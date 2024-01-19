蔡總統慰留陳建仁看守內閣到520，藍委盼新內閣政治色彩越低越好
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國民黨立委洪孟楷指出，既然1月13日大選展現新民意了，賴清德應趕快提出新行政院長和閣員人選，而且必須正視這次大選高達6成的選民沒有投給賴清德，以及作為得票率僅4成的少數總統，賴清德團隊要好好跟人民溝通，這才是現在更重要的事。
看守內閣到520，陳建仁：最後一哩路不負託付續打拚
（中央社）行政院會昨（18）日通過內閣總辭案，將呈請總統鑒核，內閣預計看守至5月20日交接。行政院長陳建仁說，內閣進入看守時期，但行政團隊將堅守崗位、持續推動政務，最後一哩路持續點燃自己、照亮台灣。
新國會2月1日上路，依據憲政慣例，基於民意政治與責任政治原理，立法委員任期屆滿改選後第一次集會前，行政院長自應向總統提出辭職。行政院會昨日上午通過內閣總辭案，並呈請總統鑒核。
行政院發言人林子倫主持行政院會後記者會時轉述，陳建仁會中表示，大選落幕，民眾已經選出未來帶領台灣向前走的新總統，以及代表民意的新國會，為台灣民主發展寫下新篇章，期盼行政團隊與新國會合作，持續推動各項福國利民政策。
陳建仁說，基於憲政慣例及尊重新民意，他已經向總統蔡英文請辭，從他去（2023）年1月31日擔任閣揆至今將近一年，感謝行政團隊共同推動施政，包含普發現金、撥補勞健保及台電、推動台灣AI行動計畫2.0、亞灣2.0智慧科技創新園區、完成三保一金福利措施、社會住宅、推動高中職免學費、大學學費補助等社會福利計畫，減輕民眾負擔，並通過永續人車安全計畫、新世代打擊詐欺1.5行動綱領。
另外，他表示，海鯤潛艦也已下水，今年起義務役役期調為一年，在在顯示台灣提升國防自主量能，展現守護台灣民主決心，且蔡總統上任至今，行政團隊戮力以赴，這段期間讓台灣經濟成長平均成長率為3.4%，近3年來台灣生產毛額GDP總值皆超過新台幣20兆元，這些都要歸功於行政團隊的努力。
陳建仁指出，內閣接下來進入看守時期，直到正、副院長及部會首長交接，行政團隊將以戰戰兢兢態度照顧民眾大小事，為台灣長遠發展打下基礎，最後一哩路要不負民眾託付持續打拚，點燃自己、照亮台灣，努力完成階段性任務。
考量穩定政局及穩健交接，蔡總統慰留行政院長陳建仁
（中央社）新國會2月1日上路，行政院長陳建仁依憲政慣例率內閣總辭，總統府昨日表示，總統蔡英文慎重決定慰留陳建仁，請陳建仁持續帶領內閣團隊，以穩定政局及穩健交接，展現台灣的民主成熟度。
依據憲政慣例，基於民意政治與責任政治原理，立法委員任期屆滿改選後第一次集會前，行政院長自應向總統提出辭職。行政院會上午已通過內閣總辭案，將呈請總統鑒核。
總統府發言人林聿禪下午表示，基於憲政慣例，行政院於昨日提出總辭。對此，蔡總統考量陳建仁所帶領的內閣團隊上任近一年以來，以溫暖堅韌的施政風格，戮力推動各項國政，讓國家在疫後轉型階段能穩定進步。
她進一步表示，並考量新任及卸任政府即將展開交接工作，因此，蔡總統慎重決定慰留陳建仁，請陳建仁持續帶領內閣團隊，以穩定政局及穩健交接，展現台灣的民主成熟度。
藍委籲看守內閣顧好台灣，盼新內閣政治色彩越低越好
（中央社）民進黨總統當選人賴清德距離就職還有4個多月的時間，多名國民黨立委昨日呼籲，看守內閣要把台灣顧好；期盼5月20日新政府上任後，新內閣政治色彩越低越好、越專業越好、越照顧人民越好。
新國會2月1日上路，行政院長陳建仁依憲政慣例率內閣總辭，行政院會昨日上午通過內閣總辭案，將呈請總統鑒核。依據憲政慣例，基於民意政治與責任政治原理，立法委員任期屆滿改選後第一次集會前，行政院長自應向總統提出辭職。
國民黨立委洪孟楷昨日在立法院接受媒體聯訪時表示，在5月20日新政府上任前，期待看守內閣，不應該有重大政策的改變，好好把台灣顧好，不要出任何亂子。
洪孟楷指出，既然1月13日大選展現新民意了，賴清德應趕快提出新行政院長和閣員人選，而且必須正視這次大選高達6成的選民沒有投給賴清德，以及作為得票率僅4成的少數總統，賴清德團隊要好好跟人民溝通，這才是現在更重要的事。
他說，大家關注賴清德未來提出的行政院長是誰，以及閣員有誰，如果還只是像之前一樣換湯不換藥，或是淪為民進黨的派系平分、派系妥協，人民不會接受。
國民黨立委賴士葆受訪時指出，選後各政黨都應集中力量關心民生問題，還有包括房價、社會住宅、長照、能源、空氣品質等問題，集中力量在大家關心的事情。
賴士葆呼籲，5月20日新政府上任後，新任行政院長不能太意識形態，政治色彩越低越好，如果能夠是無黨籍更好，這樣阻力會更小點，閣員遴選不要只看顏色。
