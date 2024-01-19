中國人口連2年負成長，《紐約時報》：源於根深蒂固性別不平等，學者：對外戰略將不得不收縮
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易富賢分析，中國的人口數低於預期，意味著「對內高壓，對外戰狼」政策的人口學基礎不復存在，將不得不進行戰略收縮，因為中國將無力構建「國際新秩序」。從最近中共中聯部長劉建超訪美，提出中國「不尋求改變現行國際秩序」，即可看出。
中國人口負成長 紐時：源於根深蒂固性別不平等
（中央社）中國繼2022年之後，2023年再度出現人口負成長。《紐約時報》報導表示，這是源於中國根深蒂固的性別不平等，包括很多女性受到家暴也不獲法庭批准離婚，再加上女權主義抬頭，很多女性都不結婚不生育。
中國國家統計局17日公布，2023全國人口14億967萬人，比2022年末減少208萬人，人口連續2年負成長。
《紐約時報》17日的報導指出，中國政府雖然推出多項措施來「催生」，如提供更便宜的住房、稅收優惠和現金等，甚至用上了愛國主義，呼籲女性做「賢妻良母」。
中國國家主席習近平最近敦促官員提倡「婚育文化」，以影響年輕人的「婚戀觀、生育觀、家庭觀」，但措施都未能奏效。
報導表示，這是因為中國「根深蒂固的性別不平等」，法律未能保護女性及其財產。
報導指出，例如關於暴力侵害女性的報導在中國社群媒體及新聞都有所增加，引起全國關注。如2022年唐山燒烤店發生數名男子圍毆4名女子的事件，以及徐州「八孩媽」事件。很多女性討論為什麼不想結婚時，經常提到這種暴力行為。
報導又指出，另一個原因令女性不想結婚的原因，是政策和法規的變化。例如新規定要求民事離婚必須有30天的冷靜期才能最終裁定，如果在離婚一事上發生爭議，獲法庭裁決離婚變得越來越困難。
報導引述美國印第安納大學（Indiana University）教授麥克遜（Ethan Michelson）分析了近15萬份中國法庭對離婚案件的裁決，發現40%的女性申請離婚都被法官駁回，而且往往是有被家庭暴力的證據。
報導表示，中國網路上流行一種說法，是「結婚證成打人證了」，如去年夏天，甘肅一名受到家暴的女子提出離婚被法官駁回，法官的理由是，為了孩子，這對夫婦應該在一起。另外，廣州一名女性在30天離婚冷靜期內被丈夫殺害。
2011年最高人民法院裁定，離婚時家庭房產不再分割，而是由房產證標明的業主所有，這項裁決有利於男性。
麥克遜表示，「家庭是中國社會的基石，家庭穩定是社會穩定和國家發展的基礎」，這是習近平發出非常強烈的訊號，強化了法官裁決的傾向。
報導又引述在上海當記者的楊小姐表示，女性結婚不僅沒有獲得更多社會關懷，反而變成更加容易被虐待、被束之高閣的一群。
她說，政府吸引女性結婚的政策，「甚至讓我覺得它是一個trap（陷阱）。」
報導表示，過去10年，透過網路建立了一個龐大的女權主義社區。
來自廣東的33歲社群媒體專業人士陳小姐表示，雖然自己已經結婚5年，但沒有打算生孩子，因為「我們國家沒有讓很多女性安心生育的條件」，生育政策好像只是針對傳宗接代，沒有保護女性自身的權益。
中國出生數創261年新低、人口連2年負成長，學者：對外戰略將收縮
（中央社）旅美中國人口學家易富賢針對2023年中國出生人口降至902萬人、總人口連續2年負成長指出，這一出生數字不但創下1762年以來的最低紀錄，且只有同年印度的1/3，這意味著中國將不得不進行戰略收縮，進而無力構建國際新秩序。
易富賢這篇以〈千年未有的中國人口大變局〉為題，在《美國之音》（VOA）中文網發表的文章指出，中國國家統計局17日公布2023年人口數據，全年僅出生902萬人，創下1762年（清乾隆27年）以來最低紀錄，而當時中國人口只有2億人。而與總人口數相當的印度比較，中國這一出生數字只有印度的1/3。
他直指，中國官方公布的出生數字在2020年之前嚴重誇大，此後也仍有些高估。例如，官方公布的2021年出生數為1062萬，但以抽樣調查推估恐不到1000萬。至於昨天公布的2023年出生數，也應該被高估。
易富賢預測，由於中國2023年放棄清零政策，同年第1至3季結婚人數成長4.5%，加上今年是龍年，預計中國今年出生人口將有約930萬，但2025年又將大幅下降。
