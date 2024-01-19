OpenAI執行長阿特曼：AI越強大，更多怪事會出現，但人類不用擔心被取代
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回應去（2023）年發生在他身上的人事地震時，阿特曼支吾了一陣後，委婉地說：「當我們每一步更接近強大的AI時，每個人的性情就像多了10個瘋狂點（crazy points），非常有壓力，但應該如此，因為我們試著為非常高風險的事負責。」
（中央社）ChatGPT推手阿特曼（Sam Altman）18日在世界經濟論壇（WEF）表示，當世人更接近功能強大的AI時，更多怪事會出現，但不用擔心被取代，因人類仍是世事決定者。他也談到被《紐約時報》（The New York Times）控告及一度被迫下台的風暴。
人工智慧（AI）風雲人物、研發熱門產品ChatGPT的新創公司OpenAI共同創辦人暨執行長阿特曼，18日參與世界經濟論壇一場探討AI帶來衝擊的論壇。
向來強調AI為善一面的他被主持人札卡利亞（Fareed Zakaria）問道，當AI超越人類的分析和計算能力後，人類還有什麼核心競爭力。
阿特曼舉他常說的下棋例子，幾年前AI開始有能力下西洋棋時，有人覺得西洋棋已玩完，但沒有人想看AI彼此對弈，大家要看的仍是人類棋手能否勝過AI。他表示人類仍會處於較高地位，「是人類在決定世界上什麼事情應該發生」。
針對《紐約時報》控告OpenAI未經許可使用該報數以百萬篇文章，以幫助訓練聊天機器人為讀者提供資訊的官司，阿特曼表示「我們將會付給《紐約時報》很多錢」。
他解釋，付費是基於當ChatGPT回答用戶的問題時，將會引述來源、對外連結出處，也就是AI提供用戶資訊的內容使用到外部來源，就會對內容生產者付費。他強調不只對《紐約時報》，也會對所有內容生產者付費。
換言之OpenAI無意對AI在內部受訓練時用到的公開資料付費，阿特曼也說未來數年訓練AI的模式會有很大改變。
札卡利亞最後請他談談從去（2023）年11月OpenAI引起全球熱議的人事地震學到什麼教訓。當時共同創業夥伴在董事會發動無預警解僱阿特曼，引爆一波員工辭職跟隨，5天後董事會請他回任執行長。
阿特曼支吾了一陣後，委婉地說：「當我們每一步更接近強大的AI時，每個人的性情就像多了10個瘋狂點（crazy points），非常有壓力，但應該如此，因為我們試著為非常高風險的事負責。」
他也將此感受從內部角度延伸擴大，「重要的是，當我們全世界更接近非常強大的AI時，我預期會有更多怪事，我們需要作更高層次的準備，更多韌性，花更多時間去思考哪裡會出錯」。
出席同場論壇的雲端軟體公司Salesforce執行長班紐夫（Marc Benioff）認為，當前AI的問題不在於是否取代人類，而是它能增強人類的能力，但「我們還不太信任它」。
他認為人們須釐清使用AI的核心價值，並說新科技如核能會帶來福島災難，「我們不想看到『AI福島』的發生」。
諮詢公司埃森哲（Accenture）執行長史威特（Julie Sweet）認為，關鍵問題應是「如何使用AI，而非如何解決AI帶來的麻煩」，她強調須促成以負責任方式使用這項科技。
出席此論壇的英國財政大臣韓特（Jeremy Hunt）同意管制AI，但需讓新科技能夠成長。他在答覆美歐「在AI戰場打贏中國」的說法時強調，AI不應淪為地緣政治強權競爭的工具，但自由民主價值對建立AI標準非常重要。
新聞來源
延伸閱讀
- 2024年多國選舉涵蓋全球半數人口，OpenAI將推出反制惡意假訊息工具
- OpenAI傳將進行千億美元估值融資，阿特曼：2023年是人們開始認真對待AI的一年
- 《紐約時報》控告OpenAI、微軟侵權，擅用旗下文章開發聊天機器人「搭便車」
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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91APP扮演零售品牌前沿技術探勘者，攜手Google Cloud落實數據治理、開發AI應用帶動商家業績
我們想讓你知道的是
91APP作為台灣首家上櫃原生SaaS軟體服務公司，引領台灣零售產業針對「人、場、貨」的虛實融合，持續運用嶄新技術改變銷售場景，幫助品牌、通路商家獲得更多業績，也讓消費者自在穿梭於OMO的購物情境。
零售業走過疫情低谷，終於在2022年迎來春燕。2022年全球零售市場銷售額超過27兆美元，預計2024年將達到30兆美元以上；台灣零售2022年營業額達4兆2,815億元，零售網路銷售額（電商交易）達到新台幣4,930億元，兩者皆創下歷史新高。
