【緬懷】三八婦女節・莫忘彭婉如

新聞整理：陳冠穎

（中央社）「祝全國女性婦女節快樂。」蔡英文總統今出席婦女節活動時表示，現階段台灣女性力量仍然受到壓抑。女性婚後為了照顧家庭，30歲過後勞動參與率明顯下降，強調性別平等第一步是經濟賦權，呼籲企業能優先考慮能力而非性別。

去年已完成《性別工作平等法》修正，凡100人以上公司須提供托育設施，對於有意願設置的公司，勞動部也放寬相關補助；此外，立法院托育中心已經開始營運，也收托其他機構的孩子，希望所有企業都能致力建立友善家庭職場環境。

總統蔡英文說，目前政府也在推動長照2.0及幼兒教保公共化，婦女就算真的必須暫時離開職場，也會提供津貼、媒合、訓練等，讓已婚婦女重回職場，開啟下一段人生，她強調，性別平等是一個長期浩大的工程，有待每個領域的人一起努力。

（2018.3.8. 更新）

行政院院會今天通過刑法修正草案，犯最重本刑為死刑、無期徒刑且發生死亡結果的重大犯罪取消追訴期限，如劉邦友血案、彭婉如命案等，凶手只要在有生之年被抓到，都須接受制裁。（草案修正要點請點此）

現行中華民國刑法規定，追訴權，因下列期間內未起訴而消滅，犯最重本刑為死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之罪者，30年；犯最重本刑為3年以上10年未滿有期徒刑之罪者，20年；犯最重本刑為1年以上3年未滿有期徒刑之罪者，10年；犯最重本刑為一年未滿有期徒刑、拘役或罰金之罪者，5年。期間自犯罪成立日起算，但犯罪行為有繼續狀態者，自行為終了日起算。

女性平權，莫忘彭婉如

自由報導，今天是3月8日國際婦女節，民進黨啟動性別主流化培訓課程，民進黨秘書長洪耀福致詞時感念彭婉如。1996年遇害的民進黨前婦女部主任彭婉如，當時努力在黨內推動《婦女參政四分之一保障條款》，不料在民進黨全代會當天卻失蹤遇害。

彭婉如是新竹的女兒，台灣女權運動者。她自幼喪父，由母親、大哥、大嫂撫養長大，國立台灣師範大學國文系，畢業後任教於衛理女中。彭婉如之後隨丈夫洪萬生前往美國攻讀學位。

1988年回台後，她出任婦女新知基金會秘書長，開始投入婦女運動；之後擔任主婦聯盟理事、婦援會理事、晚晴協會理事長等職。

彭婉如是台灣性別平等運動的先驅。1996年，民進黨將本來的「婦女發展委員會」改組為「婦女發展部」。而彭婉如是民進黨首位婦女部主任。

彭婉如在民進黨期間，全力推動《婦女參政四分之一保障條款》，也就是每提名4人就要有1人是婦女。在黨內被戲稱為「彭四分之一」。

1996年11月30號，當時47歲的她投入婦女運動已將近10年，南下高雄為隔天即將表決的《婦女參政四分之一保障條款》徹夜奔走，彭婉如一直在說服大家支持，那天她遊說到很晚，沒想到深夜搭計程車離開尖美大飯店後失蹤，在途中遭性侵殺害。

三天後，在高雄縣的芭樂園旁草地發現她的遺體。全身赤裸，身中35刀慘死。其中32刀在背部，另3刀分別在右眼球、左頸及左腋。遇害那年，彭婉如才47歲，卻成為台灣治安下的犧牲品。

自由報導，時任國大代表的唐碧娥，是目送彭婉如坐上計程車的其中一人。「19年了，要是那天我攔下彭婉如，也許她就不會受害，」唐碧娥哽咽地說。她與彭婉如都是當年推動婦女參選保障席位的戰友，兩人有緊密的革命情感。