他指出，即使中國「有幸」能將生育率穩定在2023年的1.0，出生人口數將分別自2025、2032、2062年起，依序少於奈及利亞、巴基斯坦及美國。但目前看來，中國生育率恐將和台灣、香港、澳門一樣一路下滑，而2023年中國東北的生育率已降到0.6。
易富賢認為，中國2023年的出生數只有1990年的1/3，意味着中國的製造業將快速衰落。兒童比重與居民消費率正相關，2023年的出生遠低於預期，意味內需將持續低迷，經濟和就業不得不繼續依賴出口，急需改善對外關係。而超乎預期的快速高齡化和勞動力萎縮，意味中國經濟下滑並非週期性的，而是結構性的、不可逆的。
他分析，中國的人口數低於預期，意味著「對內高壓，對外戰狼」政策的人口學基礎不復存在，將不得不進行戰略收縮，因為中國將無力構建「國際新秩序」。從最近中共中聯部長劉建超訪美，提出中國「不尋求改變現行國際秩序」，即可看出。
易富賢認為，中國的生育率早在1991年就開始低於更替水平，即應停止計劃生育。因此，他自2000年起率先反對計劃生育，更在自著的2007年版《大國空巢》預測，如果繼續獨生子女政策，中國總人口將在2017年開始負成長。然而，中國當局並沒有採納他的建議，而是禁了他的書。
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最新民調》英美仍是國人留學夢幻首選！超過6成民眾挑選留學顧問關鍵是：能為個人量身打造專屬的留學計畫
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在出國留學申請的這一條競爭路上，第一道關卡往往就是找不到正確訊息，加上資料準備時間短，單靠自己幾乎是不可能的任務，與其單打獨鬥，靠自己慢慢摸索，不如與「Crimson Education 紅序國際教育」一起搭上通往夢想的特快車吧。
哈佛大學、麻省理工學院、牛津大學⋯這些首屈一指的世界名校，你知道他們各自的特色與入學必備條件分別是什麼嗎？該如何評估自身優勢擬定最適合自己的升學策略？或者，從這些名校畢業之後能夠有什麼工作機會呢？
留學的第1道關卡：時間有限，但需要很多準備
每一所國外大學所需的申請條件都不一樣，無論是SAT/ACT、托福、雅思…等，要在短時間內搞清楚需要哪些留學文件與國外大學申請的時間，甚至要在同時間準備升學考試、課外活動和國際競賽、撰寫申請作文、替自己精準打造升學規劃…這幾乎是所有申請者的切身之痛——時間有限，不是所有人都擁有充裕時間面對繁瑣的準備過程。
即使是千里馬，也需要伯樂提攜與支持，才不會浪費了獨有的天份，單靠自己只會走更多冤枉路。倘若，你有機會站上巨人的肩膀看世界，這一條成就自己、探索國外的留學路，是否就不再是充滿荊棘的天堂路，而是一班通往夢想的特快車呢？
地點、準備時間與加分項：留學申請者最在意的3件事
對此，TNLR（關鍵議題研究中心）針對留學需求與取向進行市場調查，調查中發現，民眾對於「申請學校的所在地」有明顯偏好，台灣網民出國留學首選是美國（38.5%），接著則是加拿大（15.3%）及英國（12.8%），顯見英美仍是國人留學夢幻所選。
其次是「申請留學的準備時間」，若是申請全球前50名大學，將近9成以上網民認為需耗時6個月以上，甚至過半數認為至少需要1年以上時間準備。同樣的，根據Crimson Education 紅序國際教育過往協助學生的結果，參與Crimson升學輔導超過4年以上的學生，比起接受1年輔導的學生，申請上常春藤名校的機率高出4倍。此外，接受Crimson輔導的學生更比其他學生有平均高出4.5倍的錄取率申請上英美頂尖名校，換句話說，提早開始準備、選擇合適的顧問公司，更能夠有效的提升其錄取常春藤名校、美國排名前20大學的機率。
最後，則是有超過9成的民眾認為，「課外活動和領導經歷」對於留學申請非常重要，這源自於國外大學對於課業成績以外，個人的經驗與能力的看重，如何透過打造「個人品牌」，讓面試官能快速了解數字面外的表現與特色就更為重要。
由調查結果可以了解到，如何在時間內準備好完善的申請資料，對有意留學者來說是至關重要的事，因此許多申請者進而會尋求留學顧問公司的協助，但顧問公司百百間，該如何挑選才對呢？
世界最權威的英美澳升學領導者Crimson Education紅序國際教育協助申請者打造專屬計畫