產業欣欣向榮，當然少不了業內參與者的共襄盛舉。91APP作為台灣首家上櫃原生SaaS軟體服務公司，引領台灣零售產業針對「人、場、貨」的虛實融合，持續運用嶄新技術改變銷售場景，幫助品牌、通路商家獲得更多業績，也讓消費者自在穿梭於OMO的購物情境。
近期，91APP技術實力更上層樓，以Google Cloud環境為基礎，在組織內落實數據治理之外，也使用Google Cloud AI平台Vertex AI，推出91APP獨家開發的零售AI模型jooii（全通路智慧幫手），目前測試結果，有使用jooii推薦的商品，比起沒有運用AI模型演算的點擊率，整整高出3倍成效。
91APP發展產業模型解決零售業根本問題
事實上，91APP最早以開店系統切進市場，營運策略隨著市場定位而逐漸確立，目前主力即是聚焦在提供零售業數位轉型方案。因此這幾年91APP大力提倡D2C（Direct-to-Consumer）模式，就是在幫助零售品牌，掌握第一方數據，運用場景技術來推進與消費者的接觸/互動情境。
91APP產品長李昆謀表示，「前五年我們是在解決產業的已知問題，例如幫品牌客戶增添開店系統的更多功能，但是，近五年我們在協助產業尋找下一個方向、探索未知問題。因此我們的角色就像客戶委外的IT，為他們探索新技術應用於零售場景，幫助商家成長。」
Cookie退場第一方數據更顯重要，91APP利用GCP推動數據治理
Google預計在2024年第一季開始移除Chrome的第三方Cookie，這也讓越來越多零售品牌注意到第一方數據的重要性。李昆謀表示，「光是一家大型業者，一年的數據量可以多達上百億，我們勢必需要一個強勁的基礎設備，才能幫客戶建立起數據中台。」
確實，零售橫跨線上線下，龐大的顧客銷售及CRM數據，加上想要搭建CDP（Customer Data Platform）顧客數據平台、DMP（Data Management Platform）資料管理平台，必須先收攏數據，才能有後續的清洗、整理動作、並洞悉出商業價值。於是，91APP導入一系列Google Cloud的解決方案，包含Pub/Sub、Dataflow進行實時分析數據，接著也採用BigQuery企業資料倉儲，運用內建機器學習、商業智慧（BI）功能，達到數據驅動業務目標。
當時會立刻選擇Google Cloud作為雲端基礎建設的夥伴，李昆謀表示，「Google Cloud示範一套完整的Best Practice，讓我們覺得把這些方案導入內部，對資料清洗、梳理是非常有幫助的。」的確，91APP運用Google Cloud雲端及機器學習相關資源，陸續開發會員分群模型（NAPL）、購買意圖模型（DCIU），幫助零售品牌以數據為依歸來尋找新客、鞏固舊客。
91APP與Google Cloud合作越久，導入的應用方案也更深入，其中一項是使用Looker商業智慧平台嵌入式數據分析，落實數據治理工程。由於零售業數據欄位相當龐雜，且在勾稽或針對訂單定義的溝通過程，往往發現雙方數據對不上的問題。
為了解決根本的痛點，91APP組成數據治理定義小組，針對數據定義大表的欄位有了明確的規範，並透過Looker作為數據治理的核心中台。如今，91APP所有同仁都能在Looker Studio快速拉出報表，不僅所有數據都能對齊，甚至也能透過API方式將Looker的數據匯出給零售客戶使用，達成「書同文、車同軌」的Data Governance-as-a-Service境界。
運用Vertex AI的Vertex Search，實現「千人千面」精準推薦
看準未來消費者會透過AI自然語言模型，也就是以對話方式來搜尋商品，形成新的購物模式。近期91APP使用Google Cloud的Vertex AI，透過Embedding Model模型，更深入理解文本含義後，抽出768維度的連續向量空間，運算出高度關連性的產品群集。
摸索Vertex AI過程，李昆謀回應，「使用Vertex Search向量資料庫的感受，一如延續Google Cloud高效能傳統，展現非常驚人的回應速度。因為我們服務上百家客戶，每家客戶數據都是上億級，加上我們數據都放在GCP上面，經過測試效能不僅可以承載數據，而且結果是非常滿意的。」
除了運算效能，91APP也相當重視GenAI的原料，也就是Embedding模型處理特徵值後，重新運算的成效表現。因為過去特徵值主要是根據View-also-view或Buy-also-buy概念，從消費者行為做相關產品推薦。如今透過Vertex Search，等於91APP把過去ML、DL技術進一步融合商品素材、語義、行為等特徵值所算出來的模型，讓兩個技術混搭後的推薦結果，發現成效比單一技術表現更好。
對於零售商家，最關注的議題仍相當看重業績的轉換與進站流量。91APP未來將持續立足在GCP上的數據應用，同時也開始串聯Google的廣告服務，幫助零售品牌運用Google AI生成個人化的廣告素材，因應不同受眾輪廓搭配jooii模型，進行精準又即時的產品推薦，實現利用數據驅動廣告變現的目標，為91APP、零售品牌、及消費者共同帶來三贏局面。