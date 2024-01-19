哈佛研究：喝果汁後血糖飆升，長期可能導致兒童與成人肥胖等慢性病
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專家舉例，吃蘋果不會使血糖突然飆高，因為果糖會緩慢釋放到血液中；但喝蘋果汁卻會讓血液頓時充滿果糖。
（中央社）根據美國專家對於先前研究所做的最新分析，若是每天喝至少一杯100%純果汁，可能會造成兒童和成人的體重小幅增加。
美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，這份分析報告的作者之一、美國哈佛醫學院（Harvard Medical School）醫學教授暨哈佛大學陳曾熙公共衛生學院（Harvard T.H. Chan School of Public Health）流行病學和營養學教授魏勒特（Walter Willett）說：「果汁有個根本的問題，就是食用量。以這種方式食用水果，很容易過量。」
魏勒特透過電子郵件表示：「舉例來說，我們多常一次吃下3顆柳橙？但一杯相當於3顆柳橙的柳橙汁可在1、2分鐘內喝用，我們還可能再續一杯；這會增加很多卡路里，並導致血糖飆升。」
專家指出，長期血糖過高，會導致出現胰島素阻抗、代謝症候群、糖尿病、心臟病、肥胖或其他慢性病。
美國印第安納大學（Indiana University）醫學院醫學與分子遺傳學教授暨附屬萊里兒童醫院（Riley Hospital for Children）小兒糖尿病計畫主任韓農（Tamara Hannon）表示：「除非你的孩子無法忍受以一般方式食用蔬果，否則以健康的角度來說，真的沒有理由用果汁替代完整蔬果。」
根據美國國家營養指南，青少年和成人每天飲用100%純果汁不應超過8盎司（約237毫升），且果汁不應被視為健康的解渴方式。
水果既然有益健康，為何喝純果汁會產生問題？吃水果和喝果汁有何差別？
專家舉例，吃蘋果不會使血糖突然飆高，因為果糖會緩慢釋放到血液中；但喝蘋果汁卻會讓血液頓時充滿果糖。
韓農解釋說：「血液不能含有大量的糖，這對器官來說是危險的。因此身體有很多機制讓血液快速擺脫糖分，以保持我們的血糖正常。」
此外，做過相關研究的哈佛大學陳曾熙公共衛生學院營養學系研究科學家馬里克（Vasanti Malik）指出，喝果汁對健康的影響不只關於血糖。
他表示：「以固體形態吃進卡路里，大腦更能夠記錄下這些卡路里並因此調整你的進食。......但如果你是喝進這些卡路里，便可能不會感覺到飽，於是又會開始吃東西。」
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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以競技精神為核心！從JET SL+見證SYM勇奪「心佔率」關鍵
我們想讓你知道的是
SYM全新進化的JET SL+，「控.制.馭」3項主軸為核心，建立高品質、優良騎乘體驗，以競技本質征服使用者的心。
社群文化當道，年輕人無不透過各種數位平台展現自我，對於潮流、時尚喜愛速度日新月異，今日發燒話題明日就退燒。在此高速變換的當代，SYM卻似乎抓到了年輕人的口味，除了如MMBCU、DRGBT或CLBCU以外，JET系列更久居年輕人最愛運動機種銷售龍頭。如何達成？身為三陽工業董事長室經理，兼任產品管理部產品經理吳奕成Ivan表示，「心佔率」的重要性，更勝市佔率！
SYM內蘊多年造車經驗 從年輕人視角出發
對於許多愛車人而言，車輛就如同自我個性之延伸，簡而言之，就像實體金屬名片般，代表著車主的價值觀、個性與喜好。特別是重視風格的年輕族群，機車代表著年輕人對於自我與生活之主張，要打造出一款切合當前年輕人口味機種，SYM似乎找到了箇中秘方，推出的款款熱門機種屢創佳績。