無獨有偶，留學國家、準備時間、課外活動和領導經歷，這3個關鍵點都是「Crimson Education 紅序國際教育」的擅長優勢。
Crimson的足跡超過20個國家，全球遍布28個辦公室，旗下有2,400位策略師、升學導師以及家教，由畢業於美國常春藤聯盟大學與英國頂尖名校的優秀教師組成師資。這群強大的跨國支援，不僅擁有豐富面對世界各地學生的教學經驗，還包括超過30位前英美頂尖大學招生審核官，學生可從他們身上得到難能可貴的第一手資訊。Crimson還有獨家開發的APP 「Crimson App」，協助管理留學時程、觀看過往學生成功案例與作文資料，透過平台可與Crimson校友及導師交流，並搭配獨家開發的評分機制「Pathfinder」能根據學生的準備進度預估落點學校。
其次，Crimson的「Rise超前學習方案」更是獨步全球，專為11至14歲學生設計前輔導項目，包含興趣開發、學術鑽研、課外活動、軟技能培養，協助學生提前與世界菁英接軌，確保擁有個性化、有效的成長計劃，將學生引導到夢想學校。
即使錯過中小學，Crimson也能協助申請寄宿英美菁英高中，如菲利普斯學院（Phillips Academy）、菲利普斯艾希特學院（Phillips Exeter Academy）、喬特羅斯瑪麗中學（Choate Rosemary Hall）等，這些學校都以學生高錄取率進入美國常春藤和其他頂尖大學而聞名，Crimson專家將與學生長期合作，長期培養學生的申請資格。
而美國大學強調全面人格發展，也從前述的調查結果中顯現，個人品牌的打造與準備是格外重要的。Crimson更有專門的課外活動還有國際競賽的導師，正好能協助台灣學生補足此項弱點，至今Crimson已經協助超過20,000名學生獲得來自牛津、劍橋、史丹佛、普林斯頓等英美名校的錄取通知。
對此，TNLR也向Crimson會員進行調查，結果顯示有6成的會員在各項服務中，最肯定Crimson為他們「量身打造屬於自己的升學規畫藍圖」服務。尤其是在課外活動的掌握、跨國資源、個人規劃的建立，更針對每一位申請者提供「多對一」的升學團隊，依照學生需求配有3至5名的專業指導老師，並按個人目標擬定獨特升學策略。同時，Crimson還提供免費留學講座、模擬測驗、電子書、落點分析…等各種充分資源。
好比是，Crimson的「Indigo Research高中生學術研究計畫」協助學生進行一項獨立研究論文，並獲得國外博士和頂尖大學教職人員的指導，學生不僅能在特定領域完成小型獨立研究項目，也能夠尋找潛在的出版商、獲取專利；又或是「Crimson Youth Pioneers計畫」以促進聯合國提出的17項永續發展目標（SDGs）為基礎，根據學生自己選擇感興趣的目標，在導師指導下進行規劃與執行，完成創新型的課外活動專案，最終項目也有機會獲得聯合國認可。
雖然沒有任何「必勝秘訣」能保證錄取頂尖學校，但Crimson的學生懂得如何透過正確策略和步驟提高錄取機率，同步也讓準備的過程更有效率。根據統計，利用過Crimson的學生進入頂尖大學的機率，相較一般申請者多了整整4.5倍。
Crimson核心初衷：提供卓越個人化留學諮詢，實現每個人的留學夢想
為什麼Crimson那麼懂留學生申請學校的痛點？或許是因為Crimson的執行長傑米・比登（Jamie Beaton）本身就是最好的「過來人」。
十多年前，比登除了透過自己的努力外，他的家人也在教育方面的給予大量資源，包括從小學階段開始就讓比登接受超過10位家教老師的輔導，最後因此成功獲得全球包含哈佛、耶魯、普林斯頓、史丹佛、牛津等，錄取率不到6%的25所頂尖大學錄取通知。
正也是如此，讓比登萌生創立Crimson的念頭，他理解到，升學準備唯有越早開始，才越能取得巨大優勢。只要有辦法在升學過程中獲得越多精確資源，未來就能擁有更多選擇和機會。這也成為Crimson的核心理念——以提供卓越的個人化留學諮詢，致力讓每位學生都有機會進入頂尖大學，實現就讀名校的目標。
比登利用過往經驗協助同樣懷有留學夢的學生，「Crimson的服務就像自行車賽中的主車群，與你一同破風騎行。每經過一道重要關卡，都會有優異的隊友在前頭領導你、鼓勵你並支持你持續前進。」比登說。若你也正在尋找申請學校的夥伴，不妨搭上「Crimson特快車」，讓專業的留學顧問與你一起朝著夢想前進！
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