陳樹菊阿嬤要退休了，她孑然一身賣菜55年只為了「需要的人」

（2018.4.5. 更新）

曾獲得時代雜誌百大人物的台東善心菜攤阿嬤陳樹菊，今年2月初病倒在菜攤上，緊急送醫，因為盲腸炎破裂，情況危險，緊急開刀，救回一命，至今尚未痊癒。

樹菊阿嬤的弟弟陳洽銘證實樹菊阿嬤要退休，陳洽銘說，前幾天姊姊打電話給他，告知「要退休了，攤子（菜攤）交給你了」。前幾天他交代兒子整理菜攤，5月後交給兒子經營。

陳洽銘說，在過年前，姐姐出院，第一件事就準備重新開張賣菜，但被他勸阻了，他問：「妳連站都站不住，怎麼賣菜，騎車都騎不穩，怎麼載菜？」她聽進去了，沒有賣。

陳洽銘說，姐姐從國小畢業就接手菜攤，賣了55年，本來確實很難割捨，但篤信佛教，決定「放下」，所以心情很平靜。

「她這樣，我也比較放心」，台東縣長黃健庭今天接受記者電話訪問時說，樹菊阿嬤過年前病倒，他過年期間前往探望，樹菊阿嬤就有萌生退休的念頭，他當時也鼓勵阿嬤，不適合再這麼操勞，應該把身體養好。

今年69歲的陳樹菊阿嬤，從13歲開始賣菜，20歲那年論及婚嫁，因父親的一句話「妳嫁了，兄弟姐妹怎麼辦」，於是錯過了婚期，因母親早逝兼當母職，幫忙賣菜又照顧弟妹。

陳樹菊孑然一身，因早年困苦且生病的母親、弟弟受到外界幫忙，於是她將辛苦賣菜的錢捐給需要的人。

獲選為時代雜誌百大人物後，樹菊阿嬤的身影依然每天清晨3時許就出現在菜市場，除了病倒、菜市場休市和出國接受表揚外，她從不休息，每天忙到晚上8、9時，是菜市場最晚熄燈的菜攤。

2010年，《富比士》雜誌將她選入其亞洲慈善英雄人物榜；同年，《時代》雜誌將她選為年度最具影響力時代百大人物之「英雄」項目第八位；《讀者文摘》也將第4屆年度亞洲英雄獎頒發給她。

2012年，「麥格塞塞獎基金會」宣布她因長年行善展現「純粹利他主義」榮獲2012年麥格塞塞獎；陳樹菊把獎項獻給親人，並將獎金五萬美元全數捐給臺東馬偕醫院。

BBC專訪陳樹菊：重點不在於賺多少錢 而是怎麼花錢

來自台灣的愛心菜販陳樹菊每週辛苦工作6天、每天18個小時，無論賺了多少錢，她總是省吃儉用，將剩下來的錢捐給需要幫助的人。英國廣播公司（BBC）在2014年專訪這位全球最不可思議的謙遜慈善人士之一。陳樹菊說：「不只是我，每個人都能做到。重點不在於賺多少錢，而是怎麼花錢。」

過去20年，陳樹菊捐出超過新台幣1000萬元，用來興建學校圖書館和醫院，也捐給台東1個佛教團體和孤兒院。陳樹菊表示：「我沒把錢看得那麼重。畢竟錢財是生不帶來，死不帶去。」

生活簡樸的陳樹菊，不僅吃得簡單，對物質享受也幾乎無慾無求，當詢及是否曾購買任何奢侈品犒賞自己時，她說有次買了件進口衣服，但後來就後悔了。她說：「我把衣服穿到菜市場，有個客人說她也有1件一樣的，我這件一定是假的。我覺得好難過，也認清事實，那就是無論我如何打扮，都改變不了我只是個菜販。」

儘管如此，陳樹菊說，「每當捐了錢，我會感到非常高興。感覺像是做了件對的事情。這是種發自內心的感受。這讓我非常快樂，能夠帶著微笑上床睡覺。」

BBC記者在報導中特別強調，陳樹菊其實很不喜歡受訪，至於為何一向低調的陳樹菊會接受這次專訪呢？她也在文末說到，「成名後，我很怕我的名氣會讓媒體採訪時忽略真正的本質，我受訪的目的，是希望可以藉由我的故事激勵人心，讓大家一起加入善心捐款的行列。」

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