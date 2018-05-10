草莓族、三分鐘熱度、散漫不定、對未來毫無計畫⋯⋯你心目中的00後，是這種形象嗎？事實上，過去台灣的年輕學子，可能的確相當習慣順從長輩的期望、安排來就學或就業，以致於不管在學校或在職場，人生都過得毫無方向。但現在有一群年輕人，不只擺脫了這樣的束縛，更積極把自己的理想，化為能夠一手掌握的現實。

現在做的每一件事，都影響未來

例如就讀東南科技大學創意產品設計系的于紹軒，從國中開始，就知道自己想從事工業設計師的工作。為了替未來確認方向，他甚至先去高職念了機械科，瞭解機械原理之後，才走向工業設計的路。

Photo Credit: TNL Brand Studio 東南科技大學創意產品設計系李佳璇（左）、于紹軒（右）

同樣就讀創設系的李佳璇也分享，她原先是唸藝術相關科系，進來剛開始蠻辛苦的，因為她以前比較少接觸工業產品設計的部份，但在紮實的課程，以及老師的輔導下，最後做出很豐碩的成果，也磨練出更高的抗壓性。例如她以菜市場茄芷袋的傳統元素做發想，設計了一款輕量、方便攜帶的折疊椅；紹軒則是東南科大學習到如何妥善「時間管理」，他大四的畢業作品《珍奶・茶道》也剛獲得台灣最受矚目的新一代設計展中，產品組與工藝設計組金點新秀設計獎的入圍。

Photo Credit: 于紹軒提供 于紹軒的設計作品《珍奶・茶道》入圍 2018 年新一代設計展產品組、工藝設計組金點新秀設計獎

而營建與空間設計系的黃依絃，表示自己是因為父親的職業，而選擇了這個科系。乍聽之下似乎是「背負家長期望」的老套，其實依絃正是因為從小在父親的耳濡目染之下，對營建與空間設計充滿想法，打定主意長大後要跟隨父親的腳步做出一番成績。依絃也提到，儘管一開始是從普通高中畢業踏上科大之路，但她在東南科大學到非常紮實的土木施工法施工步驟，在這樣的實作課程中，她獲取了大量操作的實作經驗，幫助她找到自信心。

Photo Credit: TNL Brand Studio 東南科技大學營建與空間設計系黃依絃

這群年輕人，打破了社會上普遍認知的「畢業就是失業」困境，在不到二十來歲的年紀，不是已經獲得多項國內外獎項肯定，就是有廠商或公司捧著合約和年薪在等待他們畢業。例如創意產品設計系，在2017年就有12件作品入圍德國IF產品設計新秀獎，永久登錄於IF World Design Guide。 這樣的光明前程絕非僥倖獲得，而是因為這群年輕人都非常瞭解自己的興趣與優點，並且選擇把時間投身在自己喜愛的事物中，一步步朝夢想前進，更幸運的是，他們獲得了來自學校師長與業界專家的雙重支持。

Photo Credit: TNL Brand Studio 東南科技大學機械工程系車輛工程組研究所洪振瑋

Photo Credit: 東南科技大學

學理 x 實作，東南科大為青年打造與業界無縫接軌的堅強實力

要培養這樣的一群年輕人，學校的政策、和師長的領導絕對缺一不可。東南科大推動實習有成，是全台灣最先「系統化推動全校全系實習機制」的學校：自103學年度入學的學生，畢業前皆須完成全學期的校外實習課程，讓學生能於在校就讀期間，取得職場的實務經驗，也讓學生可以在最適合的企業中，實際體驗業界的工作型態，表現良好的學生，甚至能夠在實習完成後直接轉正職。而東南科大與超過898家企業實習單位合作，不只提供媒合機會，學生也可以自己挑選實習廠商進行申請。

