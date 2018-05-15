文：廖元鈴、吳易真／攝影：鍾睿年

資訊圖卡、天氣，這兩個看起來不太新奇的元素，到他手裡卻成了征服粉絲的最佳利器——他是《天氣即時預報》創辦人黃昱維，卸下天氣小編的身份，他就是「黑豬咖哩專賣店」的老闆，他是如何一步步找到自己的職涯定位，靈活地轉換多重身份、讓工作養活興趣，最終抓住生活中的最佳平衡呢？

將心中對天氣的熱愛，轉為一秒看懂的圖卡

拜訪昱維當天，還沒到他的工作室，採訪團隊就被昱維工作室外面走廊大片的落地窗景給吸引。昱維說，這個面朝漢翔航空工業飛機製造場的住宅大樓，視野極佳。他刻意選擇這裡作為租屋處兼工作室。因為，這面落地窗景，是喜歡天空中所有變化的他，觀測氣候的絕佳場所。「天氣好的時候，還可以從這裡眺望到台中水湳經貿生態園區呢！」昱維說。

「今天晚上其實非常關鍵，是《天氣即時預報》Andriod App上線的時間。粉絲已經等了半年了。」一邊受訪，一邊惦記著《天氣即時預報》的重要進度，話鋒一轉，又接著侃侃而談黑豬咖哩專賣店的營收情形；擁有兩個創辦身分的黃昱維，說起話來不疾不徐，思緒卻是快到讓人跟不上，談起自己能成為斜槓青年的人格特質，他謙虛地笑著說：「應該是說可以一心二用吧。」

確實，回顧黃昱維的創業／創辦歷程，他的興趣及工作可說是兩條密不可分的發展線。碩一時的他，因為學弟們的鼓吹，讓黃昱維開始經營起《《天氣即時預報》》臉書專頁，這是他的「興趣」；而黑豬咖哩專賣店則是他碩士畢業後創辦的，也就是供給他生活的「麵包」。

黃昱維說，當時他看到《天氣即時預報》20萬的粉絲，其中有超過一半五成是台中人，「我就在想，如果其中的1萬人來光顧我的咖哩店，那這樣我的店就可以存活至少兩個月。」昱維於是開始在《天氣即時預報》的每篇貼文文末附上黑豬咖哩專賣店的資訊。

「想不到第一天營業就大爆滿，爆了兩個禮拜，那兩個禮拜我每天都做到半夜。」說起這段經歷，昱維笑說不太想回憶，學的是工業工程管理的他，其實對供應大量餐點、成本控制都毫無概念，他一步步從挑選餐具、試做餐點開始，「一直到開幕的前一天都還在試味道，」中間非常崩潰的過程，但也因為經過這樣的磨練，讓昱維練出一身「兵來將擋、水來土掩」的功力。

Photo Credit: TNL Brand Studio 正在判讀中央氣象局資料以進行製圖的昱維

用興趣創造收入，將天氣預報從副業變成專業

「一開始真的是興趣，但真的沒想過到現在會變成有一百萬人在等著我的圖卡。」昱維笑說，因為這個甜蜜的負擔，讓他剛開始不管開店多累，他仍然堅持自己繪製能夠秒懂的氣象圖卡提供給網友們。

「氣象這個東西很古老，從三國孔明開始就可以看到氣象的蹤跡，」《天氣即時預報》之所以能成功，昱維認為是因為他的圖卡有「重點式整理」、「準確」、「與網友切身相關」這三個元素，讓他能在眾多天氣預報資訊提供者中脫穎而出。

不同於中央氣象局「公佈欄式」的氣象播報形式，昱維採取的戰術是「主動出擊」——選在上班族通勤前的時間發佈預報，再運用重點式整理，讓讀者可以在不到30秒的時間就能夠抓到當天／當週的天氣變化，再加上昱維化身的「天氣小編」與粉絲間即時線上互動，自然形成有「人味」的氣象資訊平台。

但也因為「樹大招風」，讓《天氣即時預報》曾收過意外的「警告」。「那時候中央氣象局特別來函警告我違反『氣象法』，據說是同一單位不停舉發我，」昱維苦笑地回憶。但也因為如此讓昱維越挫越勇，《天氣即時預報》也越做越穩。

昱維說，2015年時因為一個預測寒流來襲，意外一個晚上爆紅，奠定《天氣即時預報》臉書專頁的地位，使得與季節相關的產品合作開始主動上門洽詢，《天氣即時預報》終於在創立四年後、也就是2017年年底開始為昱維帶進營收，讓他的興趣開始慢慢轉為「工作」，而昱維原本的工作「黑豬咖哩專賣店」也交給開店就一路與昱維打拚到現在的店長負責打理，讓昱維得以專心經營《天氣即時預報》。

Photo Credit: TNL Brand Studio 昱維先用Excel篩選出所需數據資料，再輸出成PDF到AI進行製圖

氣象就是大數據，善用Office 365處理資料靈活不費力

「我就是想要做一個超屌的氣象報導！」黃昱維堅定地說。昱維分享他的製圖小法寶——Office 365的系列產品。「氣象就是大數據，我只要將資料撈進來，善用Excel篩選的功能，就可以找到我要的數據資料。」昱維靈活地使用用Excel彙整資料、再輸出成PDF，匯入AI繪圖軟體製圖。

氣象就是大數據，我只要將資料撈進來，善用Excel篩選的功能，就可以找到我要的數據資料。

昱維還補充，因為Office 365是線上服務、並支援多機安裝，讓他能在全台各地都能隨時隨地工作，更因有著方便的線上自動儲存功能，不必擔心資料遺失，也不需要另外再上傳到雲端。Office 365能夠因應多變化的天氣，讓昱維只要有Office 365，到哪都可以即時上線工作。

因為氣象和咖哩，意外造就現在的他，昱維說，他也從沒想過能把興趣變成工作，現在粉絲都天天「敲碗」等他的圖卡，讓他越做越起勁，「這對我來說已經變成一種責任的使命感了。」

訪談尾聲，昱維笑說，他現在受訪就是在休息。身為斜槓青年的他，認為「工作就是生活的一部份」，他不讓工作綁住生活，適時以彈電子琴、甚至做重量訓練轉換心情。充飽電之後，昱維又能夠更聚精會神專注於自己所喜愛的專業上。如同Offices365陪伴我們的工作與生活一樣，以一種全新的人生價值觀，讓自己365天、每一天都要活得精彩。

而昱維也將延續當初創立《天氣即時預報》的初心——「提供不一樣的選擇」給更多讀者，並持續以《天氣即時預報》、黑豬咖哩專賣店服務人們，為他的人生找到最好的斜槓定義。