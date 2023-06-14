思覺失調男殺母後分屍，自認有悔意二審仍判無期徒刑，當庭不滿叫囂

1名27歲的朱姓男子患有思覺失調症，被母親從安養之家接回家照顧後，因不服母親要將其送醫安置，兩人發生口角衝突，朱姓男子刺死母親再分屍棄屍；一審被判無期徒刑，上訴高等法院時後則表示自己有悔意，希望法官輕判，高等法院認定朱男弒母、分屍又棄屍，手段殘忍，今（14）日仍判無期徒刑，可上訴。

案發過程為何？

根據檢方當時的起訴內容指出，朱姓男子的父親早逝，與母親兩人相依為命，後來因罹患精神疾病，母親在2020年安排朱男住進照護機構，2021年母親又把他接回家，不過朱男狀況不穩，母親意圖將其強制送醫治療，2人因而發生衝突，朱男對母親十分不滿。

2021年9月5日，朱男持菜刀砍殺母親頸部等重要部位致死，還以砂輪機將母親的屍體肢解，分裝在4個垃圾袋，丟棄到社區大樓的垃圾車棄屍；朱男在肢解屍體過程中，亦造成自己受傷，自行到醫院急診室就醫，醫生認為需開刀，院方連絡家屬簽署同意書，不過最後數度聯繫朱母未果，於是連絡上朱男的舅舅。

朱男的舅舅到朱男家中，發現客廳地上有大量鮮血，於是向警方報案，朱男面對警察的訊問，表示那是他自己受傷流的血，不過對於母親的行蹤卻無法交代。朱男還找來清潔公司打掃家中地板，3名清潔人員當時受訪時表示當時客廳、浴室、房間全是乾掉的血跡，朱男表示自己在「殺大豬」。

警察後來調閱社區的監視器，發現發現朱母在那段期間並無出門，但是畫面中看到朱男拖行4包垃圾袋到社區垃圾子母車丟棄，警方訊問住院中的朱男，他一度否認殺害母親，最後坦承犯行，檢警並在朱男家中浴室排水孔挖出疑似人體組織。

朱男後來表示，媽媽將他關在康復之家、限制自由，積怨已久，才決定把媽媽殺掉。

一審判無期徒刑，朱男上訴自稱有悔意

新竹地方法院一審審理時，朱男表示他急著想要趕快賺錢，媽媽都控制他的財產，不讓我投資台灣運彩等，他因此無法成家立業，所以對媽媽不滿怨恨，他也坦承自己謀劃殺死媽媽已久，覺得媽媽死掉，自己就可以去玩賭博遊戲來賺大錢。

一審法官認為朱男持續具有妄想特徵的思考障礙，有幻覺經驗、幻聽、幻視，為「妄想型思覺失調症」，其受到症狀影響產生失現實感財務決策，復因其對母親長期積怨下，計畫殘殺其相依為命的親生母親，滅絕天理，惡性重大，多刀砍殺殺意甚堅，未留餘地，使母親幾乎無呼救、逃生可能，手段殘暴，犯後態度不佳。

但基於朱男因嚴重精神疾病，影響思考與判斷能力，依殺直系血親尊親屬罪，處無期徒刑，褫奪公權終身，又犯遺棄直系血親尊親屬屍體罪，有期徒刑4年，應執行無期徒刑，可上訴。

朱男認為一審判決過重，案經上訴，二審由台灣高等法院審理。

二審審理過程，朱男曾經帶著一大袋資料，當庭交給法官，聲稱那是自己抄寫的經書「作品」，並強調「這能證明我有心悔改」。

二審維持無期徒刑，朱男當庭大喊不滿

二審法官則認為，朱男砍殺母親，並稱「砍脖子才會死」，有殺人之直接故意；又朱男認為，殺母即可擺脫控制，進而成家立業，所述情節並不存在「現在不法之侵害」，非基於防衛自己或他人權利， 因此不屬於正當防衛。

二審認為，朱男以凶狠手段剝奪母親生命，又為免犯行遭司法審判，支解母親屍體後丟棄，已破壞社會安寧秩序，其犯行並無足以引起一般同情而堪憫恕之虞，朱男上訴主張原審量刑過重為無理由，仍判處無期徒刑。可上訴。

今天宣判之後，朱男十分不滿，當庭不斷叫喊「我有話要說」、「我不服」，他表示母親當時將他關進精神病院，要讓他「一直關到死」，他殺死母親屬於自衛，應該是「過失致死罪」，應該撤銷殺人罪判決。並表示自己已經有新懺悔，法官不應該冤枉他等語。最後仍被法警戒護押上囚車還押。

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核稿編輯：翁世航