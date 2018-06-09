曾一手打造《玩具總動員》、《冰雪奇緣》，皮克斯創始人因「犯過的錯」年底離職

（2018.6.9 13:00 更新）

美國娛樂界爆發一連串性騷擾醜聞，涉及其中的包括許多大牌製作人與影星，而這樣的事件也延燒到迪士尼。該公司旗下動畫工作室皮克斯（Pixar）的聯合創辦人、現任創意總監拉賽特（John A. Lasseter），因為涉及性騷擾，在去年底「自主休假」六個月之後，確定今年底辭職。

《路透社》報導，迪士尼公司8日發表聲明，宣布拉賽特因「失誤」給了員工不想要的擁抱、造成他人不舒服，在休假六個月之後，將在今年年底離開迪士尼公司。而拉賽特也在聲明中說，「 過去的六個月提供我一個機會，去思考生活、事業和個人選擇。」「 雖然我一直致力於動畫，並受到皮克斯和迪士尼的啟發，但我決定今年年底，是開始專注於新創意挑戰的時候」他補充說。

拉塞特對迪士尼有重大的價值。迪士尼在2006年買下皮克斯後，拉塞特被任命為皮克斯和迪士尼動畫工作室的首席創意總監，並帶領迪士尼推出多部重新打響品牌的動畫，像是《冰雪奇緣》和《海洋奇緣》，皮克斯過去在美國國內的票房，成長了60億美元。拉塞特也是皮克斯多部著名動畫的背後推手，執導過知名的《玩具總動員》、《蟲蟲危機》、《汽車總動員》等動畫。也是《怪獸電力公司》、《海底總動員》的製片，他本人也得過2座奧斯卡金像獎（因《玩具總動員》得到最佳動畫片獎與特別成就獎）。

迪士尼並未在聲明中宣布，誰將接替拉賽特的位子。

拉賽特犯了什麼錯？

去年11月21日，傳出拉塞特對女性員工做出過分的身體接觸，而拉塞特本人也在發給迪士尼員工的一份內部備忘錄中承認，他逾越了身體的界線，並將為自己所犯的錯失負責，自主休假6個月。

The Hollywood Reporter當時引述 許多來自皮克斯和動畫界的消息來源，表示 拉塞特長期以來，以「抓觸、強吻、評論身體特徵」 聞名。一名長期在內部工作的人員指出，在15年前的一次會議上，他看到一位坐在拉塞特旁邊的女性，彎下腰並將手臂放在大腿上，努力避開肢體接觸。但拉塞特還是將手放在她的膝蓋上，四處游移。該名女性事後表示，她那天穿裙子是「不幸」的，並說她如果沒有把手放在右腿上，拉塞特的手可能也會摸到那邊去。

另一名前內部人士則透露，拉塞特很喜歡在會議上抱人，並在人耳邊耳語很長一段時間。「他一直抱一直抱，而所有的人都在看。」

CNN報導，拉塞特在寄給員工的信件中表示，「我特別想向每一位曾受到我給的，但他們不想要的擁抱的人，或是他們認為已跨過界線的任何舉動的人致歉。」拉塞特說，「無論我的意圖有多出於善意，任何人都有權力為自己保有界限，並確保這界線得到尊重。」

他表示，面對失敗是很不容易的一件事，但也使他思考，自己讓許多員工感到不受尊重、或是不舒服。他強調，這從來不是他的本意。拉塞特說，他已和迪士尼達成協議，將自主休假六個月，「花一些時間來思考如何繼續前進」。

而當時迪士尼也發表聲明，讚揚拉塞特「坦率和誠摯的道歉」，並支持他的休假決定，也承諾會維持一個讓所有員工都受到尊重，並且能在工作上全力以赴的環境。

Photo credit: Reuters／達志影像

迪士尼「失去」拉賽特，是正確的決定嗎？

不過六個月過去了，迪士尼內部也分為兩派，支持與反對拉賽特下台。

有人認為，拉賽特被「Time's Up」（好萊塢內部抵制職場性騷擾的運動）掃到颱風尾，他的行為沒有嚴重讓他下台。對拉賽特的指控，並不如其他好萊塢人物來得嚴重，比如近日被起訴性侵多名女星的前好萊塢製片哈維‧溫斯坦。

《紐約時報》報導，迪士尼在宣布拉賽特的離職聲明中，並沒有說明性騷擾的疑雲，反而 強調了拉斯特的成就，稱讚他「重塑動畫產業，冒著驚人的風險，講述原創、高品質的故事，這些故事將永遠持續下去。」

而迪士尼內部也有人認為，讓拉賽特回鍋，能確保迪士尼繼續出產良好的動畫，也能避免像他這樣優秀的人才，轉而加入別家公司。

不過如果保留拉賽特，將會分化內部員工，特別是女性員工。近來幾周，推特上也出現了「失去拉賽特」的貼文。

John Lasseter was let go because he ignored other people’s bodily autonomy. Whatever his contributions are to animation, they are no excuse for harassment. #loselasseter #LostLasseter — Jean Kang (@jeandrawsstuff) 2018年6月8日

〔約翰拉賽特被要求離開，因為他忽視了其他人對身體的自主性。無論他在動畫上的貢獻有多少，這對性騷擾來說都不是藉口〕

皮克斯多年來一直被批評為是「男孩俱樂部」 （boy's club culture），皮克斯20部動畫長片，只有《勇敢傳說》一片是由女性導演製作，該導演 布蘭達（ Brenda Chapman）2011年因不滿皮克斯內部文化， 後來加入夢工廠動畫。

LA Times報導，在皮克斯，女性常常被輕視、因外表遭羞辱，甚至有時候，薪水還比男性員工低。有些人表示，她們是因為在那裏女性遭到對待的方式而離開。 受訪員工也指出，皮克斯對員工的管制非常嚴格，一些年輕女性被上級禁止和拉塞特參與同場會議，一 位在皮克斯工作5年的女性說，她沒有機會去表達自己的想法。

曾參與《玩具總動員4》的演員拉西達・瓊絲 （Rashida Jones）和 威爾・麥柯馬克 （Will McCormack）離開皮克斯時， 形容皮克斯是一個「女性和有色人種沒有平等創造力的文化」，他們呼籲皮克斯聘用更多的女性領導者，並加強更多元化的女性視角。

長期以來，動畫行業的工作環境，被視作對女性來說不僅困難、甚至是有敵意的。

2017年10月，217名動畫專業人員簽署了一封致電影電視工作室的信，揭露了他們所謂「普遍存在的性別歧視」問題。 連署的女性和性別不明的人員，多半在電視台工作，說他們經常在工作場所遇到粗俗的性言論，和不想要的情感糾纏。

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核稿編輯：楊士範