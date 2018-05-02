國民黨初選民調出爐：「最後一次」宣布參選的丁守中，將出戰台北市長

（2018.5.2 12:20 更新）

中國國民黨台北市黨部主任委員黃呂錦茹今（2）日公布台北市長黨內初選民調結果，結果在四名參選人中，結果由四度角逐黨內提名、三敗一退的前國民黨籍立委丁守中勝出，將代表國民黨出戰2018台北市長。

國民黨黨內爭取提名的人選，包括了由前立委丁守中、前陸委會副主委張顯耀、前立委孫大千、台北市議員鍾小平。

國民黨委託《TVBS》、《艾普羅民調》、《聯合報》進行3天的電話民調（4/29 - 5/1），根據民調結果，丁守中獲得近5成的支持度，平均支持度為47.63%、孫大千18.21%、張顯耀17.24%、鍾小平16.93%。如順利，預計9日國民黨中常會通過提名。

Photo credit: 關鍵評論網

《TVBS》報導，丁守中致詞表示，艱困選戰才正要開始，並在初選過程中接獲其他候選人的建議，希望將其結合讓政見更完整，縱使現任市長柯文哲掌握絕大的優勢，國民黨在這場選戰勢必要更加鞏固藍軍陣營，誓言以「公共政策」抓住選民，「我會讓大家看到丁守中的爆發力，看到丁守中的厲害。」而為了凝結藍軍，丁守中將邀台北市議員鍾小平、前立委孫大千、陸委會前副主委張顯耀加入輔選團隊。

至於要如何迎戰強敵柯文哲？丁守中認為，柯文哲「沒有想像中的強」，只在媒體、網路強。丁守中也批評，柯文哲市政不力、還擅於「說幹話」，城市競爭力還是六都中的放牛班。

而對於近來基層力拱台大校長當選人管中閔代表國民黨角逐台北市長，國民黨是否有可能啟動第二階段徵召或是再辦初選？

《中央廣播電臺》報導，國民黨台北市黨部主任委員黃呂錦茹表示，管中閔已對外表示沒有意願，且現在已走完初選機制，國民黨沒有規劃進行第二階段的徵召，她也指出，不只管中閔，也有人在拱前行政院長張善政、立委蔣萬安出來參選，不過他們都沒有意願。

黃呂錦茹指出，在對比式民調中，丁守中與台北市長柯文哲的支持度不相上下，差距都在正負3%內，她相信以丁守中穩紮穩打的努力，在年底勝選的機會很大。

《ETtoday》報導，民進黨選對會今日也將開會討論今年台北市長提名政策，當天不會做成結論。

而補教名師高國華，今日凌晨也突然宣布要參選台北市長，以下是目前宣布參選的2018年台北市長人選：

柯文哲（無黨籍）：現任台北市市長（爭取連任） 丁守中（國民黨）：曾任第1－4、6－8屆台北市立法委員、中國國民黨台北市黨部主委。 姚文智（民進黨）：現任台北市立法委員，曾任行政院新聞局長。 古文發 （建國黨）：建國黨主席 呂秀蓮（民進黨）：中華民國前副總統 蘇煥智（脫黨參選）：曾任台南縣縣長、台南縣立法委員 邱文祥（無黨籍）：前任台北市副市長 李錫錕（無黨籍）：台大政治系教授 鄭伊廷XDite（無黨籍）：比特幣場外交易所OTCBTC負責人 高國華（無黨籍）：補習班教師

曾4度宣布參選台北市長，是誰擋下了丁守中？

從政20多年的丁守中，曾任第1－4、6－8屆立法委員，先前曾4次參與國民黨台北市長黨內初選，卻都在初選中敗陣，而這次他終於在黨內初選民調中脫穎而出；他也曾表示，若代表黨內參選台北市長，第2名就會永遠退出政壇，且說到做到。

不過丁守中的「前4次參選」，都是被誰擋下來？

丁守中從1994年開始參與國民黨的台北市長黨內初選，歷經黃大洲（1994年）、馬英九（1998年）、郝龍斌（2006年）、連勝文（2014年），每役必與，但都在初選敗下陣來。

