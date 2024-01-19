葉門叛軍「青年運動」持續攻擊紅海商船，美國重新列為恐怖分子；美軍一週內第4度空襲：已摧毀14枚待射飛彈

葉門叛軍青年運動攻擊紅海商船，美國重新列為恐怖分子

（中央社）美國17日表示，將重新把葉門叛軍組織「青年運動」（Huthis）列入「恐怖」實體名單；但這項宣布未能起嚇阻作用，有伊朗撐腰的「青年運動」之後攻擊一艘美國籍船隻作為回應。

美國軍方聲明指出，17日一架從「青年運動」控制地區發動的無人機，在亞丁灣（Gulf of Aden）擊中一艘美國船隻。

《路透社》報導，美國中央司令部在社群平台X表示，這次攻擊未造成人員傷亡，但有一些損毀；這艘船名為M/V Genco Picardy，是一艘「由美國營運、懸掛馬紹爾群島旗幟的美國籍散裝貨船」。

《法新社》報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）聲明指出：「國務院今天宣布，將『安薩盧拉』（Ansarallah）列為「特別指定的全球恐怖分子」（Specially Designated Global Terrorist），從今天起30天後生效。」「安薩盧拉」也稱為「青年運動」。

他說：「青年運動必須對其行為負責，但這不應讓葉門平民作為犧牲代價。」

布林肯表示：「在這30天緩衝期間內，美國政府將與利益相關方面、援助供應者及合作夥伴等加強聯繫，他們對於葉門人道援助、關鍵商品輸入至關重要。」

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）說，這項認定「是項重要手段，可阻止恐怖分子將資金流向青年運動，並進一步限制他們在金融市場活動，要讓他們為自己所作所為負起責任」。

蘇利文聲明表示：「如果青年運動停止在紅海和亞丁灣的攻擊行為，美國將立即重新評估認列。」

不過，青年運動表示，他們不會取消攻擊行動。

「青年運動」因攻擊紅海商船而遭多次空襲回應，在被宣布列為特別指定恐怖組織後揚言繼續攻擊，他們聲稱這是為了支持以哈戰爭在加薩的巴勒斯坦人。

一週內第4度空襲，美軍：摧毀葉門叛軍14枚待射飛彈

美國當局17日宣布重新將葉門叛軍組織「青年運動」列入恐怖組織名單之後，美軍表示，已展開攻擊行動，摧毀「青年運動」準備發射的14枚飛彈。這是美軍不到一週內第4度空襲「青年運動」。

《路透社》報導，美軍中央司令部（United States Central Command）在社群平台X上發布聲明，指稱「青年運動」飛彈對該地區的商船和美國海軍艦艇構成迫在眉睫的威脅，且「發射軌道上的這14枚飛彈…隨時可能發射，因此美軍行使固有權利和責任進行自我防衛」。

聲明稱，「上述攻擊及我們採取的其他行動將削弱『青年運動』持續肆意攻擊紅海、曼德海峽（Bab el-Mandeb）和亞丁灣國際與商業航運的能力。」

美國國務卿布林肯17日稍早透過聲明指出，「國務院今天宣布，將『真主虔信者』（Ansar Allah）列為「特別認定的全球恐怖組織」，從今天起30天後生效。」「真主虔信者」是「青年運動」的正式名稱。

然而，這項舉措顯然未能發揮嚇阻作用。一架從「青年運動」控制地區發動的自殺式無人機，在亞丁灣攻擊一艘由美國擁有並經營、懸掛馬紹爾群島旗幟的散裝貨船，所幸未釀成人員傷亡。

葉門叛軍矢言續襲紅海船隻

美國官員告訴媒體，美方17日對葉門叛軍「青年運動」目標發動新一輪空襲。這是美國不到一週內第4度打擊這個獲伊朗支持的武裝團體。「青年運動」矢言繼續攻擊紅海船隻。

根據《法新社》消息，「青年運動」一名軍事人員告訴旗下《馬西拉電視台》（Al-Masirah TV）：「無論美英如何侵略意圖阻止我們攻擊，我們會持續鎖定前往那些遭到占領的巴勒斯坦港口的以色列船隻。」

《馬西拉電視台》和青年運動的《薩巴新聞社》（Saba）報導，美國和英國新一輪空襲打擊了葉門多個目標，地點包括港市荷台達（Hodeidah）和塔伊茲市（Taez）。

美國不具名官員告訴《路透社》，美國17日發動新一輪空襲，但未提供有關空襲目標或發動飛彈數量的細節。

英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）17日表示，他已與伊朗外長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）交談，並敦促伊朗停止支持「青年運動」。

卡麥隆在社群平台X上寫道：「伊朗必須停止向青年運動提供武器和情報，且必須發揮影響力阻止青年運動在紅海發動攻擊。」他還說：「伊朗也必須停止拿區域局勢當擋箭牌而肆意妄為，侵犯他國主權。我已向外長阿布杜拉希安明確表達這點。」

「青年運動」自去年11月以來頻頻攻擊紅海地區的商船，拖累歐亞之間的貿易，也引發各個大國警戒。

「青年運動」控制葉門大部分地區，聲稱鎖定以色列相關船隻是為了聲援加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦人。「青年運動」先前揚言擴大攻擊目標，涵蓋美國船隻，以回應美國上週聯手英國空襲行動。

美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，美國上週聯手英國對「青年運動」發動大規模空襲，獲得其他多個盟國支持。近來中東緊張局勢升高，外界擔憂以色列和巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）在加薩走廊的戰火恐會進一步在中東蔓延。

數小時前，「青年運動」本週第2度攻擊一艘為美國所有及營運的船隻。根據美軍中央司令部聲明，「青年運動」出動一架攻擊無人機鎖定亞丁灣名為M/V Genco Picardy的船隻，這艘商船上沒人受傷，船有點受損，但仍能持續航行。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航