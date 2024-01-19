巴基斯坦報復伊朗，對東南部「恐怖分子」基地精準軍事打擊釀9死

報復空襲，巴基斯坦對伊朗精準軍事打擊

（中央社）在伊朗之前空襲巴基斯坦境內激進組織目標後，巴基斯坦18日清晨向伊朗境內「恐怖分子」基地還擊，擊斃多名「恐怖分子」。外界擔憂雙方武裝衝突升溫，使中東局勢更加動盪。

巴基斯坦外交部發布新聞稿表示，巴基斯坦軍隊18日清晨在代號「擊斃薩爾馬查」（Marg Bar Sarmachar）行動中，向伊朗東南部的希斯坦－俾路支省（Sistan-o-Baluchestan）恐怖分子藏匿處，進行一波「精準軍事打擊」。

新聞稿說，「薩爾馬查」是來自巴基斯坦的分離主義分子，多年來一直活躍在伊朗境內的無政府地帶，不時向巴基斯坦發動攻擊，巴基斯坦雖不斷向伊朗反映對「薩爾馬查」的關切，但伊朗政府始終沒有行動。

根據新聞稿，多名「恐怖分子」在這波攻擊中喪生，但沒有具體數字；伊朗媒體《青年報人俱樂部》（YJC）則說，巴基斯坦這波攻擊造成包括4名兒童在內的7人死亡。

巴基斯坦18日的行動，是為報復伊朗軍方16日向巴基斯坦境內進行的飛彈及無人機攻擊；伊朗當天空襲目標為「正義之軍」（Jaish al-Adl）的基地，導致2名兒童死亡，3名女孩受傷。

「正義之軍」是遜尼派反伊朗激進組織，部分成員活躍在巴基斯坦境內，不時偷襲伊朗軍隊，有伊朗媒體認為巴基斯坦暗中庇護「正義之軍」；伊朗聲稱空襲「正義之軍」的行動是「捍衛國家安全的果斷行動」。

巴基斯坦外交部也希望避免事件擴大，在新聞稿中強調巴基斯坦與伊朗是兄弟之邦，巴基斯坦尊重伊朗的主權與領土完整，18日清晨的行動主要是為了捍衛巴基斯坦的國家安全與利益。

另一方面，印度外交部17日晚間發表聲明，「這是伊朗與巴基斯坦之間的事」，就印度而言，對恐怖主義「零容忍」仍是無可妥協的立場，印度理解相關國家為了自衛而採取的行動。

巴基斯坦報復伊朗，東南部地區空襲增至9死

據伊朗官方媒體，巴基斯坦18日對伊朗發動空襲，在伊朗東南部邊境地區造成9人喪生，稍早報導稱有7人死亡。

伊朗官方媒體《伊朗通訊社》（IRNA）引述希斯坦－俾路支省副省長瑪哈瑪提（Alireza Marhamati）的說法報導，「今天早上，沙拉萬（Saravan）邊境的一個村莊遭到飛彈攻擊，造成2人死亡，累積死亡人數達到9人。」

瑪哈瑪提稍早表示，有3名婦女和4名兒童在爆炸中喪生。

巴基斯坦外交部也發布聲明證實，「巴基斯坦今天上午對伊朗希斯坦－俾路支省恐怖分子藏身處發動一連串經高度協調、針對性強的精準軍事打擊」，還說有「一些恐怖分子身亡」。

伊朗內政部長瓦希迪（Ahmad Vahidi）接受電視採訪時說，所有罹難者「都是外國人」。

伊朗半官方的《法斯通訊社》（Fars）也在未援引任何消息來源的情況下表示，罹難者「據信都是巴基斯坦國民」。

希斯坦－俾路支省是伊朗境內少數幾個以遜尼派穆斯林為主的省分之一。

巴基斯坦18日的行動是為報復伊朗軍方16日向巴國進行的飛彈及無人機攻擊；伊朗當天的空襲目標為「正義之軍」（Jaish al-Adl）的基地，行動導致2名兒童死亡，3名女孩受傷。

17日，巴基斯坦譴責攻擊事件、召回駐伊朗大使，並阻止德黑蘭特使返回巴國首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航