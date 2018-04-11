2019年1月起，無論哪國人出境日本，需多繳1000日圓「出境稅」

（2018/4/11 13:43更新）

去日本玩，又要變貴了。日本國會今（11）日通過《國際觀光振興法》，從2019年1月起，從日本出境的民眾，無論國籍，每人都要多收1000日圓（約270元台幣）。

（中央社）日本對出境人士徵收每人1000日圓（約新台幣272元）的新稅法案，今天獲得參議院通過，這項被稱為「國際觀光旅客稅」的新稅，定明年1月7日起開徵。



日本放送協會（NHK）報導，開徵國際觀光旅客稅，目的是為了確保政府實施觀光政策所需財源，明年1月7日起，無論外國人和日本人從日本出境，只要年滿2歲，每人都要繳1000日圓的稅。至於徵收方式，將透過附加在機票價格內收取。



日本政府預估，到明年3月底（日本年度結束日），2018年度可徵得60億日圓（約16.2億台幣）；從2019年度開始，每年約可徵收約400億日圓（約108億台幣）。



日本政府計劃把這筆新徵得的稅收，用在例如加速機場出入境審查的臉部辨識系統，及強化文化財及國立公園的觀光資源等方面。



日本政府日前提出2020年增加訪日觀光客達4000萬人次目標，但新稅開徵後，吸引外國觀光客是否受到影響，仍待觀察。

《共同社》報導，日本昨（10）日在眾院全體會議上以執政黨等多數贊成，通過《國際觀光振興法》，對訪日外國遊客和日本人在出境時徵收出境稅。

關於用途，新法規定了「為實現舒適旅行而完善環境」、「提升體驗型觀光的滿意度」和「加強有關日本魅力的宣傳力度」等3個領域。此外，也將在鐵路等公共交通上，新增了完善Wi-Fi和建造西式洗手間的規定。新法還敦促引入電子結算系統和發行一定價格可自由搭乘的周遊券。



報導指出，新法實施日原定為4月1日，但由於受到政府賤賣國土予私立森友學園的審批文件篡改問題等影響，導致國會審議推遲，參院把實施日改為「公布之日」，並重新發回眾院進行表決，最快將於本月內正式公布並實施。

根據日本JTB旅遊研究顧問公司統計，2016年9月至2017年8月，日本出國旅客人次總計1774萬，赴日旅客為2689萬人次，其中台灣赴日旅客人次為401萬。若每人次收取1000日圓，由此推估一年可收到近450億日圓的「出境稅」，其中台灣旅客人次若維持原樣，則會貢獻40億日圓（約10.8億台幣）。



《朝日新聞中文網》2017年報導，日本國土交通大臣石井啓一於9月12日表示，為了要達成2020年訪日外國人客來到4,000萬人的目標，將研議新策略確保財源，包含研議從日本出境的人將徵收「出境稅」，不過當時遭到日本旅行業反對。

《南華早報》報導指出，日本旅行業協會代表沢部博表示，雖然日本政府的計畫尚未完成也不明朗，但作為業界代表，我們對於額外加稅總是抱持著反對態度的。

不只日本，出境歐洲、南韓也要繳稅

《日本經濟新聞中文網》報導，日本2020年將舉辦東京奧運和殘奧會，為了實現屆時達到4千萬訪日遊客的目標，日本將以歐美國家為首、擴大招攬遊客，而為了力爭達相當於現在約2倍的消費額目標，完善全國的旅遊資源將是不可或缺。

報導指出，日本觀光廳想利用新財源，修繕地方的老舊民房、文化遺産和國立公園等，將為訪日遊客提供更多的「體驗型消費」。

不過，目前國外已有向從境內機場出發的旅客徵收「出境稅」的先例，可用在政府的一般性財源，或是機場建設的支出上（以下幣別均為台幣）：

德國：（4000公里以上）1,442元，（國內航線）256元

澳洲：1,340元

英國：（經濟艙）500元，（商務艙）100元

法國：（歐盟區域以外目的地）256元，（國內航線）142元

南韓：268元

而台灣目前採取的是「機場稅」，每一筆收取500元台幣，已經包含在機票裡面，一半作為觀光發展基金（實質上就是觀光發展稅），一半則作為民航作業基金。

至於台灣有沒有可能也收出境費？根據《TVBS》報導，日華旅行社總經理林承曄表示，「我們也可以收，那可能要來的（旅客）還是要來，但是他可能在衡量譬如說我在算整個票價的時候，他增加的幾百塊錢，可能跟別的地方比，那我乾脆去別的地方好了，這就是每一個國家對自己的國家有沒有這樣的自信。」

台北商業大學財稅系教授黃耀輝也表示，出境稅對於所得相對低的國家，譬如說東南亞國家，是非常敏感的，因此台灣如果要徵收出境稅，則需要好好考慮。

不過，《自由時報》7月報導指出，目前從日本國際機場出境，已經收取旅客服務設施使用費及旅客保安服務費等費用，也就是俗稱的「機場稅」，旅客在購買機票時一併徵收，如果再新徵「出境稅」，將提高機票或船票的價格，可能讓低成本航空首當其衝，擔心因此增加旅行費用，而且對日本人出國意願也可能帶來負面影響。

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核稿編輯：楊之瑜