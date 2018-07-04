「凍漲」30年的小學代課教師鐘點費，明年起和國高中「同酬」了

（2018.7.4 更新）

（中央社）行政院5月宣布將調高國小代課及兼任教師鐘點費，行政院長賴清德今天表示，他已正式簽核，明年1月1日起公立國小兼任和代課教師鐘點費，將由現行的每節260元，調高到320元，約有1.5萬名教師受惠。

賴清德下午在臉書發文表示，行政院日前召開解決低薪問題記者會，其中有一項措施，就是要提高國小兼任和代課教師鐘點費。



賴清德表示，目前國小兼任及代課教師每節課的鐘點費是260元，雖然早在91年學年度時行政院就已核定要調高鐘點費，但礙於地方政府財政困難，一直都沒有實施。在行政部門、立法委員和教師團體的共同推動下，行政院決定將國小兼任和代課教師鐘點費拉齊與國高中一致，調高至320元。

賴清德說，他今天正式簽核「公立中小學兼任及代課教師鐘點費支給基準表」，明年1月1日就會實施。未來也將由教育部逐年持續補助地方政府，解決國小代課教師長年報酬偏低的問題。

他表示，這個辦法通過後，預估約有1.5萬名兼任及代課教師受惠，教師有好的待遇和保障，學生才會有更好、更完善的師資，教育品質也才能持續提升，行政院會持續努力，給全國的教師更完善的保障。

現行國小代課老師鐘點費為一節課（40分鐘）260元，國中一節課（45分鐘）鐘點費為360元、高中一節課（50分鐘）鐘點費為400元；換算下來，國小代課教師鐘點費每分鐘為6.5元，國中、高中鐘點費則為每分鐘8元，行政院5月14日召開低薪記者會宣布，將國小代課教師每分鐘鐘點費拉齊與國高中一致，即每節課320元。

軍公教、大學相繼調薪，代課教師上課一分鐘還不到7元

行政院去年宣布，2018年全國軍公教人員將調薪3%，包括成功大學、交通大學、清華大學等多所學校響應跟進加薪。不過同樣為教師，國小代理老師卻沒有得到同等的福利，當時全國教育產業總工會還特別到「公共政策網路參與平台」，提議將國小教師的鐘點費調為每節課320元，發動不到一個星期，連署已超過9千人。

全國教師工會總聯合會在公共政策網路平台發出連署聲明，高中代課老師一堂課鐘點費400元（每堂課50分鐘），國中360元（每堂課45分鐘），國小代課老師領的最少，上課40分鐘只有260元的鐘點費，上課一分鐘還不到7元。

底下留言區網友大力支持，並說早就該調整了。網友fengwei說，「調整成320仍然太低, 如果我們真的重視教育, 不應該讓基層的教育人員有更好的待遇嗎？」網友Zih Shiu Cheng也表示，「放個國定假日剛好當天7節課，當日薪資都沒了！我們代課老師很『薪』酸。」

「代課老師」撐起教學現場，薪水卻凍漲30年

代課老師和代理老師最大的不同，根據教育部「中小學兼任代課及代理教師聘任辦法」 ，在於代課老師是兼課，以部分時間擔任正職老師的缺額，領的是鐘點費；而代理老師則是依照學校每年開設的懸缺應徵，領的是月薪（或日薪）。

比較過去6年國小教師的職缺，可看見近年來代課老師的缺額數，已明顯超過正式教師的缺額，在2010年，缺額甚至還超過正式職缺逾55倍。教育制度及政策研究中心研究員蘇進棻為文指出，除了教師因病或因事請假、依規定必須聘用代課教師，另外也因少子化造成學校減班，學校改聘代理代課教師因應，以避免減班導致正式教師超額。

蘇進棻指出，受到少子化影響，許多學校明知未來會有教師退休或離職，可以騰出空缺，卻仍會「技術性」保留或開出比實際缺額少的職缺，因為各校都無法確實掌握明年度是否會減班，必須保持一些缺額彈性，避免多招了教師卻無班可敎而形成超額，導致代理代課教師逐年增加，其實是一種不得已的「過渡性」作法。

不過，代課以鐘點費計薪，薪水卻長達30年未調整。立委柯智恩當時在臉書上指出，國小代課老師每堂課只領得到260元，扣除來往的交通費，回到家搞不好剩不到100元。她說「中秋節到了，還買不起一盒喜憨兒的小月餅」。她也指出，一位國小的代課老師，就算每週上20節課，一週薪資是5,200元，一個月只有20,800元，比法定最低工資還低。

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核稿編輯：羊正鈺