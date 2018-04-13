林書豪多了一個「台灣老闆」，蔡崇信為何花3百億入主籃網隊？

身價上百億美金的阿里巴巴集團執行副主席蔡崇信去（2017）年10月與NBA的布魯克林籃網隊（Brooklyn Nets）達成協議，他以個人名義收購籃網49%的股份。今（13）日，NBA理事會一致通過，來自台灣的蔡崇信（Joe Tsai）正式收購籃網49%股權，這代表台裔後衛林書豪也有一個台灣老闆。

（2018.4.13. 更新）

籃網發布新聞稿表示，交易完成後，俄籍老闆普洛赫羅夫（Mikhail Prokhorov）仍是球隊最大股東與實際經營者，普洛赫羅夫也仍然是美國奧納西姆（Onexim）體育娛樂公司總裁。

不過， 這次交易蔡崇信也獲得了一個2021年 收購籃網更多股權的選擇權 ， 屆時他可決定要不要成為球隊大股東。目前， 已宣布賣出的股份不包括巴克萊中心（籃網主場），它將持續被奧納西姆（Onexim）體育娛樂公司全資持有。

另外，愛打籃球的台灣藝人周杰倫，也在影片中表示，「今後除了演唱會時間，杰倫都負責在第一排给你加油！」

ESPN在去年10月27日引述消息人士報導，收購價將以籃網隊23億美元（約新台幣698億1000萬元）的估價作為計算基礎。，這代表蔡崇信花了約11.27億美元（約新台幣343.3億元）。

俄羅斯富豪普洛赫羅夫（Mikhail Prokhorov）在2010年以2.23億美元價碼收購籃網，並一度不惜重金挖來Kevin Garnett、Paul Pierce等球星加盟和交易出選秀權來打造「五虎將」陣容，不過在挑戰冠軍失利後，籃網不但連年財政赤字，也因為交易籌碼耗盡無法補強，近年只能在聯盟後段班打滾，上賽季更是僅取得20勝在聯盟墊底。

未來4年，原籃網俄籍老闆普洛赫羅夫仍是球隊的老闆，若4年後，蔡崇信選擇執行協議選項，收購籃網剩餘股權，屆時他將成為NBA首位台灣籍老闆。

推測洛赫羅夫將在蔡崇信選擇行使股票收購權時，出售多數股權。但因為是少數股權股東，53歲的蔡崇信並不會介入球隊或業務營運。NBA消息人士指出，出售多數股權之前，普羅科洛夫和現有管理團隊仍對球隊負責。

另外，這筆交易並不包括了紐約布魯克林的巴克萊中心（Barclays Center），也就是籃網的主場。這座球場是洛赫羅夫所擁有的，但並未成為交易對象，不過洛赫羅夫期望這座球場可以繼續成為籃網隊的主場，這件事情將會繼續溝通，盡快確定下來。

有沒有這座球場的影響很大，籃網搬到布魯克林之後，其實賠了很多錢，甚至在2013-14年度在籃球相關事務上的虧損金額達到1.44億美元，締造NBA紀錄。上一季，籃網隊虧損2350萬美元，僅次於底特律活塞隊。籃網隊從電視轉播賺到了2000萬美元，而當地收入也只有3600萬美元，都是全聯盟最低的球隊。

Photo Credit: REUTERS/達志影像

「蔡崇信」是誰？

蔡崇信在台北出生長大，13歲移民美國，並在耶魯大學取得經濟學士與法學博士學位，持有美國紐約州律師資格。

1999年，馬雲創辦阿里巴巴網站，當時擔任瑞典Investor AB投資公司副總裁，負責亞太業務的蔡崇信參與阿里巴巴網站增資業務，與馬雲熟識，被延攬到阿里巴巴集團工作。蔡崇信曾被外媒形容為「馬雲背後男人」，掌管投資和法律事務。

他擁有中華民國與加拿大國籍，並為香港永久性居民，現為阿里巴巴集團副主席。

蔡崇信自己就是體育健將，就讀美國新澤西州勞倫斯維爾中學（Lawrenceville School）時不但打長曲棍球，還從事美式足球運動，念耶魯大學時熱中籃球，多年來是NBA球迷。

據彭博8月報導，蔡崇信今年稍早就已經在美國聖地牙哥購買了一支NLL（國家袋棍球聯盟）的擴張球隊。知情人士說，身價估達114億美元的蔡崇信，為買下這支尚未命名的新球隊，共支付約500萬美元。

在Forbes最近公佈的2017年華人富豪榜中，作為阿里巴巴創始人之一的蔡崇信以58億美元淨資產，排名第40位，身家可謂雄厚。

而在證實蔡崇信將以個人出資購買籃網隊股份後，阿里巴巴集團的「阿里足跡」官網也發文表示，今年10月初，蔡崇信和馬雲還聯手推動阿里巴巴升級與NCAA冠軍聯盟Pac-12 （太平洋十二校聯盟） 的戰略合作。

為何大眾普遍看好蔡崇信的投資？

雖然籃網隊這幾年一直處於虧損，但是市場對於這個投資的信心並非沒有理由。

2010年，普洛赫羅夫收購籃網隊80%股權時，價格僅為2.23億美元。7年後的如今，球隊估值已升至23億美元，漲幅接近10倍。更由於背靠大城市紐約，籃網隊的市場和估值長期被看好，最新球隊估值排名第七。

即便是同樣位於紐約的尼克隊，其戰績也是連年不佳，但球隊估值高達33億美金，每年的營業利潤超過1億美元，穩居NBA榜首。

Forbes也統計，近十年來，NBA球隊的平均市值漲了四倍多，從2007年的3.73億美元漲到了13.6億美元，也就是說，即使買到戰績不佳隊，也能賺大錢。

在此之前，中國商人蔣立章曾購買了明尼蘇達灰狼對5%的股份成為球隊股東之一，是首個NBA老闆中的「中國面孔」，但股份額度有限。

另外，也由於台裔球星林書豪的存在，籃網隊也被認為有很大的中國市場空間，這可能也是蔡崇信投資考慮的因素之一。

中國媒體指出，這些年來，NBA風潮席捲大陸，尤其是這兩年，NBA海外收入暴增，中國市場功不可沒，已經成為NBA海外最重要的市場。此外，觀眾也開始熱衷購買衍生品，讓NBA在中國的業務越做越大，版權水漲船高、廣告代言合作接踵而至。

近期NBA中國CEO舒德偉透露，上個賽季大中華區透過電視觀看NBA的人數達到7.5億，NBA在中國幾大社交平台的粉絲更已達1.15億人，是中國社交媒體粉絲最多的職業體育聯盟。

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核稿編輯：楊之瑜