「其實不難，但也很難。」Ivan看似充滿禪意的回答，更讓人引起了興趣。「回歸產品的研究初心，耗費許多時間觀察與調查市場聲音，了解年輕人同溫層主張與在意的議題，投入大量心力於市調中，累積了許多數據，再反覆印證、確認市場所要的，與我們研發的方向一致。」
上述過程，相信對於許多擔任市場研究、產品研發部門的專業人士而言，絕對是再熟悉不過的日常，但要如何徹底貫徹，尤其是在擁有70年歷史的企業中？「就像最新發表的JET SL+車型上，研發過程也經過了許多拉扯。」Ivan言談之中，透露出讓人好奇的秘辛。
原來，身為多年年輕族群運動機種的銷售冠軍，以傳統車廠的思維，「以不變應萬變」是常見的做法，畢竟仍能保持銷售成績，代表著既有的產品力仍有不可取代、消費者喜愛的因素存在，何須在此時刻做出如此大的變動？
「今年，適逢SYM建廠70週年，是個值得回顧過去優異成績的時刻，更是適合做出開創與突破的時機。」Ivan認為，以當前銷售代表JET 作為領銜創新的領導者，絕對是再適合不過的車型。當然，「持續觀察市場的變化，從市場中聆聽消費者的需求更是關鍵，我們發現到，立基於原本優異基礎的競技本質，絕對是JET 以突破保持領先的最佳方式。」
以競技本質征服人心 JET成為年輕人的最愛
從2015年開始，JET投入了賽車領域，期望發揮「精準定位」的角度，讓JET憑藉著自身優異的運動體質，在賽車的領域深入發展。「但關鍵不止在賽車，而是在『競技』的本質。」Ivan強調。確實，在人生的道路上，競技一直都在，關鍵不在最終勝負，而是在享受競技的過程，透過對於比拼的全心全力付出，讓自己更為提升、讓自己更為完美。
投入賽場多年，JET確實也在數百場的賽事中，迄今於TSR機車錦標賽場上囊括共119座的冠軍獎座，且奠基於賽場上最嚴苛的競爭條件，也迫使著JET車系不斷進化、成長，從JET S、JET SR到水冷動力心臟的JET SL，再到最新發表的JET SL+，以競爭培養實力，絕對是JET進化的最佳寫照。
經營市場，很容易野心勃勃、什麼領域都想通包，但就難在「減法」心訣。Ivan認為，簡化了JET於市場中的任務，就是以競技為優先，所以除了在賽場上的衝鋒陷陣，在市場中同樣緊扣競技核心，大力以JET為主角贊助如街舞、職業運動等賽事，甚至如以競技為本質的全明星運動會節目等等，期望把「JET＝競技」的意念，深植消費者心中。
「競技的本意很多元，不只在賽道上，在生活上更是時刻存在。」Ivan希望透過JET所代表的競技且持續進化的本質，讓在人生路途正處茁壯的年輕族群，得以一同成長，在人生競賽的道路上，找到最志同道合的夥伴。「透過JET的價值，我們想要散播這樣的意念！」
著重心佔率 價值感認同才是冠軍的關鍵
從JET車型的成功例子，完美說明了SYM近年來的成功之道。SYM不走傳統國產車廠之路，不一昧以平價車款衝擊市佔率，而是將產品組合轉往中高階車款發展。「這一路走來確實辛苦，相較於對手以舊款車型大打價格戰，我們反而加碼投資，著重在產品本質的提升，期望提供給消費者在騎乘體驗上的提升。」
更新、更穩定的引擎噴射系統，與更安全的制動系統等，在產品面實力的提升，成效或許不如直接砍價來得立竿見影，但在消費者心中建立高品質、優良騎乘體驗，更是SYM近年來所著重的，讓消費者想要選擇一款擁有高科技、絕佳騎乘感受的車款，第一時間就會想到SYM，這就是所謂的「心佔率」。
而2023年奪得年度銷售冠軍，相信這就是Ivan強調的「心佔率」的成效發揮。且分析SYM的產品結構，除了受到年輕族群青睞的高階運動機種大獲成功以外，SYM也將高階機種上所使用到的科技下放，在平價國民機種上也可見到SYM著稱的噴射系統與煞車輔助系統的運用，在不同的級距都可擁有最好且安全的騎乘體驗，從心佔率擴增到市占率的成功，SYM的成績絕對禁得起考驗。
「我們希望，消費者走進SYM展間，不是因為低價的誘因，而是想要我們的產品。」Ivan認為，透過「價值感」的認同，才是擄獲民心的關鍵。當然，SYM也將持續聆聽市場聲音、持續進化自身產品實力來切合消費者需求，不僅要與消費者走在一起，更要走在民眾前端，率先思考、率先發現改變，更可以帶領消費者去體驗不同生活，絕對是未來SYM奉為圭臬的信仰與價值。