Photo Credit: 東南科技大學 東南科大機械工程系附設車輛實務營運中心

Photo Credit: 東南科技大學 東南科大機械工程系附設車輛實務營運中心

機械工程系車輛工程組畢業直升研究所、曾在Lexus車廠實習的學生洪振瑋表示，實習經驗改變他很大，學校教給學生的是概念，是大方向，但只有真正走進車廠，才能在第一線碰觸、解決問題，實際體驗與客戶溝通的各種磨合。現在，他也帶領學弟妹營運100%跟比照市場規格（甚至超過一般車輛保修廠規模）、對外開放營業的校內車輛保養廠，從預約、接待、檢查、備料施工，到完工檢查、交車結帳，全由學生一手包辦自主營運。這樣的方式，不僅確保學生所學有所應用，也能扎實地累積實務相關經驗，讓東南科大的學生不只擁有最好的機會，與業界最新趨勢保持同步，同時也在獲得學歷的同時，累積滿滿的實力。

Photo Credit: TNL Brand Studio 東南科技大學能源與冷凍空調工程系趙翊宇（左）、楊銘錡（右）

東南科大擁有各式各樣的實驗室以及實務營運中心，能源與冷凍空調工程系甚至與大金空調合作，成立「大金空調產學合作研訓中心」，平時不僅供經銷商定期進修，更第一手提供東南科大的學生學習跟冷氣空調有關的專業知識，讓每一個學生都能從「做中學」，與業界技術達到無縫接軌。已在多家企業實習過的、目前大三的楊銘錡分享，他在實習期間，學到了團隊合作的能力，並且將在校所學的專業知識提昇了更多，讓他更確立自己有興趣的目標是什麼。

東南科大的學生們喜歡動手做、喜歡親自解謎，當生活周遭充滿了自己在課堂上所學的東西，或者自己能實際像個偵探一樣，找出機具故障原因並且排除，都能一次次燃起學生在學習與實作上的熱情。擁有解決問題的能力，這樣的正向循環，是東南科大希望透過實習，帶給學生的資產。

有效輔導高含金證照，企業廠商必搶人才搖籃

不僅擁有完善實習機制，東南科大還安排了各種證照考取的課程與獎勵，協助學生取得專業認證。例如機械工程系的機械加工乙級、CNC銑床乙級、汽機車修護技術乙級及電腦繪圖乙級證照，能源與冷凍空調工程系的冷凍空調裝修技術士證照，創意產品設計系的專業證照像是平面設計如Adobe系列的軟體Illustrator、Photoshop證照，與3D建模軟體Rhino證照，，畢業後起薪都能高達4萬以上。

另外，營建與空間設計系還擁有北台灣最大與最多的「國家級證照考場」共3甲4乙3丙，學生不僅能有信心考取CAD證照，順利考取的還有業界上超級潛力股的REVIT建築資訊模型國際證照。擁有REVIT證照，就業的起薪行情是新台幣4萬元，入行三年後成為BIM建模師，年薪將百萬起跳。

東南科大師生關係緊密，亦師亦友

在東南科大，可以很明顯的感受到師生之間，有著非常正面積極的互動關係。有別於一般學生總是和老師保持距離的態度，這裡的學生非常信賴老師的協助，在學習或研究上遇到任何問題，第一個想到的就是找老師幫忙。

老師也非常樂於提供解決之道，不管是引進最新的設備，或者引薦業界專家，甚至陪著學生，在參加比賽或業界評圖之前，沒日沒夜的改稿、練習。對老師來說，只要能讓學生獲得很好的發展，一切都值得。

我們在這群年輕人的身上，不僅看見了積極實踐自己理想的模樣。進入自己由衷熱喜的科系後，在東南科大師長的幫助下，他們依照自己的所學、興趣繼續鑽研發展；東南科大校內「系統化推動全校全系實習機制」更讓他們在校期間，就獲得職場的實務經驗。此外，將學生所需資源視為第一優先的東南科大，設備齊全，擁有21個國際標準的證照考場，在輔導取得證照方面，更是領先全國。

有句話說，環境塑造一個人的未來。選對校，如同搭對車一樣重要，在東南科大除了是實力與學歷同時兼具的最佳選擇，更因在校期間獲得的豐富經歷，當面對畢業即出社會，踏上漫長人生旅途的方向時，能更清楚堅定的知道該走向哪才是那條屬於自己的路。