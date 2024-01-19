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2024/01/19,
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OpenAI執行長阿特曼：AI越強大，更多怪事會出現，但人類不用擔心被取代

OpenAI執行長阿特曼：AI越強大，更多怪事會出現，但人類不用擔心被取代
人工智慧（AI）風雲人物、研發熱門產品ChatGPT的新創公司OpenAI共同創辦人暨執行長阿特曼，18日參與世界經濟論壇一場探討AI帶來衝擊的論壇。｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

回應去（2023）年發生在他身上的人事地震時，阿特曼支吾了一陣後，委婉地說：「當我們每一步更接近強大的AI時，每個人的性情就像多了10個瘋狂點（crazy points），非常有壓力，但應該如此，因為我們試著為非常高風險的事負責。」

（中央社）ChatGPT推手阿特曼（Sam Altman）18日在世界經濟論壇（WEF）表示，當世人更接近功能強大的AI時，更多怪事會出現，但不用擔心被取代，因人類仍是世事決定者。他也談到被《紐約時報》（The New York Times）控告及一度被迫下台的風暴。

人工智慧（AI）風雲人物、研發熱門產品ChatGPT的新創公司OpenAI共同創辦人暨執行長阿特曼，18日參與世界經濟論壇一場探討AI帶來衝擊的論壇。

向來強調AI為善一面的他被主持人札卡利亞（Fareed Zakaria）問道，當AI超越人類的分析和計算能力後，人類還有什麼核心競爭力。

阿特曼舉他常說的下棋例子，幾年前AI開始有能力下西洋棋時，有人覺得西洋棋已玩完，但沒有人想看AI彼此對弈，大家要看的仍是人類棋手能否勝過AI。他表示人類仍會處於較高地位，「是人類在決定世界上什麼事情應該發生」。

針對《紐約時報》控告OpenAI未經許可使用該報數以百萬篇文章，以幫助訓練聊天機器人為讀者提供資訊的官司，阿特曼表示「我們將會付給《紐約時報》很多錢」。

他解釋，付費是基於當ChatGPT回答用戶的問題時，將會引述來源、對外連結出處，也就是AI提供用戶資訊的內容使用到外部來源，就會對內容生產者付費。他強調不只對《紐約時報》，也會對所有內容生產者付費。

換言之OpenAI無意對AI在內部受訓練時用到的公開資料付費，阿特曼也說未來數年訓練AI的模式會有很大改變。

札卡利亞最後請他談談從去（2023）年11月OpenAI引起全球熱議的人事地震學到什麼教訓。當時共同創業夥伴在董事會發動無預警解僱阿特曼，引爆一波員工辭職跟隨，5天後董事會請他回任執行長。

阿特曼支吾了一陣後，委婉地說：「當我們每一步更接近強大的AI時，每個人的性情就像多了10個瘋狂點（crazy points），非常有壓力，但應該如此，因為我們試著為非常高風險的事負責。」

他也將此感受從內部角度延伸擴大，「重要的是，當我們全世界更接近非常強大的AI時，我預期會有更多怪事，我們需要作更高層次的準備，更多韌性，花更多時間去思考哪裡會出錯」。

出席同場論壇的雲端軟體公司Salesforce執行長班紐夫（Marc Benioff）認為，當前AI的問題不在於是否取代人類，而是它能增強人類的能力，但「我們還不太信任它」。

他認為人們須釐清使用AI的核心價值，並說新科技如核能會帶來福島災難，「我們不想看到『AI福島』的發生」。

諮詢公司埃森哲（Accenture）執行長史威特（Julie Sweet）認為，關鍵問題應是「如何使用AI，而非如何解決AI帶來的麻煩」，她強調須促成以負責任方式使用這項科技。

出席此論壇的英國財政大臣韓特（Jeremy Hunt）同意管制AI，但需讓新科技能夠成長。他在答覆美歐「在AI戰場打贏中國」的說法時強調，AI不應淪為地緣政治強權競爭的工具，但自由民主價值對建立AI標準非常重要。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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