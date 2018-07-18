五年前的今天被強拆，大埔張藥房「同日」原地動土、把家蓋回來

（2018.7.18 更新）

經過5年的抗爭與協調，「苗栗大埔案」終於在今（18）日在原地重建動工。張藥房遺孀彭秀春表示，此時的心情百感交集，多麼希望這一切都沒有發生，但她也表示，自己不話當年苦，只是希望不要在有下一個「張藥房」。

張家人今日上午在新上任內政部長徐國勇陪同下，一起拜地基主進行動土儀式，總統蔡英文也到場慰問張藥房遺孀彭秀春，彭秀春更捧著亡夫張森文遺照開心動土，欣慰之情溢於言表。新蓋「張藥房」預計興建3層、共23坪樓房。

《自由時報》報導，新任內政部長徐國勇及當年投入訴訟的環保署副署長詹順貴全程參與動土儀式。徐國勇表示，張藥房重建象徵追求土地正義的第一步，也是台灣土地徵收的重要一課，未來土徵皆須經審慎評估其公利性、必要性及目的性，不得草率侵害人民財產。避免悲劇重演。

彭秀春則欣慰地感謝中央政府協助，談到5年來最辛苦的協商過程，彭秀春說，如今心中大石頭總算塵埃落定，預定將蓋回三層樓共23坪的建物，未來用途還尚未規劃，只先盼工程順利進行，以告亡夫在天之靈。

彭秀春稍早也在臉書上，抒發這段時間以來的心情起伏。她說：「每個人的一生，都有幾個一輩子也不會忘記的日子，對我來說，7月18日是其一⋯⋯。2013年7月18日，怪手無情的摧毀了我們家，經歷了『家破』以及『人亡』，我的心碎了！」（編按：苗栗縣政府當日在拒拆戶北上抗議時，動員大批人力強制拆除張藥房，2個月後彭秀春的丈夫、張藥房老闆張森文，在住家附近圳溝溺水身亡。）

彭秀春表示，5年後的今天，原來7坪大的家，將要一磚一瓦重建在正義路的交叉路口上。她說此時的心情是「百感交集」，多麼希望這一切都沒有發生，但又是多麼感動，可以再看見已被夷平的家重現在眼前。彭秀春感謝一路伸出援手的所有朋友，也希望一起記取教訓，不要再有下一個張藥房。

苗栗大埔今日動工，徐國勇：土地正義

（中央社）苗栗大埔案經過多年多方協調，張藥房終於在原地重建。內政部長徐國勇表示，苗栗大埔今天動工，原地重蓋，「這也是土地的正義」。



徐國勇16日接任內政部長，他上午接受廣播節目「蔻蔻早餐」專訪時，主動提及苗栗大埔案，「今天會動工」，上午他也將趕赴苗栗大埔參加張藥房重建動工典禮。



徐國勇說，很多人會認為怎麼拖這麼久才重建，但事實上涉及地目等問題，因為當時舊的建築存在沒有問題，但拆掉之後，要根據原來的地目來重建，則出現了問題，地政上必須處理相關法令問題，不過，現在終於調整好了。這也要感謝前部長葉俊榮的處理。他說，按照原來去重建，「是土地正義的問題」。

苗栗縣竹南大埔於時任縣長劉政鴻任內遭區段徵收，但苗栗縣政府在未完成徵收前就進行整地，引發抗爭運動，2013年時劉更趁大埔自救會北上總統府抗議時，強行拆除張藥房。民主進步黨政府2016年上台後，當時的行政院長林全曾承諾要把張藥房蓋回來。



至去（2017）年止，爭議7年的苗栗大埔案，內政部與各方協調後，終於達成張藥房原地重建的默契。時任的內政部長葉俊榮於2017年5月16日舉行記者會說明。

520之前拍版！大埔張藥房確定「原地重建」

（以下新聞原刊於2017.5.16）

苗栗大埔案經過多方協調，終於有具體共識。內政部長葉俊榮今（2017年5月16日）召開記者會說明最新進度，張藥房將原地重建。

前苗栗縣長劉政鴻任內在竹南大埔進行區段徵收，並要把徵收的土地作為新竹科學園區擴建基地，由於未完成徵收前就進行整地，引發抗爭。

葉俊榮上任後，在去年9月拜會苗栗縣長徐耀昌，雙方同意大埔徵收案朝原地重建方向努力，並成立窗口；針對該案，中央與地方應共同承擔，化解所引發的社會紛爭。

葉俊榮去年10月也親訪大埔案彭秀春等人商談大埔拆遷案後續處理方向，並希望2017年12月31日前把房子蓋回來。

苗栗大埔案中的張藥房決定原地重建，居中協調的總統府副秘書長姚人多今天表示，總統蔡英文很重視大埔原地重建的承諾，今天雙方都同意確定和解，他表示欣慰。

苗栗大埔案經過多方協調，終於有具體共識。內政部長葉俊榮今天傍晚舉行記者會說明最新進度，張藥房將原地重建。外傳上週在姚人多出面協調下，各方終於達成共識，希望趕在5月20日以前宣布，當作執政週年實踐公平正義的政績。

姚人多今天傍晚透過總統府發言人系統表示，關於苗栗縣竹南大埔重建一事，總統蔡英文很重視大埔原地重建的承諾，行政院在這段時間也由內政部負責此案，針對相關法令過程釐清，並協助完成原地重建的目標。

姚人多表示，感謝葉俊榮這段時間以來親自召集相關會議，今天雙方都同意確定和解，大埔得以原地重建的目標也確定往前一步，他表示欣慰。

自由報導，苗栗縣政府表示，和解是由內政部出面，只要確定該案合法不違法，在縣府能力範圍內，都一定會配合內政部協助處理該案，強調該負責的都會負責。

屋主張森文遺孀彭秀春說，2016年8月向政府陳情至今，已度過漫長的10個月，大嘆真的等很久。現在傳出將定案，認為這是一件好不容易的事情，但心情上，還是戰戰兢兢，就怕政府在重建路上脫軌，只要內政部未明確答覆，接下來還是有一段長路要走。

另外一戶遭徵收屋主黃福記家人表示，政府雖然一直有跟他們溝通、協調要如何做，每次也都說好，最後卻又不了了之，白紙黑字沒簽之前，也不確定是真是假。

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核稿編輯：楊士範