1994年

丁守中搶在時任台北市長黃大洲之前宣布參選，並請辭國民黨青工會副主任職務，爭取提名。但在首場說明會中，嚴詞批評黃施政不及格，引發組發會副主任張正中批評；最後初選由黃大洲勝出，丁守中敗選。當年台北市長由民進黨籍陳水扁當選。

1998年

在取得國民黨立委提名後丁守中發表聲明，表態參選台北市長，希望黨內辦理初選；當時國民黨文工會主任黃麗卿認為此舉可能有違反黨紀的問題。丁守中則抨擊黨中央有意淡化初選。但是在馬英九參選後，丁守中隨即退選。當年由馬英九當選台北市長。

2006年

丁守中以「連戰背書保證」登記參選，與前台北市衛生局長葉金川、前環保署長郝龍斌競選。競選期間，丁守中曾表示黨中央委託的某民調中心訪員素質不齊，發生誤導、代為圈選的情事，影響民調公正、公平。選舉結果出爐的第一時間，丁守中拒絕接受選舉結果，雖在隔天承認敗選，仍批評初選有諸多瑕疵。黨主席馬英九則表示，大部分的人都覺得，這次的選舉還算公平。當年由郝龍斌當選。

2010年

丁守中拜會國民黨秘書長金溥聰後表示，基於顧全大局與團結考量，「我這次不會出來和郝龍斌競選黨內初選」。時任台北市長郝龍斌也拜會丁守中，丁當面表達「禮讓」，並宣布不角逐市長初選，「這次不選，我全力支持郝市長，下一次我還是會參選。」當年郝龍斌連任成功。

2014年

3月26日，丁守中在國民黨台北市長黨內初選提名登記最後一天報到，共準備4,926份黨員連署書，完成提名登記，與立法委員蔡正元、前悠遊卡公司董事長連勝文、台北市議員鍾小平競選。

當年4月16日，丁守中質疑連勝文的從政經驗及不參加黨內辯論的做法。4月17日，蔡正元宣布退出黨內初選，並請黨員將票投給連勝文。4月19日，國民黨初選結果經過併計，連勝文獲得48.19％，擊敗丁的35.018％。而時任總統馬英九支持的人選備受關注，在黨內初選黨員投票投票時，被媒體拍到選票紙紅印投給參選人丁守中。當年由以無黨籍參選的柯文哲當選台北市長。

丁守中的政見有哪些？

（中央社）丁守中於4月18日舉辦參選台北市長說明會，宣布由前行政院長張善政、毛治國等多人分別擔任市政總顧問。丁守中說，有信心在初選勝出，若當選就恢復重陽敬老金。

丁守中還宣布5名市政總顧問，前行政院長張善政擔任智慧城市總顧問、前勞動部長陳雄文主責市政建設規劃、曾任交通部長的前行政院長毛治國負責大眾運輸規劃、前衛生署長葉金川為醫療公衛總顧問、前政務委員馮燕為社會福利總顧問。還有多名國民籍立委及台北市議員和台北市黨部主委黃呂錦茹等人都到場支持。

丁守中開場時以流行歌曲說明台北年輕人現況，他說，過去年輕人聽的歌曲是「台北的天空、我的未來不是夢、向前走」，目前只聽到年輕人常聽的流行歌是「台北哪會攏嘸人」，意味台北市發展持續衰退。

丁守中提出首波政見，包含創新創業、提升台北市成為智慧城市發展平台、全力發展大眾運輸系統、大幅提增容積獎勵加速都市更新，並主張恢復重陽敬老金以及規畫一間學校內設置一所公立托育所等。

丁守中表示，外界提到自己過去參選黨內初選時，曾經未被提名三次，「說我是魯蛇，自己是不是魯蛇沒關係，但台北市未來發展不能變成魯蛇」，台北市現在發展像衰敗列車，市民必須團結，讓台北再次回歸身為首都的驕傲。

張善政致詞時開玩笑地提及，今天到場最大好處就是外界不會再認為自己要參選台北市長，他表示，丁守中提到過去參選台北市長黨內初選時有三次讓賢，丁守中把這次市長選舉當成「最後一次」志業，丁守中就要把台北市帶往最好的方向，希望外界支持丁守中。

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