低頭找紙巾釀6死11傷，阿羅哈客運司機一審判4年2月

（2018.8.29 13:28 更新）

去（2017）年9月12日，一輛阿羅哈客運遊覽車，在國道岡山段自撞護欄，造死6死11傷。橋頭地方法院今天上午宣判，依業務過失致死罪判處肇事司機吳恊松有期徒刑4年2個月，全案可上訴。

阿羅哈客運大客車司機吳恊松被控去年9月11日深夜駕駛營業大客車，由高雄總站載客發車。行經國道一號北上岡山路段，因低頭翻找物品未注意前方車況，為閃車急切內線車道而自撞護欄，造成車上6死11傷，案經橋頭地檢署起訴。

承審法官根據被告、死者家屬、受傷乘客及相關目擊者證詞，加上國道監視錄影畫面、肇事車的行車記錄盤、車上監視器影像、車輛維修及司機出勤紀錄等稽證對吳恊松量刑。

《聯合報》報導，據了解，吳恊松未聘請律師，每次開庭幾乎對檢方論告表示「沒有意見」，他也透過阿羅哈客運和多數死傷乘客、家屬調解獲撤告。不過仍有三死、兩傷者不滿金額過低，尚未和解；吳曾被法官質疑不夠關心和解，他僅低聲回應「如果公司沒辦法，我自己會想辦法賺錢償還」。

檢警當時調查，吳恊松去年9月11日深夜駕駛阿羅哈客運從高雄發車前往台北，行經國道一號岡山段384公里處，卻突然從最外側，往左急切內側車道，導致失控撞上護欄，多名乘客被拋飛窗外摔死，吳恊松也甩離駕駛座受傷。

由於事發時速約102公里並無超速，吳起初辯稱前方車輛未開後車燈，不過車前及內部行車記錄器曝光，發現關鍵原因是吳分心低頭翻找物品。畫面顯示，吳恊松11點37分右手突然伸向右前方、側邊要翻找物品持續八秒，11時38分起他再往右伸，且頭低下約一秒，抬頭後約三秒就發現要撞上前車，猛打方向盤害失控。

《ETtoday》報導，法官認為，車禍現場當場表明是肇事人、願受裁判，符合自首要件，予以減輕其刑，又吳姓司機以高達102公里時速行駛，分心低頭尋物，而釀成本件車禍事故，應負完全的肇事責任，考慮他在警詢時雖一度以前車未亮燈等為辯解，但在偵查中已坦承犯行，量處有期徒刑4年2個月。

而阿羅哈客運公司則在這起意外事故中全身而退。據《中央社》去年10月3日報導，檢方表示肇事車輛車況正常，司機也無超時，公司並無刑責。

阿羅哈客運車禍6死11傷，輕傷者全都「有繫安全帶」

（以下原刊於2017.9.12）

國道一號北上348公里岡山交流道附近昨（11）日深夜發生重大車禍，一輛阿羅哈客運失控自撞護攔，造成6人死亡、11人受傷的悲劇。

高雄市消防局新聞稿指出，高雄市政府消防局救災救護指揮中心於11日深夜11時40分接獲報案，立刻派遣大批救護人車前往救援。救護人員抵達現場時，地上滿佈破損車體零件，多名乘客被拋出車外。司機聲稱為了要閃避前方的自小客車，失控撞上中央分隔島護欄，並延著護欄拖行數十公尺，撞擊力道強大，車體零件散落一地。



中央社報導，阿羅哈客運發言人阮福生說，這輛遊覽車載有16名乘客昨晚由高雄開往台北途中，行經在國道一號岡山北上路段撞護欄，已派員到現場及醫院探視受傷乘客，將與保險公司一同善後，確切事故經過及發生原因正由相關單位調查了解。

國道公路警察局第五分隊組長劉駿業說，38歲的吳姓駕駛沒有酒駕，頭腳有撕裂傷送醫。吳姓駕駛告訴警方，當時現場昏暗，猛然發現有一輛未開車燈的小汽車竄出，於是連忙由外側車道急閃至內側車道撞上護欄而肇事。

根據公路總局的資料，肇事車輛（車牌號碼720-FP）是2011年8月出廠，車齡6年，下次定檢時間是9月26日，車輛車籍都正常，駕駛也無重大違規紀錄。

阿囉哈也發表聲明稿，表示對於受傷和死亡的乘客必定負全責，對於受傷的乘客將給予兩千元的壓驚紅包，後續將負責醫療費用，對於死者也給予十萬元的慰問金，並處理賠償給付。

安全帶為保命關鍵，交通部修法強制大客車全車需繫安全帶

《蘋果日報》引述阿羅哈發言人阮福生說法，發生意外的車輛在昨日晚間11點30分從高雄開往台北，出車後車內有播放宣導影片，提醒乘客要繫上安全帶，沒想到意外就在10分鐘左右後發生。

根據報導，駕駛回報說當時為了閃避車輛導致擦撞內側護欄，結果剛好該地點有ETC門架，車輛擦撞後玻璃破裂，導致車上未繫安全帶的6位民眾拋飛出車體後死亡，另外11位乘客皆為輕傷。《Nownews》報導也指出，車上一名何姓乘客表示，包含自己在內的幾名乘客幸運僅受輕傷，共通點就是都有「繫上安全帶」，而這可能也是保命的關鍵之一。

根據交通部統計，乘客未繫安全帶致死率為有繫安全帶的3.6倍，而後座乘客未繫安全帶死亡率則為有繫者的2.7倍。依照「道路交通管理條例」，一般汽車的駕駛與前後座乘客如未依規定繫安全帶，駕駛人將被處以新臺幣1,500元罰鍰（如是行駛於高速公路或快速公路上，違規駕駛可處以3,000元以上、6,000元以下罰鍰）。但營業大客車、計程車或租賃車輛，駕駛如已盡告知義務，乘客仍未繫安全帶，被罰的會是乘客。

今年2月蝶戀花賞櫻團遊覽車翻覆事故後，交通部計畫比照國外大客車行駛國道及快速道路時，強制4歲以上的乘客繫安全帶，原訂年底前送至立法院審議，通過後即可上路。但法規還未修正，昨日又發生阿羅哈客運擦撞護欄事故，6名未繫安全帶乘客遭拋出車外喪命的意外。根據《聯合報》報導，阿囉哈客運表示有規定駕駛提醒乘客繫安全帶，每個椅子都有使用的安全帶，但駕駛只有1個人，沒辦法目視後方所有人是否皆按規定綁好。有些乘客把椅子躺下來休息，可能沒繫安全帶。

有鑑於此，交通部路政司副司長張舜清表示，9月就會對外預告修正「汽車運輸業管理規則」，要求上高、快速道路大客車，一定要盡到提醒民眾繫安全帶義務，也將在年底前把「道路交通管理處罰條例」送至行政院與立法院審理。

《自由時報》報導，張舜清說，處罰跟安全是兩個課題，現行大客車每個座位都有設置安全帶，過去有一直呼籲民眾，搭車就要繫安全帶，保護自身安全，修正後，大客車只要上高、快速道路，在駕駛盡告知義務後，乘客若未繫安全帶，都會被罰以3,000元至6,000元罰鍰。

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核稿編輯：楊之瑜