學琴熱退燒，中產階級「捲不動了」，中國鋼琴銷量「斷崖式下滑」

（中央社）中國曾是「學琴大國」，不過，有鋼琴銷售業者表示，學琴群體萎縮，鋼琴銷量這幾年「斷崖式下滑」。中國鋼琴產業歷經10年擴張產能，如今面臨市場巨大變化。

中國媒體《封面新聞》16日引述從事中古鋼琴銷售行業已經超過了20年的范先生說，現今不管是鋼琴老師、廠家，變化都非常大，學鋼琴的人群萎縮，導致了鋼琴銷量斷崖式下滑，所以對於整個行業的影響是很大的。

他指出，鋼琴的銷量早在2019年開始就有下降趨勢，到了2023年4月開始就是斷崖式下滑，2023年很多經銷商、琴行倒閉。「目前還能維持以前30%的銷量就已經算是特別優秀的賣家，平均水平大概是15%，比較慘的估計只有以往銷售量的10%，再慘一點就直接關門了。」

鋼琴銷量下滑的原因，范先生認為主要有二：首先，中產階級這幾年的收入或對未來的收入預期受到了一定的影響。

第二則是「捲不動了」（參與不了過度競爭）。他說：「最近這大半年，不管是老師還是家長之間的討論，大家都覺得既然『捲』不出結果，索性就算了吧。這麼費勁地弄個樂器，有這個錢還不如出去旅旅遊啊，在郊外放個風，幹一點開心的事。」

報導說，音樂教育的培訓市場也在下滑，有些甚至要求學生上一節課付一節課的費用，因為已經很難支撐。

不過，也有業者認為，鋼琴培訓整體下滑，和家長的選擇多樣化也有關係，雖然大多數啟蒙階段還是會優先選鋼琴，但是大一點了可能就會開始分流去學其他樂器。

中國媒體《鈦媒體》15日刊文指出，鋼琴消費原本集中於中國大陸一二線城市的少數中產家庭。真正全國性的「鋼琴熱」，發生在2008年前後。

當時的政策是，鋼琴9級以上的藝術特長生，可在中考（初中學業水平考試）加10分，對學生和家長來說有巨大吸引力。在此背景下，催生出鋼琴培訓、鋼琴考級市場。

到了2018年，中國取消藝術特長生中考加分政策，加上出生率下降、家長現實考量等因素，整個鋼琴學習產業鏈明顯變得艱難。

在A股上市的海倫鋼琴在疫情期間的2020年說明，鋼琴不好賣的原因是，多地延遲或暫停開學，線下培訓機構停課。培訓市場不景氣，間接影響鋼琴企業的銷售。

另一家上市公司珠江鋼琴在2023年半年財報指出，鋼琴行業消費，易受消費環境、居民可支配收入以及消費信心的影響，未來樂器行業消費市場需求增長將逐漸放緩。

2023年前3季，海倫鋼琴實現營業收入人民幣2.29億元（約新台幣10億元），年減21.99%。公司指出，市場疲軟導致的銷售量下降，是業績大降的主因。

珠江鋼琴在上述同一段時間，該公司營業收入大降31.47%至9.02億元。

報導說，據不完全統計，2022年初，中國音樂培訓機構有65萬家、琴行2.5萬家，到該年底合計關閉約30%。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