賴士葆說，如果過去爭議閣員不走，「我們絕對會發動強烈的抗爭，立法院就不會太平靜」，希望新內閣政治色彩越低越好、越專業越好、越照顧人民越好。
此外，對於賴清德因為當選總統，為了更客觀推動國政，也團結黨內、領導黨，自17日起離開新潮流政治次級團體，國民黨立法院黨團書記長謝衣鳯昨日回應媒體詢問時說，這是不是只能安撫民進黨內各派系，而無法說服全民，必須看後續內閣人事安排以及國家政策的擬定，否則只是象徵意義大於實質意義。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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基礎建設是經濟強心針還是必要維生素？各國積極佈局未來建設，台灣該如何因應新世代的基礎建設需求？
我們想讓你知道的是
自新冠疫情肆虐以來，全球經濟可說是在風雨中飄搖求生，不僅備受升息與通膨夾擊，還得應對陸續爆發的地緣政治衝突，各國政府無不想盡辦法為自家經濟打劑強心針，這也包括今年舉辦總統大選的台灣。在新的結構與投資環境下，具備穩健防禦特性的基礎建設類股，正逐漸成為投資人關注焦點。
通膨即將消退了嗎？幾乎全球所有投資人都在期待著答案。新冠疫情、俄烏戰爭爆發、以哈衝突越演越烈、中國經濟成長放緩，許多投資人不得不認清，此刻已來到景氣循環末升段。即使聯準會先前終於鬆口，暗示今年有機會調降利率，但市場仍充斥著不確定性，加上今年舉辦的台、美總統大選，不少投資者開始聚焦具備防禦景氣循環及通膨轉嫁能力的基礎建設資產。
基礎建設是經濟強心針或必要維生素？
基礎建設之所以變成熱門議題，不僅在於攻守兼備，低波動又能帶來穩定金流，還因為許多基礎建設是透過法規取得特許經營權協議，能對抗通膨、領先抓住各行業先機，若是透過投資全球基建上市全球股票，還不用擔心流動性的問題。
這一兩年，各國無不加快基礎建設「硬實力」，美國已投入1.2兆美元優化鐵公路、航運、空運、電網、寬頻網路等公共基礎建設；3,690億美元投入能源轉型以及適應氣候變遷計劃，以及527億美元用於美國晶片法案，投資資訊與通訊科技安全、半導體供應鏈。
全球掀起的這股基建投資風潮，還包括歐盟提出「REPowerEU計畫」，以3,000億歐元全力加速能源轉型；印度投入1.5兆美元於「Gati Shakti大基建計畫」建立交通運輸網路；澳洲以1,200億美元升級主要公路與鐵路。而中國同樣不遑多讓，5,000億元人民幣的基建基金用於現代化基礎建設四大轉型，包含網絡、產業升級、城市化、農業農村基建。
同時，數位與AI的變革也影響到目前人們的生活型態，新科技更激發許多基礎建設需求，好比是基地台擴建、電動車充電樁及資料中心建置⋯⋯等，而行動通訊相關營運商更是投入大量資本支出，就為了提升行動網路的密度。而數位轉型也加速產業升級，根據研究機構Precedence Research預測，數位化轉型帶來的總營收年均複合成長率將高達25.1％。
各國政府之所以投入基礎建設，不僅是因為基礎建設提供的水電瓦斯、運輸等能提供民生必需，存在「剛性需求」能達到對抗通膨的效果，基建產業多為政府特許，受到經營契約保護，價格上也能隨著通膨上升適度調整，甚至也因政府調控，公用事業還可賺取長期投資回報並提供穩定企業現金流。
台灣需要的基礎建設是什麼？
在這一波基礎建設競賽中，台灣自然無法置身事外，近日甚至也成為副總統辯論會的議題之一。專家便認為，全球都在力拼改變，若台灣想維持競爭力，國家規劃與基礎建設就必須與時俱進，但面對未來發展，台灣更應該要思考國土規劃，尤其台灣地理環境特殊，地震、多雨，在討論大型基礎建設計畫前，得先考量的是「土地容受力」。
以常見的地震為例，一場6.3級地震，台北可能就倒掉4000棟房屋；一次意外的雷擊，就會造成台中大雅地區2849戶停電。在天災的檢驗下，許多基礎建設的問題一一浮現，也讓我們必須開始思考建築的規範以及供電系統的問題。
因此專家建議台灣應該推動防災型都市更新，將住在土壤液化潛勢區的人口遷往外移，並進行一般老舊建築物的重整與維護、房屋的耐震強度改善。尤其台灣人口結構改變，高齡化、少子化是極為嚴峻的現實，基礎建設的思維不能停滯。
新世代基礎建設，我們該往哪裡走？
「我們應該要考慮非工程手段，所謂的Non-structural Measures（非結構性措施），因地制宜，將花費創造最大的效果，精準解決問題的痛處，才能達到目的。」專家表示，透過計算土地容受力，盤點台灣環境可承受的人口極限或是開發程度，根據不同災害等級，重新進行土地的使用標的區隔，並重新設計都市，將空曠建地作彈性運用，才能打造出適合安老的環境。
國家發展仰賴完善且前瞻的思維，台灣未來也要順應時代變遷，進行滾動式調整，光只是興建更快的高鐵、更長的公路、更高的大樓，恐已不合時宜，如何因應民眾的需求、生態的保育以及天災的應變，來符合未來的需求，唯有正確的國土規劃、持續的基礎建設，才能為台灣打造出安全永續的環境。