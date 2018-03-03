乳酪為什麼會牽絲？天然乾酪和再製乾酪要怎麼分？

文：蕭琮容

某些融化的乳酪會形成絲狀，是因為尚未遭到破壞的酪蛋白分子會藉由鈣質交錯連在一起，形成長型的纖維，足以拉長牽絲。但如果乳酪的酪蛋白受到熟成酵素分解成小胺基酸，碎片過小就無法形成牽絲的效果。常見的帕馬森乳酪有經過陳年熟成，就不會牽絲！另一種沒辦法牽絲的乳酪是以弱酸、而非凝乳酶當凝結源的乳酪，如瑞可達（ricotta）乳酪。



在乳酪的分類上，將這種融化牽絲的乳酪，特別稱為「紡絲型乾酪」。製作的時候，多了一道將凝乳放到滾燙熱水使蛋白質變性的過程。最有名的就是馬拉自拉（mozzarella）乳酪。說到這裡，讀者們就可以知道，乳酪的製作過程其實是一連串操作酪蛋白變性的過程。

乳酪食品工業的製作流程如下：

原料乳：有檢驗、標準化、淨化和殺菌的程序，需測定酸度，通過青黴素含量等測試。 菌酛調製：加入以乳酸菌為主的細菌，酸度0.18~0.20%。 添加凝乳酶 凝乳 凝乳的裁切、攪拌與加熱 排除乳清 定型壓榨 加鹽 熟成

乳酪在食品科學上分類有二：一是天然乾酪（natural cheese），一是再製乾酪（process cheese）。

再製乾酪指將天然乾酪、加熱以及乳化劑製作而成。天然乾酪則是單一原料經過各個步驟製作而成的。一般我們在超市裡買到的、片狀、或是拿來當做食品原料添加的，都屬於再製乾酪。

區分這兩者有個簡單的方法，可以加熱之來看。

大量製作，作為食品原料使用的再製乾酪，因為加入了乳化劑，可以在製作的時候精準地控制軟化程度，加熱會在表面的薄膜內均勻軟化、戳破會產生流淌的效果。而天然乳酪則反應不一，通常會融化、析出油脂。烘焙的麵包中常見一種方塊的乳酪丁，這種高熔點乳酪便是屬於加工再製的乳酪，提高了熔點，使得烘焙操作上更簡單。

而這兩種乾酪的類別，並沒孰優孰劣的比較，端看用途以及情境。出身酪農家庭製作乳酪、也曾在大型乳品公司任職的法國乳酪工藝師Xavier Thuret指出，雖然食品工業大量製作的乳酪，缺乏小作坊乳酪的工藝感受，卻在衛生條件、品質標準化上做了很好的把關，風味精準。對於不適合製作天然乳酪的國家，如台灣的消費者來說，是很好接觸乳酪的第一步。

本文經食力（foodNEXT）授權刊登，原文發表於此

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