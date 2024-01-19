中國人口連2年負成長，《紐約時報》：源於根深蒂固性別不平等，學者：對外戰略將不得不收縮

中國人口負成長 紐時：源於根深蒂固性別不平等

（中央社）中國繼2022年之後，2023年再度出現人口負成長。《紐約時報》報導表示，這是源於中國根深蒂固的性別不平等，包括很多女性受到家暴也不獲法庭批准離婚，再加上女權主義抬頭，很多女性都不結婚不生育。

中國國家統計局17日公布，2023全國人口14億967萬人，比2022年末減少208萬人，人口連續2年負成長。

《紐約時報》17日的報導指出，中國政府雖然推出多項措施來「催生」，如提供更便宜的住房、稅收優惠和現金等，甚至用上了愛國主義，呼籲女性做「賢妻良母」。

中國國家主席習近平最近敦促官員提倡「婚育文化」，以影響年輕人的「婚戀觀、生育觀、家庭觀」，但措施都未能奏效。

報導表示，這是因為中國「根深蒂固的性別不平等」，法律未能保護女性及其財產。

報導指出，例如關於暴力侵害女性的報導在中國社群媒體及新聞都有所增加，引起全國關注。如2022年唐山燒烤店發生數名男子圍毆4名女子的事件，以及徐州「八孩媽」事件。很多女性討論為什麼不想結婚時，經常提到這種暴力行為。

報導又指出，另一個原因令女性不想結婚的原因，是政策和法規的變化。例如新規定要求民事離婚必須有30天的冷靜期才能最終裁定，如果在離婚一事上發生爭議，獲法庭裁決離婚變得越來越困難。

報導引述美國印第安納大學（Indiana University）教授麥克遜（Ethan Michelson）分析了近15萬份中國法庭對離婚案件的裁決，發現40%的女性申請離婚都被法官駁回，而且往往是有被家庭暴力的證據。

報導表示，中國網路上流行一種說法，是「結婚證成打人證了」，如去年夏天，甘肅一名受到家暴的女子提出離婚被法官駁回，法官的理由是，為了孩子，這對夫婦應該在一起。另外，廣州一名女性在30天離婚冷靜期內被丈夫殺害。

2011年最高人民法院裁定，離婚時家庭房產不再分割，而是由房產證標明的業主所有，這項裁決有利於男性。

麥克遜表示，「家庭是中國社會的基石，家庭穩定是社會穩定和國家發展的基礎」，這是習近平發出非常強烈的訊號，強化了法官裁決的傾向。

報導又引述在上海當記者的楊小姐表示，女性結婚不僅沒有獲得更多社會關懷，反而變成更加容易被虐待、被束之高閣的一群。

她說，政府吸引女性結婚的政策，「甚至讓我覺得它是一個trap（陷阱）。」

報導表示，過去10年，透過網路建立了一個龐大的女權主義社區。

來自廣東的33歲社群媒體專業人士陳小姐表示，雖然自己已經結婚5年，但沒有打算生孩子，因為「我們國家沒有讓很多女性安心生育的條件」，生育政策好像只是針對傳宗接代，沒有保護女性自身的權益。

中國出生數創261年新低、人口連2年負成長，學者：對外戰略將收縮

（中央社）旅美中國人口學家易富賢針對2023年中國出生人口降至902萬人、總人口連續2年負成長指出，這一出生數字不但創下1762年以來的最低紀錄，且只有同年印度的1/3，這意味著中國將不得不進行戰略收縮，進而無力構建國際新秩序。

易富賢這篇以〈千年未有的中國人口大變局〉為題，在《美國之音》（VOA）中文網發表的文章指出，中國國家統計局17日公布2023年人口數據，全年僅出生902萬人，創下1762年（清乾隆27年）以來最低紀錄，而當時中國人口只有2億人。而與總人口數相當的印度比較，中國這一出生數字只有印度的1/3。

他直指，中國官方公布的出生數字在2020年之前嚴重誇大，此後也仍有些高估。例如，官方公布的2021年出生數為1062萬，但以抽樣調查推估恐不到1000萬。至於昨天公布的2023年出生數，也應該被高估。

易富賢預測，由於中國2023年放棄清零政策，同年第1至3季結婚人數成長4.5%，加上今年是龍年，預計中國今年出生人口將有約930萬，但2025年又將大幅下降。

他指出，即使中國「有幸」能將生育率穩定在2023年的1.0，出生人口數將分別自2025、2032、2062年起，依序少於奈及利亞、巴基斯坦及美國。但目前看來，中國生育率恐將和台灣、香港、澳門一樣一路下滑，而2023年中國東北的生育率已降到0.6。

易富賢認為，中國2023年的出生數只有1990年的1/3，意味着中國的製造業將快速衰落。兒童比重與居民消費率正相關，2023年的出生遠低於預期，意味內需將持續低迷，經濟和就業不得不繼續依賴出口，急需改善對外關係。而超乎預期的快速高齡化和勞動力萎縮，意味中國經濟下滑並非週期性的，而是結構性的、不可逆的。

他分析，中國的人口數低於預期，意味著「對內高壓，對外戰狼」政策的人口學基礎不復存在，將不得不進行戰略收縮，因為中國將無力構建「國際新秩序」。從最近中共中聯部長劉建超訪美，提出中國「不尋求改變現行國際秩序」，即可看出。

易富賢認為，中國的生育率早在1991年就開始低於更替水平，即應停止計劃生育。因此，他自2000年起率先反對計劃生育，更在自著的2007年版《大國空巢》預測，如果繼續獨生子女政策，中國總人口將在2017年開始負成長。然而，中國當局並沒有採納他的建議，而是禁了他的書。