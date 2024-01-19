《自然》期刊研究：格陵蘭融冰比估計多20%，衛星影像記錄40年冰川倒退證據
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研究人員表示，冰川易受季節更迭的影響，冬季時擴張，夏季時後退，也對全球暖化的衝擊敏感，並出現1985年以來最嚴重的後退情形。海平面自2002年以來上升的高度，據估有20%是格陵蘭廣袤的冰蓋融化所造成。格陵蘭的冰蓋面積僅次於南極洲。
（中央社）根據17日發表的最新研究報告，過去40年，氣候變遷造成格陵蘭冰蓋融冰比之前估計多了20%。這份最新研究利用衛星影像追蹤過去40年冰川的倒退情況。
《法新社》報導，以往的研究發現過去20年來，格陵蘭冰蓋表面融冰約5兆噸，是造成海平面上升的主要原因。
然而在最新發表於《自然》（Nature）期刊的研究，美國研究人員彙整從1985年到2022年，近24萬張冰川終點位置的衛星影像。
研究報告主筆、美國國家航空暨太空總署（NASA）噴射推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory）冰川學家葛林（Chad Greene）告訴《法新社》：「過去幾十年來，幾乎格陵蘭的每條冰川都變細或後退。」
「真的毫無例外，而且是在所有地方同時發生。」
研究人員發現過去40年，有超過1兆噸，或20%格陵蘭邊緣的冰融化，而且未被記錄。
研究人員說：「近幾十年來，格陵蘭冰蓋融冰的數量比之前認為的多許多。」
研究報告作者強調，由於格陵蘭邊緣的冰已在水中，這對海平面上升的「直接衝擊極小」。
但這可能預示進一步全面融冰的情況，會讓冰川更容易滑入海中。
研究人員表示，冰川易受季節更迭的影響，冬季時擴張，夏季時後退，也對全球暖化的衝擊敏感，並出現1985年以來最嚴重的後退情形。
海平面自2002年以來上升的高度，據估有20%是格陵蘭廣袤的冰蓋融化所造成。格陵蘭的冰蓋面積僅次於南極洲。
海平面上升可能導致沿海和海島地區的洪災更頻繁，對數億人的家園帶來影響，甚至最後還可能發生島嶼國家和沿海城市遭海水淹沒的情況。
根據歐洲聯盟氣候監測機構哥白尼氣候變化服務（Copernicus），去（2023）年是有紀錄以來最熱的一年，海水溫度「持續異常高溫」。
全球暖化會造成冰川表面融化流向冰蓋底部，造成更多冰融化。
葛林表示：「就像把水放在輪胎和道路之間，冰只會開始流向大海。」
研究人員表示，更多大量的水流入海水恐影響大西洋經向翻轉環流（Atlantic Meridional Overturning Circulation），這個偌大的系統調節從熱帶到北半球的熱量傳遞。
去年一組國際科學家警告，大西洋經向翻轉環流改變與冰蓋融化等數十個氣候轉捩點，恐為人類帶來「空前」威脅。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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「人生沒有永遠的逆境，如果找到自己的目標，堅持並追求在這條路上，相信每個人也能夠活出自己的精采人生。」——黃筱雯
在女生開始注意外表、愛美的國中時期，黃筱雯卻因身材優勢被啟蒙教練劉宗泰教練看中，當時特別的是劉教練具有籃球、游泳和拳擊執照，卻將筱雯引領至拳擊領域，進而也創造了未來的奧運女子拳擊銅牌得主，筱雯將談到這過程中的掙扎，如何作抉擇，以及在無數的獎牌的背後，挨下超過35,000拳卻願意堅持下去的主要動力。
而今年杭州亞運，臺灣拳擊代表隊進帳5面獎牌，表現相當亮眼，筱雯運氣稍差可惜止步八強，但也甫結束了十二月大滿貫賽事，緊接目標放眼相當關鍵的二月奧運資格賽，在節目中她將分享了現階段的備戰狀況，以及對於近年臺灣拳擊界，從訓練、比賽到運動科學等整體環境上的改變。
「不是因為看見希望才堅持，而是因為堅持才會看見希望。」——李洋
李洋曾因進不了甲組，而選擇去讀企管轉換跑道，當眾人都認為他已放棄之時，卻一路從乙組打上甲組，甚至還將企管學到的戰略分析⽤在每⼀球的攻防，間接促成了 2020 東京奧運男子羽球雙打史上最經典的決勝點畫面。然而奪下臺灣羽球首金後，李洋與搭檔王齊麟卻又陸續遭遇了賽況低潮，一路上的跌宕起伏，李洋始終沒有放棄羽球，節目中他將透露這段心路歷程。
而現階段，李洋也擔任國體副教授，並肩負羽球隊訓練工作，同一時間要備戰 2024 巴黎奧運，與王齊麟為了巴黎奧運資格全力征戰各個巡迴賽，積分統計至四月，後續仍要迎接諸多比賽。如同許多人都會遇到的問題——在不同角色的心境上的轉換？面對自身的低潮和新興崛起的對手，又如何克服？不妨聽聽節目中李洋的經驗分享，或許能夠幫助各位，更加專注初衷，自信找到方向。
這些精采的完整內容都在《運動視界啪》
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