與我們研發的方向一致。」
上述過程，相信對於許多擔任市場研究、產品研發部門的專業人士而言，絕對是再熟悉不過的日常，但要如何徹底貫徹，尤其是在擁有70年歷史的企業中？「就像最新發表的JET SL+車型上，研發過程也經過了許多拉扯。」Ivan言談之中，透露出讓人好奇的秘辛。
原來，身為多年年輕族群運動機種的銷售冠軍，以傳統車廠的思維，「以不變應萬變」是常見的做法，畢竟仍能保持銷售成績，代表著既有的產品力仍有不可取代、消費者喜愛的因素存在，何須在此時刻做出如此大的變動？
「今年，適逢SYM建廠70週年，是個值得回顧過去優異成績的時刻，更是適合做出開創與突破的時機。」Ivan認為，以當前銷售代表JET 作為領銜創新的領導者，絕對是再適合不過的車型。當然，「持續觀察市場的變化，從市場中聆聽消費者的需求更是關鍵，我們發現到，立基於原本優異基礎的競技本質，絕對是JET 以突破保持領先的最佳方式。」
以競技本質征服人心 JET成為年輕人的最愛
從2015年開始，JET投入了賽車領域，期望發揮「精準定位」的角度，讓JET憑藉著自身優異的運動體質，在賽車的領域深入發展。「但關鍵不止在賽車，而是在『競技』的本質。」Ivan強調。確實，在人生的道路上，競技一直都在，關鍵不在最終勝負，而是在享受競技的過程，透過對於比拼的全心全力付出，讓自己更為提升、讓自己更為完美。
投入賽場多年，JET確實也在數百場的賽事中，迄今於TSR機車錦標賽場上囊括共119座的冠軍獎座，且奠基於賽場上最嚴苛的競爭條件，也迫使著JET車系不斷進化、成長，從JET S、JET SR到水冷動力心臟的JET SL，再到最新發表的JET SL+，以競爭培養實力，絕對是JET進化的最佳寫照。
經營市場，很容易野心勃勃、什麼領域都想通包，但就難在「減法」心訣。Ivan認為，簡化了JET於市場中的任務，就是以競技為優先，所以除了在賽場上的衝鋒陷陣，在市場中同樣緊扣競技核心，大力以JET為主角贊助如街舞、職業運動等賽事，甚至如以競技為本質的全明星運動會節目等等，期望把「JET＝競技」的意念，深植消費者心中。
「競技的本意很多元，不只在賽道上，在生活上更是時刻存在。」Ivan希望透過JET所代表的競技且持續進化的本質，讓在人生路途正處茁壯的年輕族群，得以一同成長，在人生競賽的道路上，找到最志同道合的夥伴。「透過JET的價值，我們想要散播這樣的意念！」
著重心佔率 價值感認同才是冠軍的關鍵
從JET車型的成功例子，完美說明了SYM近年來的成功之道。SYM不走傳統國產車廠之路，不一昧以平價車款衝擊市佔率，而是將產品組合轉往中高階車款發展。「這一路走來確實辛苦，相較於對手以舊款車型大打價格戰，我們反而加碼投資，著重在產品本質的提升，期望提供給消費者在騎乘體驗上的提升。」
更新、更穩定的引擎噴射系統，與更安全的制動系統等，在產品面實力的提升，成效或許不如直接砍價來得立竿見影，但在消費者心中建立高品質、優良騎乘體驗，更是SYM近年來所著重的，讓消費者想要選擇一款擁有高科技、絕佳騎乘感受的車款，第一時間就會想到SYM，這就是所謂的「心佔率」。
而2023年奪得年度銷售冠軍，相信這就是Ivan強調的「心佔率」的成效發揮。且分析SYM的產品結構，除了受到年輕族群青睞的高階運動機種大獲成功以外，SYM也將高階機種上所使用到的科技下放，在平價國民機種上也可見到SYM著稱的噴射系統與煞車輔助系統的運用，在不同的級距都可擁有最好且安全的騎乘體驗，從心佔率擴增到市占率的成功，SYM的成績絕對禁得起考驗。
「我們希望，消費者走進SYM展間，不是因為低價的誘因，而是想要我們的產品。」Ivan認為，透過「價值感」的認同，才是擄獲民心的關鍵。當然，SYM也將持續聆聽市場聲音、持續進化自身產品實力來切合消費者需求，不僅要與消費者走在一起，更要走在民眾前端，率先思考、率先發現改變，更可以帶領消費者去體驗不同生活，絕對是未來SYM奉為圭臬的信仰與價值。