日本自民黨政治獻金醜聞連環爆，岸田派前會計負責人恐被起訴，岸田文雄考慮解散所屬派閥

自民黨政治獻金風暴，日相岸田文雄考慮解散岸田派

（中央社）岸田派的前會計負責人在截至2020年的3年間，疑似未在派閥的政治資金收支報告書刊載岸田派約3000萬日圓（約新台幣652萬元）的募款餐會收入。東京地檢特搜部將起訴岸田派的前會計負責人。

岸田18日晚間在首相官邸（行政中心）對媒體說：「正考慮解散宏池會（岸田派），如果有助於挽回政治信賴的話，有必要思考那麼做。」

被媒體問及是否也要求其他派閥解散的問題，岸田僅回答說：「我們想的是該如何怎麼做才能挽回信賴。」

宏池會是日本自民黨內的一個中間偏右至右翼的自由保守主義派閥，為1957年以池田勇人為中心結成的派系。2021年10月4日，宏池會會長岸田文雄出任日本首相，成為自1993年前首相宮澤喜一卸任後，時隔28年來首位宏池會出身的日本首相。

按慣例，自民黨首相在任內會脫離派閥，但岸田就任首相後續任宏池會會長，直到2023年12月7日才宣布脫離派閥。之後，宏池會會長職位懸缺。

自民黨政治獻金風暴，岸田派前會計負責人恐被起訴

有關日本執政黨自民黨內的政治獻金疑雲，消息人士透露，檢方有意最快在19日依涉違《政治資金規正法》，簡易起訴日相岸田文雄過去所屬派閥「岸田派」（宏池會）的前會計負責人。

綜合《日本放送協會》（NHK）、《共同社》報導，東京地方檢察廳特別搜查部（簡稱東京地檢特搜部）持續調查自民黨內幾個派閥疑似未依《政治資金規正法》（類似台灣的政治獻金法）如實申報募款餐會收入。

消息人士透露，日相岸田文雄過去所屬派閥「岸田派」前會計負責人在截至2020年的3年間，疑似未在派閥的政治資金收支報告書，刊載岸田派約3000萬日圓的募款餐會收入。

東京地檢特搜部因此正在研擬依涉嫌違反《政治資金規正法》，最快於19日針對岸田派的前會計負責人予以簡易起訴。

日相岸田文雄18日對此說明「已收到報告稱是為行政上重複的疏忽」，宣稱並不知道其他細節，透露岸田派計劃18日向總務省提出修正申請。

而自民黨其他派閥安倍派（清和政策研究會）與二階派（志帥會）疑似在截至2023年的5年間未如實申報募款餐會收入。

消息人士透露，東京地檢特搜部計劃依照同樣罪嫌在宅起訴（指未羈押犯罪嫌疑人即加以起訴）安倍派（清和政策研究會）與二階派（志帥會）的會計負責人。

另外，二階派會長二階俊博的事務所疑似未將募款餐會超過配額的金額，刊載在收支報告書中，檢方因此也在評估依照涉嫌違反政治資金規正法對二階俊博的秘書採取法律行動。

自民黨內派閥安倍派、二階派、岸田派2023年底被爆出所屬議員募款餐會餐券販售配額後的超額部分收入，被派閥以「回扣」回流議員，這些「回扣」金額並未刊載在派閥或議員的政治獻金收支報告書，成為不列入帳冊內的「小金庫」（秘密資金）。

日本政治資金規正法規範各政黨等團體的會計負責人，必須在政治獻金收支報告書如實申報。若確認有未刊載或刊載不實情事，將面臨5年以下有期徒刑或100萬日圓以下罰金。

自民黨多個派閥爆發政治獻金募款餐會申報不實疑雲後，岸田2023年12月7日為了以更加中立立場挽回民眾信任，宣布暫時離開從2012年起擔任會長的岸田派運作。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航