「彭婉如是所有民進黨歷屆的婦女部主任中最有女權觀念，推動女性四分之一條款，是女性從政的一大保障。」

彭婉如案對社會的影響

彭婉如命案引發社會的強烈震撼，婦女平權和人身安全也成為社會大眾關注的焦點。

台灣國際女性影展提到，在彭婉如遇害後的隔天，12月1號彭婉如推動的「彭四分之一」在民進黨臨時全國黨員代表大會上火速通過。1996年12月21日，婦女團體憤而發起「1221女權火照夜路大遊行」。

大遊行中，兩萬人走上街頭，要政府重視女性夜行的安全。當時也有同志聲援參加，喊出「婦女要夜行權，同志要日行全」的口號。遊行現場司儀：「政治不是你們的遊戲，而是我們的鮮血與眼淚。」

1996年12月，內政部召開「婦女安全會議」。同時在社會輿論的壓力下，立法院通過《性侵害犯罪防治法》，並在1997年1月22日公布實施。

教育部也於1997年3月成立「兩性平等教育委員會」（今「性別平等教育委員會」），並且規定學校必須有兩性平權教育時數，此即《性別平等教育法》之法源。

1996年12月，台北市政府社會局於台北市政府警察局信義分局一樓成立「婦女保護中心」，設置24小時「婉如專線」，奠定24小時保護專線之工作模式。

到了1999年，在修憲遊說行動中，婦女團體省思「保障名額」的確違反民主精神，而且台灣女性參政的進展已經超越需要「保障」的過渡期，為了實践性別正義，便改以「三分之一性別比例原則」訴求取代「四分之一婦女保障名額」。至此，彭婉如當年提倡的「婦女保障名額」完成其階段性任務，改由「性別比例原則」繼續擔任性別平等的策略訴求。

遠見報導，接著幫彭婉如完成遺願的人包括彭婉如的先生洪萬生。

妻子去世四個月後的三月底，洪萬生被選為「彭婉如基金會」董事長，開始推展妻子未盡的理想。

洪萬生表示，婉如事件讓他瞭解到，很多事必須從女人的角度來思考。他在事件過後發現，妻子遇害的不幸，讓他在日常生活中經常會想到現代女性的處境。「我想我可以繼續走她要走的路，我徵求兒子的意見，他說好，希望能夠繼承她沒有做完的一些事。」

社民黨全國委員苗博雅曾在2016年11月30日，也就是彭婉如命案的20週年發表了一篇文章。她回憶起1996年，那時她正好9歲。當時大人看完彭婉如的新聞時，都會告誡她搭計程車很危險，不可以搭計程車，長大也要記得。

她呼籲大家「記得」彭婉如這個名字，讓前人流的鮮血不會白流，付出不能被遺忘。

後來我們有了性平三法。不分性別都可以在校園、職場得到保障。婦女可以夜行、同志可以日行。行政權三次輪替，國會全面翻轉。許多優秀的女性政治工作者因著制度保障而得到展現能力的機會，2012年女性可以選總統、2016年女性可以當選總統。 但還有很多事情有待努力。 從1996年到2016年，女性仍然是性／別暴力的最主要受害者、同志仍然是法律上的次等人。性別平等從來不是一件容易的事，相反的，是永無止盡的追求。

而歌手陳珊妮的一首《天黑，怕冷》，是獻給彭婉如的。

1996年11月30日，陳珊妮和彭婉如在同一家飯店吃飯。但她們，沒有上同一輛計程車。

天冷 怕黑

尋找安慰 整個虛弱的城市

人們蒼白的消逝 天冷 怕黑

這首歌的歌詞非常之短，卻明明白白的道出社會的冷漠，已及當時大眾對彭婉如事件的恐懼。

彭婉如曾經在20年前為女性的幸福和平播下了種子，身為年輕人更不該也不能忘記她的個名字。

因為，我們將在往後的世世代代繼續傳承她的理念，她的精神將持續流傳，我們會堅定地在這條路上不斷前行。

核稿編輯：羊正鈺