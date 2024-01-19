蔡總統慰留陳建仁看守內閣到520，藍委盼新內閣政治色彩越低越好

看守內閣到520，陳建仁：最後一哩路不負託付續打拚

（中央社）行政院會昨（18）日通過內閣總辭案，將呈請總統鑒核，內閣預計看守至5月20日交接。行政院長陳建仁說，內閣進入看守時期，但行政團隊將堅守崗位、持續推動政務，最後一哩路持續點燃自己、照亮台灣。

新國會2月1日上路，依據憲政慣例，基於民意政治與責任政治原理，立法委員任期屆滿改選後第一次集會前，行政院長自應向總統提出辭職。行政院會昨日上午通過內閣總辭案，並呈請總統鑒核。

行政院發言人林子倫主持行政院會後記者會時轉述，陳建仁會中表示，大選落幕，民眾已經選出未來帶領台灣向前走的新總統，以及代表民意的新國會，為台灣民主發展寫下新篇章，期盼行政團隊與新國會合作，持續推動各項福國利民政策。

陳建仁說，基於憲政慣例及尊重新民意，他已經向總統蔡英文請辭，從他去（2023）年1月31日擔任閣揆至今將近一年，感謝行政團隊共同推動施政，包含普發現金、撥補勞健保及台電、推動台灣AI行動計畫2.0、亞灣2.0智慧科技創新園區、完成三保一金福利措施、社會住宅、推動高中職免學費、大學學費補助等社會福利計畫，減輕民眾負擔，並通過永續人車安全計畫、新世代打擊詐欺1.5行動綱領。

另外，他表示，海鯤潛艦也已下水，今年起義務役役期調為一年，在在顯示台灣提升國防自主量能，展現守護台灣民主決心，且蔡總統上任至今，行政團隊戮力以赴，這段期間讓台灣經濟成長平均成長率為3.4%，近3年來台灣生產毛額GDP總值皆超過新台幣20兆元，這些都要歸功於行政團隊的努力。

陳建仁指出，內閣接下來進入看守時期，直到正、副院長及部會首長交接，行政團隊將以戰戰兢兢態度照顧民眾大小事，為台灣長遠發展打下基礎，最後一哩路要不負民眾託付持續打拚，點燃自己、照亮台灣，努力完成階段性任務。

考量穩定政局及穩健交接，蔡總統慰留行政院長陳建仁

（中央社）新國會2月1日上路，行政院長陳建仁依憲政慣例率內閣總辭，總統府昨日表示，總統蔡英文慎重決定慰留陳建仁，請陳建仁持續帶領內閣團隊，以穩定政局及穩健交接，展現台灣的民主成熟度。

依據憲政慣例，基於民意政治與責任政治原理，立法委員任期屆滿改選後第一次集會前，行政院長自應向總統提出辭職。行政院會上午已通過內閣總辭案，將呈請總統鑒核。

總統府發言人林聿禪下午表示，基於憲政慣例，行政院於昨日提出總辭。對此，蔡總統考量陳建仁所帶領的內閣團隊上任近一年以來，以溫暖堅韌的施政風格，戮力推動各項國政，讓國家在疫後轉型階段能穩定進步。

她進一步表示，並考量新任及卸任政府即將展開交接工作，因此，蔡總統慎重決定慰留陳建仁，請陳建仁持續帶領內閣團隊，以穩定政局及穩健交接，展現台灣的民主成熟度。

藍委籲看守內閣顧好台灣，盼新內閣政治色彩越低越好

（中央社）民進黨總統當選人賴清德距離就職還有4個多月的時間，多名國民黨立委昨日呼籲，看守內閣要把台灣顧好；期盼5月20日新政府上任後，新內閣政治色彩越低越好、越專業越好、越照顧人民越好。

新國會2月1日上路，行政院長陳建仁依憲政慣例率內閣總辭，行政院會昨日上午通過內閣總辭案，將呈請總統鑒核。依據憲政慣例，基於民意政治與責任政治原理，立法委員任期屆滿改選後第一次集會前，行政院長自應向總統提出辭職。

國民黨立委洪孟楷昨日在立法院接受媒體聯訪時表示，在5月20日新政府上任前，期待看守內閣，不應該有重大政策的改變，好好把台灣顧好，不要出任何亂子。

洪孟楷指出，既然1月13日大選展現新民意了，賴清德應趕快提出新行政院長和閣員人選，而且必須正視這次大選高達6成的選民沒有投給賴清德，以及作為得票率僅4成的少數總統，賴清德團隊要好好跟人民溝通，這才是現在更重要的事。

他說，大家關注賴清德未來提出的行政院長是誰，以及閣員有誰，如果還只是像之前一樣換湯不換藥，或是淪為民進黨的派系平分、派系妥協，人民不會接受。

國民黨立委賴士葆受訪時指出，選後各政黨都應集中力量關心民生問題，還有包括房價、社會住宅、長照、能源、空氣品質等問題，集中力量在大家關心的事情。

賴士葆呼籲，5月20日新政府上任後，新任行政院長不能太意識形態，政治色彩越低越好，如果能夠是無黨籍更好，這樣阻力會更小點，閣員遴選不要只看顏色。

賴士葆說，如果過去爭議閣員不走，「我們絕對會發動強烈的抗爭，立法院就不會太平靜」，希望新內閣政治色彩越低越好、越專業越好、越照顧人民越好。

此外，對於賴清德因為當選總統，為了更客觀推動國政，也團結黨內、領導黨，自17日起離開新潮流政治次級團體，國民黨立法院黨團書記長謝衣鳯昨日回應媒體詢問時說，這是不是只能安撫民進黨內各派系，而無法說服全民，必須看後續內閣人事安排以及國家政策的擬定，否則只是象徵意義大於實質意義。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航