被時光老人折去雙翼，換種方式飛翔的Vince Carter

文：HBK

19年了，Vince Carter已經在NBA打滾19年了，這對於一名職業球員來講，已經是一個很了不起的里程碑，這意謂著你能長年保持競爭水平，且在任何球隊或是體系裡，都能找到自己生存的空間，是很不容易的事情。

而時間真的過得很快，一眨眼之間，VC已經從每晚都會上演精彩好球的「加拿大航空」，變成現在待在曼菲斯灰熊的綠葉球員。

雖然VC的影響力已經無法與年輕時被稱為「四大得分後衛」時代的他相提並論，但不變的是，他只要踏上球場上，就是戰戰兢兢，竭盡全力在為球隊做出貢獻，這不僅僅是他遵循一個讓人尊敬的職業態度，其實也是他仍保有一顆想奪冠的心。

這是他打職業賽最夢寐以求的夢想，所以在還沒完成任務，他也還沒功成身退卸下戰袍時，那種態度是永遠在他心中屹立不搖。

或許他的第一步爆發力、滯空能力，不知不覺間已經被時間奪走，但又如何？

總是會有人懷念他在2000年的灌籃大賽中，施展出無數經典，震撼世人的一系列灌籃美技，那可能是NBA史上最偉大的個人灌籃大賽歷史，是結合了力與美的極致演出，甚至在這個領域，VC說自己是第二，可能沒人敢說自是第一。

Photo Credit: AP/達志影像 2000年Vince Carter的灌籃大賽替這表演塑立了前所未有的標竿，成為灌籃大賽永恆的經典。

現在如果你問他說：「你可以再做一次嗎？」

他大概只會搖頭苦笑謙虛的說：「嘿，老兄，不行，我做不到，我老了。」

曾經讓他飛翔的翅膀，已經讓時間老人給奪去大半，其「半人半神」、「加拿大航空」、「飛人」等等的稱號，也已經被塵封進名為過去的箱子裡，這19年的時間，把他從「加拿大航空」，變成一個垂垂老矣的老將，一個仍努力追求冠軍的綠葉球員。

只不過，19年這個數字，正是他偉大的地方。

因為，或許這個數據會讓你有點吃驚，不過NBA球員的職業生涯，平均只有4.8年。

在NBA打球，是一件比想像中辛苦很多很多的事情，短短半年左右的時間要塞滿82場比賽，比賽肢體碰撞激烈，賽季又要在各大城市來回主客場作戰，如何保持身體的健康與狀況，對球員來說也是一項很重要的功課，尤其對於征戰超過十年的球員來講，更顯得非常不容易。

NBA有一個說法，27到30歲，是體能、技術、經驗三者集於一身的顛峰期，不過年過30之後，不管是誰，時光老人都會找上門，慢慢拔走豐滿的羽翼，沒有多少人能例外。

以前能夠輕鬆做到的動作，如今變得吃力；以前能夠輕鬆打掉的球員，現在卻覺得難對付；以前比賽完可以去混夜店，跟隊友喝酒喝到天亮，現在比賽完不冰敷，身體就會疼痛地睡不著覺，這都是每個運動員所必須經歷的沉痛旅程。

場上與場下的每一件事都會提醒你，你不再是當初那個可以飛天遁地的天才，你只是一個老將，如果你不努力保持身體、維持狀態，你很可能馬上就要在球場上被淘汰。

所以有些球員忍受不了身體的退化，還有鎂光燈不再聚焦在自己身上的變化，心志受到挫折，難以專注在球場上，成績一再退步，最後成為板凳中的板凳球員。

甚至，默默地消失在NBA這籃球最高殿堂裡。

只不過這沒有發生在Vince Carter身上，他的身體很明顯退化了，可是他的心志卻依然堅強。

即使身份從暴龍、籃網時期的天才搖擺人，變成小牛、灰熊時期的老將，Vince Carter都沒有抱怨過，總是認真負責地扛起球隊給他的責任，盡心盡力地在球場上為球隊做出貢獻，成為球隊的老大哥，指引陣中年輕、新進的球員，如何面對比賽、如何培養良好的職業球員態度，徹底詮釋「家有一老如有一寶」的價值。

19年了，這是一段多麼長的時光，只不過Vince Carter顯然覺得這還不是終點。

在灰熊的賽季結束後，VC表示身體狀況絕佳，可以多打兩年沒有問題。若是順利簽到約，那麼他將平NBA史上最長的職業生涯，與傳奇Robert Parish、Kevin Garnett一起，成為NBA歷史長河中，極少數可以在最高殿堂中打滾21年的球員。

是的，Vince Carter飛不高了，可是他卻可以飛得比其他人更遠。

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